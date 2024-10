Tranzacționarea în direcția trendului

Unul dintre cele mai cunoscute citate din trading – probabil că l-ai mai întâlnit până acum – spune că ‘trendul este prietenul tău.’ Acest lucru presupune tranzacționarea pe calea de rezistență minimă și întotdeauna în direcția trendului dominant. Imaginează-ți un val care se mișcă către mal; cel mai ușor lucru pe care îl poate face un trader este de a naviga pe vârful acelui val, nu să înoate împotriva lui. Desigur, un trend se poate schimba în orice moment, dar poți folosi indicatori tehnici pentru a încerca să identifici punctele în care un trend este posibil să își schimbe direcția. Ascendent, descendent, lateral Toate piețele financiare se mișcă în două trenduri distincte; ascendent sau descendent. Atunci când piețele nu se încadrează într-un trend, acestea se mișcă lateral, având loc o luptă continuă între vânzători și cumpărători. Identificarea corectă a tipului de trend în care se află piața într-un anumit moment poate ajuta la identificarea unor oportunități importante. O piață în ascensiune Dacă o piaţă este în ascensiune, atunci poți lua în calcul cumpărarea instrumentului şi tranzacţionarea acestuia în direcţia trendului dominant, mai exact pe calea rezistenței minime. Cheia este alegerea momentului potrivit pentru a deschide o poziţie de cumpărare. În mod ideal, vrei să deschizi o poziţie de cumpărare la un preţ cât mai mic posibil, pentru a maximiza potenţialul câştig. Unii traderi aşteaptă o corecție (o mică scădere pe piață – dip), însă această abordare poate duce la riscul de a aştepta prea mult intrarea pe piață, omiţând astfel viitoarele creşteri. O piață pe trend descendent Invers, dacă o piață este în scădere, poți considera vânzarea respectivului instrument. Pentru a îți maximiza câștigul potențial, va fi nevoie să intri pe piață la un preț cât mai mare posibil, pentru a putea maximiza orice mișcare descendentă a prețului. O piață în scădere, care prezintă un trend descendent sau bearish, este piața care crează puncte de minim și de maxim în scădere. Cum să identifici trendul Conform analizei tehnice, într-un trend ascendent vei identifica maxime și minime în creștere. Majoritatea investitorilor, fiind bullish, determină creșterea prețurilor. În cazul trendului descendent, minimele și maximele sunt în scădere, iar investitorii încep să vândă, ducând la scăderea prețului. Cea mai simplă metodă de determinare a trendului este trasarea liniei de trend, între două puncte de minim sau de maxim de pe grafic. Trendul este prietenul tău – până în momentul în care se oprește Cu toate acestea, piețele nu tranzacționează în trenduri clare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Există perioade de stabilizare în orice piață, care sunt cunoscute și sub numele de trenduri laterale. O piață se mișcă lateral atunci când există un moment de nehotărâre, atât cumpărătorii cât și vânzătorii fiind în impas. Aceștia se testează reciproc, dar nu se ajunge la un consens real. În această situație, majoritatea traderilor pot apela la două potențiale strategii; tranzacționarea într-un interval sau așteptarea unei spargeri de prag. Așa cum poți observa în exemplul de mai jos, perechea EURUSD a avut un trend lateral înaintea apariției unui trend descendent, iar prețul a scăzut. Identificarea unui trend Unul din cele mai importante aspecte în identificarea unui trend este determinarea perioadei de timp. De obicei, în analizarea unui trend pe termen lung, vei analiza și compara două grafice diferite, unul pe o perioadă mai scurtă (H4 sau H1), iar celălalt pe o perioadă lungă (D1 sau W1). Pentru tranzacţionarea în timpul zilei, perioadele scurte de timp sunt mai utile. Traderii importanți pot fi interesaţi de evoluția unei monede sau a unei companii pe o perioadă lungă de timp, pe mai multe luni sau chiar ani. Pentru traderii de retail însă, un grafic săptămânal poate fi folosit ca punct de referinţă pe ‘termen lung‘. Tranzacționarea în direcția trendului Prin definiție, analiza trendurilor se bazează pe mișcările istorice ale prețurilor. Așadar, traderii analizează trecutul pentru a putea prognoza evoluția din viitor. Observarea direcției trendului este utilă în deschiderea pozițiilor, însă trebuie să ai în vedere evoluția valurilor. Acestea sunt denumite valuri de impuls, atunci când sunt în direcția trendului și valuri de corecție atunci când sunt contrare trendului. Prin numărarea valurilor sau punctelor pivot în fiecare val, poți încerca să anticipezi dacă o anumită oportunitate de trading va fi contrară sau în linia trendului. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

