Doi termeni comuni cu care te vei confrunta în trading – în special în analiza tehnică – sunt noțiunile de nivel ‘suport’ și ‘rezistență’. Dar ce înseamnă acești termeni și cum se aplică activității tale de trading? Suport Un nivel suport se regăsește sub prețul actual al unui instrument și tinde să fie acolo unde prețurile în scădere găsesc un nivel de sprijin. Aceasta înseamnă că prețul prezintă o mai mare probabilitate să își ‘revină’, decât să continue în acest ritm. Spre exemplu, dacă observi că o piață întâmpină dificultăți în a trece sub un anumit nivel, înseamnă că ai identificat un nivel de suport. O regulă generală spune că, nivelurile de suport tind să oprească scăderea prețurilor sub un anumit punct, mai exact, oferă suport prețurilor. Nivelurile suport apar din mai multe motive diferite – în esență, ele atrag cumpărătorii înapoi pe piață, funcționând ca un nivel psihologic; astfel, ideea este că ‘prețul acestei piețe nu ar trebui să mai scadă, așa că voi deschide o poziție de cumpărare.’ Rezistență Un nivel de rezistență poate fi găsit deasupra prețului actual al unui instrument și funcționează ca un prag maxim pentru prețuri, pe măsură ce acestea cresc. Opusul unui nivel de suport, nivelurile de rezistență înseamnă că probabilitatea ca prețul să reînceapă să coboare este mai mare decât probabilitatea să crească. O regulă generală pentru nivelurile de rezistență spune că, acestea tind să oprească creșterea prețurilor după un anumit punct și acționează ca un prag de rezistență a prețului. În esență, acestea încurajează traderii să își marcheze profitul și îi atrag pe cei care sunt pe poziții de vânzare înapoi în piață; astfel, perspectiva este ‘eu nu cred că piața va crește peste un anumit punct, așadar îmi voi închide poziția prin vânzare.’ Cum identificăm nivelurile suport și rezistență Există o gamă variată de instrumente și metode analitice care ne ajută în identificarea nivelurilor suport și rezistență, care includ: Prețurile maxime și minime anterioare

Retragerea Fibonacci (Fibonacci retracement) Niveluri de monitorizat Atunci când sunt depășite nivelurile de suport/rezistență, de obicei are loc o spargere (breakthrough) sau o revenire (bounceback) – până în momentul în care se identifică un nou nivel de suport sau rezistență. Spre exemplu, perechea EURUSD ar putea întâmpina dificultăți în spargerea pragului de 1,15. Ar putea să ajungă în punctul în care testează această barieră de două sau trei ori înainte să revină la un prag inferior sau ar putea să depășească acest prag. Un bounceback (revenire) este o situație în care un activ își revine de la acel nivel care a fost identificat ca fiind un nivel de rezistență sau de suport. Să aruncăm o privire la graficul de mai jos: a fost dificil pentru petrolul WTI să depășească pragul de 55 $ per baril. Prețul a revenit de câteva ori de la acel nivel și ulterior a scăzut, poziționându-se la un preț cu 7 $ mai mic, într-o perioadă relativ scurtă de timp. În timp ce un bounceback este mai probabil decât un breakthrough, cea de-a doua situație poate fi un semnal că piața poate inversa trendurile, cel puțin pe termen scurt. Un breakthrough (spargere) este un moment important în trading, dat fiind faptul că, de obicei, conduce la o creștere rapidă a volatilității. Așa cum este evidențiat în graficul de mai jos, perechea a avut dificultăți în a scădea sub nivelul de 1,35, dar, după ce a reușit, a avut loc o mișcare rapidă. În plus, după ce este spart un nivel suport, acesta devine un nou nivel de rezistență și atunci când este spart un nivel de rezistență, acesta devine un nivel suport. Să aruncăm o privire la perechea USDMXN. 20,00 a reprezentat un nivel crucial la care s-au raportat mulți traderi. După ce a fost spart, perechea a crescut, atingând un maxim istoric de 22,00. Cu toate acestea, scăderea a început încă din acel moment. USDMXN a scăzut sub 20,00, testând acest nivel (un nivel suport a fost transformat într-un nivel de reistență), dar nu a reușit să crească și apoi a continuat mișcarea descendentă. Aceasta este o situație tipică care merită căutată, dat fiind faptul că oferă o varietate de posibilități pentru traderi de a se alătura trendului. Într-o astfel de situație, un trader ar fi putut să vândă perechea, după ce aceasta a retestat nivelul de 20,00. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

