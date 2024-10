Forex - Dicționarul Traderului

Over-the-counter (OTC) este o piață descentralizată unde participanții tranzacționează acțiuni, mărfuri, perechi valutare și multe alte instrumente, tranzacțiile fiind realizate rapid, direct între cele două părți și fără supravegherea unei burse centrale sau a unui broker.

este o piață descentralizată unde participanții tranzacționează acțiuni, mărfuri, perechi valutare și multe alte instrumente, tranzacțiile fiind realizate rapid, direct între cele două părți și fără supravegherea unei burse centrale sau a unui broker. Perechea valutară reprezintă cotația a două monede diferite, una fiind cotată în raport cu cealaltă. Fiecare monedă este reprezentată de o abreviere de 3 litere și, atunci când 2 monede alcătuiesc o pereche valutară, acestea sunt separate una de cealaltă printr-un spațiu, punct sau slash. De exemplu, EUR/USD se referă la ăerechea valutară Euro vs Dolar American. Prima moneda din perechea valutară se numește moneda de bază, cea de-a doua se numește moneda de cotare.

reprezintă cotația a două monede diferite, una fiind cotată în raport cu cealaltă. Fiecare monedă este reprezentată de o abreviere de 3 litere și, atunci când 2 monede alcătuiesc o pereche valutară, acestea sunt separate una de cealaltă printr-un spațiu, punct sau slash. De exemplu, EUR/USD se referă la ăerechea valutară Euro vs Dolar American. Prima moneda din perechea valutară se numește moneda de bază, cea de-a doua se numește moneda de cotare. Moneda de bază și moneda de cotare - calcularea cotațiilor între perechi valutare realizează în funcție de moneda de bază. În general, perechile valutare sunt reprezentate astfel: EUR/USD 1.1830. În acest exemplu, euro (EUR) este moneda de bază, iar dolarul american (USD) este moneda de cotare. Diferența dintre cele două monede este dată de raportul de preț. Acesta arată ce cantitate din moneda cotată este necesară pentru a cumpăra o unitate din moneda de bază. Așadar, un euro poate fi folosit pentru a cumpăra 1.1830 dolari americani.

calcularea cotațiilor între perechi valutare realizează în funcție de moneda de bază. În general, perechile valutare sunt reprezentate astfel: EUR/USD 1.1830. În acest exemplu, euro (EUR) este moneda de bază, iar dolarul american (USD) este moneda de cotare. Diferența dintre cele două monede este dată de raportul de preț. Acesta arată ce cantitate din moneda cotată este necesară pentru a cumpăra o unitate din moneda de bază. Așadar, un euro poate fi folosit pentru a cumpăra 1.1830 dolari americani. Perechile valutare majore sunt cele mai tranzacționate perechi valutare la nivel global. Acestea sunt compuse din euro, dolarul american, yenul japonez, lira sterlina, dolarul australian, dolarul canadian și francul elvețian. Monedele majore sunt folosite pentru a denomina marea majoritate dintre tranzacțiile străine realizate la nivel global, ceea ce înseamnă că acestea sunt și foarte lichide. Acesta sunt folosite de majoritatea țărilor pentru evaluarea propriilor monede.

sunt cele mai tranzacționate perechi valutare la nivel global. Acestea sunt compuse din euro, dolarul american, yenul japonez, lira sterlina, dolarul australian, dolarul canadian și francul elvețian. Monedele majore sunt folosite pentru a denomina marea majoritate dintre tranzacțiile străine realizate la nivel global, ceea ce înseamnă că acestea sunt și foarte lichide. Acesta sunt folosite de majoritatea țărilor pentru evaluarea propriilor monede. Perechile valutare minore cunoscute și ca perechi valutare cross, acestea nu includ dolarul american dar, includ cel puțin una dintre celelalte perechi valutare majore ale lumii. Aceste perechi valutare mai puțin populare traversează deseori perioade volatile din cauza lichidității reduse din piață. Asta înseamnă și că spread-ul poate să fie mai mare prin comparație cu perechile majore.

cunoscute și ca perechi valutare cross, acestea nu includ dolarul american dar, includ cel puțin una dintre celelalte perechi valutare majore ale lumii. Aceste perechi valutare mai puțin populare traversează deseori perioade volatile din cauza lichidității reduse din piață. Asta înseamnă și că spread-ul poate să fie mai mare prin comparație cu perechile majore. Perechile valutare exotice sunt compuse dintr-o moneda majoră și o monedă tranzacționată la scară mică sau o monedă ce aparține unei economii emergente. Exemple: USD/TRY, USD/MXN/ EURPLN sau EUR/HUF.

Aceste perechi valutare nu sunt tranzacționate atât de frecvent precum perechile majore sau minore, așadar costul de tranzacționare poate fi mai mare prin comparație cu celelalte două categorii, în principiu din cauza lichidității scăzute. Monedele exotice pot fi foarte volatile și de obicei sunt tranzacționate în volume mici.

sunt compuse dintr-o moneda majoră și o monedă tranzacționată la scară mică sau o monedă ce aparține unei economii emergente. Exemple: USD/TRY, USD/MXN/ EURPLN sau EUR/HUF. Aceste perechi valutare nu sunt tranzacționate atât de frecvent precum perechile majore sau minore, așadar costul de tranzacționare poate fi mai mare prin comparație cu celelalte două categorii, în principiu din cauza lichidității scăzute. Monedele exotice pot fi foarte volatile și de obicei sunt tranzacționate în volume mici. Sesiune de Tranzacționare Forex - Piața forex este deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile și jumătate pe săptămână și poate fi împărțită în 4 sesiuni principale: sesiunea Sydney, sesiunea Tokyo, sesiunea Londra și sesiunea New York. Uneori, sesiunile se vor suprapune, cum este perioada de 4 ore când se suprapune sesiunea europeană și cea americană, adesea dominată de o volatilitate crescută.

Piața forex este deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile și jumătate pe săptămână și poate fi împărțită în 4 sesiuni principale: sesiunea Sydney, sesiunea Tokyo, sesiunea Londra și sesiunea New York. Uneori, sesiunile se vor suprapune, cum este perioada de 4 ore când se suprapune sesiunea europeană și cea americană, adesea dominată de o volatilitate crescută. Monedele corelate cu piața mărfurilor aparțin țărilor cu resurse bogate și rezerve semnificative de mărfuri. Aceste țări se bazează foarte mult pe exporturile de mărfuri, așadar monedele naționale ale acestor țări pot să fluctueze împreună cu prețurile mărfurilor. Grupul de monede corelate cu mărfuri este: dolarul canadian, rubla rusească, dolarul australian și dolarul neo-zeelandez.

