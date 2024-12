Nvidia: Inovația AI și transformarea digitală

Inteligența artificială devine tot mai populară, deoarece companiile globale de top investesc miliarde de dolari pentru a genera o schimbare radicală pe piețele tehnologice. Care este forța care conduce compania Nvidia? Să analizăm.

Nvidia este unul dintre liderii tehnologici care schimbă fundamental viitorul inovației digitale. Această companie a pornind ca producător de plăci grafice pentru jocuri video și pentru centre de cercetare, și a ajuns în topul segmentului calculatoarelor de înaltă performanță, cu o cotă de piață de aproape 90% pe piețele globale de GPU-uri, impulsionând capacitățile globale de inteligență artificială (AI). Plăcile grafice dezvoltate de Nvidia nu mai sunt dedicate doar gamerilor. Cele mai mari companii din lume, în 2023 și 2024, s-au grăbit să cumpere GPU-uri Nvidia. Dar, oare, va dura la nesfârșit? Chiar și astăzi, tehnologiile Nvidia se regăsesc în toate industriile importante - de la inteligența artificială în centrele de date, la jocuri video, până la conducerea autonomă și robotică. Este adevărat că transformarea digitală, determinată de automatizarea datorată LLM-urilor și altor produse AI,este prezentă și funcționează. Articolul oferă o prezentare generală a principalelor inovații NVIDIA și arată modul în care acestea pot influența viețile consumatorilor și ale companiilor. Așadar, să luăm în considerare investiția în acțiunile Nvidia și să explicăm rolul său în economia globală, precum și în lanțul de aprovizionare cu tehnologie. Investiția în acțiuni Nvidia a devenit din ce în ce mai populară de la înființarea ChatGPT în 2022. Dar, oare, creșterea acțiunilor are vreo limită? Citește acest articol pentru a afla. Aspecte principalele Nvidia: un lider în domeniul AI și al transformării digitale

Nvidia se situează în fruntea miscării legate de inteligența artificială (AI), revoluționând industrii diverse, de la industria jocurilor video până la industria medicală. GPU-urile Nvidia alimentează cele mai avansate sisteme AI din lume, reprezentând un prim pas spre transformarea AI a centrelor de date globale. Limita Nvidia este aici.

Limita firească pentru creșterea Nvidia este dezechilibrul cererii și riscul de supraofertă, deoarece companiile globale cumpără din ce în ce mai mult GPU-uri Nvidia, conducând la creșterea stocurilor globale de GPU-uri. Fundamente solide susținute de inovare

Performanța financiară solidă a Nvidia este determinată de poziția sa dominantă pe piață, de tehnologia de ultimă oră și de inovarea neîncetată în sectoare precum AI, jocuri video, centre de date și vehicule autonome, asigurând un potențial de creștere pe termen lung. Afacerile digitale din lumea modernă au nevoie din ce în ce mai mult de sprijinul AI, pe măsură ce inteligența artificială generativă devine tot mai populară. Boom-ul AI și cererea pentru centre de date

Cererea în creștere de soluții AI și de infrastructură AI pentru centrele de date poziționează Nvidia în rolul de beneficiar-cheie al acestor tendințe de transformare, fapt care transformă acțiunile Nvidia într-o oportunitate de investiții atractivă. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să țină cont și de riscul de „supraevaluare”. Fluxuri de venituri diversificate

Dincolo de AI, Nvidia prosperă în sectorul jocurilor video, al vizualizării profesionale și al automobilelor, oferind o bază diversificată pentru stabilitate și creștere. Compania se concentrează nu numai pe inovarea AI, ci și pe robotică și calcul cuantic. Considerații privind investițiile

Investitorii ar trebui să analizeze evaluarea Nvidia, condițiile de piață și perspectivele de creștere pe termen lung, rămânând, în același timp, atenți la concurență și la tendințele mai largi ale pieței semiconductorilor, care sunt, de obicei, ciclice și dependente de condițiile economice globale. Potențial de creștere pe termen lung

Pe măsură ce inteligența artificială și transformarea digitală remodelează economia globală, poziția de lider în tehnologie, pe care o are compania Nvidia, o aduce în atenția investitorilor pe termen lung. Dar nimic nu este garantat pe piața bursieră, astfel că investitorii ar trebui să-și maximizeze propriile cunoștințe pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Viitorul Nvidia este, încă, greu de prezis. Înțelegerea inteligenței artificiale și investiția în Nvidia Nvidia este cea mai mare companie producătoare de semiconductoare din lume și un pionier al revoluției tehnologice, în special în domeniul inteligenței artificiale (AI). Înființată în 1993, compania s-a făcut remarcată, inițial, prin producția de unități de procesare grafică (GPU) pentru industria jocurilor video. În prezent, aceste GPU-uri au devenit coloana vertebrală a inovării în domeniul inteligenței artificiale, alimentând totul, de la modele de învățare profundă până la sisteme autonome. Datorită spațiului său larg de afaceri, managementului de înaltă calitate al directorului general, Jensen Huang, și al echipei sale, precum și datorită relațiilor perfecte cu producătorul său, Taiwan Semiconductor, ”pionieratul” companiei Nvidia i-a permis să domine un segment-cheie pentru centrele de date și pentru capacitățile inteligenței artificiale - adică piața globală a GPU-urilor, cu o cotă de peste 90% în ceea ce privește cipurile pentru inteligență artificială, până în 2024. Cipurile Nvidia sunt pentru tendința AI, cum este petrolul necesar pentru sectorul transporturilor. Cu cât cipurile pentru inteligență artificială sunt mai puternice, cu atât puterea de calcul poate fi mai mare, stimulând modele avansate de limbaj mare (LLM). Abordarea investițională a Nvidia Raționamentul investițiilor Nvidia este simplu: fără o creștere a cheltuielilor pentru infrastructura de AI și a CAPEX-urilor, companiile globale de tehnologie aproape că nu vor avea o inteligență artificială suficient de puternică pentru a-și conduce segmentele de activitate. Inteligența artificială poate fi o cheie pentru transformarea digitală viitoare a fiecărui segment de activitate. Până în 2024, GPU-urile Nvidia pentru inteligență artificială nu au avut aproape niciun concurent important. Prin urmare, este ușor de concluzionat că întreprinderile care doresc să investească în inteligența artificială la scară largă trebuie să colaboreze cu Nvidia și să comande GPU-urile companiei precum H100, H200 sau Blackwell. Cu cât AI va fi mai puternică, cu atât va putea oferi mai multe beneficii.

Investitorii cred că viitorul Nvidia este AS, calculul cuantic și robotica, fiecare dintre aceste segmente urmând să fie un catalizator uriaș al afacerilor viitoare. Cu toate acestea, potrivit criticilor, această gândire poate fi riscantă, pentru că poate conduce la un optimism excesiv și la supraevaluare, similar cu bula Nifty 50 din anii 1960 și 1970 din SUA (Kodak, Polaroid, Xerox, IBM și așa mai departe). Principalele segmente de activitate ale Nvidia Nvidia operează pe mai multe segmente de activitate cu impact ridicat, fiecare contribuind la creșterea sa și la poziția sa de lider în industrie. Cel mai important segment este divizia de afaceri de inteligență artificială Nvidia, centrele de date. Centre de date: Propulsând revoluția AI, GPU-urile Nvidia pentru centrele de date, precum A100 și H100, sunt esențiale pentru învățarea automată, instruirea inteligenței artificiale și cloud computing. Acest segment este crucial, pe măsură ce industriile adoptă tot mai mult tehnologiile AI. Jocuri video: GPU-urile GeForce de la Nvidia rămân standardul pentru jucătorii din întreaga lume, oferind performanțe grafice de neegalat și ray tracing în timp real. Gamingul este unul dintre cei mai mari factori de venit ai Nvidia, susținut de inovații precum DLSS (Deep Learning Super Sampling). Industria auto: Platforma DRIVE a Nvidia oferă soluții bazate pe inteligență artificială pentru vehicule autonome și sisteme de asistență pentru șoferi. Prin colaborarea cu producătorii mondiali de automobile, Nvidia modelează viitorul mobilității. Vizualizare profesională: De la arhitectură la cinematografie, GPU-urile Nvidia Quadro și platforma Omniverse permit profesioniștilor să creeze cu ușurință simulări foarte detaliate, efecte vizuale și modele 3D. Calculul cuantic: Nvidia deschide calea în calculul cuantic cu instrumentele sale cuQuantum, concepute pentru a accelera cercetarea cuantică folosind GPU-uri clasice, ajutând oamenii de știință și cercetătorii să rezolve probleme complexe. Omniverse și Metaverse: Nvidia este un pionier în metavers, oferind instrumente pentru colaborare și simulare virtuală prin intermediul platformei Omniverse, care se adresează creatorilor, designerilor și dezvoltatorilor din toate industriile. Ce face ca Nvidia să fie unică? În esență, punctul forte al Nvidia constă în capacitatea sa de a dezvolta soluții hardware, dar și software (CUDA) care alimentează calculul de înaltă performanță. GPU-urile companiei, în special seriile GeForce, A100 și H100 pentru centrele de date, sunt foarte optimizate pentru sarcinile AI. Software-ul Nvidia CUDA a făcut afacerea sa și mai rezistentă. Acestea includ procesarea limbajului natural, recunoașterea imaginilor și deciziile autonome, care sunt esențiale în sectoare precum sănătatea, industria auto și finanțele. Cei mai mari clienți ai Nvidia sunt companii precum Meta, Alphabet (Google), Amazon, Super Micro Computer, Tesla și X - ambele deținute de Elon Musk. Rolul Nvidia în inovarea AI Descoperirea Nvidia a constat în recunoașterea potențialului pe care îl au GPU-urile dincolo de aplicabilitatea lor în jocurile video. GPU-urile excelează la procesarea paralelă, permițându-le să gestioneze simultan cantități masive de date. Acest lucru le face să fie perfecte pentru instruirea și rularea modelelor AI. CUDA, platforma software dezvoltată de Nvidia, consolidează și mai mult ecosistemul său, permițând dezvoltatorilor să creeze mai eficient aplicații AI . Aplicații de inteligență artificială susținute de Nvidia Centre de date: GPU-urile Nvidia sunt alegerea preferată pentru alimentarea serviciilor AI bazate pe cloud, oferite de giganți precum AWS, Microsoft Azure și Google Cloud. Vehicule autonome: Platforma DRIVE dezvoltată de Nvidia permite mașinilor autonome să perceapă împrejurimile și să ia decizii în timp real. Sănătate: De la descoperirea de medicamente până la imagistica medicală, soluțiile AI dezvoltate de Nvidia revoluționează modul de lucru al profesioniștilor din domeniul sănătății. Jocuri video și realitate virtuală: Nvidia continuă să inoveze în domeniul jocurilor video, unde aplicațiile AI în timp real îmbunătățesc grafica și experiența utilizatorilor. Revoluția AI a creat o cerere fără precedent pentru produsele Nvidia. Pe măsură ce tot mai multe industrii integrează inteligența artificială în operațiunile lor, tehnologia Nvidia va rămâne indispensabilă. Capacitatea sa de a anticipa și valorifica aceste tendințe poziționează compania în rolul de actor-cheie în modelarea viitorului. A investi în Nvidia înseamnă a sprijini o companie care nu numai că face parte din revoluția AI, dar o și conduce. Înțelegerea contribuției pe care o are Nvidia la AI oferă o perspectivă asupra potențialului său de creștere viitoare și asupra industriilor asupra cărora ar putea avea impact. Fie că ești investitor cu experiență, fie că ești novice, povestea inteligenței artificiale Nvidia este una care, cel puțin, merită să fie urmărită. Dar istoria piețelor financiare arată că până și acțiunile celor mai mari companii, cu o cotă de piață majoră, se pot prăbuși. Exemplul emblematic în acest caz este Cisco Systems, care, după ce a dominat piața produselor legate de internet, s-a prăbușit după bula dot-com, când economia globală a intrat în recesiune, iar Fed a trebuit să crească ratele dobânzilor. Investitorii ar trebui să înțeleagă riscul. Sursa: https://www.barchart.com/my/compare-stocks Reține că performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Leadership în calculul AI NVIDIA se poziționează ca un actor-cheie în calculul AI prin intermediul unităților sale de procesare grafică (GPU) care permit efectuarea de calcule complexe, într-un mod mai rapid decât procesoarele tradiționale. Această capacitate a devenit baza pentru o gamă largă de aplicații AI - de la învățarea automată până la simulări complexe. Supercomputerul xAI și contribuția sa Unul dintre cele mai avansate proiecte NVIDIA este Supercomputerul xAI. Acest supercomputer, care utilizează NVIDIA Ethernet Networking, permite mediului academic, industriei și startup-urilor să dezvolte, mai rapid, noi aplicații.Supercomputerul xAI poate fi folosit la aplicații din domenii precum cercetarea medicală, analiza predictivă pentru afaceri și la aplicații pentru asistenți inteligenți. Supercomputerul xAI are potențialul de a accelera cercetarea și inovarea într-o serie de domenii. În medicină, de exemplu, poate reduce timpul necesar pentru a dezvolta noi tratamente sau pentru a prognoza evoluția bolilor. În afaceri, poate ajuta companiile să analizeze volume mari de date și să prezică comportamentul clienților, ducând la o mai bună personalizare a serviciilor și produselor. Inteligența artificială generativă: crearea mai rapidă de conținut cu NVIDIA NIM AI generativă și Nvidia NIM Inteligența artificială generativă revoluționează crearea de conținut. Aceasta permite companiilor să producă, rapid și eficient, cantități mari de materiale vizuale și textuale. NVIDIA, prin NVIDIA NIM, oferă o platformă care face ca această creare de conținut să fie semnificativ mai ușoară. Cu NVIDIA NIM, companiile pot genera conținut vizual și textual de înaltă calitate - de la fotografii și videoclipuri până la texte. Acest lucru este deosebit de util pentru companiile de marketing digital și pentru companiile media care trebuie să creeze conținut personalizat, la scară largă și trebuie să răspundă rapid la schimbări. Echipele de marketing pot utiliza NVIDIA NIM pentru a crea conținut dinamic pentru social media sau pot crea campanii online, iar companiile de comerț electronic pot utiliza AI pentru a optimiza descrierile produselor și elementele vizuale de pe platformele lor. Nvidia în sectorul financiar și în robotică Alt text: O mână robotică prezintă un grafic al pieței bursiere, subliniind integrarea roboticii în analiza financiară Adaptarea la segmentele-cheie Automobile: Platforma DRIVE, a companiei Nvidia, oferă soluții bazate pe inteligență artificială pentru vehicule autonome, permițând perceperea, cartografierea și luarea de decizii în timp real. Compania colaborează cu cei mai importanți producători auto pentru a integra sisteme avansate de asistență pentru șofer (ADAS) și autonomie completă. Vizualizare profesională: Prin GPU-urile sale Quadro și platforma Omniverse, Nvidia sprijină industrii precum arhitectura, cinematografia și ingineria. Aceasta permite randarea fotorealistă, colaborarea în timp real și simulările realistice pentru profesioniști. Calculul cuantic: Nvidia susține progresul cercetării cuantice prin intermediul kitului său de dezvoltare software cuQuantum, conceput pentru a accelera simulările cuantice pe GPU-uri clasice. Acesta creează o punte între calculul clasic și cel cuantic, ajutând cercetătorii să abordeze probleme complexe. Sectorul financiar: Date și modelare în timp real Sectorul financiar impune cerințe ridicate privind analiza în timp real a unor volume mari de date. Tehnologiile NVIDIA ajută la crearea unor modele avansate de predicție a pieței, care permit analiștilor să reacționeze în timp real la schimbările de pe piață. GPU-urile puternice de la NVIDIA permit companiilor de servicii financiare să modeleze rapid și precis scenarii complexe, ceea ce este esențial pentru optimizarea riscurilor. ZERO COMISION* PENTRU ACȚIUNI ȘI ETF-URI *Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT Băncile, firmele de investiții și startup-urile fintech folosesc tehnologia NVIDIA pentru a-și îmbunătăți modelele financiare. Puterea de calcul a GPU-urilor NVIDIA le permite să analizeze piața cu o precizie ridicată și să elaboreze strategii care sporesc competitivitatea și eficiența. Robotică În robotică, NVIDIA oferă tehnologii care permit dezvoltarea de sisteme robotice avansate. Aceste sisteme sunt utilizate în industrie pentru a optimiza producția, precum și în automatizarea locuințelor, unde ajută la eficientizarea activităților zilnice și le fac să fie mai ușoare. De exemplu, în industria auto, sistemele robotizate cu cipuri NVIDIA permit îmbunătățirea calității producției și accelerarea proceselor de fabricație. Tehnologia este, de asemenea, utilizată în sectoare precum cel al asistenței medicale, unde sistemele robotice ajută la îngrijirea persoanelor în vârstă sau îndeplinesc funcții de asistență la domiciliu. Importanța sa pentru piețele emergente Piețele emergente își pot accelera transformarea digitală cu ajutorul tehnologiilor NVIDIA, sporindu-și competitivitatea și creând noi locuri de muncă. Odată cu implementarea AI și a roboticii, aceste piețe se pot concentra pe îmbunătățirea serviciilor medicale, pe optimizarea proceselor agricole sau pe modernizarea transportului public. NVIDIA sprijină în mod activ transformarea digitală în țările în curs de dezvoltare, în special în India. Acolo, tehnologiile sale ajută în domenii precum cel al sănătății, al educației, cel financiar și cel al infrastructurii AI. Această colaborare permite soluții inovatoare care îmbunătățesc calitatea vieții și creează noi oportunități pentru inteligența artificială locală.

Întrebări Frecvente De ce este Nvidia atât de populară pe piața bursieră? Popularitatea Nvidia provine din poziția sa de lider în domeniul inteligenței artificiale (AI), al jocurilor video și al centrelor de date. GPU-urile sale de ultimă generație alimentează tehnologii revoluționare, iar avântul inteligenței artificiale a făcut ca acțiunile Nvidia să fie unele dintre cele mai importante acțiuni de pe Wall Street. Cum încep să investesc în Nvidia? Poți cumpăra acțiuni Nvidia (ticker: NVDA) de pe bursele importante, precum Nasdaq, prin intermediul oricărui cont de brokeraj. Multe platforme oferă, de asemenea, acțiuni fracționate, permițând celor care sunt la început să investească sume mai mici. Este Nvidia o acțiune bună pentru cei care sunt la început în domeniul investițiilor? Da! Nvidia combină un potențial puternic de creștere cu o poziție de lider în industrii cu potențial de transformare precum industria AI și industria vehiculele autonome. Este adesea considerată o alegere solidă pentru investitorii pasionați de tehnologie, dar e important să reții că, înainte de a investi, e nevoie să-ți evaluezi toleranța la risc. De ce este Nvidia atât de importantă în domeniul AI? GPU-urile Nvidia sunt “creierele” din spatele inteligenței artificiale. Acestea procesează rapid cantități masive de date, ceea ce le face să fie esențiale pentru instruirea modelelor AI. Companii precum OpenAI și Tesla se bazează pe hardware-ul Nvidia pentru a face progrese în domeniul inteligenței artificiale și al automatizării. Nvidia produce cipuri pentru jocuri video sau doar pentru AI? Compania Nvidia a început cu producerea GPU-urilor pentru jocuri video și rămâne un lider în acest domeniu. Plăcile sale grafice, GeForce, sunt preferatele jucătorilor din întreaga lume. Dar astăzi, Nvidia domină și alte segmente cum ar fi: AI, centrele de date și chiar tehnologia auto. Cum se comportă acțiunile Nvidia pe percursul tendințelor tehnologice precum AI? Adesea, acțiunile Nvidia cresc atunci când adopția AI crește, deoarece compania Nvidia este un furnizor principal de hardware AI. Progresele recente din domeniul inteligenței artificiale generative (precum ChatGPT) au făcut din Nvidia o vedetă în sectorul tehnologiei. Ce altceva, în afară de avântul AI, contribuie la creșterea Nvidia? Dincolo de AI, produsele dezvoltate de Nvidia se bucură de popularitate și în alte sectoare: Jocuri video: Cerere mare de GPU-uri pentru jocuri video.

Cerere mare de GPU-uri pentru jocuri video. Centre de date: Furnizarea de hardware pentru cloud computing.

Furnizarea de hardware pentru cloud computing. Vehicule autonome: Platforma sa DRIVE sprijină tehnologia de conducere autonomă.

Platforma sa DRIVE sprijină tehnologia de conducere autonomă. Metaverse: Dezvoltarea de tehnologii pentru lumi virtuale. Pot investi în Nvidia prin intermediul ETF-urilor? Da! Multe ETF-uri includ Nvidia, deoarece este una dintre cele mai importante companii BigTech din SUA. De exemplu, ETF-ul iShares Nasdaq 100 UCITS ETF QQQ care urmărește indicele Nasdaq 100, unde Nvidia este una dintre principalele companii. De asemenea, ETF-ul VanEck Semiconductor SMH.UK se concentrează pe industria semiconductorilor și include acțiuni Nvidia. Totuși, acestea sunt doar ETF-uri care includ Nvidia, nu sunt ETF-uri concentrate exclusiv pe Nvidia. Nvidia reprezintă doar o mică parte din portofoliul acestor ETF-uri.. Compania Nvidia plătește dividende? Da, dar randamentul dividendelor sale este scăzut. Nvidia își reinvestește majoritatea profiturilor în creștere, cercetare și dezvoltare pentru a-și asigura poziția pe piață și a-și menține poziția de lider tehnologic. Este riscant să investești în acțiunile Nvidia? La fel ca în cazul oricărei investiții, investiția în acțiuni Nvidia prezintă și riscuri, cum ar fi: Volatilitatea pieței semiconductorilor.

Provocările lanțului global de aprovizionare.

Concurența din partea rivalilor precum AMD și Intel.

Tarifele SUA / China și restricțiile comerciale globale

Riscul supraofertei globale de GPU

Recesiuni și încetiniri semnificative ale economiei globale

Prăbușiri financiare și scheme contabile. Care este viitorul acțiunilor Nvidia? Este greu de prezis viitorul doar pe baza analizăriiperformanțelor istorice ale prețului acțiunilor Nvidia. Investitorii ar trebui să analizeze lumea investițiilor pe cont propriu și să accepte riscurile ce vin odată cu investițiile pe care au ales să le facă. Viitorul Nvidia va fi determinat de progresele AI, de creșterea cererii de centre de date și de rolul său în tehnologiile de ultimă generație, cum ar fi vehiculele autonome sau metaverse.

