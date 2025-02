Care sunt cele 4 tipuri diferite de acțiuni?

Investitorii în acțiuni analizează potențialul de creștere al companiilor, iar prin folosirea unor tipuri diferite de acțiuni pot beneficia de o multitudine de posibilități de a obține expunere. Să explicăm cele mai importante 4 tipuri de acțiuni oferite de companiile publice. Citește acest articol pentru a afla mai multe detalii.

Lumea investițiilor în acțiuni este dinamică, iar înțelegerea varietății de acțiuni disponibile poate debloca întregul potențial al portofoliului tău. Imaginează-ți că ai o cutie plină cu instrumente diferite, fiecare fiind conceput pentru a răspunde unor obiective și unor strategii financiare diferite. De la acțiunile ordinare care îți dau putere și-ți permit exprimarea opiniei în cadrul companiei, la venitul constant oferit de acțiunile preferențiale, până la oportunitățile de creștere adaptabilă oferite de acțiunile convertibile și la strategia de exit oferită de acțiunile răscumpărabile - fiecare tip de acțiune joacă un rol unic. Parcurge acest ghid și descoperă cum înțelegerea celor patru tipuri de acțiuni îți poate îmbunătăți modul în care investești și-ți poate deschide calea către succesul financiar. Sursă Foto: XTB.com 4 Tipuri de acțiuni explicate Sursa Foto: Adobe Stock Photos Acțiunile reprezintă unități de proprietate într-o societate, oferind acționarilor un drept asupra unei părți din activele și veniturile societății. Cu toate acestea, diferitele tipuri de acțiuni au drepturi și privilegii diferite. Mai jos sunt explicate cele patru tipuri comune de acțiuni și caracteristicile acestora. 1. Acțiuni ordinare Acțiunile ordinare sunt cel mai răspândit tip de acțiuni pe care investitorii le achiziționează. Acestea reprezintă dreptul de proprietate într-o societate și au drepturi de vot, de obicei un vot per acțiune, permițând acționarilor să influențeze deciziile majore ale societății. Drepturi de vot: Acționarii pot vota cu privire la chestiuni importante, cum ar fi alegerea consiliului de administrație.

Acționarii pot vota cu privire la chestiuni importante, cum ar fi alegerea consiliului de administrație. Dividende: Potențialul de a primi dividende, care nu sunt garantate și pot fluctua în funcție de profitabilitatea companiei.

Potențialul de a primi dividende, care nu sunt garantate și pot fluctua în funcție de profitabilitatea companiei. Aprecierea capitalului: Oportunitatea de a obține câștiguri semnificative dacă prețul acțiunilor companiei crește. Exemplu: Apple Inc. (AAPL.US) Proprietate: Prin achiziționarea de acțiuni ordinare ale Apple, investitorii devin coproprietari ai companiei.

Prin achiziționarea de acțiuni ordinare ale Apple, investitorii devin coproprietari ai companiei. Drepturi de vot: Acționarii pot vota asupra problemelor importante în cadrul adunării generale anuale.

Acționarii pot vota asupra problemelor importante în cadrul adunării generale anuale. Dividende și creștere: Apple plătește dividende trimestriale și oferă potențial de apreciere a capitalului pe măsură ce compania crește și inovează. 2. Acțiuni preferențiale Acțiunile preferențiale sunt un tip de acțiuni care, de obicei, nu oferă drept de vot, dar conferă o prioritate mai mare asupra activelor și câștigurilor comparativ cu acțiunile ordinare. Acestea oferă, de obicei, dividende fixe. Dividende fixe: Acționarii preferențiali primesc dividende la o rată predeterminată înainte ca orice dividende să fie plătite acționarilor ordinari.

Acționarii preferențiali primesc dividende la o rată predeterminată înainte ca orice dividende să fie plătite acționarilor ordinari. Prioritate în caz de lichidare: În caz de lichidare, acționarii preferențiali sunt plătiți înaintea acționarilor ordinari.

În caz de lichidare, acționarii preferențiali sunt plătiți înaintea acționarilor ordinari. Convertibilitate: Unele acțiuni preferențiale pot fi transformate într-un număr specificat de acțiuni ordinare. Exemplu: Acțiuni preferențiale ale Bank of America (BAC.US) Dividende fixe: Acțiunile preferențiale ale Bank of America oferă un dividend fix, oferind un venit stabil investitorilor.

Acțiunile preferențiale ale Bank of America oferă un dividend fix, oferind un venit stabil investitorilor. Prioritate în caz de lichidare: În caz de lichidare, deținătorii acțiunilor preferențiale sunt plătiți înaintea deținătorilor de acțiuni ordinare.

În caz de lichidare, deținătorii acțiunilor preferențiale sunt plătiți înaintea deținătorilor de acțiuni ordinare. Fără drepturi de vot: De obicei, aceste acțiuni nu permit acționarilor să voteze cu privire la aspectele corporative. Exemplu: Acțiuni preferențiale Coca-Cola (KO.US) Venituri constante: Acțiunile preferențiale Coca-Cola oferă un dividend fiabil și previzibil, ceea ce le face atractive pentru investitorii axați pe venituri.

Acțiunile preferențiale Coca-Cola oferă un dividend fiabil și previzibil, ceea ce le face atractive pentru investitorii axați pe venituri. Siguranță financiară: Deținătorii acțiunilor preferențiale au o creanță mai mare asupra activelor companiei în comparație cu deținătorii acțiunilor ordinare, crescându-și nivelul de siguranță financiară.

Deținătorii acțiunilor preferențiale au o creanță mai mare asupra activelor companiei în comparație cu deținătorii acțiunilor ordinare, crescându-și nivelul de siguranță financiară. Creștere limitată: Deși asigură un venit constant, acțiunile preferențiale oferă, de obicei, mai puțină apreciere a capitalului comparativ cu acțiunile ordinare. 3. Acțiuni convertibile Acțiunile convertibile pot fi convertite într-un număr predeterminat de acțiuni ordinare, de obicei la discreția acționarului. Flexibilitate: Acțiunile convertibile oferă potențialul de apreciere a capitalului dacă valoarea acțiunilor ordinare crește.

Acțiunile convertibile oferă potențialul de apreciere a capitalului dacă valoarea acțiunilor ordinare crește. Venit fix: Inițial, acestea pot oferi un dividend fix, similar acțiunilor preferențiale.

Inițial, acestea pot oferi un dividend fix, similar acțiunilor preferențiale. Rata de conversie: Condițiile de conversie, cum ar fi rata de conversie și perioada, sunt predefinite. Exemplu: Obligațiuni convertibile Tesla (TSLA.US) Flexibilitate: Obligațiunile convertibile ale Tesla pot fi convertite în acțiuni ordinare Tesla, permițând deținătorilor de obligațiuni să beneficieze de aprecierea prețului acțiunilor companiei.

Obligațiunile convertibile ale Tesla pot fi convertite în acțiuni ordinare Tesla, permițând deținătorilor de obligațiuni să beneficieze de aprecierea prețului acțiunilor companiei. Venit fix: Inițial, aceste obligațiuni plătesc dobândă ca obligațiunile obișnuite.

Inițial, aceste obligațiuni plătesc dobândă ca obligațiunile obișnuite. Potențial de creștere: Dacă prețul acțiunilor Tesla crește semnificativ, convertirea obligațiunilor în acțiuni poate duce la câștiguri substanțiale de capital. Acțiuni preferențiale convertibile Intel (INTC.US) Caracteristică convertibilă: Acțiunile preferențiale convertibile ale Intel pot fi convertite în acțiuni ordinare, oferind potențial de apreciere a capitalului.

Acțiunile preferențiale convertibile ale Intel pot fi convertite în acțiuni ordinare, oferind potențial de apreciere a capitalului. Venit și creștere: Investitorii beneficiază de dividende fixe până la conversie, îmbinând beneficiile venitului și ale creșterii potențiale.

Investitorii beneficiază de dividende fixe până la conversie, îmbinând beneficiile venitului și ale creșterii potențiale. Flexibilitate strategică: Acționarii pot alege momentul optim pentru a-și converti acțiunile în funcție de condițiile pieței și de performanța companiei. 4. Acțiuni răscumpărabile Acțiunile răscumpărabile pot fi răscumpărate de societatea emitentă la o dată viitoare și la un preț predeterminat. Caracteristici principale: Opțiunea de răscumpărare: Societatea emitentă poate răscumpăra aceste acțiuni, oferind lichiditate acționarilor.

Societatea emitentă poate răscumpăra aceste acțiuni, oferind lichiditate acționarilor. Randament fix: Aceste acțiuni oferă, de obicei, o rată fixă a dividendelor până la momentul răscumpărării.

Aceste acțiuni oferă, de obicei, o rată fixă a dividendelor până la momentul răscumpărării. Termeni specificați: Termenii și condițiile de răscumpărare, inclusiv prețul și data, sunt specificate la emisiune. Exemplu: Royal Dutch Shell (SHELL.NL) Opțiunea de răscumpărare: Royal Dutch Shell poate emite acțiuni răscumpărabile pe care compania le poate răscumpăra la un preț și o dată specificate.

Royal Dutch Shell poate emite acțiuni răscumpărabile pe care compania le poate răscumpăra la un preț și o dată specificate. Randament fix: Investitorii primesc un dividend fix până când acțiunile sunt răscumpărate.

Investitorii primesc un dividend fix până când acțiunile sunt răscumpărate. Lichiditate: Opțiunea de răscumpărare oferă o strategie clară de ieșire pentru acționari. Exemplu: Acțiuni răscumpărabile Procter & Gamble (PG.US) Randament predictibil: Acțiunile răscumpărabile ale Procter & Gamble oferă un randament fix, ceea ce le face o sursă de venit relativ stabilă.

Acțiunile răscumpărabile ale Procter & Gamble oferă un randament fix, ceea ce le face o sursă de venit relativ stabilă. Condiții de răscumpărare: Aceste acțiuni au condiții specifice de răscumpărare, oferind claritate și siguranță.

Aceste acțiuni au condiții specifice de răscumpărare, oferind claritate și siguranță. Gestionarea riscurilor: Acțiunile răscumpărabile oferă un nivel suplimentar de gestionare a riscurilor prin angajamentul companiei de a le răscumpăra. Selectarea tipului de acțiuni Selectarea tipului potrivit de acțiuni depinde de obiectivele de investiții și de toleranța la risc: Investitori orientați spre creștere: Acțiunile ordinare ale companiilor inovatoare precum Apple sau Tesla oferă potențial de apreciere a capitalului.

Acțiunile ordinare ale companiilor inovatoare precum Apple sau Tesla oferă potențial de apreciere a capitalului. Investitori în căutare de venit: Acțiunile preferențiale ale instituțiilor stabile precum Bank of America sau Coca-Cola oferă venituri fixe mai fiabile.

Acțiunile preferențiale ale instituțiilor stabile precum Bank of America sau Coca-Cola oferă venituri fixe mai fiabile. Investitori flexibili: Acțiunile convertibile, cum ar fi obligațiunile convertibile ale Tesla sau acțiunile preferențiale convertibile ale Intel, oferă o combinație între venituri fixe și potențial de creștere.

Acțiunile convertibile, cum ar fi obligațiunile convertibile ale Tesla sau acțiunile preferențiale convertibile ale Intel, oferă o combinație între venituri fixe și potențial de creștere. Investitori conservatori: Acțiunile răscumpărabile, precum cele de la Royal Dutch Shell sau Procter & Gamble, asigură un randament fix cu opțiunea de răscumpărare. Rezumat Investițiile pe piața bursieră oferă o varietate de oportunități, iar înțelegerea celor patru tipuri principale de acțiuni te poate ajuta să-ți construiești un portofoliu solid. Acțiunile ordinare oferă drepturi de proprietate și de vot, permițându-ți să ai un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul companiei, și să beneficiezi, în același timp, de potențialul de creștere și de dividende. Acțiunile preferențiale oferă dividende fixe și prioritate în distribuirea activelor, ceea ce le face o sursă de venit fiabilă, cu mai puțină volatilitate. Acțiunile convertibile îmbină avantajele celor două tipuri de acțiuni (ordinare și preferențiale), oferind randamente fixe cu flexibilitatea de a le converti în acțiuni ordinare pentru aprecierea capitalului. Acțiunile răscumpărabile oferă un randament fix și posibilitatea de răscumpărare, asigurând investitorilor o sursă previzibilă de lichiditate. Prin înțelegerea temeinică a acestor patru piloni, îți poți adapta strategia de investiții în funcție de obiectivele tale financiare și de toleranța la risc, deschizând calea către un viitor financiar prosper. Sursa Foto: Adobe Stock Photos

Întrebări Frecvente Ce sunt acțiunile ordinare? Acțiunile ordinare reprezintă dreptul de proprietate asupra unei societăți și, de obicei, au drepturi de vot, permițând acționarilor să voteze cu privire la deciziile majore ale societății, cum ar fi schimbările în consiliul de administrație sau politica de dividende. Acestea oferă potențial de apreciere a capitalului și dividende, deși dividendele nu sunt garantate. Ce sunt acțiunile preferențiale? Acțiunile preferențiale sunt un tip de acțiuni care, de obicei, nu au drept de vot, dar oferă dividende fixe. Acționarii care dețin acțiuni preferențiale au un drept mai mare asupra activelor și asupra câștigurilor decât acționarii care dețin acțiuni ordinare și primesc dividende înaintea acționarilor ordinari. Cum funcționează acțiunile convertibile? Acțiunile convertibile pot fi convertite într-un număr predeterminat de acțiuni ordinare, la discreția acționarului. Acestea oferă flexibilitatea unei potențiale aprecieri a capitalului în cazul în care valoarea acțiunilor ordinare crește, împreună cu furnizarea inițială a unui venit fix similar celui oferit de acțiunile preferențiale. Ce sunt acțiunile răscumpărabile? Acțiunile răscumpărabile pot fi răscumpărate de societatea emitentă la o dată viitoare prestabilită și la un preț prestabilit. Acestea adesea au o rată fixă a randamentului sau a dividendelor până la momentul răscumpărării, oferind lichiditate acționarilor. Cum diferă drepturile de vot între acțiunile ordinare și cele preferențiale? Acțiunile ordinare de obicei au de drepturi de vot, permițând acționarilor să voteze cu privire la aspecte importante ale societății. Acțiunile preferențiale nu oferă, de obicei, drept de vot, dar oferă alte beneficii, cum ar fi dividende fixe și prioritate în distribuirea activelor în timpul lichidării. Ce se întâmplă cu dividendele în timpul lichidării? În caz de lichidare, acționarii care dețin acțiuni preferențiale sunt plătiți înaintea acționarilor care dețin acțiuni ordinare. Această prioritate face ca acțiunile preferențiale să fie mai puțin riscante în comparație cu acțiunile ordinare în ceea ce privește plata dividendelor în timpul dificultăților financiare. Acțiunile preferențiale pot fi convertite în acțiuni ordinare? Unele acțiuni preferențiale au o caracteristică de convertibilitate, care permite acționarilor să le convertească într-un număr specificat de acțiuni ordinare în anumite condiții. Această caracteristică oferă un potențial de apreciere a capitalului dacă valoarea acțiunilor ordinare crește. Care sunt avantajele deținerii de acțiuni răscumpărabile? Acțiunile răscumpărabile oferă avantajul unui randament sau al unei rate fixe a dividendelor până la momentul la care sunt răscumpărate de societatea emitentă. Această opțiune de răscumpărare oferă lichiditate și poate fi o caracteristică atractivă pentru investitorii care caută o strategie de ieșire predeterminată. Dividendele sunt garantate pentru toate tipurile de acțiuni? Dividendele nu sunt garantate pentru acțiunile ordinare și depind de rentabilitatea și politica de dividende a societății. Cu toate acestea, acțiunile preferențiale de obicei au dividende fixe, oferind un venit mai previzibil pentru acționari. Cum ar trebui să aleagă investitorii dintre diferite tipuri de acțiuni? Atunci când aleg între diferite tipuri de acțiuni, investitorii trebuie să ia în considerare obiectivele lor de investiții, toleranța la risc și nevoile de venit. Acțiunile ordinare oferă potențial de creștere și drepturi de vot, acțiunile preferențiale oferă venituri fixe și prioritate în caz de lichidare, acțiunile convertibile oferă flexibilitate, iar acțiunile răscumpărabile oferă un randament fix cu opțiune de răscumpărare. Diversificarea folosind diferite tipuri de acțiuni poate ajuta, de asemenea, la echilibrarea riscului și la randamentul investițiilor în acțiuni.

