Calculator Forex - ce este și cum îl folosești?

Investițiile pe piețele financiare necesită pregătire, cunoașterea specificului pieței, dezvoltarea propriei strategii de investiții și adaptarea acesteia la capitalul propriu. Unul dintre secretele investițiilor de succes este gestionarea riscului inerent oricărei tranzacții. Însă, pentru a evalua riscul, este important să înțelegi cât de mult poți câștiga, dar și cât de mult poți pierde.
Pentru ce este proiectat calculatorul de investiții?
Pe o piață dinamică, este esențial să poți răspunde rapid la schimbarea condițiilor. Fiecare investitor ar trebui să știe să calculeze parametrii esențiali ai unei tranzacții și să înțeleagă ce îi determină. În consecință, în era avansului tehnologic, sunt concepute o mulțime de instrumente pentru a face mai ușoară viața investitorilor.
Calculatorul de investiții (sau calculatorul Forex) este unul dintre ele. Pe platforma de tranzacționare xStation, calculatorul este integrat în fereastra de ordin. Poți deschide o fereastră pentru un ordin nou în mai multe moduri:
- În fereastra Market Watch, dublu click pe butonul instrumentului pe care dorești să îl tranzacționezi sau selectează butonul „+” în modul Click&Trade
- Click dreapta pe graficul instrumentului selectat și alege „Ordin nou”
- Caracteristicile calculatorului de investiții
Calculatorul Forex îți oferă o mulțime de funcții utile pentru a te ajuta să gestionezi riscul, inclusiv:
- Calcularea automată a tuturor parametrilor esențiali ai ordinului tău. Definește volumul tranzacției și vei obține instantaneu următoarele date: valoarea contractului, spread-ul (nominal și în pips), comisionul (dacă este cazul), valoarea unui pip și swap-ul zilnic pentru pozițiile long (de cumpărare) și short (de vânzare).
- Asistență la ajustarea valorii ordinului la capitalul tău.
- Calculatorul este disponibil atât pentru execuție instantanee, cât și pentru ordine în așteptare.
- Definirea facilă a parametrilor ce definesc ordinele de tip Stop Loss și Take Profit chiar înainte de deschiderea unei poziții.
Important: Calculatorul de investiții, denumit adesea calculatorul Forex, este disponibil în sistemul de tranzacționare xStation pentru toate instrumentele din portofoliul XTB: CFD-uri cu activ suport pe perechi valutare, indici, mărfuri, criptomonede, acțiuni și ETF-uri, precum și instrumente cu deținere, inclusiv Acțiuni și ETF-uri.
Ordinele Stop Loss și Take Profit
Hedging-ul adecvat ar trebui să fie parte integrantă a fiecărei investiții. Liniile directoare ale strategiei tale de investiții ar trebui să includă parametri legați de nivelul de închidere a poziției atât pentru scenarii pozitive, cât și pentru cele negative.
Cu funcțiile avansate ale calculatorului pentru investiții, parametrii Stop Loss and Take Profit pot fi definiți în mai multe moduri:
- nivelul de preț specific - distanța în pips și valoarea nominală vor fi calculate automat
- distanța în pips - nivelul prețurilor și valoarea nominală se vor determina automat
- valoarea nominală - nivelul prețului și distanța în pips vor fi calculate instant
Cum se traduce în practică?
Cu o dimensiune a unui lot de 0,3 pe instrumentul EURUSD, calculatorul de investiții calculează automat parametrii cei mai importanți:
- Spread: 10.10 PLN
- Marjă (depozitul de securitate): 4555.49 PLN
- Valoare pip: 12.63 PLN
Din aceste calcule, reiese că valoarea tranzacției va fi de 10.10 PLN și că ai nevoie de cel puțin 4555.49 PLN în contul tău de investiții pentru a deschide o tranzacție de această dimensiune. Marja reprezintă valoarea depozitului de garanție colectat pentru o poziție deschisă. Pe baza acestor valori, profitul scontat din tranzacție poate fi evaluat.
Pornind de la presupunerea că direcția de mișcare a prețurilor este în conformitate cu așteptările investitorului, iar ordinul Take Profit este stabilit la 40 de pips, valoarea unui pip fiind de 12,63 PLN va avea ca rezultat un câștig de 505,20 PLN. De asemenea, trebuie să îți amintești că trebuie să iei în considerare și spread-ul, ce reprezintă un cost de tranzacționare.
Nivelurile Stop Loss and Take Profit pot fi modificate în fereastra „Terminal” sau prin mutarea liniilor corespunzătoare acestor niveluri de pe grafic la nivelul dorit de investitor.
Calculatorul de investiții este disponibil pe platforma de tranzacționare xStation pentru browser, desktop sau dispozitive mobile cu Android sau iOS.
Gestionarea riscului în trading cu ajutorul calculatorului Forex
Calculatorul de investiții din xStation este un instrument esențial pentru orice trader care își dorește o gestionare eficientă a riscului și un control precis al fiecărei tranzacții. Fie că tranzacționezi Forex, indici, mărfuri, criptomonede, acțiuni sau ETF-uri, calculatorul integrat îți oferă rapid informații despre marjă, valoarea unui pip, spread și nivelurile Stop Loss și Take Profit. Folosind un calculator Forex performant, îți poți optimiza strategia de tranzacționare, adapta volumul pozițiilor la capitalul disponibil și lua decizii informate în timp real. Integrează calculatorul de investiții în rutina ta de trading și transformă analiza riscului într-un avantaj competitiv.
