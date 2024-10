Cum să investești în obligațiuni: Strategii pentru venituri pasive

Timp de citire: 13 minute(s)

Piața globală a datoriilor este mult mai mare decât cea a acțiunilor. Poate ajuta înțelegerea mecanismelor pieței obligațiunilor în investițiile strategice? După citirea acestui articol, vei afla răspunsurile.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Cauți să-ți diversifici investițiile sau să găsești o sursă stabilă de venit? Învățarea unei strategii de investiții în obligațiuni ar putea fi răspunsul. Ghidul nostru te familiarizează cu jargonul industriei de investiții pentru a îți oferi o cale clară către achiziționarea de obligațiuni, investirea în ETF-uri pe obligațiuni, înțelegerea randamentelor acestora și integrarea lor în strategia ta financiară. Indiferent dacă ești un investitor experimentat sau unul nou intrat în scenă, îți punem la dispoziție cunoștințele și instrumentele de care ai nevoie pentru a naviga cu încredere pe piața obligațiunilor. Ce este o obligațiune și cum funcționează? În fiecare zi, mii de investitori din întreaga lume doresc să gestioneze riscul cu succes și să selecteze cele mai bune obligațiuni posibile în care să investească, la randamente cât mai atractive. Pentru a înțelege aceste instrumente, un investitor poate analiza obligațiunile ca pe un acord între creditor (investitorul în obligațiuni) și beneficiarul capitalului (o țară sau o companie). O parte dă banii, iar cealaltă parte promite să îi returneze cu o primă de dobândă fixă pentru acordarea unui capital. O parte va aștepta banii și randamentul împrumutului (în funcție de acord, acesta poate fi de 2 luni, 1 an, 10 ani etc.). Cealaltă parte are un capital pe care îl poate investi și multiplica (și, eventual, returna). Acesta este modul în care investitorii vorbesc despre obligațiuni ca titluri de creanță și despre piața datoriilor. Condițiile acestei piețe depind în special de politica băncii centrale (ratele dobânzilor), de inflație și de ciclul pieței. Citește acest articol pentru a afla mai multe despre piețele cu venit fix și investițiile în obligațiuni. Aspecte importante despre obligațiuni Pe piața obligațiunilor, investitorii pot cumpăra titluri de creanță de la entități precum corporații sau guverne, care prezintă profiluri de risc variate, cu randamente fixe.

Investitorii pot investi în ETF-uri pe obligațiuni prin intermediul brokerilor care oferă platforme de tranzacționare sau direct de la emitenți. Obligațiunile sunt recomandate întrucât reprezintă partea defensivă a portofoliului investitorului.

prin intermediul brokerilor care oferă platforme de tranzacționare sau direct de la emitenți. Obligațiunile sunt recomandate întrucât reprezintă partea defensivă a portofoliului investitorului. De obicei, atunci când ratele dobânzilor cresc, observăm creșteri și ale randamentelor obligațiunilor, iar prețurile obligațiunilor scad. Atunci când băncile centrale își schimbă politica pentru a deveni mai puțin restrictive, obligațiunile sunt tranzacționate în creștere, iar randamentele scad.

Randamentele mai mari ale obligațiunilor sunt profitabile pentru noii investitori care doresc să investească în active cu venit fix, dar esențial este să înțelegem că, dacă randamentele cresc, "proprietarii actuali" ai acestor obligațiuni pierd.

Chiar și obligațiunile pot fi riscante. Cele mai mari randamente sunt plătite de obligațiunile corporative în dificultate, dar este o primă pentru un risc de investiție mai mare. Este esențial să înțelegem relația dintre risc și randament, deoarece obligațiunile mai riscante (de asemenea, obligațiunile pe termen lung) au, de obicei, un randament mai mare. Desigur, nu există nicio garanție că în viitor aceleași obligațiuni vor fi și mai atractive, presând prețurile pe piața liberă.

Înțelegerea bonității obligațiunilor prin ratinguri și indicatori de piață, a prețurilor obligațiunilor și a ratelor dobânzilor, a strategiilor de diversificare și a datelor de scadență joacă un rol crucial în luarea deciziilor de investiții în cunoștință de cauză. Diferența dintre obligațiuni și acțiuni Începând cu elementele de bază, piața obligațiunilor este o piață financiară în care investitorii cumpără titluri de creanță cunoscute sub denumirea de obligațiuni. Atunci când cumperi o obligațiune, în esență împrumuți bani entității care a emis-o, fie că este vorba de o corporație sau de un guvern. În schimb, emitentul obligațiunii promite să îți plătească dobânda la intervale predeterminate și să îți returneze principalul atunci când obligațiunea ajunge la scadență.

Este ca și cum ai împrumuta bani unui prieten care promite să ți-i returneze cu ceva în plus drept mulțumire pentru ajutorul tău. Piețele obligațiunilor joacă un rol crucial în acest proces, oferind o platformă pentru realizarea acestor tranzacții.

Deși obligațiunile și acțiunile sunt amândouă modalități prin care companiile pot strânge bani, ele funcționează diferit. În cazul acțiunilor, achiziționezi o parte din proprietatea unei societăți, iar în cazul obligațiunilor, împrumuți bani emitentului. Spre deosebire de acțiuni, care sunt tranzacționate la bursă, majoritatea obligațiunilor sunt vândute OTC. Să comparăm obligațiunile cu acțiunile. Obligațiuni Investitorii cunosc randamentul posibil al investiției în obligațiuni, înainte de a investi

Randamentul oricărei obligațiuni este fix (cunoscut de cumpărător)

Investitorii primesc înapoi randamentul (sub formă de obligațiune) la sfârșitul scadenței

Prețurile obligațiunilor depind de risc (teoretic, cu cât riscul este mai mare, cu atât randamentul este mai mare, astfel încât obligațiunile pe termen lung au randamente mai mari), de scadență (termen lung, termen scurt etc.), de inflație și de nivelul ratelor dobânzii

Prețurile obligațiunilor sunt tranzacționate pe burse la fel ca acțiunile, dar sunt mai puțin volatile decât acțiunile

ETF-urile oferă investitorului posibilitatea de a investi în obligațiuni tranzacționate la bursă (există o mulțime de tipuri de obligațiuni)

Volatilitatea prețului oricărei obligațiuni este limitată în comparație cu volatilitatea prețurilor acțiunilor, iar riscul este perceput ca fiind mai scăzut

Există o multitudine de tipuri de obligațiuni

Scopul investițiilor în obligațiuni este protejarea puterii de cumpărare a banilor Acțiuni Investitorii nu cunosc rezultatul viitor al investiției

Venitul proprietarului de acțiuni este întotdeauna necunoscut, iar politica de dividende poate fi oricând încheiată de societate

Rezultatele investițiilor în acțiuni sunt necunoscute, însă acțiunile oferă investitorului posibilitatea de a obține randamente excepționale (cu un risc mai mare), care de obicei nu pot fi obținute din investițiile în obligațiuni

Riscul investiției în acțiuni este de obicei mai mare decât cel al riscului investiției în obligațiuni (în special al obligațiunilor de stat, cum ar fi titlurile de trezorerie americane pe 10 ani).

Rezultatele necunoscute ale investițiilor în acțiuni au un impact psihologic mai mare asupra investitorului

Prețurile depind de factori precum performanțele companiei sau așteptările pieței

Acțiunile sunt cunoscute ca fiind active foarte volatile, riscante

Investiția pe termen lung în acțiuni poate fi o formă bună de folosire a capitalului de către investitorii tineri și cei cu un apetit mai mare pentru risc

Scopul investițiilor în acțiuni este obținerea de rezultate remarcabile (cu acceptarea unui risc mai mare) Important: Obligațiunile sunt mai puțin volatile și nu pot garanta investitorilor venituri reale. Din punct de vedere istoric, investițiile în acțiuni (de exemplu în indicele S&P 500) oferă investitorilor randamente mult mai mari pe termen lung, dar si cu riscuri proportional mai mari. Tipuri de obligațiuni După ce am asimilat elementele de bază, este timpul să explorăm diferitele tipuri de obligațiuni. Piața obligațiunilor este un peisaj vast, care găzduiește obligațiuni corporative, guvernamentale și municipale. Fiecare dintre aceste tipuri de obligațiuni prezintă caracteristici și profiluri de risc unice. Obligațiuni corporative Să începem cu obligațiunile corporative. Companiile emit obligațiuni corporative cu scopul de a strânge fonduri pentru nevoile lor de afaceri. Atunci când cumperi o obligațiune corporativă, oferi, în esență, un împrumut companiei. În schimb, compania promite să îți plătească periodic dobânda și să returneze principalul la scadență. Societatea emitentă colaborează cu o bancă sau cu un broker-dealer pentru a-și evalua poziția financiară și pentru a decide cu privire la oferta de obligațiuni. Deși obligațiunile corporative oferă, de obicei, randamente mai mari în comparație cu obligațiunile guvernamentale, acestea prezintă mai multe riscuri. Aceste riscuri includ: Riscul ratei dobânzii

Riscul de reinvestire

Riscul de inflație

Riscul de credit și de neplată Un risc mai mare poate aduce randamente potențiale mai mari, motiv pentru care obligațiunile corporative au de obicei un randament mai mare decât obligațiunile guvernamentale. Există ETF-uri care urmăresc prețurile obligațiunilor corporative, cum ar fi: iShares Corpbond EUN5.DE sau iShares EUNW.DE High yield corp bond. Obligațiuni de stat Urmează obligațiunile guvernamentale, cum ar fi obligațiunile emise de Trezoreria SUA. Acestea sunt emise de guverne și sunt considerate, în general, investiții mai sigure. Obligațiunile guvernamentale sunt susținute de credibilitatea oferită de guvernul emitent, ceea ce le face titluri cu risc scăzut. Mai ales atunci când țara își controlează propria monedă și are capacitatea de a "tipări bani", cum este cazul SUA (Rezerva Federală), este foarte greu ca un posibil default să fie speculat (dar, desigur, probabilitatea este mai mare decât 0, mai ales atunci când datoria crește vertiginos). S-ar putea să te gândești: "Risc scăzut, recompensă scăzută", dar nu neapărat. Randamentul obligațiunilor de stat depinde de diverși factori, inclusiv de valoarea nominală a obligațiunii, de rata dobânzii acesteia și de factorii determinați de piață. Fiind familiarizat cu diferite tipuri de obligațiuni vei fi gata să pornești în călătoria ta de investiții în obligațiuni. Poți cumpăra obligațiuni prin intermediul brokerilor de obligațiuni care oferă servicii complete de investiții. Investiția în ETF-uri pe obligațiuni oferă avantajul diversificării, acesta fiind un factor important în investiții. Indiferent dacă alegi să cumperi obligațiuni individuale sau fonduri pe obligațiuni, reține importanța gestionării riscurilor. Prin distribuirea investițiilor tale în diferite tipuri de obligațiuni, poți reduce riscul și crește potențialele randamentele. Prețuri și ratele dobânzii După evaluarea bonității unei obligațiuni, poți trece la înțelegerea prețului obligațiunilor și a ratelor dobânzii. Acești doi factori sunt strâns legați între ei. Atunci când ratele dobânzii scad, prețurile obligațiunilor cresc, în general datorită atractivității ratei fixe a dobânzii, ceea ce conduce la o cerere mai mare. Dimpotrivă, atunci când ratele dobânzilor cresc, prețurile obligațiunilor scad deoarece rata fixă a dobânzii devine mai puțin atractivă, ceea ce duce la o scădere a cererii. Randamentul unei obligațiuni este determinat prin împărțirea valorii nominale a obligațiunii la dobânda pe care o plătește. Reține că randamentul nu este singurul factor de care trebuie să ții cont atunci când investești în obligațiuni. Alți factori, cum ar fi randamentul nominal al obligațiunii, randamentul actual și randamentul până la scadență, pot afecta decizia ta de investiție. Solvabilitatea obligațiunilor Înainte de a te implica în investițiile în obligațiuni, evaluarea bonității unei obligațiuni este vitală. Aici intervin ratingurile de credit. Agențiile de rating, precum Moody's, Standard & Poor's și Fitch Ratings, evaluează solvabilitatea unei obligațiuni și îi atribuie o notă pe o scară de la AAA la D sau de la Aaa la D. Aceste ratinguri îți pot oferi o idee despre nivelul de risc al obligațiunii, ajutându-te să iei o decizie de investiție în cunoștință de cauză. Este important să evaluezi în mod independent solvabilitatea unei obligațiuni prin observarea indicatorilor de piață și prin utilizarea ratingurilor de credit furnizate de alte agenții. Acest lucru te poate ajuta să eviți potențialele capcane și să profiți la maximum de investițiile tale în obligațiuni. Strategii de investiție în fonduri pe obligațiuni În timp ce cumpărarea de obligațiuni individuale poate fi o modalitate excelentă de a începe investițiile în piața obligațiunilor, fondurile de obligațiuni oferă o metodă mai convenabilă de a realiza diversificarea. Fondurile de obligațiuni oferă acces la prețuri instituționale, adică prețuri mai bune pentru obligațiunile individuale. În plus, acestea oferă o metodă convenabilă de a realiza diversificarea în comparație cu investiția în obligațiuni individuale. Diversificarea investițiilor în obligațiuni te poate ajuta să gestionezi riscul și să profiți de potențialele oportunități. Iată câteva modalități de a îți diversifica investițiile: Alege instrumente financiare cum ar fi ETF-urile

Integrează active necorelate în portofoliul tău pentru a controla strategia de risc

Diversificarea investițiilor poate fi realizată prin multiple clase de active Urmând aceste strategii, poți reduce volatilitatea și riscul investițiilor tale în obligațiuni. Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani față de performanța S&P 500 din 1995 până în 2024. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance LP Diversificarea investițiile în obligațiuni Diversificarea are o importanță semnificativă atnunci când investești în obligațiuni. Unele ETF-uri oferă o varietate de obligațiuni în cadrul aceluiași fond. Un investitor poate distribui investițiile în funcție de: Tipuri de obligațiuni

Localizare geografică

Sectoare

Scadențe

Calitatea creditului Poți gestiona riscul și optimiza randamentele. Un portofoliu diversificat de obligațiuni poate consta dintr-o varietate de investiții cu venit fix, inclusiv: Obligațiuni de stat

Obligațiuni corporative

Obligațiuni cu randament ridicat

Titluri de valoare protejate împotriva inflației

Datorii de pe piețele emergente Această abordare contribuie la atenuarea volatilității și a riscului prin asigurarea faptului că performanța fondului de obligațiuni nu depinde exclusiv de o singură obligațiune sau de un singur tip de obligațiune. Atunci când investești în obligațiuni, elementele esențiale de care trebuie să ții cont sunt datele de scadență și răscumpărarea. Data scadenței unei obligațiuni este data specifică la care este programată rambursarea sumei principale a obligațiunii. Această dată este stabilită la momentul emiterii obligațiunii și reprezintă termenul limită pentru rambursarea sumei principale. Atunci când o obligațiune ajunge la scadență și este răscumpărată, emitentul rambursează deținătorului obligațiunii suma principală a obligațiunii. Acest proces de rambursare este denumit răscumpărarea obligațiunii. Înțelegerea scadențelor și duratei obligațiunilor te poate ajuta să dezvolți o strategie de investiții mai eficientă și să îți maximizezi randamentele. Amintește-ți că investind în ETF-uri pe obligațiuni urmărești prețul unei obligațiuni tranzacționate la bursă. Poți vinde și cumpăra oricând dorești, fără a ține cont de scadență. Cumpărarea de obligațiuni: achiziție directă față de ETF-uri pe obligațiuni Achiziționarea de obligațiuni îți oferă două opțiuni principale: achiziția directă sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Fiecare metodă are propriul set de avantaje și dezavantaje. ETF-urile pe obligațiuni oferă lichiditate intraday și îți permit să-ți diversifici rapid portofoliul. Cu toate acestea, pot presupune comisioane de tranzacționare, ceea ce le face mai potrivite pentru tranzacțiile mai mari și mai puțin frecvente. Unele dintre cele mai mari firme de brokeraj oferă posibilitatea de a investi în acțiuni și ETF-uri fără comision, dar orice ETF are și așa-numitul TER (costurile anuale de deținere). De obicei, TER este mai mic de 0,1% (pentru 1 an).

De exemplu, popularul iShares USD Treasury Bond 20yr+ (DTLA.UK) are 0,07% TER. Cumpărarea directă de obligațiuni, pe de altă parte, oferă proprietatea deplină asupra obligațiunii, ceea ce înseamnă că vei primi plăți regulate ale dobânzii și returnarea principalului la scadență. Reține că achiziția directă de obligațiuni poate necesita o investiție mai mare și poate să nu ofere același nivel de diversificare ca aceea oferită de ETF-urile pe obligațiuni. Interpretarea curbei randamentelor Curba randamentelor reprezintă un instrument valoros pentru un investitor în obligațiuni. Această reprezentare grafică a randamentelor obligațiunilor poate oferi informații valoroase cu privire la ratele dobânzilor și condițiile economice viitoare. De exemplu, o curbă a randamentelor puternic înclinată în sus sugerează așteptări pentru rate ale dobânzii mai mari în viitor ceea ce duce la creșterea randamentelor și la scăderea prețurilor obligațiunilor. Dimpotrivă, o curbă a randamentelor plată sau inversată sugerează așteptări de rate ale dobânzii mai mici în viitor, ceea ce duce la scăderea randamentelor și la creșterea prețurilor obligațiunilor. Înțelegerea modului de interpretare a curbei randamentelor te poate ajuta să iei decizii de investiții mai informate și să îți maximizezi potențialele randamente. Acesta este doar unul dintre multele moduri în care poți utiliza datele de piață în avantajul tău atunci când investești în obligațiuni. Obligațiuni și inflație: Gestionarea riscurilor Un alt element esențial de luat în considerare atunci când investești în obligațiuni este inflația. Creșterea inflației poate duce la creșterea ratelor dobânzilor, ceea ce poate reduce valoarea obligațiunilor existente. Acest lucru poate diminua randamentul și poate duce la pierderi. O modalitate de a te proteja împotriva riscului de inflație este investirea în titluri de trezorerie protejate împotriva inflației (Treasury Inflation-Protected Securities - TIPS). Aceste obligațiuni își ajustează valoarea principalului în funcție de inflație, oferind protecție împotriva impactului inflației. Obligațiuni cu randament ridicat față de obligațiuni cu grad investițional Investițiile în obligațiuni oferă posibilitatea de a alege între obligațiunile cu randament ridicat (sau junk) și obligațiunile cu grad investițional. Obligațiunile cu randament ridicat oferă randamente mai mari datorită profilului lor de risc ridicat. Acestea pot fi o opțiune bună pentru investitorii agresivi care sunt dispuși să-și asume un risc mai mare în schimbul unor randamente potențial mai mari. Pe de altă parte, obligațiunile cu grad investițional au un rating de înaltă calitate și un risc relativ scăzut de neplată. Acestea pot fi mai potrivite pentru investitorii conservatori care apreciază siguranța și stabilitatea în detrimentul randamentelor ridicate. Când să vinzi obligațiuni: Considerații privind momentul potrivit pentru vânzare și valoarea de piață Înțelegerea momentului potrivit pentru a vinde obligațiuni este la fel de importantă ca și cunoașterea momentului optim pentru a cumpăra. Modificările ratelor dobânzii, ale riscului de credit și ale valorii de piață îți pot influența decizia de a vinde. De exemplu, atunci când ratele dobânzilor cresc, prețurile obligațiunilor scad, ceea ce poate determina unii investitori să vândă. Cu toate acestea, vânzarea de obligațiuni nu înseamnă doar sincronizarea cu piața. Este vorba despre gestionarea strategiei tale generale de investiții. Fie că îți rebalansezi portofoliul, îți ajustezi nivelul de risc sau îți conservi câștigurile, vânzarea de obligațiuni poate fi o parte importantă a călătoriei tale investiționale. Investiții dincolo de frontiere: Obligațiuni străine și cursuri de schimb valutar Investițiile în obligațiuni străine prezintă numeroase oportunități, dar și riscuri. Modificările cursurilor de schimb valutar pot avea un impact semnificativ asupra performanței investițiilor în obligațiuni străine. În timp ce o monedă națională puternică îți poate afecta randamentele, o monedă națională slabă le poate crește. Investițiile în obligațiuni străine nu sunt pentru toți investitorii. Acestea necesită o înțelegere solidă a piețelor străine și a performanței cursurilor de schimb valutar. Pentru cei care sunt dispuși să accepte provocarea, obligațiunile străine pot oferi o modalitate interesantă de diversificare a portofoliului și de creștere a potențialelor randamente. Obligațiuni: Portofoliu de investiții echilibrat Într-un portofoliu de investiții bine diversificat, obligațiunile joacă un rol important. Acestea pot ajuta la gestionarea riscului, pot oferi o sursă constantă de venit și pot oferi protecție împotriva volatilității pieței. Indiferent dacă ești un investitor conservator care caută siguranță și stabilitate sau un investitor agresiv care urmărește randamente ridicate, obligațiunile pot fi un plus valoros pentru portofoliul tău. Nu uita, investiția în obligațiuni nu înseamnă doar să cumperi ieftin și să vinzi scump. Este vorba despre: Înțelegerea pieței

Evaluarea riscurilor

Luarea de decizii în cunoștință de cauză

Construirea unui portofoliu echilibrat care să corespundă obiectivelor tale financiare și propriei toleranțe la risc. În lumea investițiilor în obligațiuni, cunoașterea înseamnă putere. Înțelegerea pieței obligațiunilor, decodarea tipurilor de obligațiuni și navigarea printre activele cu venit fix te pot ajuta să iei decizii de investiții în cunoștință de cauză. Fie că achiziționezi obligațiuni direct sau prin intermediul ETF-urilor pe obligațiuni, evaluezi bonitatea obligațiunilor sau interpretezi curba randamentelor, fiecare pas al călătoriei tale de investiții în obligațiuni joacă un rol crucial în formarea portofoliului tău de investiții. Nu uita, obiectivul final nu este doar acela de a face bani, ci de a construi un portofoliu echilibrat care să se alinieze obiectivelor financiare și toleranței la risc.

Întrebări Frecvente Ce sunt ETF-urile pe obligațiuni și cum se diferențiază acestea de achizițiile directe de obligațiuni? ETF-urile pe obligațiuni oferă lichiditate intraday și pot fi tranzacționate la prețurile pieței, în timp ce achizițiile directe de obligațiuni oferă proprietatea deplină asupra obligațiunii și certitudinea plății regulate a dobânzii și a returnării principalului la scadență. Sunt obligațiunile o investiție bună? Obligațiunile pot fi o investiție bună datorită potențialului lor de a furniza un nivel decent de venituri din dobânzi și de a oferi beneficii de diversificare în cadrul unui portofoliu de investiții. Dar obiectivul investiției în obligațiuni este diferit de cel al investiției în acțiuni. Scopul oricărei investiții în obligațiuni este de a păstra puterea de cumpărare în lumea riscurilor inflaționiste. Cu toate acestea, ar trebui să ne amintim faptul că investiția în obligațiuni poate fi riscantă și nu toate achizițiile de obligațiuni se vor transforma în profit. Deținătorii de obligațiuni pot pierde toți banii dacă emitentul obligațiunilor dă faliment. După cum arată istoria, acesta poate fi o companie privată sau chiar o țară. Pe piețele financiare, capitalul tău este întotdeauna în pericol. Care sunt diferitele tipuri de obligațiuni? Principalele tipuri de obligațiuni sunt obligațiunile corporative, guvernamentale și municipale, fiecare tip având propriile caracteristici și profiluri de risc distincte. Care este relația dintre prețurile obligațiunilor și ratele dobânzilor? Atunci când ratele dobânzilor cresc, prețurile obligațiunilor scad și viceversa. Această relație este cunoscută sub numele de relație inversă. Unii investitori utilizează semnalele de inversiune (în special pentru titlurile de trezorerie americane pe 10 ani și 2 ani) ca un semnal de risc de recesiune.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."