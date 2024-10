Ce este apelul în marjă (Margin Call)?

Timp de citire: 4 minute(s)

Apelul în marjă (Margin Call), cunoscut și sub numele de Margin Stop, este un mecanism de protecție care îi ajută pe traderi să-și gestioneze riscul și să prevină pierderi suplimentare. Este o notificare de avertizare, din partea brokerului tău, care te anunță că te afli în situația în care există pericolul ca una sau mai multe dintre pozițiile tale să fie închise forțat sau să fie lichidate. Prin urmare, înțelegerea modului în care apare apelul în marjă este esențială pentru o tranzacționare de succes. Acest termen este strâns legat de conceptele de marjă și de levier. Marja reprezintă suma minimă necesară pentru a deschide o tranzacție cu efect de levier, în timp ce efectul de levier oferă traderilor mai multă expunere fără a fi nevoiți să finanțeze întreaga sumă a tranzacției. Oferă traderilor posibilitatea de a-și mări profiturile, dar și pierderile.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

· Nivelul Marjei (Margin Level) este calculat prin împărțirea Valorii Contului (Equity) la Marja blocata (Margin) și înmulțirea cu 100%. · Apelurile în marjă (Margin Call) au loc atunci când procentul din Valoarea Contului (Equity) scade sub cerința marjei de întreținere, adică a merjei blocate (Margin). · La XTB, apelul în marjă are loc atunci când Nivelul Marjei scade sub 100%. · Stop Out-ul este acțiunea de închidere, sau lichidare, a uneia sau mai multor poziții. · La XTB, Stop Out-ul are loc atunci când Nivelul Marjei scade sub 50%. · Odată ce are loc un Stop Out, poziția deschisă care generează cea mai mare pierdere va fi închisă automat. Dacă în urma închiderii primei poziții, Nivelul Marjei nu se ridică peste nivelul de 50%, se vor închide și următoarele pozitii care generează pierderi, până când Nivelul Marjei revine peste 50%. · Pentru a evita închiderea poziției printr-un stop out, va fi nevoie să te asiguri că nivelul marjei rămâne peste 50% a mai depune fonduri. Ce declanșează de obicei un apel în marjă (Margin Call)? · Un apel în marjă (Margin Call) este declanșat atunci când nu mai există marjă liberă (free margin) rămasă în contul investitorului, iar această situație necesită depunerea de fonduri suplimentare. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când pierderile din tranzacționare reduc Marja Liberă (Free Margin) sub un nivel acceptabil stabilit de către broker. · Un apel în marjă este mai probabil să apară atunci când investitorii folosesc o mare parte din capitalul lor Marja Blocată (Margin), lăsând în cont o Marjă Liberă (Free Margin) foarte mică. Ca urmare, în cazul în care tranzacția nu merge în direcția așteptată, Marja Liberă nu este suficientă pentru a susține poziția și pierderile. Principalele motive care duc la apelul în marjă · Rămâi într-o poziție care generează pierderi prea mult timp, plus un efect de levier mare. · Fondurile insuficiente care forțează traderul să tranzacționeze în exces cu o Marjă Liberă (Free Margin) insuficientă. · Lipsa ordinelor de tip stop loss și lipsa monitorizării poziției, mai ales atunci când prețul se mișcă rapid în direcția opusă poziției traderului. Ce se întâmplă când traderul primește alertă apel în marjă (Margin Call)? În acest caz, pozițiile traderului sunt lichidate sau închise deoarece nu mai există suficiente fonduri în cont pentru a putea susține pozițiile în pierdere, ceea ce reprezintă și o amenințare pentru broker. E bine să ne amintim că, atunci când tranzacționezi cu efect de levier, nu există posibilitatea ca pierderile să fie mai mari decât suma disponibilă în contul de tranzacționare, întrucăt brokerul oferă protecție împotriva balanței negative. Limitarea pierderilor este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării și mulți traderi aleg să folosească ordinele stop loss ca măsură de protecție. Pe de altă parte, unii traderi decid să-și gestioneze manual riscul prin monitorizarea tranzacțiilor deschise. Nivelul marjei tale este depozitul necesar pentru a menține toate tranzacțiile deschise în contul de tranzacționare. Pentru a deschide și menține o tranzacție, trebuie să ai suficiente fonduri pentru a acoperi cerința de marjă (Margin/marja blocată) în orice moment. Marja Liberă (Free Margin) reprezintă cantitatea de capital rămasă disponibilă în cont pentru a efectua tranzacții noi sau pentru a acoperi orice mișcare negativă a prețului în tranzacțiile deschise. Margin stop-ul (Stop Out) este o măsură de protecție, în special pentru traderii care nu folosesc ordine de stop loss. Când nivelul marjei scade sub 50%, poziția deschisă cu cea mai mare pierdere va fi închisă automat ca mecanism de siguranță. Sursa: xStation În exemplul de mai sus, a fost deschisă o poziție de 5 loturi, iar nivelul marjei este în prezent peste 2000%. Dacă nivelul marjei scade sub 30%, atunci sistemul va închide automat tranzacția pentru a preveni pierderile suplimentare. Mai jos este exemplul unui trader care are șanse mari de intra în Apel în Marjă pe contul său tranzacționând Forex CFD: Depozit: 10 000 USD Număr standard (100.000 unități, loturi tranzacționate): 4 Procent marjă: 2% *Marja blocată (Margin): 9 000 USD Marja Liberă: 1 000 USD *Marja blocată este calculată după cum urmează, cu EUR/USD la prețul 1,125: Dimensiunea tranzacției x preț x procentaj marjă x nr. de loturi 100 000 USD x 1125 x 2% x 4 loturi = 9 000 USD Sursa: dailyfx.com Să presupunem că traderul are o singură poziție deschisă care utilizează cea mai mare parte a marjei disponibile. În acest caz, marja liberă este de numai 1 000 USD. Investitorii mai puțin experimentați pot crede în mod eronat că fondurile din cont nu sunt expuse riscului. Cu toate acestea, utilizarea efectului de levier creează riscul de a pierde toți banii în cazul în care prețul are mișcări mari în direcția opusă poziției traderului. În situația analizată, dacă prețul perechii valutare s-ar modifica cu mai mult de 25 de puncte (excluzând spread-ul), atunci ar apărea un apel în marjă și poziția probabil se va închide (40 USD pe punct x 25 puncte = 1000 USD). Cum pot fi evitate apelurile în marjă? · Apelurile în marjă provoacă deseori stres și pot duce la consecințe financiare grave. Prin urmare, merită să te familiarizezi cu aceste sugestii care te pot ajuta să evitați această experiență dureroasă: · Ia în considerare perioadele de volatilitate crescută pe piețe și asigură-te că ai marjă liberă suficientă; · Verifică zilnic Balanța contului și configurează-ți alerte care să te informeze când valoarea marjei libere scade brusc; · Folosește instrumente online care te ajute să calculezi impactul asupra merjei blocate (Margin) cauzat de activității de tranzacționare și/sau de fluctuații ale cotațiilor pentru activele din contul tău; · Nu folosi un levier prea mare și implementează sisteme de gestionare adecvată a riscurilor; În concluzie, merită să ne amintim cuvintele lui Jesse Livermore, un celebru investitor - „Fă astfel încât să nu intri niciodată în apel în marjă. Tranzacționezi în direcția greșită a pieței. De ce să arunci banii pe fereastră? Păstrează banii pentru o altă zi.”

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."