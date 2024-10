Ce este Forex?

În câteva cuvinte, Forex – cunoscut și ca FX sau piața valutară – reprezintă schimbul unei valute cu o altă valută la un preț agreat. Aceasta este o piață descentralizată, în cadrul căreia sunt tranzacționate valutele globale, și nereglementată, de negociere directă (OTC), ceea ce înseamnă că tranzacțiile sunt rapide, ieftine și sunt efectuate fără supravegherea unui operator de piață.

Piața Forex este deschisă 24/5 În esență, tranzacționarea Forex presupune actul de a specula mișcarea prețurilor schimbului valutar, prin cumpărarea unei valute concomitent cu vânzarea unei alte valute. Valorile valutelor cresc (sau se apreciază) și scad (sau se depreciază) în raport una cu cealaltă, în baza unor factori economici, geopolitici și tehnici. Forex este o piață tranzacționată la nivel global, deschisă 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri). Aceasta urmărește mișcarea soarelui în jurul Pământului și se deschide luni dimineață în Wellington, Noua Zeelandă, apoi avansează către piețele din Asia în Tokyo și Singapore. Apoi, se mută în Londra înainte de a se închide vineri seara în New York. Chiar dacă piața este închisă, de vineri până duminică, există, de cele mai multe ori, evenimente care au impact asupra diverselor valute până la orele deschiderii de luni. Nu există o piață mai mare Forex este cea mai tranzacționată piață din lume, cu un randament pozitiv de 5.000 miliarde $ pe zi. Aceasta înseamnă că prețurile valutelor fluctuează constant în valoare, una în raport cu cealaltă, creând multiple oportunități de trading de care investitorii pot beneficia. Se întâmplă rar ca două valute să aibă valori identice și, de asemenea, ca două valute să își mențină aceeași valoare relativă pentru mai mult timp. Este posibil să nu fii conștient de acest aspect, dar probabil că ai participat deja la piața FX cel puțin o dată în viață. Să spunem că planifici o excursie în Statele Unite și trebuie să schimbi o sumă de bani pentru cheltuieli din lei (RON) în dolari americani (USD). În ziua de luni, găsești o casă locală de schimb valutar și observi un curs valutar pentru RON/USD de 4.90 RON. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare dolar pe care în schimbi, vei plăti 4.90 RON. Cheltuiești 490 RON pentru a obține 100 $. Cu toate acestea, treci pe lângă aceeași casă de schimb valutar câteva săptămâni mai târziu și observi că acum cursul valutar pentru USD/RON este de 4.70 RON. Pentru acea sumă de 490 RON acum ai obține 104 $ – adică 4 $ în plus – dacă ai fi știut să aștepți creșterea în valoare a leului, comparativ cu dolarul. Bazele tradingului Forex Cursul valutar fluctuează tot timpul, în baza unei varietăți de factori precum puterea economiei unei țări. Obiectivul traderilor Forex este de a căuta profit în baza acestor fluctuații prin specularea prețului, respectiv dacă acesta va crește sau va scădea. Toate perechile Forex sunt cotate în funcție de valoarea unei valute versus valoarea alteia. Fiecare pereche valutară are o ‘bază’, reprezentând prima valută indicată și o monedă ‘cotată’, aceasta reprezentând a doua valută. Fiecare valută ar putea ori să crească (sau să se aprecieze), ori să scadă (să se deprecieze). Deoarece există două valute în fiecare pereche, există în esență patru variabile pe care le speculezi atunci când vorbim de tradingul Forex. În cazul în care consideri că valoarea unei valute va crește comparativ cu alta, vei deschide o poziție long sau vei ‘cumpăra’ acea valută. În cazul în care consideri că valoarea valutei va scădea comparativ cu alta, atunci vei deschide o poziție short sau vei ‘vinde’ acea valută. Așadar, spre exemplu, dacă te-ai aștepta ca USD să crească (să se aprecieze) în raport cu JPY, ai deschide o poziție long sau ai cumpăra perechea valutară USD/JPY. De asemenea, ai cumpăra această pereche dacă te-ai aștepta ca JPY să scadă (să se deprecieze), în raport cu USD. Altfel, dacă ai considera că JPY ar crește în raport cu USD sau că USD ar scădea în raport cu JPY, ai vinde sau ai deschide o poziție short pe USD/JPY. Datorită tuturor acestor factori, piața Forex oferă posibilități nelimitate în fiecare zi, oră, chiar și în fiecare minut. Perechile valutare ce formează piața Forex pot fi împărțite în mai multe categorii: Majore – perechile valutare majore includ monedele celor mai mari economii ale lumii, exemplu EUR/USD, GBP/USD sau USD/CHF. Minore – perechile valutare secundare au o semnificație mai mică, la nivel global, decât cele majore, de exemplu USD/CAD, AUD/USD sau NZD/USD. Exotice – perechile de monede exotice includ o monedă ce aparține unei țări din categoria celor emergente, adică țări în curs de dezvoltare (prin urmare ele sunt cunoscute și sub denumirea de ”Emerging”). Acestea sunt USD/RON sau USD/PLN. Atunci când discutăm despre piața valutară și perechile monetare este important să înțelegem semnificația termenilor ”monedă de bază” și ”monedă de cotare” - adică prima, respectiv a doua monedă listată într-o pereche valutară. De exemplu, în perechea valutară USD/JPY dolarul este moneda de bază și yenul japonez este moneda de cotare. În acest moment, ar trebui amintit și termenul de monedă corelată cu piața mărfurilor (”commodity currencies”) ce poate fi utilizat și în alt context decât cel al tranzacțiilor pe piața Forex. Monedele corelate cu piața mărfurilor aparțin țărilor ale căror economii se bazează, în mare măsură, pe exportul de materii prime. Principalele astfel de monede sunt: Dolarul Australian (AUD), Dolarul Neozeelandez (NZD), Dolarul Canadian (CAD) și Coroana Norvegiană (NOK). Ce sunt CFD-urile Forex? CFD-urile, sau mai simplu spus Contractele pentru Diferență, sunt instrumente financiare ce reprezintă un acord între două părți care au convenit să schimbe suma egală cu diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al poziției. CFD-urile sunt instrumente derivate de tip OTC. Termenul “over-the-counter” (OTC) este folosit deoarece tranzacțiile sunt realizate în mod direct între cele două părți, în timp ce adjectivul ”derivat” înseamnă că prețul CFD-urilor depinde de prețul activului de bază. Activele de bază pot fi: valute, acțiuni, indici, mărfuri, criptomonede dintre cele mai populare și altele. Este demn de remarcat faptul că atunci când achiziționezi un contract pe EUR/USD sau aur, nu efectuezi achiziția reală a monedei sau a metalului prețios și nici nu devii proprietarul acesteia. Poți învăța mai multe despre CFD-uri aici. Levier financiar – CFD-urile valutare (ca majoritatea instrumentelor derivate) presupun utilizarea efectului de levier. Acest lucru înseamnă că ai nevoie doar de un procent din valoarea totală a investiției pentru a deschide o poziție. De exemplu, o investiție de 10,000 EUR în EUR/USD necesită blocarea în marjă (sub formă de garanție) a sumei de 333 de EUR.

