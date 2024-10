Carry Trade

Din acest articol vei învăța: Ce este o strategie carry trade și care sunt avantajele și dezavantajele acesteia

Regulile care merită urmate în această strategie

Cum folosești swap-ul zilnic pentru a maximiza profiturile

Există mulți traderi cu viziuni diferite asupra pieței, așa că nu este o surpriză ca există multe strategii de tranzacționare diferite. Unii preferă să investească pe termen lung, în timp ce alții se concentrează pe scalping sau intraday trading. Unii consideră că indicatorii tehnici și tiparele sunt cel mai bun mod de a analiza piața, în timp ce alții văd analiza fundamentală ca fiind cea mai valoroasă. Totuși, deși fiecare abordare poate genera profit, este imposibil de spus cu certitudine că o pereche valutară sau un indice se va mișca într-o anumită direcție. Însă cum ar fi dacă ți-am spune că există o strategie interesantă care ar putea fi profitabilă chiar dacă rata de schimb rămâne neschimbată? Răspunsul este carry trade. Ce este mai exact carry trade Carry trade este o strategie interesantă pe termen lung care are la bază diferența dintre ratele dobânzilor din întreaga lume. Este o strategie prin care un investitor vinde o anumită valută cu o rata a dobânzii relativ mică și folosește fondurile pentru a achiziționa altă valută care generează o dobândă mai mare. În ce privește această strategie, un trader dorește să genereze profit din diferența dintre ratele dobânzilor a două țări. Să vedem un mic exemplu - un trader împrumută yeni japonezi la un cost apropiat de 0%, îi convertește în dolari și îi depune cu o dobândă de 2%. Asta îi generează un profit de 2% în fiecare an, presupunând că rata de schimb rămâne neschimbată. Și cum ar fi dacă ai putea face asta cu levier? Randamentul pentru capitalul tău ar fi și mai mare! Trebuie amintit gradul ridicat de risc care însoțește această strategie. Folosind exemplu de mai sus, dacă dolarul scade semnificativ în raport cu yen-ul, o astfel de tranzacție poate genera pierdere în ciuda diferenței pozitive dintre ratele de dobândă. Asta deoarece va trebui să plătești mai mult pentru yen înainte de a returna suma de bani împrumutată. De asemenea, cu efectul de levier, o mișcare mică poate genera o pierdere mult mai mare. Pe de altă parte, nu înseamnă că o astfel de strategie este fără sens. Cu o abordare potrivită ai putea beneficia nu doar de diferența dintre ratele de dobândă, ci și din modificarea ratei de schimb. Cum folosești strategia în practică Punctul de început pentru o strategie carry trade este diferența dintre ratele de dobândă ale două monede. Pe piața FX, această diferență se ascunde în spatele misteriosului termen cunoscut sub numele de “swap”. Swap-ul este o dobândă aplicată peste noapte, ca urmare a faptului că rata dobânzii fiecărei monede este diferită. Din moment ce toate valutele sunt tranzacționate în perechi, trebuie mereu să împrumuți o monedă pentru a cumpăra alta, așa că urmează să plătești dobândă pentru împrumut, dar primești și dobândă pentru moneda pe care o deții. Dacă diferența dintre ceea ce plătești și ceea ce primești este pozitivă, atunci ești eligibil pentru un swap net pozitiv. Dacă diferența este negativă, ceea ce înseamnă că plătești mai mult decât primești, atunci contul tău va fi debitat cu suma respectivă swap. Cum verifici dacă diferența este pozitivă pentru o anumită pereche valutară? Cu xStation5, tot ceea ce trebuie să faci este dublu-click pe perechea valutară din fereastra Market Watch. După cum poți vedea, xStation calculează valoarea zilnică a swap-ului, care depinde de poziția ta și de volumul tranzacției tale. În acest exemplu, poziția long pe AUDJPY îți va aduce aproximativ 1.5 euro pe zi pentru fiecare lot. Așadar, dacă nu închizi tranzacția pentru un an, vei obține aproximativ 540 EUR doar din swap. Dacă piața se mișcă împotriva ta, profitul sau pierderea ta va fi diferența dintre câștigul menționat și pierderea generată de mișcările pieței FX. Pe de altă parte, dacă cotația perechii crește, vei avea un profit în plus. Așa funcționează carry trade și de asta este numită strategie pe termen lung. Cu cât perechea cu carry pozitiv rămâne mai mult în portofoliul tău, cu atât profitul este mai mare. Reguli de urmat Un exemplu cu AUDJPY descrie modul de funcționare al acestei strategii în practică. Totuși, există câteva reguli care merită urmate în scopul maximizării profitului potențial. Iată care sunt acestea: Alege perechea cu cea mai mare diferență între ratele de dobândă

Găsește o pereche care este în trend

Evaluează riscul și decide punctul de setare al ordinului Stop Loss

Urmărește tranzacția și modificările de dobândă În timp ce regulile 1 și 3 sunt evidente pentru un trader avansat, regulile 2 și 4 necesită explicații. După cum am mai menționat, rata de schimb este cel mai mare factor de risc în strategia carry trade. Nu poți evita schimbările ratelor FX, însă poți alege o pereche valutară care se poate mișca în direcția dorită de tine. Este important să fie o mișcare pe termen lung, așa că alegerea unei perechi care este într-un trend pe termen mediu sau lung este răspunsul pe care în căutăm. Să vedem un scurt exemplu. USDMXN este pe trend descendent de la începutul anului 2017. Prima jumătate a anului a adus un declin puternic pentru perechea valutară, care a sfârșit cu o mișcare în jos de 5 cifre. Mai mult, poziția short pe instrument este legată de un swap pozitiv, iar profitul unei astfel de tranzacții ar fi și mai mare. Piața este în trend, swap-ul este pozitiv - carry trade funcționează perfect. Sursa: xStation5 Dar care sunt riscurile unei astfel de tranzacții? Rata de schimb este cel mai important și mai mare dintre acestea, însă și schimbările ratelor de dobândă trebuie urmărite. Dacă băncile centrale rămân pe vechea poziție și nu schimbă rata dobânzii, astfel de riscuri sunt diminuate. Dacă politica se schimbă în mod constant, atunci diferența ratelor dobânzii se va schimba și ea. În calitate de trader, trebuie să fii mereu conștient de ceea ce fac băncile centrale în legătură cu politica lor. Dacă tranzacționezi carry - acest lucru este și mai important.

