Cum influențează vremea piețele globale de cereale?

Timp de citire: 25 minute(s)

Sursa Foto: Adobe Stock Photos

Vremea este unul dintre cei mai critici factori care influențează piețele de cereale din întreaga lume. De la secete și inundații la înghețuri neașteptate, fenomenele meteorologice pot face sau desface randamentul culturilor, determinând creșterea sau scăderea prețurilor. Înțelegerea impactului condițiilor meteorologice asupra producției de cereale este esențială. Explorați cum influențează vremea prețurile cerealelor!

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Piața mondială a cerealelor este un sistem complex, interconectat, în care vremea joacă un rol esențial în determinarea ofertei, a cererii și, în cele din urmă, a prețurilor. Condițiile meteorologice afectează în mod direct randamentul culturilor, calendarul de plantare și recoltare, fiind o variabilă cheie pe care comercianții, agricultorii și investitorii trebuie să o monitorizeze îndeaproape. Chiar și un singur eveniment meteorologic neașteptat, cum ar fi o secetă în vestul mijlociu al SUA, ploi abundente în Brazilia, ploi în Vietnam sau un îngheț târziu în Ucraina - poate perturba producția și trimite valuri pe piața mondială, influențând prețurile la porumb, grâu, soia și alte cereale esențiale. Fenomenele meteorologice extreme, precum El Niño și La Niña, pot duce la scăderea randamentului culturilor și la restrângerea aprovizionării, determinând creșterea prețurilor. Dimpotrivă, condițiile meteorologice favorabile pot duce la recolte abundente, ceea ce duce la scăderea prețurilor și la supraofertă. În plus, tiparele meteorologice regionale, cum ar fi sezonul musonic din India sau valurile de căldură din Europa, au un impact semnificativ asupra disponibilității cerealelor la nivel local și mondial. Prognozele meteorologice și analiza datelor au devenit instrumente indispensabile pentru participanții la piață. Traderii utilizează aceste informații pentru a anticipa eventualele perturbări ale aprovizionării și pentru a-și ajusta pozițiile, în timp ce agricultorii iau decizii privind plantarea și recoltarea pe baza condițiilor meteorologice preconizate. Pe măsură ce schimbările climatice introduc mai multă volatilitate în tiparele meteorologice, înțelegerea modului în care vremea influențează piețele cerealelor este esențială pentru toți cei implicați în lanțul agricol. În acest ghid, vom explora diferitele moduri în care vremea influențează producția și prețurile cerealelor, subliniind evenimentele meteorologice cheie care trebuie urmărite. Principalele concluzii Condițiile meteorologice sunt un factor major al prețurilor cerealelor: Condițiile meteorologice afectează în mod direct randamentul culturilor, influențând oferta și cererea globală de cereale. Secetele, inundațiile și înghețurile pot perturba semnificativ producția, determinând creșterea sau scăderea prețurilor.

Condițiile meteorologice afectează în mod direct randamentul culturilor, influențând oferta și cererea globală de cereale. Secetele, inundațiile și înghețurile pot perturba semnificativ producția, determinând creșterea sau scăderea prețurilor. Fenomenele meteorologice extreme conduc la volatilitatea pieței: Evenimente precum secetele din principalele regiuni de cultură (de exemplu, Midwest-ul SUA, Brazilia, Ucraina) pot reduce randamentele și restrânge oferta, ducând la creșteri ale prețurilor. În schimb, condițiile meteorologice favorabile pot duce la recolte abundente și la scăderea prețurilor.

Evenimente precum secetele din principalele regiuni de cultură (de exemplu, Midwest-ul SUA, Brazilia, Ucraina) pot reduce randamentele și restrânge oferta, ducând la creșteri ale prețurilor. În schimb, condițiile meteorologice favorabile pot duce la recolte abundente și la scăderea prețurilor. El Niño și La Niña sunt fenomene climatice esențiale: Aceste fenomene climatice produc schimbări semnificative ale vremii pe întreg globul, având un impact asupra producției de cereale. El Niño aduce adesea condiții uscate în Australia și Asia de Sud-Est, în timp ce La Niña provoacă de obicei condiții mai umede în America de Sud, afectând producțiile.

Aceste fenomene climatice produc schimbări semnificative ale vremii pe întreg globul, având un impact asupra producției de cereale. El Niño aduce adesea condiții uscate în Australia și Asia de Sud-Est, în timp ce La Niña provoacă de obicei condiții mai umede în America de Sud, afectând producțiile. Tiparele meteorologice regionale au implicații globale: Musonii din India, valurile de căldură din Europa și condițiile de însămânțare din America de Nord joacă toate un rol esențial pe piața mondială a cerealelor, afectând prețurile și disponibilitatea nu doar la nivel local, ci și internațional.

Musonii din India, valurile de căldură din Europa și condițiile de însămânțare din America de Nord joacă toate un rol esențial pe piața mondială a cerealelor, afectând prețurile și disponibilitatea nu doar la nivel local, ci și internațional. Schimbările climatice sporesc incertitudinea pieței: Impredictibilitatea crescândă a vremii din cauza schimbărilor climatice introduce o volatilitate mai mare pe piețele cerealelor, ceea ce face din ce în ce mai important pentru traderi și agricultori să rămână informați cu privire la previziunile și tendințele meteorologice.

Impredictibilitatea crescândă a vremii din cauza schimbărilor climatice introduce o volatilitate mai mare pe piețele cerealelor, ceea ce face din ce în ce mai important pentru traderi și agricultori să rămână informați cu privire la previziunile și tendințele meteorologice. Datele meteorologice sunt esențiale pentru luarea deciziilor: Fermierii se bazează pe previziunile meteorologice pentru a lua decizii privind însămânțarea și recoltarea, în timp ce traderii folosesc datele meteorologice pentru a anticipa întreruperile aprovizionării și pentru a-și ajusta pozițiile pe piață în consecință.

Fermierii se bazează pe previziunile meteorologice pentru a lua decizii privind însămânțarea și recoltarea, în timp ce traderii folosesc datele meteorologice pentru a anticipa întreruperile aprovizionării și pentru a-și ajusta pozițiile pe piață în consecință. Gestionarea riscurilor este crucială: Înțelegerea impactului condițiilor meteorologice permite participanților la piață să gestioneze mai bine riscurile prin strategii de acoperire, produse de asigurare și diversificare, contribuind la atenuarea efectelor condițiilor meteorologice nefavorabile asupra portofoliilor lor.

Înțelegerea impactului condițiilor meteorologice permite participanților la piață să gestioneze mai bine riscurile prin strategii de acoperire, produse de asigurare și diversificare, contribuind la atenuarea efectelor condițiilor meteorologice nefavorabile asupra portofoliilor lor. Tehnologia îmbunătățește monitorizarea condițiilor meteorologice: Progresele înregistrate în domeniul imaginilor prin satelit, al modelării meteorologice și al analizei predictive oferă previziuni mai precise, permițând traderilor și agricultorilor să ia decizii mai informate în fața condițiilor meteorologice în schimbare. Modelele meteorologice și producția de cereale Sursa Foto: Adobe Stock Photos Tiparele meteorologice influențează semnificativ rezultatele producției de cereale. Regiunile care se confruntă cu secete din ce în ce mai dese și cu temperaturi extreme întâmpină provocări grave în ceea ce privește producția de cereale. Prelungirea sezonului de vegetație în unele zone perturbă ecosistemele și productivitatea agricolă. Aceste schimbări determină variații semnificative ale randamentului culturilor și ale securității alimentare, amplificând efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii. Inundațiile, un rezultat al schimbării tiparelor meteorologice, au un impact drastic asupra producției de cereale. Atunci când solul este saturat cu apă, nivelul de oxigen scade, alterând disponibilitatea nutrienților și afectând negativ sănătatea culturilor. Se preconizează că precipitațiile mai abundente iarna și primăvara în nordul Statelor Unite vor afecta modelele de creștere a culturilor. Precipitațiile neuniforme provoacă inundații în unele zone și secetă în altele, complicând situația producătorilor de cereale. Sectorul agricol trebuie să se adapteze la noile realități pe măsură ce schimbările climatice modifică tiparele meteorologice. Fermierii trebuie să se pregătească pentru o climă din ce în ce mai variabilă, confruntându-se cu secete frecvente și ploi abundente. Înțelegerea tiparelor meteorologice este esențială pentru dezvoltarea strategiilor de menținere a unei producții stabile de cereale în contextul schimbărilor climatice. Condițiile meteorologice joacă un rol esențial în modelarea dinamicii cererii și ofertei de pe piețele cerealelor, influențând prețurile în moduri care pot avea un impact semnificativ asupra agricultorilor, comercianților și consumatorilor. Pentru a simplifica lucrurile, gândește-te la piețele de cereale ca la o bucătărie mare în care ingredientul principal - cerealele - este constant adăugat sau eliminat, în funcție de vreme. Când vremea este bună, bucătăria este bine aprovizionată, dar când vremea se înrăutățește, rafturile se pot goli rapid, ceea ce duce la creșterea prețurilor. Sursa Foto: Adobe Stock Photos Prețul grâului: Speculatorii și impactul condițiilor meteorologice Speculațiile au jucat un rol central pe piața grâului timp de secole. Traderii, fondurile speculative și investitorii individuali utilizează contractele futures pentru a profita de mișcările prețurilor. Pe de altă parte, operatorii de piață cu profil comercial sunt activi datorită strategiilor de acoperire a riscurilor. Înțelegerea activităților speculatorilor și a tiparelor recurente de pe piața grâului poate ajuta traderii să identifice potențialele oportunități și riscuri. Investitori precum fonduri speculative, traderi de mărfuri și investitori instituționali, influențează prețurile grâului în mai multe moduri: Furnizori de lichiditate: Investitorii adaugă lichiditate pieței, facilitând comercianților (fermieri, morari și exportatori) acoperirea pozițiilor lor.

Investitorii adaugă lichiditate pieței, facilitând comercianților (fermieri, morari și exportatori) acoperirea pozițiilor lor. Amplificatori de tendințe: Pozițiile speculative mari pot determina creșterea sau scăderea tendințelor prețurilor, accelerând mișcările bazate pe sentimentul pieței.

Pozițiile speculative mari pot determina creșterea sau scăderea tendințelor prețurilor, accelerând mișcările bazate pe sentimentul pieței. Volatilitate pe termen scurt: Tranzacțiile speculative generează oscilații rapide ale prețurilor, în special în timpul evenimentelor geopolitice, al recesiunii economice sau al schimbărilor meteorologice neașteptate. Modele comune ale pieței cerealelor Urmând exemplul grâului, piețele cerealelor urmează modele sezoniere, tehnice și fundamentale pe care traderii le monitorizează îndeaproape. 1. Modele sezoniere și meteorologice Sezonul de plantare (primăvară și toamnă): Contractele futures la grâu cresc adesea în timpul perioadelor de însămânțare, deoarece crește incertitudinea cu privire la condițiile meteorologice și la starea culturilor.

Contractele futures la grâu cresc adesea în timpul perioadelor de însămânțare, deoarece crește incertitudinea cu privire la condițiile meteorologice și la starea culturilor. Sezonul recoltării (vara și începutul toamnei): Prețurile tind să scadă pe măsură ce oferta ajunge pe piață, dar condițiile meteorologice nefavorabile pot provoca creșteri temporare.

Prețurile tind să scadă pe măsură ce oferta ajunge pe piață, dar condițiile meteorologice nefavorabile pot provoca creșteri temporare. Dormitul grâului de iarnă și riscurile asociate frigului (noiembrie-februarie): Preocupările legate de daunele cauzate de îngheț în principalele regiuni producătoare de grâu pot determina creșterea prețurilor. 2. Modele fundamentale Rapoartele USDA și previziunile privind recoltele: Volatilitatea prețului grâului crește atunci când USDA publică rapoarte precum WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

Volatilitatea prețului grâului crește atunci când USDA publică rapoarte precum WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates). Fluctuațiile cererii de export: Creșterea sau scăderea cererii de export de grâu, în special din partea cumpărătorilor cheie precum China și Orientul Mijlociu, influențează tendințele prețurilor.

Creșterea sau scăderea cererii de export de grâu, în special din partea cumpărătorilor cheie precum China și Orientul Mijlociu, influențează tendințele prețurilor. Evenimente geopolitice: Restricțiile comerciale, războaiele și embargourile pot modifica brusc dinamica dintre cerere și ofertă, ducând la mișcări puternice ale prețurilor. 3. Modele tehnice Ruperea și inversarea tendințelor: Speculatorii caută niveluri de suport și rezistență pentru a identifica rupturile de preț.

Speculatorii caută niveluri de suport și rezistență pentru a identifica rupturile de preț. Mediile mobile: Mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile oferă informații despre direcția tendinței și potențialele inversări.

Mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile oferă informații despre direcția tendinței și potențialele inversări. Indicele de rezistență relativă (RSI): Condițiile de supracumpărare sau supravânzare ajută traderii să determine punctele potențiale de intrare și ieșire. Unde să cauți datele? Condițiile meteorologice influențează piețele cerealelor în mai multe moduri, datorită secetei, temperaturilor extreme, precipitațiilor excesive și inundațiilor și multe altele. Modificări ale producției: Condițiile meteorologice nefavorabile reduc randamentele, în timp ce condițiile ideale stimulează producția.

Condițiile meteorologice nefavorabile reduc randamentele, în timp ce condițiile ideale stimulează producția. Sentimentul pieței: Secetele severe sau înghețurile timpurii pot declanșa achiziții speculative de contracte futures pe cereale.

Secetele severe sau înghețurile timpurii pot declanșa achiziții speculative de contracte futures pe cereale. Întreruperi logistice: Inundațiile sau furtunile pot deteriora infrastructura, întârziind transporturile de cereale. Întrebarea este: unde găsești prognoze și date meteorologice fiabile? Pentru traderii de grâu, soia sau porumb este foarte important să rămână înaintea evoluției pieței, în special a tendințelor meteorologice din SUA. Acum știm că vremea este unul dintre cei mai importanți factori care influențează piețele cerealelor, în special pentru contractele futures pe soia, grâu și porumb tranzacționate pe Chicago Board of Trade (CBOT). Traderii au nevoie de date meteorologice fiabile și actualizate pentru a anticipa tendințele de producție, pentru a evalua eventualele întreruperi ale aprovizionării și pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză. Mai jos este prezentată o listă a celor mai bune surse de date și prognoze meteorologice relevante pentru traderii CBOT. 1. Agenții guvernamentale pentru date meteorologice globale și americane NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică) Site web: www.noaa.gov

Oferă actualizări în timp real cu privire la modelele meteorologice din SUA și la nivel global.

Oferă monitorizarea secetei, previziuni privind precipitațiile și perspective sezoniere esențiale pentru producția de cereale. Serviciul meteorologic național (NWS) Vremea pentru agricultură Site web: www.weather.gov

Include prognoze de precipitații pe 7 zile și avertizări de vreme extremă care afectează principalele regiuni producătoare de cereale din Statele Unite. Rapoartele USDA privind progresul și starea culturilor Site web: www.nass.usda.gov

Rapoarte săptămânale privind evoluția culturilor în fiecare luni, la ora 16:00 ET (din aprilie până în noiembrie).

Oferă informații despre condițiile culturilor în principalele state agricole din SUA. Centrul de predicție climatică (CPC) Site web: www.cpc.ncep.noaa.gov

Previziuni pe termen lung privind temperatura, precipitațiile și tendințele secetei.

Oferă previziuni El Niño și La Niña, care au un impact puternic asupra recoltelor de soia, porumb și grâu. Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) Site web: www.ecmwf.int

Oferă prognoze meteorologice pe termen lung pentru regiunile agricole globale.

Include modele detaliate de temperatură și precipitații utile pentru traderii de cereale din America de Sud. 2. Servicii private de prognoză meteorologică Vremea DTN Site web: www.dtn.com

Oferă rapoarte meteorologice personalizate pentru traderii de mărfuri.

Specializat în previziuni pe termen scurt și sezoniere privind producția de cereale. World Weather Inc. Site web: www.worldweather.cc

Acoperă prognozele de secetă, perspectivele de precipitații și principalele amenințări meteorologice în regiunile cerealiere din SUA și America de Sud. BAM Weather Site web: www.bamwx.com

Oferă modele meteorologice axate pe agricultură cu evaluări precise ale impactului asupra pieței.

cu evaluări precise ale impactului asupra pieței. Oferă actualizări de înaltă frecvență esențiale pentru traderii pe termen scurt. AccuWeather Agriculture Weather Site web: www.accuweather.com

O aplicație bună pentru prognozele zilnice și săptămânale din regiunile cerealiere.

Ajută traderii să evalueze riscurile pe termen scurt, cum ar fi înghețul, seceta și precipitațiile excesive. 3. Instrumente de monitorizare prin satelit și în timp real Monitorizarea culturilor NASA Site web: www.earthdata.nasa.gov

Utilizează imagini din satelit pentru a urmări starea de sănătate a vegetației, umiditatea solului și nivelurile de stres ale culturilor.

Oferă actualizări în timp real ale condițiilor agricole globale. Sistemul global de prognoză (GFS) Site web: www.ncep.noaa.gov

Unul dintre cele mai utilizate modele numerice de prognoză meteorologică pentru traderii de mărfuri.

pentru traderii de mărfuri. Previzionează temperatura, precipitațiile și fenomenele meteorologice extreme care afectează producția agricolă. CropScape (USDA/NASS) Site web: www.nass.usda.gov

Un instrument bazat pe GIS care oferă monitorizarea în timp real a stării culturilor din SUA. 4. Resurse meteorologice specifice pieței pentru traderii de cereale AgWeb Weather (Farm Journal Media) Site web: www.agweb.com

Oferă prognoze meteorologice pentru porumb, soia și grâu din SUA și America de Sud.

din SUA și America de Sud. Oferă actualizări zilnice de la meteorologi agricoli de top. Soybean & Corn Advisor Site web: www.soybeanandcorn.com

Specializat în prognoze pentru soia și porumb din America de Sud și SUA.

Oferă evaluări ale stării culturilor, estimări ale randamentului și modele meteorologice. Pentru regiunea cerealieră a Statelor Unite (porumb, soia, grâu), cele mai importante surse sunt NOAA, NWS, USDA Crop Reports, DTN Weather și BAM Weather. Cum influențează vremea oferta: Perspectiva fermierului Imaginează-ți că ești un fermier care cultivă porumb în regiunea Midwest a SUA, una dintre cele mai mari regiuni producătoare de porumb din lume. Capacitatea ta de a obține o recoltă reușită depinde în mare măsură de condițiile meteorologice adecvate la momentul potrivit. Iată cum diferitele condiții meteorologice îți pot afecta aprovizionarea cu porumb: Vreme bună (ploi și temperaturi ideale): Atunci când vremea este potrivită - ploi suficiente, zile însorite și fără temperaturi extreme - culturile se dezvoltă bine. Plantele de porumb cresc înalte, iar randamentul este ridicat. Atunci când oferta este abundentă, prețurile cerealelor tind să fie mai mici, deoarece există mai mult porumb disponibil pentru a satisface cererea.

Atunci când vremea este potrivită - ploi suficiente, zile însorite și fără temperaturi extreme - culturile se dezvoltă bine. Plantele de porumb cresc înalte, iar randamentul este ridicat. Atunci când oferta este abundentă, prețurile cerealelor tind să fie mai mici, deoarece există mai mult porumb disponibil pentru a satisface cererea. Seceta (ploi prea puține): Acum, imaginează-ți o vară cu foarte puțină ploaie. Solul se usucă, iar plantele de porumb se chinuie să crească. Această reducere a ofertei înseamnă că există mai puțin porumb disponibil pe piață. Lipsa face ca prețurile să crească, deoarece cumpărătorii concurează pentru a-și asigura oferta limitată.

Acum, imaginează-ți o vară cu foarte puțină ploaie. Solul se usucă, iar plantele de porumb se chinuie să crească. Această reducere a ofertei înseamnă că există mai puțin porumb disponibil pe piață. Lipsa face ca prețurile să crească, deoarece cumpărătorii concurează pentru a-și asigura oferta limitată. Inundații (ploi prea abundente): Pe de altă parte, ploaia prea abundentă poate fi, de asemenea, problematică. Inundațiile pot îneca culturile, întârzia plantarea și deteriora câmpurile. Atunci când câmpurile sunt inundate, oferta de porumb este redusă, ceea ce, din nou, duce la creșterea prețurilor.

Pe de altă parte, ploaia prea abundentă poate fi, de asemenea, problematică. Inundațiile pot îneca culturile, întârzia plantarea și deteriora câmpurile. Atunci când câmpurile sunt inundate, oferta de porumb este redusă, ceea ce, din nou, duce la creșterea prețurilor. Îngheț (îngheț timpuriu sau târziu): Imaginează-ți un îngheț brusc chiar înainte de recoltare. Gerul dăunează culturilor, reducând atât calitatea, cât și cantitatea recoltei de porumb. Cu mai puțin porumb utilizabil disponibil, prețurile pot crește din cauza ofertei reduse. Cum influențează vremea cererea: Perspectiva consumatorului Condițiile meteorologice nu influențează doar oferta; ele pot influența și cererea de cereale. Iată cum: Valurile de căldură (creștere a cererii de hrană pentru animale): În timpul valurilor de căldură, animalele au nevoie de mai multă apă și hrană pentru a face față temperaturilor extreme. Fermierii ar putea cumpăra mai multe cereale pentru a-și menține animalele sănătoase, crescând astfel cererea. Această cerere suplimentară poate duce la creșterea prețurilor, mai ales dacă oferta este deja limitată din cauza problemelor meteorologice.

În timpul valurilor de căldură, animalele au nevoie de mai multă apă și hrană pentru a face față temperaturilor extreme. Fermierii ar putea cumpăra mai multe cereale pentru a-și menține animalele sănătoase, crescând astfel cererea. Această cerere suplimentară poate duce la creșterea prețurilor, mai ales dacă oferta este deja limitată din cauza problemelor meteorologice. Fenomene meteorologice globale (modificarea nevoilor de import): Să presupunem că o țară mare producătoare de cereale, precum Rusia sau Brazilia, se confruntă cu o secetă. Producția redusă forțează țările care se bazează pe exporturile lor să cumpere de pe alte piețe, inclusiv din SUA. Această schimbare a cererii poate duce la creșteri de prețuri, chiar și în condiții meteorologice favorabile pe plan intern. Dinamica cererii și ofertei Prețurile cerealelor sunt un exemplu clasic de cerere și ofertă în acțiune. Vremea bună duce la o ofertă ridicată și la prețuri mai mici, în timp ce vremea rea (frig, secetă și alte fenomene extreme) duce la o ofertă mai mică și la prețuri mai mari. În mod similar, creșterea cererii ca urmare a necesităților legate de vreme - cum ar fi hrănirea animalelor în timpul unui val de căldură - poate duce la creșterea prețurilor, în special atunci când oferta este limitată. În calitate de trader de mărfuri, înțelegerea tiparelor meteorologice poate fi crucială. Nu urmărești doar prognoza meteo; prezici modul în care ploile, valurile de căldură sau seceta vor afecta piețele cerealelor. Această perspectivă îți permite să anticipezi mișcările prețurilor și să iei decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză, ajutându-te să gestionezi riscurile și să profiți de oportunitățile pieței. Țări-cheie pentru piețele globale de cereale Producția de cereale și dinamica pieței sunt puternic influențate de condițiile meteorologice din principalele țări producătoare și consumatoare. Fiecare regiune se confruntă cu modele meteorologice unice care pot avea un impact semnificativ asupra ofertei, cererii și, în cele din urmă, asupra prețurilor cerealelor la nivel mondial. Mai jos este prezentată o listă a celor mai importante țări pentru piețele globale de cereale, împreună cu tiparele lor meteorologice tipice și anotimpurile în care apar aceste tipare. 1. Statele Unite Cereale cheie: Porumb, soia, grâu

Porumb, soia, grâu Modele meteorologice influente:

Secete și valuri de căldură: Frecvente în Midwest (Centura porumbului) în timpul verii, cu impact asupra recoltelor de porumb și soia.

Inundații: Inundațiile de primăvară cauzate de topirea zăpezii și ploile abundente pot întârzia semănatul, în special în bazinul fluviului Mississippi (Delta Mississippi).

Înghețuri târzii și înghețuri timpurii: Pot afecta culturile de grâu, în special în Marile Câmpii.

Frecvente în Midwest (Centura porumbului) în timpul verii, cu impact asupra recoltelor de porumb și soia. Inundațiile de primăvară cauzate de topirea zăpezii și ploile abundente pot întârzia semănatul, în special în bazinul fluviului Mississippi (Delta Mississippi). Pot afecta culturile de grâu, în special în Marile Câmpii. Sezoane tipice:

Seceta și valurile de căldură ating vârful în iulie și august.

Inundațiile au loc în general primăvara (aprilie-mai).

Riscurile de îngheț sunt cele mai ridicate toamna târziu (octombrie-noiembrie) și primăvara devreme (aprilie). 2. Brazilia Cereale cheie: Soia, porumb

Soia, porumb Modele meteorologice influente:

La Niña: Adesea aduce condiții mai umede decât media, care pot favoriza sau, dimpotriva, împiedica plantarea și recoltarea, în special în regiunile sudice.

Secetă: În timpul fenomenelor El Niño, seceta poate afecta grav producția de soia și porumb, în special în regiunile centrale și nordice.

Adesea aduce condiții mai umede decât media, care pot favoriza sau, dimpotriva, împiedica plantarea și recoltarea, în special în regiunile sudice. În timpul fenomenelor El Niño, seceta poate afecta grav producția de soia și porumb, în special în regiunile centrale și nordice. Sezoane tipice:

Sezonul ploios (octombrie - aprilie) poate aduce umiditate excesivă în timpul recoltării.

Riscurile de secetă sunt cele mai ridicate din aprilie până în septembrie, afectând plantarea. 3. China Cereale cheie: Orez, grâu, porumb

Orez, grâu, porumb Modele meteorologice influente:

Ploi musonice: Esențiale pentru producția de orez, dar pot provoca inundații în regiunile sudice.

Secetă: Nordul Chinei, în special centura grâului, este vulnerabil la secete care pot reduce randamentele.

Taifunuri: Pot provoca inundații și daune culturilor, în special în zonele de coastă.

Esențiale pentru producția de orez, dar pot provoca inundații în regiunile sudice. Nordul Chinei, în special centura grâului, este vulnerabil la secete care pot reduce randamentele. Pot provoca inundații și daune culturilor, în special în zonele de coastă. Sezoane tipice:

Sezonul musonic se întinde din iunie până în septembrie.

Secetele sunt cele mai frecvente în timpul verii (iunie-august).

Sezonul taifunurilor atinge apogeul din iulie până în septembrie. 4. Rusia Cereale cheie: Grâu, orz

Grâu, orz Modele meteorologice influente:

Iernile reci și înghețurile târzii: Iernile aspre și înghețurile neașteptate din primăvară pot afecta culturile de grâu de iarnă.

Secetă: Volga și regiunile sudice sunt predispuse la secetă în timpul verii, afectând recoltele de grâu și orz.

Iernile aspre și înghețurile neașteptate din primăvară pot afecta culturile de grâu de iarnă. Volga și regiunile sudice sunt predispuse la secetă în timpul verii, afectând recoltele de grâu și orz. Sezoane tipice:

Riscurile de secetă sunt maxime în timpul verii (din iunie până în august).

Riscurile de îngheț sunt ridicate la începutul primăverii (aprilie) și toamna târziu (octombrie). 5. Franța Cereale cheie: Grâu, orz, porumb

Grâu, orz, porumb Modele meteorologice influente:

Valuri de căldură: Valurile de căldură de vară pot reduce randamentul cerealelor, în special al grâului și orzului.

Precipitații excesive: Condițiile umede din timpul sezonului de recoltare pot reduce calitatea recoltei.

Valurile de căldură de vară pot reduce randamentul cerealelor, în special al grâului și orzului. Condițiile umede din timpul sezonului de recoltare pot reduce calitatea recoltei. Sezoane tipice:

Valurile de căldură sunt mai frecvente în iulie și august.

Precipitațiile sunt maxime primăvara (aprilie-mai) și toamna (septembrie-octombrie). 6. India Cereale cheie: Orez, grâu

Orez, grâu Modele meteorologice influente:

Sezonul musonic: Vital pentru culturile de orez și grâu, dar poate duce și la inundații care perturbă plantarea și recoltarea.

Valurile de căldură și seceta: Pot afecta randamentul culturilor rabi (de iarnă), în special al grâului.

Vital pentru culturile de orez și grâu, dar poate duce și la inundații care perturbă plantarea și recoltarea. Pot afecta randamentul culturilor rabi (de iarnă), în special al grâului. Sezoane tipice:

Sezonul musonic durează din iunie până în septembrie.

Valurile de căldură apar de obicei în mai și iunie, înainte de muson. 7. Ucraina Cereale principale: Grâu, porumb, orz

Grâu, porumb, orz Modele meteorologice influente:

Secetă: Secetele de vară pot afecta semnificativ producția de grâu și porumb.

Iernile reci și înghețurile: Iernile aspre pot afecta grâul de iarnă.

Secetele de vară pot afecta semnificativ producția de grâu și porumb. Iernile aspre pot afecta grâul de iarnă. Sezoane tipice:

Secetele sunt frecvente în timpul verii (iunie-august).

Riscurile de îngheț sunt ridicate toamna târziu (octombrie-noiembrie) și primăvara devreme (aprilie). 8. Canada Cereale cheie: Grâu, orz, canola

Grâu, orz, canola Modele meteorologice influente:

Secetele: Provinciile Prairie sunt predispuse la secetă, afectând producția de grâu și canola.

Valuri de frig și înghețuri: Înghețurile timpurii pot afecta culturile, în special în timpul recoltării târzii.

Provinciile Prairie sunt predispuse la secetă, afectând producția de grâu și canola. Înghețurile timpurii pot afecta culturile, în special în timpul recoltării târzii. Sezoane tipice:

Seceta atinge apogeul în timpul verii (iulie-august).

Riscurile de îngheț sunt ridicate la începutul toamnei (septembrie-octombrie). Impactul schimbărilor climatice asupra randamentelor culturilor Sursa Foto: Adobe Stock Photos Schimbările climatice și schimbările climatice globale afectează randamentul culturilor prin mecanisme precum creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme. Se preconizează că secetele vor deveni mai severe și mai prelungite în multe regiuni, afectând în mod semnificativ practicile agricole. Se preconizează că agravarea condițiilor de secetă în Europa va afecta un procent substanțial din terenuri și din populație, ducând la scăderea randamentului culturilor. De asemenea, este demn de remarcat faptul că clima Pământului a fost în continuă schimbare (ciclul glaciar) în istorie, cu multiple efecte externe, chiar și din activitatea Soarelui.

Se preconizează că agravarea condițiilor de secetă în Europa va afecta un procent substanțial din terenuri și din populație, ducând la scăderea randamentului culturilor. De asemenea, este demn de remarcat faptul că clima Pământului a fost în continuă schimbare (ciclul glaciar) în istorie, cu multiple efecte externe, chiar și din activitatea Soarelui. Frecvența fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile, a crescut semnificativ la nivel global, complicând productivitatea agricolă. În America de Nord, în timp ce creșterea precipitațiilor în timpul sezonului de creștere a grâului îmbunătățește uneori randamentele, temperaturile mai ridicate reprezintă un risc semnificativ. Frecvența crescută a precipitațiilor extreme sporește riscurile de inundații, ceea ce duce la pierderi agricole semnificative.

În Asia, musonii și taifunurile joacă un rol esențial în influențarea producției de cereale. Momentul și intensitatea ploilor musonice sunt vitale pentru producția de orez și grâu, afectând în mod direct securitatea alimentară. Schimbarea datelor de plantare și de recoltare ca urmare a schimbărilor climatice modifică productivitatea și randamentul în mai multe regiuni, subliniind necesitatea unor strategii de adaptare la schimbările climatice. La Niña și El Niño sunt fenomene climatice esențiale care au un impact profund asupra tiparelor meteorologice globale, care, la rândul lor, influențează în mod semnificativ piețele de mărfuri, în special piețele de cereale. Ambele fenomene perturbă ciclurile meteorologice normale, conducând la variații ale randamentelor culturilor, ceea ce afectează oferta și, în consecință, prețurile cerealelor. Impactul El Niño asupra piețelor cerealiere El Niño duce de obicei la temperaturi ale suprafeței mării mai ridicate decât în mod obișnuit în centrul și estul Oceanului Pacific, perturbând regimul precipitațiilor la nivel global. Unele dintre efectele tipice includ secete în unele părți din Asia de Sud-Est, Australia și unele părți ale subcontinentului indian, în timp ce în unele părți din America de Nord și de Sud se înregistrează condiții mai umede decât în mod normal. Exemple istorice cheie: 1. El Niño 2015-2016: Impactul asupra culturilor din America de Sud: Fenomenul El Niño din 2015-2016 a dus la inundații semnificative în unele părți ale Argentinei și Braziliei, regiuni mari producătoare de soia și porumb. Precipitațiile excesive au întârziat plantarea și recoltarea, reducând randamentul culturilor, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la soia și porumb.

Fenomenul El Niño din 2015-2016 a dus la inundații semnificative în unele părți ale Argentinei și Braziliei, regiuni mari producătoare de soia și porumb. Precipitațiile excesive au întârziat plantarea și recoltarea, reducând randamentul culturilor, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la soia și porumb. Piața australiană a grâului: Australia este un exportator major de grâu, iar condițiile uscate provocate de El Niño au redus semnificativ producția de grâu. Prețurile globale ale grâului au crescut ca răspuns la oferta redusă din partea unuia dintre principalii exportatori. 2. El Niño 1997-1998: Acesta a fost unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño înregistrate vreodată și a provocat secete grave în Asia de Sud-Est, o regiune importantă producătoare de orez. Aceasta a dus la reduceri semnificative ale producției de orez, ceea ce a dus la creșterea prețurilor. În același timp, evenimentul a provocat ploi excesive în America de Sud, perturbând și mai mult recoltele de soia și porumb, ceea ce a dus la creșterea prețurilor globale la cereale. Impactul La Niña asupra piețelor cerealiere La Niña, caracterizată prin temperaturi ale suprafeței mării mai scăzute decât normal în Pacificul central și de est, provoacă, de obicei, fenomene meteorologice opuse lui El Niño. Ea tinde să aducă condiții mai umede în Australia și Asia de Sud-Est, creând în același timp condiții mai uscate în America de Sud și în câmpiile din sudul Statelor Unite, regiuni importante de cultivare a cerealelor. Exemple istorice cheie: 1. La Niña 2020-2021: Secetă în America de Sud: În această perioadă, La Niña a provocat secete severe în Argentina și Brazilia, doi dintre cei mai mari exportatori de porumb și soia. Producțiile mai mici decât se așteptau au redus aprovizionarea globală, provocând o creștere bruscă a prețurilor la porumb și soia, prețul porumbului crescând cu peste 50% între 2020 și începutul anului 2021.

În această perioadă, La Niña a provocat secete severe în Argentina și Brazilia, doi dintre cei mai mari exportatori de porumb și soia. Producțiile mai mici decât se așteptau au redus aprovizionarea globală, provocând o creștere bruscă a prețurilor la porumb și soia, prețul porumbului crescând cu peste 50% între 2020 și începutul anului 2021. Producția de grâu a Australiei: Pe de altă parte, La Niña a adus ploi favorabile în Australia, rezultând una dintre cele mai mari recolte de grâu din istoria sa recentă. Acest lucru a contribuit la atenuarea unei anumite presiuni asupra aprovizionării globale cu grâu, deși prețurile au rămas ridicate din cauza altor factori globali. La Niña 2010-2011: Creșterea prețurilor cerealelor la nivel mondial: La Niña 2010-2011 a fost asociată cu secete în Argentina și Statele Unite, reducând semnificativ producția de porumb și soia. În același timp, a adus ploi abundente în Australia, perturbând exporturile de grâu. Prețurile globale ale cerealelor au crescut în această perioadă, contribuind la criza alimentară globală din 2010-2011. Prețurile grâului s-au dublat din iunie 2010 până la începutul anului 2011, iar prețurile porumbului au crescut brusc, din cauza preocupărilor legate de aprovizionare. Influența generală asupra piețelor cerealiere: Șocuri ale ofertei: Atât fenomenele El Niño, cât și La Niña duc la condiții meteorologice nefavorabile în principalele regiuni producătoare de cereale. Secetele sau inundațiile provocate de aceste fenomene pot reduce randamentul culturilor, ducând la șocuri ale ofertei pe piața mondială, provocând creșterea prețurilor. În schimb, condițiile favorabile pot duce la recolte abundente, determinând temporar scăderea prețurilor. Volatilitate: Aceste fenomene meteorologice contribuie la creșterea volatilității pe piețele cerealelor, deoarece incertitudinea legată de randamentul culturilor și de aprovizionare îi împinge pe traderi să acopere riscurile. Piețele futures devin mai active, deoarece traderii își ajustează pozițiile în funcție de schimbările anticipate ale ofertei determinate de condițiile meteorologice. Schimbări regionale în aprovizionare: În funcție de apariția fenomenului El Niño sau La Niña, lanțul global de aprovizionare se poate modifica. De exemplu, în anii La Niña, producția din America de Sud ar putea scădea, în timp ce Australia și Asia de Sud-Est ar putea înregistra producții mai mari, modificând fluxurile comerciale și prețurile. 7 crize semnificative ale produselor de bază provocate de condițiile meteorologice Sursa Foto: Adobe Stock Photos Din punct de vedere istoric, fenomenele meteorologice au jucat un rol crucial în crearea unor perturbări semnificative pe piețele de mărfuri, ducând adesea la crize care au impact asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și economiilor globale. Iată șapte crize notabile ale produselor de bază cauzate de condiții meteorologice extreme: 1. Dust Bowl din SUA (anii 1930) Eveniment: Dust Bowl a fost o secetă severă combinată cu practici agricole necorespunzătoare care a dus la furtuni masive de praf în Marile Câmpii din SUA. Acest dezastru meteorologic a afectat grav productivitatea agricolă, în special grâul și porumbul.

Dust Bowl a fost o secetă severă combinată cu practici agricole necorespunzătoare care a dus la furtuni masive de praf în Marile Câmpii din SUA. Acest dezastru meteorologic a afectat grav productivitatea agricolă, în special grâul și porumbul. Impact: Seceta a decimat culturile, ceea ce a dus la pierderea pe scară largă a recoltelor și la pierderi financiare semnificative pentru agricultori. Prețurile cerealelor au crescut vertiginos din cauza lipsei de aprovizionare, exacerbând dificultățile economice ale Marii Depresiuni și provocând penurie de alimente pe întreg teritoriul Statelor Unite. 2. Gerul cafelei din Brazilia (1975) Eveniment: Un îngheț devastator a lovit regiunile cultivatoare de cafea din Brazilia în 1975, provocând pagube masive culturilor de cafea. Brazilia a fost cel mai mare producător de cafea din lume, iar acest eveniment a redus dramatic oferta globală de cafea.

Un îngheț devastator a lovit regiunile cultivatoare de cafea din Brazilia în 1975, provocând pagube masive culturilor de cafea. Brazilia a fost cel mai mare producător de cafea din lume, iar acest eveniment a redus dramatic oferta globală de cafea. Impact: Prețurile cafelei au crescut vertiginos, deoarece oferta mondială a fost redusă aproape la jumătate. Înghețul a condus la o perioadă prelungită de prețuri ridicate la cafea, afectând semnificativ piața cafelei și cauzând pierderi economice pentru economiile și întreprinderile dependente de cafea din întreaga lume. 3. Criza grâului australian (2002-2003) Eveniment: Australia a cunoscut una dintre cele mai grave secete din istorie la începutul anilor 2000, afectând grav producția de grâu. Seceta a lovit în timpul sezonului critic de creștere, reducând drastic randamentele.

Australia a cunoscut una dintre cele mai grave secete din istorie la începutul anilor 2000, afectând grav producția de grâu. Seceta a lovit în timpul sezonului critic de creștere, reducând drastic randamentele. Impact: Reducerea severă a ofertei de grâu australian a condus la creșteri puternice ale prețurilor la nivel mondial, Australia fiind unul dintre principalii exportatori de grâu. Această criză a afectat prețurile alimentelor și a evidențiat vulnerabilitățile piețelor globale de cereale la fenomenele meteorologice regionale. 4. Valul de căldură și seceta din Rusia (2010) Eveniment: În 2010, Rusia s-a confruntat cu un val de căldură și o secetă fără precedent, care au condus la incendii de vegetație și la pierderi devastatoare de recolte, în special de grâu. Rusia, unul dintre principalii exportatori mondiali de grâu, a înregistrat o reducere semnificativă a producției de cereale.

În 2010, Rusia s-a confruntat cu un val de căldură și o secetă fără precedent, care au condus la incendii de vegetație și la pierderi devastatoare de recolte, în special de grâu. Rusia, unul dintre principalii exportatori mondiali de grâu, a înregistrat o reducere semnificativă a producției de cereale. Impact: Guvernul rus a impus o interdicție de export pentru a proteja aprovizionarea internă, ceea ce a dus la creșterea prețurilor mondiale la grâu cu peste 60%. Criza a tensionat aprovizionarea cu alimente în țările importatoare și a alimentat inflația pe piețele mondiale de cereale. 5. Seceta de porumb și soia din SUA (2012) Eveniment: În vara anului 2012, Statele Unite au suferit una dintre cele mai grave secete din ultimele decenii, care a afectat regiunea Midwest, unde se cultivă cea mai mare parte din porumbul și soia din țară.

În vara anului 2012, Statele Unite au suferit una dintre cele mai grave secete din ultimele decenii, care a afectat regiunea Midwest, unde se cultivă cea mai mare parte din porumbul și soia din țară. Impact: Seceta a dus la cele mai mici producții de porumb din ultimii 17 ani, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la porumb și soia la niveluri record. Criza a afectat prețurile globale ale alimentelor, costurile hranei pentru animale și producția de biocombustibili, demonstrând natura interconectată a produselor agricole de bază. 6. Eșecul musonului din India (2009) Eveniment: În 2009, India s-a confruntat cu un eșec semnificativ al musonilor, cu precipitații cu 23% sub medie, ceea ce a condus la condiții de secetă în principalele state agricole. Musonul este crucial pentru aprovizionarea cu apă și pentru agricultura Indiei, în special pentru culturi precum orezul, grâul și leguminoasele.

În 2009, India s-a confruntat cu un eșec semnificativ al musonilor, cu precipitații cu 23% sub medie, ceea ce a condus la condiții de secetă în principalele state agricole. Musonul este crucial pentru aprovizionarea cu apă și pentru agricultura Indiei, în special pentru culturi precum orezul, grâul și leguminoasele. Impact: Musonul slab a dus la reducerea producției agricole, la creșterea prețurilor la alimente și la efecte economice grave asupra comunităților rurale. De asemenea, a declanșat inflația prețurilor la alimente, afectând economia în general și conducând la intervenții guvernamentale. 7. Seceta din Africa de Vest privind cacaua (2015-2016) Eveniment: Africa de Vest, cea mai mare regiune producătoare de cacao din lume (în special Coasta de Fildeș și Ghana), s-a confruntat cu o secetă severă în 2015-2016, exacerbată de El Niño. Seceta a afectat arborii de cacao, reducând semnificativ randamentele.

Africa de Vest, cea mai mare regiune producătoare de cacao din lume (în special Coasta de Fildeș și Ghana), s-a confruntat cu o secetă severă în 2015-2016, exacerbată de El Niño. Seceta a afectat arborii de cacao, reducând semnificativ randamentele. Impact: Prețurile la cacao au crescut brusc pe măsură ce oferta s-a restrâns, afectând industria mondială a ciocolatei. Seceta a scos în evidență vulnerabilitatea producției de cacao la schimbarea tiparelor meteorologice și a generat îngrijorări cu privire la stabilitatea viitoare a aprovizionării. Alte evenimente semnificative au fost seceta din 2012 din SUA, care a afectat 80% din terenurile agricole, provocând pierderi semnificative de recolte și creșteri de prețuri. În iulie 2012, indicele prețurilor de producție pentru grâu a crescut cu 20,2%, reflectând impactul imediat al secetei asupra prețurilor cerealelor. Un alt exemplu este așa-numitul val de căldură european, din 2018, care a afectat randamentul grâului, ducând la creșterea prețurilor pe întregul continent. Căldura extremă a dus la o scădere notabilă a producției de grâu, cauzând o creștere cu 15% a prețurilor grâului față de anul precedent. Întreruperi legate de condițiile meteorologice în lanțurile de aprovizionare Fenomenele meteorologice extreme pot perturba semnificativ transportul cerealelor, afectând livrarea la timp către piețe și consumatori. Dezastrele naturale pot distruge infrastructura esențială pentru distribuția cerealelor, sporind vulnerabilitatea lanțului de aprovizionare. Taifunurile din regiunile de coastă din Asia pot provoca perturbări grave ale producției de cereale, subliniind vulnerabilitatea culturilor la fenomenele meteorologice extreme. Inundațiile pot schimba drastic dinamica aprovizionării cu cereale, ducând la penurie și la creșterea prețurilor în regiunile afectate. Din punct de vedere istoric, fenomenele meteorologice au cauzat fluctuații semnificative ale prețurilor cerealelor, afectând securitatea alimentară și stabilitatea economică. Recentele incendii de pădure din Australia au afectat grav producția și exporturile de cereale, afectând semnificativ economia agricolă a țării. Piețele futures și volatilitatea meteorologică Piețele futures sunt esențiale pentru gestionarea riscurilor asociate volatilității meteorologice care afectează producția de cereale. CME Group (operatorul CBOT), Intercontinental Exchange (ICE) sau Minneapolis Grain Exchange furnizează servicii esențiale pentru stabilirea prețurilor ca răspuns la condițiile meteorologice care afectează culturile. Prețurile futures și prețurile grâului, de exemplu, au crescut considerabil în 2018, deoarece temperaturile extreme au afectat culturile, perturbând aprovizionarea și sporind volatilitatea pieței. Contractele futures oferite de CME Group ajută traderii să gestioneze riscurile, oferind o acoperire împotriva incertitudinilor generate de schimbările climatice. Aceste instrumente financiare sunt esențiale pentru menținerea stabilității pe piețele cerealelor, în contextul unor fenomene meteorologice imprevizibile și al efectelor acestora asupra randamentelor culturilor. Rolul tehnologiei Implementarea unor tehnologii precum agricultura de precizie ajută agricultorii să optimizeze utilizarea unor resurse precum apa și îngrășămintele. Agricultura de precizie utilizează date analitice și senzori pentru a spori rezistența culturilor la condițiile meteorologice nefavorabile. Traderii ar trebui să fie conștienți de impactul tehnologiei, deși influența acesteia asupra piețelor cerealiere este, pe termen scurt, redusă. Câteva exemple de tehnologii pentru agricultura de precizie includ: Senzori de umiditate a solului, care ajută fermierii să determine necesitățile de irigare

Instrumente de analiză a datelor, care oferă informații privind performanța culturilor

Sisteme de prognoză meteorologică, care ajută la planificarea pentru condiții nefavorabile Aceste tehnologii conservă apa și îmbunătățesc performanța culturilor în perioadele secetoase. Instrumentele avansate de prognoză meteorologică oferă agricultorilor informații în timp util, permițând o mai bună planificare și luarea deciziilor ca răspuns la schimbările meteorologice. Integrarea agriculturii de precizie și a sistemelor avansate de prognoză meteorologică oferă agricultorilor instrumentele necesare pentru a atenua efectele adverse ale condițiilor meteorologice în schimbare. Răspunsurile politice și cooperarea internațională sunt esențiale în abordarea provocărilor pe care schimbările climatice le ridică asupra producției de cereale și a lanțurilor de aprovizionare. Investițiile în infrastructuri rezistente permit agricultorilor să facă față mai bine fenomenelor meteorologice extreme și să mențină productivitatea. Rețelele de partajare a cunoștințelor permit agricultorilor să facă schimb de bune practici și să acceseze resurse vitale pentru adaptarea la schimbările climatice. Fără cooperare internațională, țările în curs de dezvoltare, în special cele dependente de importurile de grâu din Ucraina, s-ar putea confrunta cu penurii grave de aprovizionare. Studiile empirice sugerează că națiuni precum Libanul, Libia și Tunisia pot fi expuse în mod deosebit la întreruperi ale aprovizionării cu alimente ca urmare a conflictelor care afectează comerțul cu grâu. Rezumat Piața mondială a cerealelor reacționează rapid la evenimentele meteorologice majore care amenință echilibrul dintre cerere și ofertă. Piețele futures joacă un rol crucial în transferul riscului, permițând agricultorilor și cumpărătorilor de cereale să se protejeze împotriva volatilității prețurilor, în timp ce speculatorii furnizează lichidități. Traderii de produse agricole de bază ar trebui să monitorizeze îndeaproape evoluțiile meteorologice, deoarece acestea au un impact semnificativ asupra producției de cereale, a prețurilor și a fluxurilor comerciale. Piața mondială a cerealelor reacționează rapid la aproape orice eveniment meteorologic care poate perturba oferta și cererea.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Cum afectează schimbările climatice producția de cereale? Schimbările climatice au un impact negativ asupra producției de cereale prin perturbarea tiparelor meteorologice, creșterea probabilității unor fenomene meteorologice extreme și deteriorarea sănătății solului. Această combinație poate duce la reducerea randamentelor și la scăderea securității alimentare. De ce sunt terenurile agricole de coastă vulnerabile la creșterea nivelului mării? Terenurile agricole de coastă sunt deosebit de vulnerabile la creșterea nivelului mării, deoarece pătrunderea apei sărate poate degrada semnificativ calitatea solului și poate împiedica producția agricolă. Abordarea acestei probleme este esențială pentru menținerea durabilității agriculturii în aceste regiuni. Cum perturbă fenomenele meteorologice lanțurile de aprovizionare cu cereale? Fenomenele meteorologice perturbă lanțurile de aprovizionare cu cereale prin deteriorarea infrastructurii de transport și provocând întârzieri în livrările de cereale către piețe, afectând în cele din urmă disponibilitatea și prețurile. Ce rol joacă piețele futures în gestionarea volatilității meteorologice? Piețele futures joacă un rol crucial în gestionarea volatilității meteorologice, permițând traderilor să se protejeze împotriva riscurilor legate de fluctuația prețurilor, în special în agricultură. Acest mecanism oferă o modalitate de stabilizare a veniturilor și de reducere a incertitudinii atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Ce strategii de adaptare pot aplica producătorii de cereale pentru a atenua impactul schimbărilor climatice? Producătorii de cereale pot atenua în mod eficient impactul schimbărilor climatice prin adoptarea diversificării culturilor, utilizarea soiurilor de culturi rezistente la schimbările climatice și îmbunătățirea tehnicilor de irigare. Aceste strategii sporesc reziliența și durabilitatea practicilor agricole.

Distribuie

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."