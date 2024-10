Ce este analiza tehnică?

Din această lecție, vei afla: Ce se află în spatele conceptului de analiză tehnică

Cum să analizezi piața folosind preponderent grafice

De ce istoria tinde să se repete pe piețele financiare

Vorbind la nivel general, există două abordări pe care traderii le pot folosi pentru a accesa piața și pentru a determina trendul acesteia: analiza tehnică și analiza fundamentală. Este o abordare similară cu cea folosită la cumpărarea unei mașini. Poți analiza prețul acesteia, dar în același timp poți analiza motorul, sașiul și multe altele. În timp ce analiza fundamentală se concentrează pe informațiile economice ale unei companii, mărfuri sau monede, analiza tehnică se concentrează pe grafic pentru a estima mișcările de preț din viitor. Analiza tehnică este una dintre cele mai cunoscute metode folosite astăzi de traderi pentru a identifica oportunități de tranzacționare, bazându-se pe trei principii: Piața include toate informațiile Prețurile se mișcă în trenduri Istoria se repetă Piața include toate informațiile

Analiza tehnică ține cont doar de mișcările prețului, ignorând factorii fundamentali, presupunând că aceștia sunt incluși în mișcări. Astfel, tot ce trebuie analizat este prețul în sine. Desigur, un eveniment neașteptat – cum ar fi un dezastru natural sau tensiuni geopolitice – poate afecta o anumită piață, dar analiza tehnică nu ia în considerare motivul din spate. Un analist tehnic se concentrează pe graficul în sine și pe formele, modelele și formațiunile care apar pe grafic. Prețurile se mișcă în trenduri

În analiza tehnică, se consideră că mișcările de preț urmează trendurile. Aceasta înseamnă că, după ce a fost stabilit un trend, viitoarele mișcări de preț vor avea loc, cel mai probabil, în direcția trendului, posibilitatea ca acestea să fie opuse fiind foarte mică. Majoritatea strategiilor tehnice de trading sunt bazate pe acest concept. Istoria se repetă

Piatra de temelie a analizei tehnice este convingerea că istoria tinde să se repete. De exemplu, dacă EURUSD a crescut înainte de întâlnirile FED, un trader va cumpăra perechea înainte de următoarele decizii privind ratele dobânzilor ce vor fi luate în Statele Unite. Ca urmare, analiștii tehnici folosesc date istorice privind prețul, care să îi ajute să estimeze direcția în care pot evolua prețurile. În acest context, intră în discuție nivelurile suport și rezistență. Graficele tind să creeze forme care au avut loc la nivel istoric și analiza modelelor din trecut îi ajută pe analiștii tehnici să estimeze viitoarele mișcări ale pieței. Principiul se concentrează pe convingerea analistului tehnic că, tradingul este strâns conectat cu probabilitatea și analiza formelor istorice, ce oferă analistului un avantaj înainte de deschiderea unui poziții. Aceste forme sunt cunoscute ca fiind tipare de preț (price patterns): Tipurile de grafic

Graficele reprezintă cea mai importantă resursă din arsenalul unui analist tehnic. Graficele te ajută să urmăreşti felul în care preţurile au fost tranzacţionate pe o anumită perioadă de timp, oferindu-ţi posibilitatea de a identifica trenduri şi de a folosi instrumente pentru a previziona direcţiile viitoare ale preţurilor. Un grafic OHLC schiţează patru tipuri de informaţii importante pentru o anumită perioadă de timp pentru a-ţi oferi o idee vizuală despre comportamentul preţurilor în trecut. Acesta urmăreşte traiectoria preţului de deschidere (în partea stânga a graficului), preţul maxim (vârful), preţul minim (minimul) şi preţul de închidere (partea dreapta a graficului). Lumânările

Lumânările reprezintă unul dintre cele mai utilizate instrumente de analiză grafică deoarece oferă un cadru de referinţă excelent al mişcărilor preţurilor într-o perioada de timp: minute, ore, zile, luni sau mai mult. Funcţionează pe acelaşi principiu ca şi OHLC, exceptând corpul colorat pentru urmărirea diferenţei dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere al barei. Prognoza viitorului:

Analiza tehnică este practica de prognozare a viitoarelor mișcări de preț, în baza analizării mișcărilor din trecut ale prețurilor. Analiștii tehnici consideră că dacă DAX a fost în creștere în ultima perioadă, ar putea să mai crească în viitor, deoarece avem de-a face cu un trend ascendent. Sunt multe tehnici diferite de identificare a trendurilor, dar, similar cu prognozarea vremii, rezultatele analizei tehnice nu acoperă toate scenariile posibile. În schimb, analiza tehnică poate ajuta investitorii să anticipeze evoluția următoare a prețurilor.

