Forex desemnează locul în care se tranzacționează valutele din întreaga lume, așadar nu este de mirare că trebuie să funcționeze simultan în mai multe zone orare.

Orele de tranzacționare pentru piața Forex Investitorii pot tranzacționa pe această piață 5 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi. Forex „se deschide” duminică la 11:00 pm (12:00 am ora României) și rămâne disponibil continuu pentru traderi, până la 10:00 pm ora Varșoviei (11:00 pm ora României). Tranzacționarea continuă și suprapunerea ședințelor de tranzacționare se numără printre factorii care fac din această piață una atât de populară în rândul investitorilor din întreaga lume. Evenimentele nu lipsesc de pe această piață, iar vânzările și cumpărăturile au loc într-o singură zi, indiferent de oră. Trebuie să amintim că volatilitatea și lichiditatea pentru diverse instrumente variază în diferite momente ale zilei. Așadar, oricine își începe aventura pe piața Forex ar trebui să cunoască în detaliu programul sesiunilor de tranzacționare. Știind ce piețe și în ce momente au o volatilitate mai ridicată sau o lichiditate mai scăzută poate reprezenta un element cheie pentru un trader, necesar pentru a-și planifica tranzacțiile și a gestiona riscul în mod corespunzător. Sesiunile de tranzacționare care pot influența piața Forex Piața Forex este mai aglomerată atunci când centrele financiare din diferite regiuni ale lumii se alătură tranzacționării valutare. Prima sesiune de tranzacționare se deschide în Wellington, Noua Zeelandă (în cazul României, duminică, ora 11:00 pm), iar pe măsură ce trece timpul, Sydney, Tokyo, Londra și New York se alătură, rând pe rând. Astfel, putem împărți aproape fiecare zi de tranzacționare pe Forex în 3 ședințe principale: Sesiunea asiatică (combină sesiunile din Sydney și Tokyo)

Sesiunea europeană

Sesiunea americană După cum am menționat anterior, instrumentele respective, sau mai degrabă prețurile lor, pot reacționa diferit în timpul sesiunilor respective. De exemplu, investitorii care tranzacționează perechi valutare care conțin, spre exemplu, dolarul australian (AUD) sau dolarul din Noua Zeelandă (NZD) se pot aștepta la o volatilitate mai mare în timpul sesiunii asiatice, în timp ce în cazul zlotului polonez (PLN) sau lirei turcești (TRY) - în timpul sesiunii europene. În plus, dolarul american și dolarul canadian sunt mult mai activi în timpul sesiunii din New York. A doua monedă din componența unei perechi este, de asemenea, importantă - dacă de exemplu asociem dolarul australian cu dolarul american (AUDUSD), ne putem aștepta la o volatilitate mai mare în timpul sesiunilor australiene și americane, în timp ce volatilitatea și lichiditatea în timpul sesiunii europene sunt de obicei mult mai reduse. Calendarul economic și orele de tranzacționare Forex și CFD Ar trebui să știi deja că fiecare trader care operează pe piața Forex trebuie să cunoască detalii despre sesiunile de tranzacționare și natura specifică a instrumentelor financiare de interes. Cu toate acestea, în contextul unei volatilități mai ridicate, trebuie să menționăm și evenimentele macroeconomice, deoarece în fiecare zi se publică noi cifre din economiile mondiale ce pot face ca piața să reacționeze, crescând astfel gradul de volatilitate. Fiecare publicare importantă este estimată de ”piață„, astfel încât investitorii dispun de o valoare estimată, înainte de anunțarea propriu-zisă. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că datele publicate diferă adesea de așteptările pieței, iar surpriza investitorilor se traduce adesea printr-un salt brusc în volatilitatea acelor instrumente influențate de date. Indicatorii macroeconomici importanți care ar trebui urmăriți: Non-farm payrolls - NFP

Rata inflației - CPI

Deciziile privind ratele dobânzilor

Produsul intern brut (GDP) Toate datele macroeconomice importante pot fi găsite în Calendarul Economic XTB și fiecare dintre ele este furnizată (în măsura posibilului) cu următoarele informații: ora publicării

importanța lor

țara din care se publică

perioda relevantă

valoarea anterioară

valoarea curentă

valoarea previzionată de piețe Desigur, poți filtra calendarul economic pentru a afișa doar acele date importante pentru tine. De exemplu, un trader care urmărește doar perechea EUR / USD este, în primul rând, interesat de cifrele economiei din SUA și ale celei din zona Euro. Poți accesa calendarul direct din platforma noastră inovatoare xStation5. Versiunea din platformă îți oferă în plus opțiunea de a verifica exact ce înseamnă acel indicator și de a urmări care au fost cifrele din trecut. Funcționalitățile platformei xStation5 legate de orele de tranzacționare Forex și CFD xStation5 este propria noastră creație și, ca atare, are multe caracteristici inedite și rare, foarte utile în tranzacționare. Acestea includ, printre altele, opțiunea de a reprezenta grafic momentul publicării datelor macroeconomice, ceea ce înlesnește analiza impactului pe piețe al publicărilor anterioare. În acest fel nu trebuie să urmărim calendarul în sine. xStation oferă, de asemenea, opțiunea de a reprezenta sesiunile de tranzacționare selectate direct în grafic. Cum activezi reprezentarea datelor macroeconomice direct din graficele xStation5? Pentru a activa reprezentarea datelor pe un grafic, tot ce trebuie să faci este dai click dreapta pe grafic și, din meniul care apare, selectezi „Layere vizibile” și apoi „Calendar”. Acum, de fiecare dată când faci click pe steagul din partea de jos a graficului, poți vedea detaliile evenimentului de care ești în mod special interesat. Desigur, poți filtra numărul de anunțuri în grafic, la fel ca în calendarul economic. Tot ce trebuie să faci este click din nou pe grafic și să selectezi de această dată „Personalizează vizualizarea graficului” - în pagina „Calendar” poți selecta nivelul de „impact” și țările de interes. Cum activezi vizualizarea sesiunilor de tranzacționare pe graficele xStation5? Ca și funcționalitatea anterioară - tot ceea ce trebuie să faci este click dreapta pe grafic și să selectezi opțiunile “Layere visibile”, apoi “Sesiuni”. Poți edita sesiunile respective în termeni de nume, ore de deschidere și închidere și culoare. Cum verifici intervalele de tranzacționare pentru instrumentele dorite? Întreaga piață Forex funcționează 24 de ore pe zi, iar pentru fiecare pereche, tranzacționarea începe și se încheie în același timp: duminică 11:00 p.m. și, respectiv, vineri 10:00 p.m.. Dar alte piețe disponibile în oferta XTB, cum ar fi cele de tip CFD cu suport pe indici bursieri sau mărfuri, funcționează adesea la ore diferite. Pentru a te asigura când poți tranzacționa acele instrumente, nu trebuie decât să faci click aici și să verifici specificațiile de pe website-ul nostru sau să verifici detaliile instrumentului de care ești interesat în platforma xStation5 - de exemplu, click pe pictograma de informații de lângă instrumentul ales în fereastra Market Watch. Cel mai bun moment de tranzacționare pe piața Forex Care este cel mai bun moment pentru a tranzacționa? Care sunt cele mai bune ore pentru tranzacționare? Nu există un singur răspuns la aceste întrebări, deoarece este o problemă particulară, în funcție de selecția instrumentelor și de strategia folosită de fiecare investitor în parte. În general, sunt considerate cele mai favorabile ore pentru tranzacționare acelea în care există cea mai mare lichiditate și volatilitate pentru un anumit instrument (de exemplu, pentru EUR / PLN, acele ore sunt de la 9:00 am la 5:00 pm). Acest lucru permite traderilor să participe activ la piață și să închidă efectiv tranzacțiile - cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât cresc șansele de „a prinde valul” dintr-o mișcare de preț mai mare și, cu cât este mai mare lichiditatea, cu atât mai scăzute sunt spread-urile, ceea ce înseamnă costuri mai mici de tranzacționare pentru trader. Așadar, dacă dorești să tranzacționezi, să zicem, perechea EURPLN, ar trebui să alegi intervalul orar 9:00 am - 5:00 pm. Pentru a tranzacționa indicele DAX, cel mai bun moment este în timpul sesiunilor europene și americane, în timp ce sesiunea asiatică este cea mai bună pentru indicele NIKKEI sau perechile ce au în componența lor NZD, AUD sau JPY. Funcționează piața Forex și de sărbători? Chiar dacă bursele sunt închise de sărbătorile publice sau religioase, tranzacționarea pe piața Forex continuă neîntrerupt în majoritatea cazurilor. Trebuie să luăm în considerare însă că absența traderilor dintr-o anumită parte a lumii (și lichiditatea mai scăzută rezultată) reprezintă adesea un obstacol în calea tranzacționării unor instrumente. Tranzacționarea în weekend - CFD-uri cu activ suport pe criptomonede Deși piețele financiare așa-numite convenționale, cum ar fi Forex sau bursele, nu sunt disponibile în weekend, a devenit din ce în ce mai populară disponibilitatea pieței de criptomonede în weekend, cum ar fi cea a Bitcoin sau Ethereum. Poți citi mai multe detalii despre tranzacționarea CFD-urilor cu activ suport pe criptomonede aici, iar detalii despre oferta XTB aici.

