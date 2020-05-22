Piața Forex este una dintre cele mai accesibile și dinamice piețe financiare, oferind oportunități de tranzacționare pe perechi valutare din întreaga lume. Pentru a înțelege cum funcționează, este important să cunoști concepte precum perechile valutare, spread-ul, levierul, marja și sesiunile de tranzacționare. O bază solidă de cunoștințe, alături de o platformă potrivită și o strategie bine definită, poate ajuta traderii să înțeleagă mai bine riscurile și particularitățile pieței valutare.

Ce reprezintă piața Forex

Printre multe altele, Forex reprezintă denumirea cea mai des utilizată pentru piața valutară internațională (căreia i se mai spune și piața valutară sau piața FX). Mai simplu spus, FOREX reprezintă piața unde poți schimba o monedă, pentru o alta, la un preț fix. Aceasta este cea mai mare și mai lichidă piață financiară din lume, cu un rulaj zilnic de peste 5 trilioane de dolari. Principalii participanți la piața Forex sunt băncile și alte instituții financiare mari, însă practic, toți pot participa indirect la tranzacționarea Forex (exemplu: prin achiziționarea monedei țării aleasă ca și destinație de vacanță). Piața Forex a fost inițial concepută pentru a eficientiza procesul de schimb valutar în scopul comerțului internațional de materii prime, bunuri sau servicii, dar volatilitatea și lichiditatea foarte ridicate au făcut din această piață un loc foarte atractiv, potrivit pentru investiții și speculații, ce a atras investitori din întreaga lume. Din acest motiv, aproximativ 90% din tranzacțiile efectuate în prezent pe piața Forex au un caracter speculativ.

Piața Forex nu este centralizată, ceea ce înseamnă că, în contrast cu bursa din Varșovia sau cea din New York, nu are un sediu fizic sau o locație. Aceasta este clasificată ca fiind o ”piață over-the-counter”, unde tranzacțiile se desfășoară prin intermediul rețelelor de calculatoare care conectează participanții la piață.

Pe măsură ce tehnologia evoluează, astfel de servicii se dezvoltă rapid. În prezent, aproape oricine poate specula pe piața Forex, într-un mod care nu este diferit de cel al traderilor profesioniști din instituțiile financiare. Tranzacționarea pe piața Forex poate fi realizată, de exemplu, prin intermediul companiilor de brokeraj reglementate (Cum aleg un broker Forex).

Deoarece știm deja cum arată piața Forex în prezent, în continuare vom arunca o privire mai atentă asupra modului în care aceasta a evoluat.

Cum a apărut piața Forex? Află istoria ei

Piața valutară nu a avut dintotdeauna forma din prezent. Timp de secole, nu monedele, ci aurul, argintul și alte minereuri au servit drept mijloc internațional de plată, acceptat în întreaga lume civilizată. În secolul al XIX-lea au avut loc schimbări majore, moment în care țările europene au decis că valoarea monedelor lor ar trebui măsurată în raport cu aurul și au convenit să răscumpere valoarea în aur a acelor monede (standardul aur). Acest lucru le-a permis traderilor să convertească în mod liber monedele naționale în aur (și invers), acest lucru contribuind la îmbunătățirea și dezvoltarea ulterioară a comerțului internațional. În prezent, volatilitatea valutară este percepută ca a tare, dar în perioada în care se folosea ”standardul de aur”, ratele la care monedele erau convertite în aur rămâneau stabile și în conformitate cu paritățile valutare stabilite de băncile centrale.

Abia în Primul Război Mondial sistemul ”standardului de aur” a fost abandonat la nivel de țară. ”Haosul valutar” ce a urmat a îngreunat comerțul internațional și a persistat până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Conferința de la Bretton Woods a fost convocată în 1944 pentru a rezolva problemele monetare postbelice și pentru a stabiliza evoluția monedelor majore ale lumii. În cadrul conferinței, au fost luate următoarele măsuri ce au pus bazele pieței Forex actuale:

au fost înființate Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială

aurul a devenit o măsură comparativă

dolarul american a devenit moneda centrală, respectiv substitutul aurului

s-a convenit că, în general, cursurile de schimb ar trebui să fie constante, fluctuații fiind permise în cazuri excepționale.

Sistemul Bretton Woods, la fel ca și predecesorul său (sistemul standardul de aur), avea unele defecte. Fără a intra în detalii, noul sistem a dus, într-un final, la supraevaluarea dolarului. La sfârșitul anilor 1960, investitorii au început să-și piardă încrederea în dolar și un număr tot mai mare de țări au început să convertească dolarii în aur. Anul 1971 a pus capăt acordului Bretton Woods. SUA a abolit convertibilitatea dolarului în aur, luând astfel naștere forma contemporană a pieței valutare, unde valutele sunt listate la prețuri ce au la bază cererea și oferta.

De ce este piața Forex atât de populară

Piața Forex este populară în rândul traderilor datorită lichidității ridicate, programului extins de tranzacționare și accesului facil la o gamă largă de perechi valutare. Spre deosebire de alte piețe financiare, Forex funcționează 24 de ore pe zi, de luni până vineri, ceea ce le permite investitorilor să reacționeze rapid la evenimente economice și la mișcările de preț din diferite regiuni ale lumii. În plus, posibilitatea de a tranzacționa atât pe creștere, cât și pe scădere face ca piața valutară să fie atractivă pentru numeroase stiluri de tranzacționare.

Perechi valutare Forex

Fiecărei monede, ce alcătuiește piața Forex, i se atribuie un cod unic de trei litere, de exemplu EUR (euro), USD (dolarul american) sau CHF (francul elvețian). Piața Forex este o platformă de tranzacționare pentru perechi valutare, ce sunt prezentate ca o cotație a valorii relative a unei unități dintr-o valută față de o unitate din altă valută. De exemplu, EUR/USD (euro în raport cu dolarul american), GBP/USD (lira sterlină în raport cu dolarul american) sau USD/JPY (dolarul american în raport cu yenul japonez).

Cele mai populare și mai lichide perechi FX sunt:

EUR/USD – euro în raport cu dolarul american

GBP/USD – lira sterlină în raport cu dolarul american

USD/CAD – dolarul american în raport cu dolarul canadian

USD/JPY – dolarul american în raport cu yenul japonez

USD/CHF – dolarul american în raport cu francul elvețian

Perechile valutare ce formează piața Forex pot fi împărțite în mai multe grupuri:

Majore – perechile valutare majore includ monedele celor mai mari economii ale lumii, exemplu EUR/USD, GBP/USD sau USD/CHF.

Minore – perechile valutare secundare au o semnificație mai mică, la nivel global, decât cele majore, de exemplu USD/CAD, AUD/USD sau NZD/USD.

Exotice – perechile de monede exotice includ o monedă ce aparține unei țări din categoria celor emergente, adică țări în curs de dezvoltare (prin urmare ele sunt cunoscute și sub denumirea de ”Emerging”). Acestea sunt USD/RON sau USD/PLN.

Atunci când discutăm despre piața valutară și perechile monetare este important să înțelegem semnificația termenilor ”monedă de bază” și ”monedă de cotare” - adică prima, respectiv a doua monedă listată într-o pereche valutară.

De exemplu, în perechea valutară USD/JPY dolarul este moneda de bază și yenul japonez este moneda de cotare.

Prețul perechii valutare (prețul de cotare) - reprezintă cantitatea din moneda de cotare (a doua monedă listată într-o pereche valutară) care este necesară pentru a cumpăra o unitate din moneda de bază (prima valută listată în pereche).

Cele două exemple de mai jos arată cum putem interpreta prețul unei perechi valutare:

Dacă prețul de cotare al perechii valutare EUR/USD este 1.1100, acest lucru înseamnă că poți cumpăra exact un dolar și 11 cenți (1.11 USD) cu 1 euro (1 EUR)

Dacă prețul de cotare al perechii valutare USD/JPY este 108.00 - înseamnă că poți cumpăra exact 108 yeni japonezi cu un dolar american.

În acest moment, ar trebui amintit și termenul de monedă corelată cu piața mărfurilor (”commodity currencies”) ce poate fi utilizat și în alt context decât cel al tranzacțiilor pe piața Forex. Monedele corelate cu piața mărfurilor aparțin țărilor ale căror economii se bazează, în mare măsură, pe exportul de materii prime. Principalele astfel de monede sunt: Dolarul Australian (AUD), Dolarul Neozeelandez (NZD), Dolarul Canadian (CAD) și Coroana Norvegiană (NOK).

Un alt termen care merită menționat în acest context este cel de ”cross currency pair” sau ”perechi valutare încrucişate”. O pereche de monede încrucișate se referă la o pereche ce nu include dolarul american, de exemplu EUR/JPY, EUR/PLN sau EUR/GBP.

Cum să investești în piața Forex?

După cum am menționat deja, aproximativ 90% din tranzacțiile efectuate în piața Forex sunt de natură speculativă. Există mai multe moduri în care poți investi pe piața valutară, dintre care cel mai evident este achiziția fizică. Dacă tu crezi că prețul unei anumite monede va crește, atunci poți cumpăra o anumită cantitate din acea monedă sub formă de bancnote sau monede, iar apoi vinzi și obții profit odată ce moneda respectivă este listată la un preț mai mare. Din motive evidente, achiziția fizică de valute nu este cel mai convenabil și eficient mod de a investi. De aceea, pe măsură ce piețele financiare au evoluat, a apărut un segment nou de instrumente, și anume instrumentele derivate. Un derivat este un instrument financiar cu o valoare care depinde de valoarea instrumentul de bază (activ suport), cum ar fi rata de schimb, o materie primă sau un indice bursier. Produsele derivate au mai multe întrebuințări, dintre care se remarcă posibilitatea de a specula, beneficiind astfel de volatilitatea prețului unui activ (de exemplu aurul) care stă la baza instrumentului derivat, fără a fi nevoie să cumperi fizic activul respectiv (aurul) și să suporți astfel costurile asociate cu depozitarea sau transportul acestuia. Cel mai popular instrument derivat folosit de investitorii individuali, cu scopul de a specula, este Contractul pentru Diferență (CFD). Alte instrumente derivate (precum contractele futures și contractele forward, opțiunile, IRSs sau swap-urile valutare) sunt, de asemenea, utilizate la scară largă, dar nu sunt la fel de populare ca CFD-urile sau pur și simplu nu sunt disponibile pentru investitorii individuali.

Ce sunt CFD-urile Forex?

CFD-urile, sau mai simplu spus Contractele pentru Diferență, sunt instrumente financiare ce reprezintă un acord între două părți care au convenit să schimbe suma egală cu diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al poziției. CFD-urile sunt instrumente derivate de tip OTC. Termenul “over-the-counter” (OTC) este folosit deoarece tranzacțiile sunt realizate în mod direct între cele două părți, în timp ce adjectivul ”derivat” înseamnă că prețul CFD-urilor depinde de prețul activului de bază. Activele de bază pot fi: valute, acțiuni, indici, mărfuri, criptomonede dintre cele mai populare și altele. Este demn de remarcat faptul că atunci când achiziționezi un contract pe EUR/USD sau aur, nu efectuezi achiziția reală a monedei sau a metalului prețios și nici nu devii proprietarul acesteia.

Există un motiv serios pentru care contractele valutare (forex) sunt unele dintre cele mai populare instrumente în rândul investitorilor individuali. CFD-urile cu active suport valute sunt populare datorită caracteristicilor speciale:

Orele de tranzacționare – există o zicală cum că piața ”Forex nu doarme niciodată”, pentru că tranzacțiile valutare sunt realizate 24h pe zi, de luni până vineri.

Accesibilitate – o investiție clasică poate necesită cheltuieli semnificative, cum ar fi o sumă minimă obligatorie care trebuie depusă în cont, însă pe piața Forex poți începe investițiile având doar câteva sute de lei, dolari sau euro în contul de tranzacționare - nu există depunere minimă. Doar pentru că este ușor de accesat, nu înseamnă că este ușor și ”de navigat” pe această piață, ba dimpotrivă - investitorii se confruntă cu dificultăți majoră în lipsa unei pregătiri corespunzătoare.

Levier financiar – CFD-urile valutare (ca majoritatea instrumentelor derivate) presupun utilizarea efectului de levier. Acest lucru înseamnă că ai nevoie doar de un procent din valoarea totală a investiției pentru a deschide o poziție. De exemplu, o investiție de 10,000 EUR în EUR/USD necesită blocarea în marjă (sub formă de garanție) a sumei de 333 de EUR. Mai multe informații despre levierul financiar pot fi găsite aici.

Costuri de tranzacționare reduse – majoritatea brokerilor din piața Forex oferă gratuit deschiderea și mentenanța contului, cu comisioane pentru cumpărarea sau vinderea CFD-urilor ce reprezintă miimi de procente. Pentru deschiderea unei tranzacții pe piața valutară se percepe o taxă, care - în funcție de tipul de cont - este plătit ca spread sau comision.

Tranzacționarea este posibilă atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețului – spre deosebire de multe forme convenționale de investiții (de exemplu, cumpărarea de acțiuni la bursă), o investiție care implică CFD-urile pe valute permite investitorilor să speculeze dacă prețul unei perechi valutare va crește sau va scădea. Dacă mizezi pe creșterea prețului unui activ, înseamnă că vei deschide o poziție de cumpărare (long), iar dacă mizezi pe scăderea prețului unui activ - deschizi o poziție de vânzare (short).

Volatilitate crescută – speculația este bazată pe o premisă foarte simplă: scopul este să cumperi (sau să vinzi) ceva la un preț bun și apoi îl vinzi (sau îl cumperi înapoi) la un preț mai mare. De aceea, volatilitatea este considerată a fi un factor important care determină atractivitatea unei anumite piețe, iar piața Forex este una dintre cele mai volatile din lume.

Progresul tehnologic al platformelor de tranzacționare – popularitatea crescută a speculațiilor valutare a dat naștere unui număr mare de brokeri care oferă acest tip de servicii, în timp ce concurența în creștere a făcut ca acest segment al pieței de investiții să devină foarte avansat din punct de vedere tehnologic. Având acces la o platformă valutară fiabilă, te poți bucura de toate instrumentele de care ai nevoie pentru a tranzacționa în mod eficient (nu numai perechi valutare) - cotații online, instrumente de analiză tehnică, știri de piață și calendarul evenimentelor economice.

Oportunități de tranzacționare oferite de un cont demonstrativ – majoritatea brokerilor Forex oferă conturi pentru ca potențialii clienți să facă primii pași ca investitori într-un mediu virtual, fără riscul de a pierde fonduri. Activarea unui cont demonstrativ durează doar câteva secunde, nu implică vreun angajament financiar sau obligația de a crea un cont real în viitor.

Ședințe de tranzacționare pe piața Forex

Piața Forex este deschisă 24 ore pe zi, de luni până vineri. Fiecare zi de tranzacționare constă în trei sesiuni:

Sesiunea din Tokyo - Sesiunea Asiatică

Sesiunea din Londra – Sesiunea Europeană

Sesiunea din New York – Sesiunea Americană

Această diviziune se datorează faptului că Tokyo, Londra și New York sunt cele mai mari trei centre financiare din lume și găzduiesc cel mai mare număr de instituții financiare majore și influente.

Când investești în piața Forex, trebuie să-ți amintești că perechile de monede individuale pot reacționa diferit în funcție de sesiunea de tranzacționare. Perechea valutară AUD/USD va fi mult mai activă în timpul sesiunii asiatice, decât în timpul sesiunii de la Londra, în timp ce perechea valutară EUR/PLN va înregistra o volatilitate mai scăzută în timpul sesiunii asiatice, prin comparație cu cea europeană.

Tranzacționarea pe piața Forex începe duminică la ora 24:00 (ora României) și se încheie vineri at 23:00 ora României.

Concepte cheie pentru traderii de Forex

Piața Forex este o piață specializată, iar pentru a înțelege cum funcționează, trebuie să te asiguri că îți sunt clare cel mai des utilizate conceptele, care stau la baza acesteia, respectiv:

Tranzacții de cumpărare (long) și vânzare (short): poziții de cumpărare – o poziție long pe o monedă înseamnă să cumperi moneda respectivă, în speranța că prețul va crește. A alege să deschizi o poziție short, înseamnă să vinzi, sperând la o scădere a prețului. De exemplu, o poziție long pe EUR/USD înseamnă să cumperi EUR și să câștigi pe măsură ce prețul EUR crește în raport cu USD sau să pierzi dacă prețul EUR scade în raport cu USD. Desigur, o poziție de vânzare (short) este opusul poziției de cumpărare (long).

Prețul BID și prețul ASK – prețul ASK este prețul la care cumperi o pereche valutară, iar prețul BID reprezintă prețul la care vinzi.

Spread-ul – diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât scade costul deschiderii unei tranzacții. Ține cont de faptul că spread-ul nu are o valoare fixă și atinge niveluri semnificativ mai mari în momentele de volatilitate extrem de ridicată sau de lichiditate extrem de redusă pe o anumită piață. De exemplu, spread-ul perechii valutare EUR/USD în timpul sesiunii europene va fi mult mai mic decât în timpul sesiunii asiatice.

Pips (pip) – majoritatea monedelor majore sunt cotate cu patru zecimale, astfel încât cea mai mică modificare a prețului - adică echivalentul a 0.0001 – este definită ca pip. Una dintre excepții este perechea valutară USD/JPY, care este cotat cu două zecimale (în acest caz, pip-ul este 0.01). O unitate mai mică decât pip-ul este punctul (1 pip = 10 puncte). Dacă prețul perechii valutare EUR/USD este 1.1100 și crește cu un pip, înseamnă că prețul va fi 1.1101 (1.1100 + 0.0001). Valoarea pip-ului depinde de volumul tranzacției.

Lot – termenul folosit pentru a descrie dimensiunea unei tranzacții pe piața Forex. Un lot standard conține 100,000 de unități ale monedei de bază (prima listată în pereche ). La XTB, valoarea minimă a unei tranzacții cu CFD-uri valutare este de 0.01 din valoarea lotului, în timp ce valoarea nominală a unei tranzacții cu un astfel de volum este de 1,000 unități (pentru EUR / USD – o mie de euro).

Levier financiar – este un mecanism folosit pe piață derivatelor care permite investitorilor să investească doar un procent din valoarea nominală a unui activ. De exemplu, o investiție de 100,000 EUR, într-un CFD cu activ suport pe cotația EUR/USD, necesită un depozit de 3333 EUR. În 2018, în Europa, a fost introdus un standard de tranzacționare care stabilește un levier maxim ce poate fi aplicat CFD-urilor. Pentru perechile valutare majore, levierul este de 1:30 (perechile valutare majore sunt cele alcătuite din oricare dintre următoarele monede: USD, EUR, JPY, GBP, CAD sau CHF). Pentru celelalte perechi valutare, levierul este de 1:20. Acesta nu se aplică clienților din categoria Professional.

Graficul cu cele 3 diagrame arată mecanismul efectului de levier și raportul dintre suma depusă și dimensiunea poziției (1:30, 1:20 și 1:2).

Marja – reprezintă o sumă blocată drept garanție, necesară pentru investițiile care implică efect de levier. Suma blocată în cont depinde de volumul investiției și de nivelul de levier utilizat. Pentru un levier de 1:30, marja blocată este de 3.33% din valoarea nominală a investiției, în timp ce pentru un levier de 1:20, marja blocată este de 5%.

Punctele swap sunt o parte integrantă a pieței valutare. Valoarea punctelor swap este influențată de mai mulți factori, dintre care cel mai important este diferența dintre ratele de dobândă ale monedelor dintr-o pereche valutară. Cel mai frecvent, punctele swap reprezintă o valoare negativă (adică sunt clasificate drept costuri), dar - spre deosebire de spread, swap-ul nu este perceput la deschiderea poziției, ci este adaugat la valoarea acesteia în fiecare zi, la miezul nopții. Important este că valoarea punctelor swap variază în funcție de tipul poziție (de cumpărare sau de vânzare). Pentru CFD-urile valutare, ambele valori sunt de obicei negative, dar există și unele excepții. Este probabil să întâlnești swap-uri pozitive, dacă diferența dintre ratele de dobândă ale monedelor ce compun perechea valutară este semnificativă (EUR/TRY sau USD/ZAR sunt exemple bune în acest sens). Metoda de investiții care implică utilizarea punctelor swap pozitive este denumită Carry Trade.

Stop Loss (SL) și Take Profit (TP) – ”ordine de apărare” - sunt disponibile pe majoritatea platformelor de tranzacționare și sunt utilizate pentru a determina nivelul la care o tranzacție să fie închisă pe profit (TP) sau cu o pierdere (SL). Află mai multe despre ordinele de tip Stop Loss și Take Profit aici.

Cum analizezi perechile valutare?

Cele mai populare două metode de analiză a evoluției cotațiilor perechilor valutare sunt analiza tehnică și analiza fundamentală.

Analiza tehnică – este folosită pentru studierea evoluției prețurilor, respectiv graficelor. Se bazează pe trei premise:

Piaţa include toate informațiile – factorii fundamentali care pot afecta prețul nu sunt luați în considerare în baza presupunerii că aceștia sunt deja incluşi în modificările de preţ. Prețurile se mișcă în trenduri – analiza tehnică are la bază ideea că prețurile evoluează în trenduri. Acest lucru înseamnă că există o probabilitate mai mare ca tendința identificată în prezent să dicteze direcția prețului, decât să apară o inversare de trend. Istoria se repetă – însemnând că evoluțiile viitoare ale prețurilor pot fi determinate pe baza evoluțiilor din trecut, fapt ce ajută în construirea unor previziuni mai precise.

Analiza fundamentală – spre deosebire de analiza tehnică, analiza fundamentală nu se bazează doar pe trendurile prețurilor, ci ia în considerare toate datele macroeconomice disponibile pentru a estima valoarea reală a unui activ. Un trader care utilizează analiza fundamentală monitorizează îndeaproape politicile monetare ale băncilor centrale, estimările și anunțurile privind ratele de dobândă, intervențiile și ”operațiunile de piață deschisă”.

Tipuri de grafice pe piața Forex

Graficele reprezintă un element foarte important pentru toate tipurile de investiții pe piețele financiare, în special pentru traderii care utilizează analiza tehnică în evaluarea cotațiile activelor. Toate tipurile de grafice pot fi afișate pe mai multe intervale de timp, de la un minut până la o lună, cele mai populare fiind:

Graficul de tip linie – cea mai simplă formă de reprezentare vizuală a prețurilor. Aceste grafice sunt pregătite prin trasarea unei linii de legătură între prețurile de închidere.

Graficul de tip bară (OHLC) – graficele de tip bară, pe lângă faptul că oferă o reprezentare vizuală a prețurilor de închidere, ilustrează și prețurile de deschidere, precum și cel mai mic și cel mai mare preț, în funcție de perioada afișată. Luând în calcul intervalul de timp, o bară reprezintă perioada în care prețul a evoluat la un moment dat (mai jos găsești un exemplu de astfel de grafic, cu reprezentarea tuturor caracteristicilor acestuia).

Graficul de tip lumânare – graficele de tip lumânare sunt foarte similare cu graficele de tip bară și conțin aceleași informații despre preț. Sunt mai populare decât graficele de tip bară deoarece sunt mai ușor de interpretat.

Stiluri de investiții pe piața Forex

Literatura de specialitate clasifică investițiile în funcție de tipul pieței sau de intervalul de timp (investiții pe termen scurt și lung). Piața valutară - datorită complexității și capacității sale de a genera oportunități de investiții semnificative - a dezvoltat mai multe stiluri de investiții.

Day trading, așa cum sugerează și numele, este un stil de tranzacționare ce presupune păstrarea tranzacțiilor doar pentru o zi. Traderii care adoptă acest stil încearcă să evite punctele swap negative, respectiv păstrarea pozițiilor peste noapte, când piața are un grad scăzut de lichiditate și este imprevizibilă. Prin urmare, day traderii închid toate pozițiile înainte de a începe următoarea sesiune de tranzacționare. Datorită faptului că investițiile sunt realizate pe termen scurt, day traderii se bazează, în principal, pe analiză tehnică și grafice pe intervale scurte de timp.

Scalpingul este un stil de tranzacționare pe termen scurt - a aplica acest stil de tranzacționare înseamnă să deschizi și să închizi o tranzacție în aceeași zi, însă poate presupune și tranzacții pe termen mai scurt (care durează de la câteva secunde până la câteva minute cel mult) cu ordine de tip SL și TP apropiate care, de obicei, au ca rezultat un profit sau o pierdere de câțiva pips. Scalpingul presupune tranzacționarea pe intervale de timp foarte mici, cum ar fi M1 și M5.

Position trading înseamnă investiții pe termen lung în contextul pieței valutare. Traderii care aplică acest stil de tranzacționare se bazează în principal pe analiza fundamentală întrucât realizează investiții pe termen lung. În cazul în care este folosită și analiza tehnică, atunci sunt luate în calcul intervale zilnice (D1), săptămânale (W1) sau lunare (MN).

Swing Trading impune traderilor ce aplică acest stil să identifice în mod corespunzător momentul de activare a unei tranzacții, astfel încât să poată profita la maxim de evoluțiile prețurilor. De obicei, swing traderii păstrează o poziție deschisă mai mult de o zi, mergând până la câteva săptămâni. Când vine vorba de intervalul de timp în care sunt realizate investițiile, swing tradingul se încadrează între day trading și position trading.

Tranzacționarea în funcție de știri are la bază impactul știrilor asupra evoluției perechilor valutare (în mod individual). În momentul publicării datelor macroeconomice, o anumită piață experimentează scăderea lichidității și creșterea volatilității. Dat fiind astfel de condiții extreme de tranzacționare, timpul de reacție și răspunsul sunt foarte importante. De aceea, majoritatea traderilor care folosesc acest stil de tranzacționare se bazează pe instrumente și strategii automatizate.

Carry trading este un tip de tranzacționare pe termen lung, care presupune ca investitorul să utilizeze punctele swap pozitive. Cel mai important factor în selectarea valutelor pe care le tranzacționezi este diferența (semnificativă) dintre ratele dobânzilor acestora. Cele mai populare perechi de monede tranzacționate de carry traders sunt EUR/TRY sau USD/ZAR.

Majoritatea traderilor de pe piața forex folosesc analiza tehnică pentru a analiza tendințele din piață. În graficul de mai jos găsim exemple de intervale de timp care sunt utilizate de diferite tipuri de traderi:

Ce este un broker pe piața Forex?

Un broker forex este o instituție financiară care permite traderilor să efectueze tranzacții pe piețele financiare. Numele ”broker forex” poate fi derutant deoarece în prezent majoritatea brokerilor oferă o gamă variată de instrumente, depășind sfera pieței valutare. Ofertele brokerilor includ adesea contracte pentru diferență care au ca activ suport indici, materii prime, acțiuni sau criptomonede. Unii brokeri forex oferă acces și la alte tipuri de instrumente, pe lângă CFD-uri. De exemplu, XTB oferă clienților săi posibilitatea de a cumpăra acțiuni și ETF-uri cu deținere.

Platforma de tranzacționare Forex

Succesul pe piața valutară este determinat de o serie de factori. Unul dintre cei mai decisivi factori pentru succes (pe lângă cunoștințele și abilitățile traderului) este un mediu de lucru bun, adică platforma de tranzacționare. Platforma de tranzacționare este cunoscută și sub denumirea de platformă comercială sau de investiții. O platformă de tranzacționare este definită pur și simplu ca un sistem software pentru desktop sau dispozitive mobile prin care investitorul efectuează tranzacții de cumpărare și vânzare pe piețele financiare, prin internet. Majoritatea platformelor de tranzacționare nu mai necesită instalarea pe un dispozitiv electronic, deoarece acestea sunt disponibile pe site-ul brokerului. În ciuda anumitor diferențe, toate platformele oferă cotații în timp real, grafice online și o serie de instrumente de analiză tehnică. Mai multe informații despre platforma de tranzacționare dezvoltată de XTB și denumită xStation găsești aici.

Contul De Training

Pentru un trader, acest tip de cont este ca un simulator de zbor pentru un pilot de avion, reprezentând un instrument conceput pentru a simula condițiile reale de piață. Mai simplu spus, un cont demo este un fel de joc care permite tranzacționarea pe piața forex folosind bani virtuali (care nu trebuie confundați cu criptomonedele). Datorită faptului că mediul demonstrativ simulează foarte bine condițiile reale de piață, traderul poate să-și testeze strategiile de investiții fără a risca să piardă bani reali, învățând cum să folosească platforma de tranzacționare prin practică.

La XTB, contul de training este gratuit și oferă acces la aceleași instrumente ca și contul real, dar spre deosebire de acesta, expiră după 30 de zile, iar investitorul nu mai poate efectua tranzacții prin intermediul contului. Suma disponibilă în contul demo este de 50000 RON, însă la cerere pot fi modificate atât tipul monedei (RON, USD sau EUR), cât și suma.

Contul de training la XTB oferă utilizatorilor majoritatea instrumentelor de tranzacționare disponibile într-un cont real, precum calendarul economic sau instrumentele de analiză tehnică. Cu toate acestea, pentru a obține acces nelimitat la secțiunea de știri și analize de piață sau instrumente mai avansate, precum scanerul ETF, trebuie să-ți deschizi un cont real.