Tranzacționarea perechilor valutare pentru începători

Piața Forex reprezintă piața tuturor schimburilor valutare și este cea mai mare din lume, cu volume zilnice totale de până la 6,5 mii de miliarde de dolari și aproximativ 2,4 cvadrilioane de dolari. Află de ce investitorii speculează în principal pe piața forex folosind așa-numitele instrumente derivate de tipul contractelor pentru diferență - CFD-uri cu efect de levier.

Forex reprezintă cea mai mare piață a schimburilor valutare din lume, cu volume zilnice totale de până la 6,5 trilioane de dolari și o valoare de piață totală estimată la peste 2,4 cvadrilioane de dolari. Pentru comparație, valoarea capitalizării de piață a tuturor companiilor listate la bursă este de aproximativ 90 de trilioane de dolari, din care mai mult de jumătate reprezintă valoarea companiilor listate la bursa din SUA. Dar, de obicei, volatilitatea pieței valutare nu este atât de mare prin comparație cu cea a burselor de valori, a mărfurilor, a criptomonedelor sau chiar a indicilor. De aceea, investitorii speculează în principal pe piața valutară folosind așa-numitele instrumente derivate de tipul contractelor pentru diferență - CFD-uri cu efect de levier. Cea mai populară și internațională monedă este dolarul american, iar cea mai tranzacționată pereche valutară este EURUSD. Piețele valutare nu dorm niciodată, iar investitorii pe valute sunt întotdeauna gata să reacționeze la date și factori de risc. Tranzacționarea forex este un simbol al comerțului internațional. Investitorii instituționali sau firmele de gestionare a investițiilor urmăresc îndeaproape fluctuațiile valutare. Participanții la piață tranzacționeaza în timpul celor mai importante trei sesiuni - cea europeană, asiatică și americană. În calitate de începător, trebuie doar să știi elementele de bază despre cum poți tranzacționa forex. În acest articol vei învăța ce factori au influență asupra perechilor valutare, dar și cum să gestionezi riscul în timpul tranzacționării. Fundamentele pieței Forex Cu ajutorul perechilor valutare putem compara puterea economiilor. Prin agregarea tuturor informațiilor despre acestea, perechile valutare ne ajută să evaluăm riscurile individuale, perspectivele, avantajele și dezavantajele. De exemplu, cea mai populară pereche - EURUSD - compară economia țărilor din Zona Euro cu cea a Statelor Unite ale Americii și, prin urmare, tot ceea ce afectează oricare dintre economii se reflectă în evoluția perechii EURUSD. Rata f/x a perechilor valutare reacționează foarte des la cele mai importante date economice din fiecare țară, iar unul dintre factorii cheie ai prețului sunt publicațiile ciclice de date economice. Acestea includ, printre altele: Politica generală a băncii centrale (de exemplu, Fed, BCE, BoE, BoJ, BoC, RBA, SNB etc.)

Decizii privind ratele dobânzilor, programele QT sau QE

Tensiuni geopolitice și decizii politice

Nivelurile și așteptările privind inflația

Date privind creșterea PIB

Indicatorii ISM, PMI

Date privind piața muncii (de exemplu, NFP în SUA)

Consumatorii și sentimentele economice Pe site-ul XTB oferim acces la datele economice cheie publicate zilnic, pe care le poți consulta AICI. Bine de știut Atunci când o pereche valutară ca EURUSD sau EURGBP crește, traderii vorbesc despre o consolidare a prețului

Când o pereche valutară ca EURUSD sau EURGBP scade, traderii numesc această mișcare o slăbire a prețului Perechile valutare reflectă relația de forță dintre două monede. Dacă EURUSD crește, înseamnă că euro (EUR) se întărește în raport cu dolarul american. Dacă GBPUSD câștigă, înseamnă că lira sterlină britanică (GBP) s-a întărit în raport cu dolarul american. În aceste cazuri, înseamnă că trebuie să plătești mai mulți USD pentru a cumpăra EUR sau GBP. Poți să faci conversia și să te întrebi: Cât de mulți EUR pot cumpăra, plătind în USD sau câte GBP pot cumpăra plătind în USD? Dacă trebuie să plătești mai mulți USD pentru a cumpăra EUR sau GBP, înseamnă că USD a slăbit (iar EURUSD/GBPUSD s-a întărit). Această situație poate fi, bineînțeles, inversată simetric. În cazul perechilor valutare precum USDTRY, EURTRY, EURPLN sau USDPLN, dacă perechea câștigă înseamnă că trebuie să plătești mai mult PLN (zlot polonez) sau TRY (liră turcească) pentru a cumpăra USD sau EUR, astfel încât tendința ascendentă în acest caz este un semnal de slăbire a PLN sau TRY. În concluzie, acestea sunt 2 exemple: Când EURUSD câștigă 1,1%, percepem un semnal de slăbire a USD (dolarului american) deoarece trebuie să plătești mai mulți USD pentru a cumpăra EUR. Când USDTRY crește cu 0,7%, înțelegem un semnal de slăbire a TRY (liră turcească) față de USD (dolar american) ceea ce înseamnă că trebuie să plătești mai multe TRY pentru a cumpăra USD. Important: Cursurile valutare depind în special de situația economică a țărilor respective. Astfel, cifrele macroeconomice au un impact asupra fluctuațiilor prețurilor valutare. Dacă economia țării crește rapid, moneda unei astfel de țări ar trebui să fie mai puternică. Dacă economia țării respective trece printr-o criză, moneda țării respective ar trebui să slăbească. Prin urmare, investitorii în piața valutară urmăresc comunicatele și evenimentele macroeconomice. Atunci când moneda slăbește, traderii o numesc "depreciere". Când moneda se întărește, traderii numesc fenomenul "apreciere". Factori care influențează puterea monetară Orice eveniment, deciziile politice și situația geopolitică pot afecta mișcările valutare și pot influența volatilitatea, determinând creșterea sau scăderea perechilor valutare. Incertitudinea geopolitică, războaiele și alte incidente influențează perechile valutare într-un mod semnificativ. Acest lucru a fost demonstrat de războiul din Ucraina și de dependența energetică care punea presiune pe economia zonei Euro în 2022. Un bun exemplu poate fi o pereche locală, emergentă, USDPLN (dolarul american în raport cu zlotul polonez). Ucraina este țara vecină din estul Poloniei, iar după atacul Rusiei asupra Ucrainei, PLN a slăbit în raport cu USD din cauza riscului de război și a agresiunii Rusiei (printre altele). Dar, în cele din urmă, zlotul polonez s-a apreciat, iar raliul USDPLN s-a diminuat pe măsură ce ofensiva rusă a pierdut din avânt, făcând ca extinderea conflictului să fie o opțiune mai puțin posibilă. Discursurile președinților băncilor centrale și ale membrilor acestora pot avea un impact foarte clar asupra monedelor, deoarece băncile centrale stabilesc direcția politicii monetare. Băncile centrale stabilesc, de asemenea, ratele dobânzilor, care, conform teoriei economice a lui Fisher, afectează piața valutară. De asemenea, acestea pot pune în aplicare programe monetare, cum ar fi programele de întărire și relaxare cantitativă ale Fed. În general, atunci când oferta de monedă crește, valoarea acesteia devine mai mică. Ratele dobânzii în general întăresc moneda astfel încât, în general, se poate reflecta imediat în cursul de schimb. Cele mai importante date pentru monedele europene și nord-americane sunt publicate în timpul sesiunilor americane și europene, astfel că volatilitatea acestora în timpul sesiunii asiatice este mai mică. Practic, băncile centrale pot oferi o politică monetară expansionistă (așa-numita politică "dovish") sau contracționistă ("hawkish"). O politică "dovish" poate duce la crearea numărului locurilor de muncă, la creștere economică, dar și la cifre mai mari ale inflației - prin "suprastimularea" economiei. De obicei, aceasta duce la deprecierea monedei. Pe de altă parte, politicile "hawkish" duc la o inflație mai mică și îngheață economia și, de obicei, la aprecierea monedei. Important: Nu uita că tranzacționarea pe piața forex este riscantă, iar investitorii pe valută se pot alege atât cu câștiguri, cât și cu pierderi mari. Tranzacționarea cu efect de levier este mai volatilă, iar orice trader forex ar trebui să cunoască aceste aspecte foarte bine. Tranzacționarea pe piața Forex nu este adecvată pentru toți investitorii. Tranzacționarea speculativă nu ar trebui să fie o sursă de venit de bază. Condițiile pieței fluctuează și pot fi imprevizibile. Din cauza hazardului și a riscului uriaș, speculațiile valutare succesive pot fi interpretate mai degrabă drept o artă decât o strategie eficientă de tranzacționare FX. Tranzacții Forex - reacția la date Sursa: Platforma XTB Germania - indicatorul PMI privind sectorul industrial pentru luna iunie 2023 a fost de 41 față de 43,5 prognozat și 43,2 anterior. EURUSD s-a depreciat și a avut parte de o reacție de panică după datele "recesioniste" PMI din Germania, mult mai slabe decât așteptările, care au venit pe 23 iunie 2023. Indicatorul PMI pentru sectorul industrial german, de 41 de puncte, a fost mult mai mic decât îmbunătățirea de 43,5 așteptată de analiști (de la 43,2 anterior). Acest rezultat a fost, de asemenea, cel mai mic din 2020 și chiar și "minimele" PMI din 2019 au fost mai mari decât această valoare. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a fost în scădere, ajungând la nivelul de 54,1 față de valoarea așteptată de 56,3 (doar puțin mai mic decât valoarea anterioară de 57,2). Astfel, se poate observa cât de mulți factori au un impact asupra unei perechi valutare, iar în acest exemplu, acești alți factori au intrat în joc după ce investitorii au digerat o publicare bună PMI. Marea Britanie - PIB-ul din Q2 2023 (revizuire) a fost de 0,6% față de 0,4% estimat și 0,2% trimestrial față de 0,2% estimat. Acesta este un alt exemplu care arată că așteptările sunt importante. GBPUSD s-a întărit după revizuirea PIB-ului Marii Britanii peste așteptări. În prima publicare a datelor PIB, economia britanică a crescut cu 0,2% trimestrial și cu 0,4 anualizat, dar revizuirea a sugerat că măsura creșterii de la un an la altul a fost chiar mai puternică și a ajuns la 0,6%. De obicei, datele macroeconomice mai bune decât așteptările, de exemplu un PIB puternic, susțin puterea monedei. Dolarul american și inflația ridicată Perioadele de inflație mai mare și instabilă din întreaga lume pot provoca o creștere a volatilității valutare și o depreciere a monedelor. În perioadele de incertitudine economică, investitorii se orientează de obicei către monedele de refugiu, în special către dolarul american. De exemplu, atunci când inflația din SUA este mai mare și banca centrală americană (Federal Reserve) își schimbă politica monetară în sensul uneia monetare de tip “hawkish", de obicei dolarul crește. La fel ca în anii "inflaționiști" '70, indicele dolarului american a crescut cu peste 20,0% de la minimul din iunie 2021 până în iunie 2022.

Dolarul american a devenit un așa-numit “activ de refugiu" datorită creșterii puternice a Americii în ultimii 100 de ani. SUA este în continuare cea mai mare economie din lume. Atunci când aversiunea față de risc apare pe piață (căderi ale burselor, instabilitate financiară etc.), mai ales investitorii din întreaga lume se întorc la dolarul american. Indicele dolarului american măsoară puterea dolarului față de un coș de alte șase monede mari: euro, lira sterlină britanică, yenul japonez, francul elvețian, dolarul canadian și coroana suedeză. Indicele are o istorie destul de lungă și a fost creat în 1973. Atunci când dolarul se întărește, indicele crește. Sursa: Platforma XTB SUA - PIB-ul din Q2 2023 (revizuire) a ajuns la 2% față de prognoza de 1,4% și 1,3% anterior În acest caz, datele mai bune decât așteptările privind PIB-ul american din servicii au împins USDIDX (contractele futures pe indicele dolarului american) mai sus. USDIDX a crescut pe 29 iunie 2023 după revizuirea peste așteptări a PIB-ului SUA din trimestrul al doilea, care a fost de 2% față de 1,4% estimat și 1,3% anterior. După datele PIB optimiste, piețele au primit în aceeași zi și date importante privind consumul din SUA, cu mult mai mici decât așteptările. Numărul cererilor de ajutor de șomaj din SUA a fost publicat la 239.000 față de 265.000 așteptat. Datele puternice au sprijinit așteptările privind noi creșteri ale ratei dobânzii și menținerea politicii de tip “hawkish” pentru mai mult timp. Ce sunt CFD-urile forex După cum am menționat, Forex este o piață globală și descentralizată a tuturor schimburilor valutare. Instrumentele CFD de pe piața Forex sunt cunoscute pentru efectul de levier financiar. Brokerii Forex oferă traderilor și investitorilor șansa de a utiliza contractele futures. Fluctuațiile relativ mari ale prețurilor pe CFD-uri creează oportunități, dar și un risc mai mare de investiție. CFD înseamnă "Contract pentru diferență", iar CFD-urile pe valute (forex) sunt doar instrumente financiare. Investind în CFD-uri, nu devi proprietarul monedei pe care o tranzacționezi, ci doar a contractului pentru diferența de preț pe care o speculezi. Așadar, atunci când tranzacționezi CFD-uri, speculezi doar pe baza acțiunii prețului - acesta poate oricând să urce sau să coboare. De obicei, investitorii câștigă bani și mizează pe creșterea prețului, dar, în calitate de trader de CFD-uri, poți folosi vânzarea în lipsă și miza și pe scăderea prețului;

iar CFD-urile pe valute (forex) sunt doar instrumente financiare. Deoarece fluctuațiile de preț pe bursele valutare nu sunt foarte mari, efectul de levier financiar ridicat oferă investitorilor și traderilor o volatilitate ridicată a portofoliului chiar și atunci când cotațiile se schimbă cu 1% sau chiar 0,5% pe parcursul unui interval de timp de 24 de ore.

Acest lucru, combinat cu efectul de levier financiar, îți poate oferi câștiguri mai mari și mai rapide, dar, de asemenea, riscul de pierderi este ridicat. Levierul este un factor de risc. Fluctuațiile de preț sunt și mai puternice atunci când sunt publicate date sau decizii economice critice, astfel încât acest lucru poate oferi ocazii speciale pentru traderii bearish sau bullish, care speculează cu poziții "short". De obicei, cei care tranzacționează f/x sunt mai activi în timpul sesiunilor în care sunt publicate date importante;

Uneori, când tranzacționezi CFD-uri, timpul tău de reacție poate fi limitat. Cu toate acestea, unii traderi preferă ca lucrurile pe piață să se întâmple chiar mai repede și acceptă un risc ridicat al investiție. Nu uita de strategiile de protecție împotriva riscurilor cum ar fi ordinele defensive de tip stop loss și take profit și abilitățile analitice (analiza tehnică, analiza volumului, cunoștințe economice).

În cele din urmă, sarcina ta principală, ca trader, este să speculezi direcția viitoare a prețului perechii valutare pe care o tranzacționezi. Aceasta poate fi EURUSD, GBPUSD sau una mai puțin cunoscută ca EURTRY sau ca cea menționată anterior, USDPLN. Poți folosi o gamă variată de strategii, începând de la analiza macroeconomică până la tranzacțiile speculative, analiza volumului tranzacțiilor sau analiza tehnică. Important: Nu uita de riscuri și de faptul că în timpul prăbușirii unei valutei îți poți pierde banii. În tranzacțiile profesionale, acest lucru "face parte din joc", deoarece nu este posibil să prezici de fiecare dată mișcările pieței. 5 strategii de gestionare a riscurilor Piața valutară este un loc în care gestionarea riscurilor și psihologia joacă un rol esențial. Fiecare trader dorește să aibă succes și urmărește să obțină cea mai mare eficiență posibilă în deciziile sale. Mai jos, vom descrie 5 fundamente prin care vei învăța elementele de bază ale tranzacționării pe piața valutară. Nu uita aspectul psihologic al tranzacționării - Piața este o luptă constantă între cerere și ofertă, în spatele căreia se află emoțiile - lăcomia și frica. Fiecare trader le experimentează în timpul tranzacționării, iar capacitatea de a le controla deschide noi perspective, face ca această activitate să ofere mai multă satisfacție și îți poate permite să obții stabile. Dobândește cunoștințe și planifică-ți acțiunile - Cunoștințele sunt importante și te pot ajuta să descoperi oportunități, inclusiv prin evaluarea analogiilor istorice și a similitudinilor care adesea se repetă. Deși construirea unei strategii numai pe baza scenariilor repetitive, din trecut, nu este în sine o metodă optimă, înțelegerea trecutului te poate ajuta să înțelegi mai bine prezentul și ar putea influența cantitatea de "idei de investiții". Respectă strategia și învață să o adaptezi - Strategia este importantă și ar trebui să fie unul dintre punctele stabile într-un loc volatil precum bursa. Cu toate acestea, nu poți deveni sclavul ei. Cei mai buni traderi ar trebui să fie capabili să își schimbe strategia dacă se schimbă ipotezele și observațiile lor fundamentale în jurul "tranzacției" pe care o dețin. Folosește ordinele defensive - Ordinele defensive îți permit să eviți adâncirea pierderilor și lichidarea declanșată de mecanismul "margin stop". Analiza grafică te poate ajuta să localizezi punctele cheie de suport și de rezistență de pe grafic. În aceste locuri este posibil să dorești marcarea profiturilor sau să limitezi pierderile. Nu trebuie să urmărești în permanență pozițiile pe computer sau în aplicația mobilă. Aici poți citi mai multe despre ordinele defensive precum Stop Loss, Take profit și Trailing Stop. Investește sume pe care nu îți este teamă să le pierzi - Percepția ta asupra riscului și asupra stresului depind foarte mult de evaluarea corectă a dimensiunii poziției pe care o gestionezi în raport cu capitalul pe care îl ai l. Atunci când poziția este prea mare, poți începe să faci greșeli care au la baza factori psihologici. Intensitatea emoțiilor resimțite, precum lăcomia și frica, va fi mai mare. Utilizarea metodelor de mai sus nu determină eficiența și nici nu oferă o rețetă pentru obținerea de profituri. Datorită susceptibilității sale la numeroși factori externi, cum ar fi riscul geopolitic sau schimbările de politică monetară, printre altele, piața valutară pare un loc potrivit pentru a juca "scenarii" speculative. Un exemplu de scenariu ar putea fi o poziție de vânzare (short) pe perechea valutară EURUSD, în contextul unei înăspriri monetare din partea Rezervei Federale, al unei inflații ridicate și al creșterii prețurilor la energie în Zona Euro. Vânzarea în lipsă Vânzarea în lipsă constă în luarea de poziții atunci când prețurile scad - în acest caz, pe perechi f/x în scădere. Astfel, poți câștiga chiar și atunci când prețurile instrumentelor CFD scad. În mod normal, investitorii pierd bani atunci când prețurile scad, însă tranzacționarea CFD îți permite să participi la piață în orice condiții, chiar și când prețurile scad. Când folosim strategia de "vânzare în lipsă", acțiunea prețului este cea mai importantă. Scăderile sunt, de obicei, mai dinamice și durează mult mai puțin decât "mișcarea ascendentă", cunoscută și sub numele de piață bull. Poți vedea cum s-au comportat prețurile și indicii companiilor americane în 2008, în fața falimentului Lehman Brothers, sau în martie 2020, în timpul prăbușirii cauzate de COVID-19. Pe piața valutară poți vedea ce s-a întâmplat cu lira turcească USDTRY, în toamna anului 2021, din cauza deciziilor băncilor centrale. De asemenea, poți să analizezi perechea EURUSD și să observi cum diferite politici ale băncilor centrale (FED vs BCE) și geopolitica au afectat cotațiile, provocând prăbușirea EURUSD în 2022 chiar sub paritatea cu dolarul american. Vânzarea în lipsă pe platforma xStation5 Poți deschide o poziție short pe platformă în același mod ca și o poziție long. În loc să apeși pe butonul verde BUY (Cumpărare), selectezi butonul roșu SELL (VÂNZARE).

Poziționarea pentru prețuri în creștere, așa-numita "poziție long" se poate face folosind butonul verde BUY (Cumpărare). Poziționarea pentru prețuri în scădere, așa-numita "poziție short" se face prin intermediul butonului roșu SELL (VÂNZARE). Ordine defensive (Stop Loss și Take profit) Atunci când tranzacționezi instrumente CFD, trebuie să ții cont de o posibilă volatilitate ridicată a prețului și respectiv a rezultatului poziției. Analizând graficul și situația în schimbare, unii traderi decid să utilizeze ordine defensive automate, astfel încât să nu fie nevoiți să urmărească graficul tot timpul. Este o strategie bună pentru majoritatea traderilor profesioniști, de a avea un Stop loss și un Take profit setate de la început. Pentru a ști unde să poziționezi ordinele Stop Loss sau Take Profit, trebuie să pornești de la analiză tehnică sau de alt tip de strategie cum ar fi, de exemplu, strategia de volum. Nivelurile de rezistență și suport ale prețurilor sunt cruciale pentru structura pieței. Stop Loss După cum sugerează și numele, un ordin Stop Loss poate proteja împotriva pierderilor din ce în ce mai mari. Poziția va fi închisă automat atunci când prețul scade sub nivelul specificat de tine. Un alt tip de ordin de limitare a pierderilor este cel de trailing stop loss, care urmărește prețul unui instrument la o distanță stabilită de tine. Utilizarea unui trailing stop loss îți poate permite să păstrezi o poziție pentru o perioadă mai lungă de timp, maximizându-ți profiturile și limitând riscul generat de o mișcare bruscă a prețului. Take profit Pe de altă parte, un ordin de marcare a profitului îți va permite să închizi automat o poziție profitabilă la un nivel de preț pe care îl consideri adecvat. Nivelul de închidere se poate baza, de exemplu, pe analiza tehnică pe care o poți face prin xStation5 sau pe propria ta analiză a situației pieței. Vei găsi mai multe informații despre ordinele defensive, împreună cu instrucțiunile de setare a acestora aici și în platforma xStation5, în pagina "Educație", unde prezentăm videoclipuri educative. Riscul efectului de levier financiar Utilizarea efectului de levier implică atât șansa de a deschide o poziție mare cu o sumă relativ mică de capital angajat, dar și o responsabilitate și un risc mai mari. Atunci când tranzacționezi instrumente CFD, suma pe care o investești pentru a deschide o poziție se numește marjă. Suma necesară pentru a deschide o poziție depinde de instrumentul (perechea valutară) pe care îl tranzacționezi și de efectul de levier atribuit acestuia. Iată un exemplu: Dacă ai dori să deschizi o poziție minimă de 0,01 lot (1 lot este egal cu 100.000 de unități din moneda de bază) pe perechea valutară EURUSD, te-ar costa aproximativ 33 EUR, deoarece efectul de levier disponibil pe perechea EURUSD este de 1:30, ceea ce înseamnă că pentru a deschide o poziție vei avea nevoie de 3,33% din valoarea nominală a marjei. Astfel, ai deschide o poziție de 1.000 EUR (0,01 x 100.000) cu o marjă de 33 EUR. De asemenea, este important să te familiarizezi cu termenii Sold, Capital (valoarea contului), Marjă liberă și un alt termen foarte important, Nivelul de marjă. "Soldul" contului se modifică doar atunci când depui, retragi, închizi sau deschizi o poziție. "Capital" este suma din soldul tău plus rezultatul curent pe toate pozițiile tale deschise. "Marja" este suma marjelor tale - suma totală blocată pentru a deschide poziții pe CFD-uri. "Marja liberă" este suma pe care o poți utiliza pentru a deschide noi tranzacții. "Margin Level" (Nivelul marjei) este un indicator care numără % din marja ta. Formula este Capital / Marjă x 100%. Dacă nivelul marjei scade sub 50%, poziția ta va fi închisă automat. În cazul în care capitalul tău este de 3.300 EUR și marja pe o poziție CFD este de 33 EUR, nivelul de marjă va fi de 1000%.

Cu toate acestea, dacă valoarea contului tău este de 35 EUR și marja este de 33 EUR, nivelul de marjă va fi de aproape 106% (35 / 33 x 100 % = 106). Să luăm drept exemplu situația în care o tranzacție CFD deschisă are pierdere de 18 EUR, iar valoarea contului tău este de numai 17 EUR. În acest caz, nivelul marjei va fi de numai 51,5%, ceea ce înseamnă că poate fi declanșat mecanismul automat de protecție Margin Stop, care va închide poziția ta pentru a stopa pierderile suplimentare dacă nivelul marjei scade sub 50%. Existența acestui mecanism este o cerință legală și este rezultatul reglementărilor financiare. Dacă nivelul marjei scade sub 80%, vei primi avertismentul Margin Call, ceea ce înseamnă că nivelul marjei tale a scăzut la niveluri periculoase și poate duce la închiderea poziției. Dacă dorești să îți păstrezi poziția CFD deschisă în timp ce nivelul marjei scade, poți pur și simplu să depui fonduri în contul tău de tranzacționare, ceea ce va determina creșterea Capitalului (valoarea contului) și creșterea nivelului marjei. Informațiile despre nivelul actual al nivelului de marjă % sunt afișate în platforma de tranzacționare XTB, astfel încât nu trebuie să faci singur aceste calculele. Nu ai niciodată garanția că suma pe care ai depus-o va fi suficientă pentru a acoperi pierderile și pentru a opri posibilitatea lichidării din cauza unei eventuale mișcări Poți afla mai multe despre mecanismul Margin Stop aici, pe site-ul nostru educațional. Important: Lotul pe piețele f/x înseamnă 100.000 de unități de valută. Mini lot înseamnă 10.000 de unități, iar micro lot înseamnă 1.000 de unități. Levierul financiar Tranzacționarea instrumentelor derivate cu efect de levier este întotdeauna o investiție cu risc ridicat și poate cauza pierderi. Raportul de îndatorare depinde de fiecare pereche valutară. De exemplu, în platforma de tranzacționare XTB, efectul de levier disponibil pe perechea EURUSD este de 1:30. Aceasta înseamnă că vei avea nevoie de doar 3,33% din valoarea contractului pentru a deschide o tranzacție în marjă. Pe perechile valutare în care lichiditatea este mai mică, efectul de levier este, de asemenea, mai mic. Efectul de levier nu poate fi schimbat, acesta fiind atribuit automat perechii F/X.

Un volum de 1 lot pe piața FX este egal cu 100.000 de unități ale monedei de bază. Un mini lot de 0,1 este egal cu 10.000 de unități ale monedei de bază. Un micro lot de 0,01 este egal cu 1.000 de unități din moneda de bază. De exemplu, pentru a deschide o poziție de 0,1 lot pe EURUSD ai nevoie doar de 333 EUR cu un efect de levier de 3,33%. Pentru a deschide 1 lot pe EUR USD, ai avea nevoie de 3.333 EUR, iar pentru a deschide un micro lot, ai avea nevoie de 33 EUR.

Platforma XTB oferă instrumente avansate de analiză tehnică și ordine defensive, datorită cărora vei putea să îți implementezi propriile strategii de tranzacționare, vei avea acces la previzualizarea volumului pentru cele mai mari perechi valutare, cum ar fi EURUSD și vei beneficia de Serviciu Clienți profesionist și o interfață prietenoasă. Cele mai populare perechi F/X În platforma XTB poți găsi zeci de perechi de valute de la cele mai importante (de exemplu, EURUSD, GBPUSD), până la minore (de exemplu, NZDCAD, CHFJPY) și pentru piețele emergente (de exemplu, USDPLN, USDTRY). Piața FX este cunoscută pentru cel mai mare efect de levier disponibil, ceea ce permite o volatilitate ridicată a investițiilor chiar și în cazul unor mișcări relativ mici ale prețurilor. Perechile valutare majore au un raport de levier de 1:30, cele minore și cele emergente au în mare parte levier la 1:20. Levierul financiar nu poate fi modificat sau anulat. Aici poți citi mai multe despre instrumentele CFD. Majore Sursa: Platforma XTB Minore Sursa: Platforma XTB Emergente Sursa: Platforma XTB Cotațiile valutare sunt statice atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, este posibilă tranzacționarea valutară, prețurile fluctuând constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a începe să tranzacționezi CFD-uri pe valute este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este de asemenea mare. Atunci când volumul de tranzacționare pe piață crește, crește și volatilitatea. Aceasta poate fi influențată de publicarea unor știri importante, poate fi vorba de publicarea de date macroeconomice, precum și de deciziile băncilor centrale cu privire la creșterea sau scăderea ratelor dobânzilor. De asemenea, geopolitica, cum ar fi războaiele și escaladarea conflictelor sau chiar crizele diplomatice pot afecta ratele f/x. În platforma XTB, ai acces la știri de piață furnizate de Departamentul de Analiză. Acolo poți găsi cele mai importante informații, analize și chiar recomandări bancare de pe piața valutară. Echipat cu toate aceste resurse, tranzacționarea valutelor în cadrul platformei XTB poate fi mai puțin complicată! Amintește-ți întotdeauna de riscul efectului de levier financiar și posibilitatea pierderilor. Ești gata să te aventurezi în lumea tranzacțiilor forex și să deblochezi potențialul de profit? Acest ghid cuprinzător te va conduce prin toate detaliile pieței forex, dezvăluind secretele tranzacționării cu succes și ajutându-te să navighezi în peisajul complex al schimbului valutar. Repere pentru începătorii în tranzacționare forex <H2> Înțelegerea piețelor valutare și a principalelor valute este fundamentală pentru a începe tranzacționarea forex

Tranzacționarea valutară nu este simplă: analizează perechile valutare, fi la curent cu știrile și evenimentele economice și folosește instrumente precum analiza tehnică pentru a avea succes

Folosește strategiile de gestionare a riscurilor și înțelege peisajul de reglementare pentru a proteja investițiile de posibile fraude sau practici neetice

După dobândirea cunoștințelor și conștientizarea riscurilor, contul de tranzacționare este următorul pas către piața forex

Tranzacțiile Forex îți pot oferi o gamă largă de rezultate deoarece cotațiile perechilor valutare fluctuează în mod constant

Prin utilizarea instrumentelor CFD poți nu numai să cumperi, ci și să vinzi cotațiile valutelor

Atât investitorii instituționali, cât și firmele de gestionare a investițiilor analizează piețele f/x

Unele instituții oferă recomandări privind tranzacțiile pe piața forex și analizează cotațiile valutare

Piețele financiare sunt riscante, iar tranzacționarea valutelor poate să nu fie o activitate adecvată pentru toți investitorii

Tranzacționezi pe piața valutară pentru a anticipa următoarea mișcare a pieței, având riscul sub control. Nu este obligatoriu să tranzacționezi în fiecare zi

Întrebări Frecvente Cum să anticipez mișcările pe piața f/x? Traderii folosesc o mulțime de strategii pentru a oferi analize care să ajute la anticiparea următoarei mișcări pentru perechile valutare. Cu siguranță, nu este ușor, iar imprevizibilitatea are un impact uriaș asupra piețelor f/x. Dar analiza volumului, precum și analiza tehnică, te pot ajuta să "știi unde te afli" și ulterior - să anticipezi performanțele cotațiile în viitor, pe baza condițiilor actuale. Pornind de la analiza lumânărilor japoneze la modelele de distribuție și acumulare Wyckoff și utilizarea mediilor mobile cheie - poți fi sigur că dobândirea de cunoștințe nu poate decât să te ajute pe piață. Este tranzacționarea forex o idee bună? Tranzacționarea Forex poate fi o formă de tranzacționare (uneori chiar o investiție) cu randament în creștere. Cu toate acestea, este important să se înțeleagă volatilitatea ridicată și riscurile implicate, precum și faptul că obținerea succesului în acest domeniu necesită o expertiză și o dedicare considerabile. Astfel, tranzacționarea pe piața valutară poate fi o idee bună dacă este abordată cu prudență și responsabilitate. Nu uita de baza analizei tehnice. Sunt suficienți 100 de dolari pentru a începe să tranzacționez Forex? 100 de dolari nu sunt suficienți pentru a face profituri substanțiale în tranzacționarea forex, dar dacă rata de câștig este foarte mare, iar numărul de tranzacții suficient de mare, poți fi chiar milionar datorită acestei sume. Dar înțelege că există șanse mult mai mari să pierzi toți banii decât să devi un trader de elită cu 0 pierderi în palmares. Nu uita că dobândirea de cunoștințe și înțelegerea aprofundată a riscului / câștigului este crucială. Este tranzacționarea forex pentru bani reali? Da, tranzacționarea pe Forex este pentru bani reali. Este o piață de tranzacționare legitimă pe care se tranzacționează valute și care facilitează cumpărarea, importurilor, vânzarea exporturilor, plecarea în vacanță și desfășurarea de afaceri transfrontaliere etc.

