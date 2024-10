Analiza fundamentală - definiție și exemple

Analiza fundamentală ia în calcul toate informațiile disponibile pentru a determina valoarea relativă a unui instrument. Mai departe, adepții analizei fundamentale fac o comparație între prețul din piață și valoarea calculată de ei pentru a identifica oportunitățile de investiții. De exemplu, vrei să cumperi acțiuni Apple dacă valoarea calculată de tine rezultă a fi mai mare decât valoarea din piață.

Cele mai cunoscute tipuri de analiză a piețelor financiare sunt: analiza fundamentală și analiza tehnică. Mai departe vom intra în detalii în ceea ce privește analiza fundamentală. Spre deosebire de analiza tehnică, unde se pune accent pe acțiunea prețului și trenduri pentru a încerca să estimăm cum ar putea să evolueze prețul unui activ, analiza fundamentală ia în calcul toate informațiile disponibile pentru a determina valoarea relativă a unui instrument. Mai departe, adepții analizei fundamentale fac o comparație între prețul din piață și valoarea calculată de ei pentru a identifica oportunitățile de investiții. De exemplu, vrei să cumperi acțiuni Apple dacă valoarea calculată de tine rezultă a fi mai mare decât valoarea din piață. În timp ce adepții analizei tehnice consideră că toată informația este integrată în grafic, traderii care folosesc de analiza fundamentală iau în calcul o multitudine de factori printre care și factori politici, economici și sociali, precum și indicatori macroeconomici majori și câștigurile corporative. Unele dintre cele mai importante raportări macroeconomice includ: Decizii referitoare la rata dobânzii și politica băncilor centrale

Date din piața muncii pentru economiile importante, de exemplu NFP-ul din Statele Unite

Date de inflație din Marea Britanie, zona Euro și SUA

ISM, IFO, vânzările de retail, producția industrială

Rapoarte privind veniturile companiei

Deciziile Băncii centrale, BCE, Fed, FOMC

Rate de dobândă Ratele de dobândă au un impact direct asupra ratelor de schimb valutar; de obicei, cererea crescută pentru o monedă cu un randament mai mare al ratei de dobândă este mai indicată decât o monedă cu o rata de dobândă scăzută. Date din piața muncii - Datele importante din piața muncii, cum ar fi NFP-ul din Statele Unite, tind să aibă o influență majoră asupra piețelor financiare și pot determina o creștere a volatilității pentru indici și piața schimburilor valutare. NFP-ul se publică în prima zi de vineri a fiecarei luni și reprezintă numărul total de angajați excluzând sectorul agricol. Piața este sensibilă la publicarea unor astfel de indicatori având în vedere corelația cu creșterea economică și inflația. În cazul în care raportul NFP se publică în creștere, atunci acesta este un indiciu că economia este în expansiune. În cazul în care creșterea NFP-ului se produce rapid, atunci și inflația ar putea înregistra un salt la fel de rapid. Dacă raportul se publică sub estimări, atunci traderii vor avea tendința de a vinde dolarul american, iar dacă cifra publicată întrece estimările, atunci traderii vor prefera să cumpere dolarul american. Date de inflație - Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor bunurilor și serviciilor. Băncile centrale încearcă să limiteze inflația cu scopul de a evita deflația și pentru a menține ritmul de creștere al economiei. Indicatori economici - Pe lângă datele din piața muncii, există și alți indicatori care pot avea un impact în piață cum ar fi cifrele vânzărilor de retail. Acest indicator este important deoarece ritmul cheltuielilor consumatorului influențează economia într-o măsură importantă. Rapoarte privind veniturile companiei - Analiza fundamentală ia în calcul rapoartele financiare ale unei companii cu scopul evaluării unei posibile tranzacții. Este necesar să analizăm elemente precum venituri, cheltuieli, active, pasive și celelalte aspecte financiare ale unei companii, informații care sunt adesea puse la dispoziție prin intermediul unor rapoarte de câștiguri trimestriale. Calendarul economic - Poți să găsești informații despre datele raportate în calendarul economic al platformei xStation 5. Banca centrală - Este o instituție financiară responsabilă cu supravegherea sistemului monetar și coordonarea politicii monetare. Majoritatea băncilor centrale au obiective specifice, de exemplu, menținerea stabilității prețurilor sau o rată de angajare cât mai mare. Pentru a-și îndeplini obiectivele, o bancă centrală favorizează sau îngreunează oferta de bani și disponibilitatea creditelor (de exemplu, mecanismul ratelor dobânzii) sau stabilește diferite cerințe pentru industria bancară. BCE - Banca Centrală Europeană. Banca centrală a celor 19 țări ale Uniunii Europene care utilizează euro. Obiectivul său principal este menținerea stabilității prețurilor. Banca are sediul central în Frankfurt, Germania. Actualul președinte al BCE este Christine Lagarde. Fed - Rezerva Federală. Banca centrală a Statelor Unite. Principalele sale obiective sunt: stabilitatea prețurilor, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și moderarea ratelor dobânzii pe termen lung. Sistemul Rezervei Federale este format din 12 bănci. Actualul președinte al Fed este Jerome Powell. FOMC - Comitetului Rezervei Federale al Pieței Libere. Este organismul de elaborare a politicilor monetare al Sistemului Rezervei Federale. Este compus din 12 membri. FOMC programează opt întâlniri pe an, dar poate organiza și întâlniri neprogramate, dacă este necesar. După fiecare întâlnire este emisă o declarație publică. Documentul rezumă perspectivele economice ale Comitetului și deciziile luate în timpul ședinței. Fiecare anunț este clasificat ca având o importanță mare, medie sau mică, în ceea ce privește impactul și potențialul de a declanșa volatilitate în piață. Calendarul îți afișează și regiunea sau țara unde au fost publicate datele respective. Dacă analizezi coloana din mijloc vei găsi informații despre tipul de date care se publică și cât de important poate fi impactul raportării. Ultima coloană oferă o perspectivă asupra ultimelor cifre publicate, precum și anticipările pentru datele care urmează să se publice. În plus, există diferite marcaje pe care le poți utiliza, precum și știri și Trader Talk care sunt actualizate permanent. Citește mai multe analize de piață vizitând www.tradebeat.ro.

