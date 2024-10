Să înțelegem ratele de dobândă

Timp de citire: 7 minute(s)

Ratele de dobândă: un termen pe care îl auzim adesea, dar înțelegem oare cu adevărat cum ne influențează viața de zi cu zi? De la plățile ipotecare la conturile de economii, ratele dobânzilor joacă un rol esențial în modelarea deciziilor noastre financiare.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Să înțelegem ratele dobânzilor în 2023 Ratele de dobândă: un termen pe care îl auzim adesea, dar înțelegem oare cu adevărat cum ne influențează viața de zi cu zi? De la plățile ipotecare la conturile de economii, ratele dobânzilor joacă un rol esențial în modelarea deciziilor noastre financiare. Ce sunt ratele dobânzilor? Pentru a înțelege mai bine cât de probabil este ca ratele dobânzilor să crească sau să scadă, trebuie mai întâi să explicăm ce sunt acestea. Atunci când împrumuți bani, rata dobânzii este comisionul perceput ca procent din suma împrumutată. Dar de ce există astfel de mecanisme financiare precum ratele dobânzilor? Trebuie să îți amintești că societatea care a împrumutat banii pierde posibilitatea de a-i reinvesti, motiv pentru care banii împrumutați acumulează dobândă. Nivelul ratelor dobânzii este stabilit de banca centrală sau de guvern (de obicei, de Comitetul de Politică Monetară). Comitetul de politică monetară este responsabil de stabilirea ratei de bază, cunoscută și sub numele de rata de referință bancară, pentru a atinge ținta de inflație a guvernului. Prin ajustarea ratei de referință a băncii, instituția abilitată cu politica monetară poate modifica nivelul general al ratelor de dobândă din economie, influențând astfel deciziile de împrumut și de economisire luate de consumatori și întreprinderi. Cum ne influențează creșterea acestora viața de zi cu zi? În primul rând, lasă o amprentă asupra debitorilor, în special asupra celor care au de rambursat credite ipotecare. Ratele mai mari ale dobânzilor au ca rezultat costuri mai mari de împrumut și plăți lunare mai mari pentru debitori (desigur, această regulă se aplică și creditelor de consum, cum ar fi creditele auto). Dar asta nu înseamnă că majorarea ratelor dobânzilor nu le poate aduce beneficii. Pentru cei care au economii, creșterea ratelor dobânzilor va determina creșterea dobânzilor și la conturile lor de economii (ratele la conturile de economii pot crește și ele din cauza creșterii ratelor dobânzilor, ceea ce îi avantajează pe cei care economisesc). Cu toate acestea, este important de reținut că și scăderea ratelor dobânzilor de la maxime ar putea să nu țină pasul cu inflația, ceea ce sugerează că valoarea reală a economiilor în numerar ar putea scădea.

Chiar dacă ratele dobânzilor cresc, investițiile nu rămân indiferente. Acest lucru afectează rentabilitatea titlurilor de creanță, în special pe piața obligațiunilor. Pe măsură ce ratele dobânzilor cresc, noile obligațiuni emise la ratele de dobânzi mai mari devin mai atractive pentru investitori. Ca urmare, obligațiunile mai vechi, emise anterior la rate ale dobânzii mai mici, pot deveni mai puțin atractive. Deoarece valoarea obligațiunilor emise anterior poate scădea pe piața secundară, investitorii preferă să cumpere obligațiuni noi cu randamente mai mari. Acordând atenție ratei de referință a băncii tale, poți înțelege mai bine și te poți pregăti pentru posibilele modificări ale ratei dobânzii. Factorii care determină scăderea ratelor de dobândă Ratele mai mici ale dobânzilor nu vor răsări peste noapte și, uneori, poate dura chiar destul de mult ca ele să scadă. Pentru a înțelege de ce se întâmplă acest lucru, trebuie să explicăm ce trebuie să se întâmple pentru ca ratele dobânzilor să scadă. Există mai mulți factori. Atunci când o economie se confruntă cu o recesiune sau o încetinire a creșterii economice, băncile centrale pot decide să reducă ratele dobânzilor pentru a stimula activitatea economică. Astfel de reduceri ale ratelor dobânzilor ar încuraja împrumuturile și cheltuielile, crescând astfel cheltuielile de consum și investițiile întreprinderilor. Scăderea ratelor de dobândă pentru a îmbunătăți oferta de credite este un element comun al politicii monetare a băncilor centrale. Un alt motiv este faptul că inflația a scăzut brusc. Pentru a stimula creșterea prețurilor și a evita deflația, băncile pot decide să reducă ratele dobânzilor atunci când inflația scade sub nivelul țintă al băncii centrale (de obicei, în jurul valorii de 2%, dar aceasta nu este în niciun caz o regulă strictă). Desigur, previziunile privind ratele dobânzilor care anticipează scăderea acestora nu se limitează la factorii locali. Factorii globali, cum ar fi o încetinire economică globală, schimbări în politicile economice din alte țări sau incertitudinea de pe piețele financiare, joacă, de asemenea, un rol. Ratele dobânzii și inflația Atunci când o bancă sau o instituție financiară îți împrumută bani, de obicei trebuie să returnezi mai mult decât ai împrumutat. Acest lucru se datorează faptului că ratele dobânzilor fac ca împrumuturile să fie mai scumpe și fac ca persoanele fizice și juridice să fie mai puțin dispuse să investească și să se împrumute. Pe scurt, inflația este o creștere generală a prețurilor bunurilor și serviciilor, punctul în care aceste bunuri devin mai scumpe. Atunci când inflația crește, banii își pierd din valoare, deoarece sunt necesare mai multe resurse financiare pentru a cumpăra același lucru. Rata inflației este un factor principal în determinarea modificărilor ratelor dobânzilor, deoarece băncile centrale urmăresc menținerea stabilității prețurilor. Atunci când rata inflației crește peste ținta băncii centrale, aceasta poate decide să majoreze ratele dobânzilor în încercarea de a reduce inflația și de a stabiliza prețurile. În schimb, dacă rata inflației scade sub nivelul țintă stabilit, banca centrală poate reduce ratele dobânzilor pentru a stimula cheltuielile și a impulsiona creșterea economică. În prezent, nivelurile inflației la nivel mondial rămân ridicate și se estimează ca Rezerva Federală din SUA și Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor în următoarele luni ale anului 2023. Pentru ca prognozele privind ratele de dobândă să prevadă o reducere a acestora, inflația trebuie să scadă semnificativ. Nu trebuie să fie cea de 2% menționată mai sus, dar trebuie să fie de o singură cifră. Creșterea salariilor și majorarea ratelor dobânzii Ocuparea forței de muncă și creșterea salariilor influențează, de asemenea, previziunile privind rata dobânzii, deoarece acestea afectează cheltuielile de consum și creșterea economică globală. Atunci când gradul de ocupare a forței de muncă și salariile sunt în creștere, consumatorii au, de obicei, mai multe venituri disponibile pentru a cheltui, ceea ce poate duce la creșterea cererii de bunuri și servicii și implicit la creșterea prețurilor. Băncile centrale pot reacționa la această situație prin creșterea ratelor dobânzilor pentru a controla inflația și a menține stabilitatea prețurilor. Urmărirea tendințelor de creștere a ocupării forței de muncă și a salariilor poate oferi o imagine mai clară a sănătății generale a economiei și a impactului potențial asupra ratelor dobânzilor. Aceste cunoștințe te pot ajuta să iei decizii în cunoștință de cauză cu privire la strategiile tale financiare, cum ar fi urmărirea unor noi oportunități de investiții sau ajustarea planului de economisire pentru a ține cont de potențialele modificări ale ratelor dobânzilor. Impactul creșterii dobânzilor asupra creditelor ipotecare Rambursarea ratelor ipotecare poate fi influențată în mod semnificativ de modificările ratelor dobânzilor, în special pentru cei care au credite ipotecare cu rată variabilă. Atunci când ratele dobânzilor cresc, ratele lunare la aceste credite ipotecare cresc de obicei, punând o presiune suplimentară asupra bugetelor de familie ale clienților ipotecari. Creșterea ratelor dobânzilor este, din păcate, o veste proastă pentru persoanele care nu sunt în prezent debitori, dar care intenționează să devină. Puse în față cu o astfel de situație, acestea ar putea avea mai greu acces la creditele ipotecare. În plus, limitarea bonității persoanelor fizice care nu au venituri suficient de mari poate afecta capacitatea acestora de a achiziționa bunuri imobiliare. Pe termen lung, acest lucru ar putea duce la o încetinire a pieței imobiliare. În cazul în care ratele la credite devin prea mari, potențialii cumpărători - forțați să se abțină de la cumpărarea unei case sau a unui apartament mare și bine amplasat - ar putea decide să nu acceseze un împrumut sau să opteze pentru proprietăți mai mici. Creșterea pe termen lung a ratelor dobânzilor are, de asemenea, un impact negativ asupra economiei, deoarece afectează consumul și investițiile și, într-o perspectivă mai largă, activitatea economică globală. Dacă multe persoane au rate lunare mai mari, capacitatea lor de consum va scădea pe o perioadă mai lungă de timp. Mai exact, până când condițiile privind ratele dobânzilor se vor îmbunătăți - ceea ce de obicei nu se întâmplă rapid. Acest articol și-a propus să prezinte perspectivele privind viitoarele modificări ale ratelor dobânzilor, explicând că impactul acestora afectează atât debitorii, cât și investitorii și economia în general. Merită să ne amintim că majorarea ratelor dobânzilor duce la creșterea costurilor creditelor și poate induce o încetinire a pieței imobiliare și a activității economice. Textul oferit discută impactul creșterii ratelor dobânzilor, în special asupra creditelor ipotecare. Atunci când ratele dobânzilor cresc, băncile majorează ratele dobânzilor la împrumuturile lor, inclusiv la creditele ipotecare. Acest lucru duce la rate lunare mai mari pentru deținătorii de credite ipotecare, iar pe termen lung, înseamnă că vor plăti în general mai mult. Previziunile care presupun creșterea ratelor dobânzilor au, de asemenea, consecințe negative pentru potențialii debitori. Le poate îngreuna accesul la creditele ipotecare, în special pentru cei cu venituri mai mici. Acest lucru, la rândul său, poate încetini piața imobiliară, deoarece potențialii cumpărători pot decide să amâne achiziționarea unei proprietăți din cauza ratelor mari ale creditelor. În plus, articolul subliniază că o creștere pe termen lung a ratelor dobânzilor poate avea un impact negativ asupra economiei, afectând consumul și investițiile. Atunci când oamenii au costuri mai mari de rambursare a creditelor, capacitatea lor de a cheltui pe alte bunuri și servicii scade. În concluzie, articolul evidențiază faptul că majorarea ratelor dobânzilor are efecte de amploare, având un impact asupra debitorilor, a potențialilor cumpărători și a activității economice în general.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Ce sunt ratele de dobândă și care este impactul acestora asupra investițiilor? Ratele de dobândă reprezintă costul de împrumut sau randamentul economiilor. Atunci când ratele dobânzilor cresc, devine mai scump să te împrumuți, ceea ce poate reduce activitățile de investiții. În schimb, scăderea ratelor poate stimula investițiile. Cum sunt prognozate ratele dobânzilor? Economiștii și analiștii financiari folosesc diverși indicatori, inclusiv date economice, ratele inflației, politicile băncilor centrale și tendințele pieței, pentru a prognoza evoluția ratelor dobânzii. Care este relația dintre inflație și ratele dobânzilor la investiții? Inflația poate duce la creșterea ratelor dobânzilor, reducând randamentele reale potențiale ale investițiilor. Investitorii ar trebui să ia în considerare impactul inflației asupra portofoliului lor. Cum influențează băncile centrale ratele dobânzilor? Băncile centrale, cum ar fi Rezerva Federală, utilizează instrumente precum operațiunile de piață deschisă și politicile privind ratele dobânzilor pentru a controla masa monetară și a influența ratele dobânzilor pe termen scurt. Cum își pot proteja investitorii portofoliile de fluctuațiile ratelor de dobândă? Investitorii pot utiliza strategii de acoperire și pot lua în considerare investițiile care tind să aibă performanțe bune, indiferent de ratele dobânzilor, pentru a atenua riscurile asociate cu fluctuațiile ratelor.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."