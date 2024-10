Ce este analiza fundamentală?

Din această lecție vei afla: Ce este analiza fundamentală

Rolul băncilor centrale

Principalele diferențe dintre analiza fundamentală și cea tehnică

Când vine vorba despre piețele financiare, cele mai cunoscute tipuri de analiză sunt analiza tehnică și cea fundamentală. În această lecție vom explica mai în detaliu analiza fundamentală. Spre deosebire de analiza tehnică, care se concentrează în principal pe prețuri, tendințe și modele menite să te ajute în identificarea direcției viitoare a prețului, analiștii fundamentali iau în considerare toate datele disponibile, referitoare la un instrument financiar/piață, pentru a-i ajuta în determinarea valorii relative a unei piețe sau a unui instrument. Apoi, aceștia caută diferențele dintre prețul de piață actual și propriile lor estimări pentru a identifica oportunitățile de trading. Să ne imaginăm că vrei să cumperi o mașină. Ai văzut una care îți place la prețul de 10 000 de dolari, dar nu știi dacă acesta este un preț corect. Astfel, vei cerceta pe Internet, vei cere opinii altora, vei compara prețurile oferite de mai multe reprezentanțe auto și vei face o cercetare amănunțită pentru a calcula dacă prețul este corect și dacă mașina merită banii. Ceea ce ai face în acest scenariu este, în esență, o analiză fundamentală - iei în considerare toți factorii fundamentali implicați pentru a decide dacă prețul reflectă valoarea reală a activului. În căutarea indiciilor Analiștii fundamentali folosesc o serie de date disponibile, inclusiv rapoartele privind veniturile corporative, evenimentele geopolitice, politica băncilor centrale, factorii de mediu și multe altele. Ei caută indicii ce ar putea arăta direcția viitoare a pieței. Astfel de indicii se găsesc adesea în datele macroeconomice, motiv pentru care, cunoașterea momentului publicării acestor date este foarte importantă. Traderii fundamentali tind să se concentreze pe cele mai importante publicări macroeconomice care afectează piața și generează volatilitate. Iată câteva exemple de rapoarte cu date macroeconomice și de ce ar putea avea acestea impact asupra piețelor financiare: Inflația - Inflația este rata cu care crește nivelul general al prețurilor pentru bunuri și servicii. Băncile centrale încearcă să limiteze inflația și să evite deflația pentru a menține ritmul de creștere al economiei, facând acest lucru prin creșterea ratelor dobânzilor. Atunci când băncile centrale anunță o majorare a ratei, acest lucru poate conduce adesea la aprecierea monedei respective.

Șomajul - Datele privind piața forței de muncă, cum ar fi raportul Non-Farm Payrolls din SUA, au o influență foarte mare asupra piețelor financiare și pot provoca volatilitate pe piața indicilor și pe piața valutară. Raportul privind ocuparea forței de muncă este publicat în prima zi de vineri a fiecărei luni și cuprinde numărul total de muncitori americani plătiți din orice domeniu. Piețele sunt foarte sensibile la acest tip de date prin prisma importanței acetora în identificarea ratei de creștere economică și a inflației. Dacă Non-Farm Payrolls este în creștere, atunci acesta este un bun indiciu că economia este în creștere. Dacă datele non-farm payroll se îmbunătățesc rapid, acest lucru indică o creștere a inflației. Dacă salariile scad sub așteptări, traderii FX ar putea vinde USD pentru a anticipa deprecierea. Dacă pe de altă parte salariile depășesc așteptările, valoarea dolarului poate crește. GDP - Produsul Intern Brut măsoară valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o anumită perioadă. Oficialii băncii centrale și investitorii analizează creșterea PIB-ului pentru a urmări dacă economia devine mai puternică. Pe măsură ce economia crește, companiile vor genera profituri mai mari, oamenii vor câștiga mai mult, ceea ce va duce la creșterea pieței acțiunilor și la aprecierea monedei. Modul în care publicările macroeconomice pot afecta piața depinde în mare măsură de așteptările pieței. Dacă o piață se așteaptă ca banca centrală să majoreze rata dobânzii, iar banca o face, reacția este inclusă în preț. În momentul în care, piața este luată prin surprindere de o publicare, atunci este declanșată volatilitatea. Poți să te informezi cu privire la toate publicările de date fundamentale prin intermediul calendarului economic XTB. Efectul asupra pieței depinde în mare măsură de comparația dintre datele publicate și așteptările pieței. Cu cât diferența dintre cele două este mai mare, cu atât impactul asupra pieței este mai mare. Poți fi la curent cu cele mai importante informații despre publicările de date fundamentale cu ajutorul calendarului nostru economic. Fiecare anunț este clasificat ca Ridicat, Mediu sau Scăzut, în funcție de impactul și potențialul său de a declanșa volatilitate în piață. Băncile centrale conduc lumea După cum am menționat mai devreme, unul dintre cei mai importanți factori în analiza fundamentală este politica monetară a băncilor centrale. Ratele de dobândă, operațiunile de pe piața monetară și intervențiile băncilor centrale influențează situația piețelor și sunt atent monitorizate nu numai de către analiștii financiari, ci și de către traderi. Unele dintre cele mai influente bănci centrale sunt Federal Reserve (SUA), Banca Angliei (Marea Britanie), Banca Centrală Europeană (UE) și Banca Japoniei (Japonia). Să vedem următorul exemplu. Economia Statelor Unite a crescut cu 3% în primul trimestru din 2017, în timp ce inflația a ajuns la 2,5%. Fed a ales să majoreze ratele dobânzilor. Ratele au crescut, astfel traderii au decis să cumpere USD deoarece, în acest context, ar trebui să genereze o rentabilitate mai mare. O astfel de mișcare duce la o cerere mai mare pentru dolarul american, ceea ce conduce la creșterea prețurilor. Nu este vorba doar despre bancheri și cifre Analiza fundamentală ia în considerare și influențele externe care ar putea afecta valoarea sau prețul unui instrument. Dezastrele naturale (precum inundațiile sau cutremurele) pot avea, de asemenea, un impact major asupra puterii fundamentale a unui activ. De exemplu, explozia unei conducte importante poate duce la o creștere rapidă a prețurilor petrolului deoarece marfa devine mai dificil de transportat și de cumpărat. Într-o astfel de situație, ai putea plasa o poziție long pe petrol, utilizând CFD-uri și profitând de fiecare creștere a prețului. Un punct de vedere diferit Spre deosebire de analiza tehnică, care se concentrează în primul rând pe acțiunile și tendințele prețurilor, analiza fundamentală utilizează toate datele disponibile pentru a determina valoarea unui instrument

În timp ce analiștii tehnici consideră că toate informațiile de care au nevoie sunt cuprinse în grafic, analiza fundamentală analizează alte aspecte, inclusiv factorii politici, sociali și economici, precum și publicările macroeconomice și câștigurile corporative Pe lângă analiza fundamentală și cea tehnică, mai există și alte tipuri de analiză, însă cei mai de succes traderi recomandă combinarea celor două.

