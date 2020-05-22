Afilierea reprezintă una dintre cele mai populare metode prin care creatorii de conținut, proprietarii de website-uri sau platforme online pot genera venituri suplimentare. Prin intermediul programelor de afiliere, companiile își pot promova produsele și serviciile către noi audiențe, iar partenerii lor pot obține comisioane pentru clienții atrași.

Programul de afiliere XTB oferă oportunitatea de a colabora cu unul dintre cei mai cunoscuți brokeri internaționali, promovând platforma de investiții și serviciile sale către publicul interesat de piețele financiare.

Ce este afilierea?

Afilierea este un model de marketing digital bazat pe performanță. În cadrul acestui sistem, o companie colaborează cu parteneri (afiliați) care promovează produsele sau serviciile sale prin intermediul propriilor canale online.

Afiliatul poate promova compania prin:

website-uri sau bloguri

canale YouTube

rețele sociale

comunități online deschise

alte platforme digitale

În schimbul promovării, afiliatul poate primi o remunerație atunci când utilizatorii atrași de conținutul său se înregistrează sau devin clienți ai companiei.

Acest model de colaborare este avantajos pentru toate părțile implicate:

Afiliatul

poate genera venituri suplimentare prin conținutul și audiența pe care o deține.

Utilizatorii

descoperă servicii și produse relevante pentru interesele lor.

Compania

ajunge la noi potențiali clienți prin intermediul unor canale de promovare suplimentare.

Cum a apărut afilierea

Conceptul modern de afiliere online este asociat adesea cu compania Amazon. În anii ’90, Amazon a lansat unul dintre primele programe de afiliere la scară largă, oferind proprietarilor de website-uri posibilitatea de a promova cărți prin linkuri dedicate și de a primi un comision pentru fiecare vânzare realizată.

De atunci, afilierea a evoluat semnificativ. Astăzi, programele de parteneriat includ instrumente complexe de marketing, bannere grafice, linkuri personalizate, widgeturi și sisteme avansate de raportare care permit monitorizarea performanței campaniilor.

Cine este un afiliat

Afiliatul este persoana fizică sau juridică care promovează produsele sau serviciile unei companii în mediul online.

Rolul principal al afiliatului este de a atrage utilizatori interesați prin conținut relevant și prin canalele sale digitale. În schimb, acesta primește o remunerație stabilită în cadrul programului de afiliere.

Cu cât activitatea afiliatului este mai eficientă și atrage mai mulți utilizatori interesați, cu atât potențialul de câștig poate crește.

Cine poate deveni afiliat XTB

Programul de afiliere XTB este deschis persoanelor fizice sau companiilor care dețin platforme online și doresc să promoveze investițiile și piețele financiare.

De obicei, partenerii pot include:

website-uri despre investiții și piețe financiare

bloguri economice

creatori de conținut financiar

canale YouTube despre investiții

comunități online dedicate educației financiare

platforme media sau educaționale

Pentru a deveni afiliat, este necesar să completezi formularul de înregistrare disponibil pe website-ul XTB și să furnizezi informațiile relevante despre platforma sau canalul tău de promovare.

După verificarea aplicației, vei primi acces la panoul de afiliere, unde sunt disponibile toate instrumentele necesare pentru colaborare.

Cum funcționează programul de parteneriat XTB

Programul de afiliere XTB permite partenerilor să promoveze platforma de investiții XTB și serviciile sale prin propriile canale online.

Afiliații pot integra în conținutul lor:

link-uri de afiliere

bannere promoționale

widgeturi interactive

articole educaționale

materiale informative despre investiții

coduri de recomandare (referral code)

Un referral code este un cod unic asociat unui partener sau utilizator, care poate fi distribuit către alte persoane pentru a le invita să se înregistreze pe o platformă sau să utilizeze un anumit serviciu. În mediul online, aceste coduri sunt frecvent utilizate în programele de afiliere și de recomandare pentru a identifica sursa unei recomandări.

Codurile de recomandare pot fi incluse în articole, descrieri video, postări pe rețele sociale sau alte tipuri de conținut online.

În cazul programului de afiliere XTB, codurile de recomandare pot fi utilizate de parteneri pentru a direcționa utilizatorii către platforma XTB. Atunci când o persoană se înregistrează folosind codul sau accesează platforma prin linkul asociat și îndeplinește condițiile stabilite în programul de parteneriat, recomandarea este atribuită afiliatului, iar acesta poate primi o remunerație conform modelului de colaborare.

Atunci când utilizatorii accesează platforma prin intermediul acestor link-uri și îndeplinesc anumite condiții, afiliatul poate primi o remunerație conform modelului de colaborare stabilit.

De ce să devii partener XTB

XTB este una dintre cele mai cunoscute companii de investiții la nivel global și oferă acces la o gamă extinsă de instrumente financiare.

Printre avantajele colaborării cu XTB se numără:

un brand internațional recunoscut în domeniul investițiilor

acces la o platformă modernă de investiții și aplicație mobilă

suport dedicat pentru parteneri

materiale de marketing profesioniste

instrumente de analiză și raportare a performanței

XTB oferă acces la mii de instrumente financiare, inclusiv:

Acțiuni cu deținere

ETF-uri

CFD-uri pe indici, mărfuri, Forex, crypto

Compania operează pe multiple piețe internaționale și este reglementată de autorități financiare importante.

De ce este important să alegi un program de afiliere de încredere

Atunci când alegi un program de afiliere, este important să colaborezi cu o companie transparentă și reglementată, care oferă instrumente de marketing eficiente și suport pentru parteneri.

Un program de afiliere solid ar trebui să ofere:

transparență în raportarea rezultatelor

materiale de marketing actualizate

suport pentru dezvoltarea campaniilor

acces la statistici detaliate

un sistem de remunerare clar

Cum te poți înscrie în programul de afiliere XTB

Pentru a deveni afiliat, trebuie doar să accesezi pagina dedicată programului de parteneriat și să completezi formularul de înregistrare.

După aprobarea aplicației, vei primi acces la panoul de afiliere și vei putea începe promovarea serviciilor XTB.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: https://www.xtb.com/ro/parteneriat

Rezumat

Afilierea reprezintă o metodă eficientă prin care creatorii de conținut și proprietarii de platforme online pot genera venituri suplimentare, promovând servicii relevante pentru audiența lor.

Programul de afiliere XTB oferă partenerilor instrumente de marketing profesioniste, suport dedicat și acces la una dintre cele mai cunoscute platforme de investiții la nivel internațional.

Dacă ai un website, blog sau canal online dedicat investițiilor și educației financiare, afilierea poate reprezenta o oportunitate de a valorifica audiența ta și de a construi un parteneriat pe termen lung.