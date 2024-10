Ce sunt Planurile de Investiții? Investiții pasive la XTB

Investițiile pe termen lung pot fi o modalitate de a economisi bani și de a construi avere. Planurile de Investiții XTB sunt aici pentru a face ca investițiile să fie intuitive, accesibile și eficiente. Să ne uităm.

Mulți investitori au auzit despre oportunitățile oferite pe termen lung de investițiile pasive. Unii dintre ei le percep ca pe o formă de economisire prin intermediul unei strategii pe termen lung care constă în investirea unor anumite sume pe piețele de acțiuni, mărfuri sau obligațiuni. ETF-urile îți permit să acumulezi o cantitate uriașă de active. Provocarea constantă a investițiilor este de a multiplica profiturile ținând riscul sub control. Păstrarea banilor în bancă, pe termen lung, nu conservă puterea de cumpărare în fața unei inflații în creștere. Depozitele pot oferi randamente satisfăcătoare, dar numai în perioadele cu rate ale dobânzii mai ridicate. Fondurile mutuale, pe de altă parte, percep comisioane ridicate de gestionare a capitalului. Acest lucru poate reduce randamentul unei investiții și poate pune o presiune suplimentară asupra performanței acesteia, chiar dacă generează pierderi. Ce se poate face în această privință? Planurile de Investiții sunt propunerea XTB pentru investitorii care doresc să-și atingă obiectivele de investiții pe termen lung prin investirea într-un portofoliu diversificat de ETF-uri. Instrumentul permite crearea și gestionarea unui portofoliu format din fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Datorită Planurilor de Investiții, clienții XTB pot investi în activele selectate cu o sumă fixă, chiar și foarte mică și costuri minime. Este adevărat că nicio investiție nu garantează randamentul, cu toate acestea, timp de decenii, piața bursieră s-a dovedit a fi un motor puternic de creștere globală a averii și a capitalizării corporative. ETF-urile nu înseamnă doar un portofoliu diversificat de active și costuri reduse. ETF-urile oferă investitorilor expunere la clase largi de active precum indici bursieri americani, mărfuri, resurse energetice, obligațiuni, piețe emergente sau investiții imobiliare.e. Toate acestea sunt accesibile cu Planurile de Investiții. Citește acest articol și explorează oportunitățile oferite de Planurile de Investiții. Popularitatea ETF-urilor a crescut exponențial în ultimele două decenii. În ultimii 19 ani, valoarea capitalului gestionat de ETF-uri a crescut de aproape 50 de ori, de la 204 miliarde de dolari în 2003 la 9,5 mii de miliarde de dolari în 2022. Această creștere a fost determinată în mare parte de tendința ascendentă pe termen lung a pieței bursiere și de atractivitatea ETF-urilor în raport cu fondurile mutuale. Ce sunt Planurile de Investiții? Planurile de Investiții presupun o investiție minimă redusă și îți permit construirea unui portofoliu bazat pe ETF-uri, la un cost redus. Investițiile pasive nu trebuie să fie asociate cu plictiseală sau cu randamente scăzute, după cum o demonstrează realizările investiționale ale lui Warren Buffett. Pe termen lung, valoarea banilor fiduciari este în scădere în raport cu active precum bunurile imobiliare, indicii bursieri principali sau chiar mărfurile și materiile prime. În plus, valoarea banilor este împovărată de inflație. Nu toți investitorii pot dedica mult timp analizei fundamentale a companiilor, modelelor de afaceri, evaluării scenariilor probabile și urmăririi zilnice a pieței. În aceste situații Planurile de Investiții pot fi de ajutor. Pentru cine sunt și ce conțin Planurile de Investiții? Acestea se adresează în principal investitorilor pe termen lung, fără a fi defalcate în funcție de nivelul de experiență, și tuturor celor care doresc să economisească în mod înțelept, prin investirea pasivă a capitalului pe piața financiară. Planurile de Investiții fac posibilă investirea unor sume deja foarte mici, începând cu doar 15 euro. Planurile de Investiții sunt disponibile în aplicația mobilă a XTB, dar investitorii le pot vizualiza (fără a le putea gestiona sau crea altele noi) și în interiorul platformei web sau desktop. Crearea unui Plan de Investiții înseamnă de facto achiziționarea mai multor fonduri ETF selectate manual (maxim 9), pentru o sumă prestabilită de investitor. Sarcina investitorului înainte de achiziție este de a indica ce procent din suma dedicată urmează să fie distribuit între ETF-urile selectate. În oferta XTB, investitorii vor găsi aproape 400 de ETF-uri! Investiții intuitive Intuitivitatea și simplitatea întregului instrument sunt îmbunătățite prin „investirea sumei”. Investitorul este cel care alege suma pe care o investește. Platforma XTB calculează câte unități vor fi achiziționate pentru suma selectată. Grație caracteristicilor specifice „acțiunilor și ETF-urilor fracționate”, poți cumpăra unități folosind o sumă exactă și nu trebuie să îți faci griji cu privire la recalcularea corectă a volumului investiției și la colectarea unui capital perfect corespunzător (aceste operațiuni fiind realizate în mod automat de platforma XTB). Planurile de Investiții sunt ușor de utilizat din punct de vedere tehnic și funcționează fără probleme, chiar și pentru investitorii începători. Costuri și barieră de intrare reduse Utilizarea Planurilor de Investiții implică comisioane percepute de ETF-urile selectate - TER (de obicei foarte mici), însă produsul în sine oferit de XTB este gratuit. Este pur și simplu o caracteristică suplimentară oferită de platforma de investiții a XTB. Spre deosebire de fondurile mutuale, utilizarea acestor Planuri nu implică comisioane de administrare ridicate. Comisionul pentru cumpărare și vânzare este 0, cu condiția să nu se depășească rulajul lunar de 100.000 EUR (odată depășit acest prag, comisionul pentru deschiderea/închiderea unei poziții este de minim 10 EUR sau 0,2% din valoarea tranzacției).

După sfârșitul lunii, rulajul se reînnoiește. Rulajul include valoarea ordinelor de cumpărare și de vânzare efectuate pe toate conturile de investiții, de către un Client, în interiorul unei luni. ETF-urile - pilonul investițiilor pasive Bazele popularității ETF-urilor au fost puse de așa-numitele fonduri de indici, popularizate de John C. Bogle, creatorul fondului Vanguard. Inițial, sarcina fondurilor a fost de a acumula acțiuni ale anumitor companii americane. Acest lucru este valabil și astăzi. Fondurile ETF bazate pe indici urmăresc principalii indici bursieri globali, cum ar fi S&P 500, Nasdaq 100 și DJIA. Încă de la început, misiunea ETF-urilor a fost aceea de a „democratiza” investițiile. Acestea au fost un fel de răspuns la fondurile gestionate în mod activ, care percepeau comisioane ridicate și, cu toate acestea, adesea nu reușeau să ofere randamente satisfăcătoare. În prezent, ETF-urile urmăresc literalmente orice, de la obligațiuni americane, prețul petrolului și al gazelor naturale până la anumite segmente de acțiuni sau indici bursieri. Funcția principală a ETF-urilor este de a reflecta comportamentul activelor pe care le dețin în portofoliu. Astfel, acestea fac investiții în numele investitorilor (acționarilor) pe o piață anume, cumpărând, de exemplu, acțiuni ale unor anumite companii sau metale prețioase. ETF-urile reprezintă coloana vertebrală a Planurilor de Investiții - datorită capacităților lor largi și a diversificării, acestea sunt potrivite ca instrument pentru a reduce potențial volatilitatea și riscul de portofoliu. iShares Core S&P 500 ETF (CSPX.UK) reflectă performanța celui mai cunoscut indice american, S&P 500, compus din acțiunile celor mai mari 500 de companii din SUA după capitalizarea de piață. În grafic, putem observa că ETF-ul se mișcă aproape identic cu contractele futures S&P 500 (US500, graficul auriu). Sursa: Platforma XTB Argumente pro și contra Potrivit lui Howard Marks, dacă cineva dorește să ajungă în topul celor mai buni 5% dintre managerii de investiții, atunci trebuie să nu se teamă să fie nici în topul celor mai slabi 5% dintre ei. Planurile de Investiții sunt un instrument dedicat în primul rând investitorilor răbdători, pe termen lung, cărora le pasă mai mult de tendințele calme, de managementul pasiv, de volatilitatea și riscul mai mic, decât de obținerea unor randamente record. Într-un cuvânt, pentru toți cei care văd în ETF-uri instrumente în care merită să aloce economii. Dar, ca orice instrument financiar, și acestea au avantaje și dezavantaje. Enumerăm câteva dintre ele mai jos. Avantaje Un instrument excelent pentru investitorii pe termen lung care preferă un stil de investiții pasiv

Investiție minimă redusă, comisioane mici și lichiditate ridicată

Risc limitat și diversificare automată a portofoliului

Volatilitate mai mică a fluctuațiilor valorii investițiilor

Comisioane zero pentru un rulaj lunar până în 100.000 EUR

Ofertă generoasă de ETF-uri (aproximativ 400 de ETF-uri)

Valoarea investiției și posibilitatea de a achiziționa unități fracționate - investitorul alege cât de mult să investească

Oportunitate atât pentru începători, cât și pentru investitorii avansați

Până la 10 Planuri de Investiții deschise în același timp Dezavantaje Este posibil să nu satisfacă cerințele traderilor și investitorilor pe termen scurt care preferă un stil de investiții agresiv

Un risc mai mic este de obicei asociat cu randamente mai mici

ETF-urile selectate de investitori pot avea performanțe mai slabe față de companiile de top sau față de indici atunci când piețele cresc

Diversificarea nu garantează randamente și poate duce, de asemenea, la pierderi

Câteva ETF-uri pot deteriora performanța acelora care se descurcă foarte bine

Riscul de nealiniere a ETF-urilor dintr-un portofoliu

Concentrarea excesivă a capitalului în investiții pasive poate limita opțiunile de alocare către active mai riscante

Numărul maxim de 9 ETF-uri într-un Plan de Investiții poate să nu fie satisfăcător pentru toți investitorii Planurile de Investiții sunt teoretic mai puțin riscante decât acțiunile sau instrumentele cu efect de levier (CFD). Cum riscul este mai mic, potențialele profituri sunt și ele mai mici (profit mai mic pentru un risc mai mic). Sursa: XTB Cum deschizi un Plan de Investiții la XTB? Deschide aplicația mobilă XTB. Selectează tab-ul „Economii” în bara de jos a aplicației. Selectează ETF-urile pe care dorești să le acumulezi atunci când creezi un Plan de Investiții (maxim 9 în cadrul unui Plan de Investiții). Alege procentul de alocare pentru fiecare ETF selectat. După ce l-ai selectat și ai stabilit detaliile, selectează „Creează Planul de Investiții” Planul de Investiții este deschis Poți să îți denumești Planul și să îi alegi un simbol grafic unic (imagine) Acum introdu suma pe care dorești să o investești și confirmă selecția Numărul maxim de Planuri de Investiții deschise simultan este de 10 În tab-ul „Economii”, vei avea acces la urmărirea rezultatelor pentru fiecare dintre Planurile de Investiții pe care le-ai creat. Îți poți rebalansa Planul de Investiții dacă procentul de alocare va devia cu cel puțin 3%. Asta înseamnă că poți scoate ETF-urile selectate anterior, atunci când decizi că acestea nu se mai potrivesc strategiei tale. De asemenea, poți adăuga noi ETF-uri la Planul de Investiții. În calitate de investitor, ai acces deplin la previzualizarea procentului de alocare a portofoliului. Profitul și pierderea se modifică atunci când piața este deschisă și prețurile ETF-urilor fluctuează. Informații importante privind Planurile de Investiții Deschiderea de noi Planuri de Investiții și rebalansarea celor existente sunt posibile numai în aplicația mobilă XTB. Platforma de tranzacționare XTB (web și desktop) oferă investitorilor acces „doar în modul vizualizare” la portofoliul Planurilor de Investiții.

În cazul în care ETF-urile pe care le-ai inclus în cadrul oricărui Plan de Investiții plătesc dividende (ETF-uri cu distribuite cu inscripția „Dist.”), acesta va fi văzut în Rezerva de numerar a contului Planurilor de Investiții. După ce primești dividendele, valoarea portofoliului tău va crește, de asemenea.

Nu poți transfera bani între contul tău „standard” și contul Planurilor de Investiții și nici nu trebuie să faci acest lucru. Se întâmplă automat dacă aloci fonduri prin „completarea” Planului de Investiții. În această situație, fondurile vor fi retrase automat din contul tău în portofoliul Planurilor de Investiții. Istoricul acestor operațiuni îl vei vedea în interiorul paginii Operațiuni cu numerar.

Așadar, avem 2 lucruri care se întâmplă în același timp - transferarea sumei de bani aleasă de investitor dintr-un cont de investiții în portofoliul Planurilor de Investiții și alocarea pe ETF-uri prin „executarea ordinului”. Restul banilor tăi din acea tranzacție se va afla în Rezervele de numerar. Interfață grafică (aplicație mobilă) Tab-ul „Economii” este amplasat într-un loc intuitiv în cadrul aplicației mobile XTB. Sursa: Aplicația XTB Alegerea ETF-urilor pentru Planul tău de Investiții este crucială. Gândește-te ce dorești să realizezi cu acesta și fii întotdeauna conștient de tipul exact de portofoliu pe care îl creezi. Sursă: Aplicația XTB Investitorul însuși stabilește procentul de distribuire a fondurilor investite între diferitele ETF-uri. Acesta este, de asemenea, un element cheie al strategiei. Sursă: Aplicația XTB Poți denumi sau selecta un grafic pentru Planul tău de Investiții. Sursă: Aplicația XTB Nu trebuie să specifici câte unități vei cumpăra. Tot ce trebuie să faci este să specifici suma investită. Fondurile tale vor fi distribuite automat între ETF-urile selectate - în funcție de procentul pe care îl atribui fiecăruia. Sursă: Aplicația XTB Planul tău de Investiții a fost deschis. Sursă: Aplicația XTB Planul tău de Investiții existent poate fi modificat oricând dorești. Sursă: Aplicația XTB Cum funcționează un Plan de Investiții? Planurile de Investiții oferă posibilitatea de a investi economiile în mod pasiv, în ETF-urile dorite. Din punct de vedere al strategiei pe termen lung, construcția portofoliului este crucială. Este foarte importantă ponderea pe care o va avea fiecare ETF ales în cadrul unui Plan de Investiții. În aplicația mobilă, vei selecta ETF-urile pe care dorești să le achiziționezi în cadrul Planului selectat. Poți desemna fiecărui Plan de Investiții un nume și o pictogramă unică. Poți experimenta și crea un portofoliu diversificat folosind sute de ETF-uri disponibile. În previzualizarea recomandată în platforma XTB, vei găsi 7 dintre acestea. În prezent, ETF-urile filtrate pot îndeplini următoarele criterii (cu toate acestea, merită menționat faptul că aceste criterii se pot schimba în timp, precum și ETF-urile din interiorul listei): Clasa de active acumulate: Piața de acțiuni

Piața de acțiuni TER (Raportul cheltuielilor totale) redus: < 0.5%

< 0.5% Monedă: EUR

EUR Numărul de active din portofoliu: Peste 100

Peste 100 Valoarea activelor administrate: Peste 1 miliard de dolari Filtre personale Este important de știu că investitorul poate folosi ca filtru principal pentru fiecare ETF scorul de risc și apoi poate adăuga criterii individuale, cum ar fi: Nivelul de risc (furnizat de Morningstar, de exemplu, iShares S&P 500 Core și MSCI World ETF au 5/5)

Moneda (investitorii pot alege EUR, USD, GBP și RON)

Sectoare (cum ar fi acțiuni americane, piețe globale, sectoare specifice etc.)

ETF-uri cu reinvestire automată a dividendelor (Accumulating 'Acc' ETFs) sau ETF-uri cu dividende - investitorul poate alege sau nu acest filtru

Filtrul inteligent care exclude ETF-urile similare (vor fi reflectate doar cele cu AUM mai mare)

ETF-uri doar cu AUM de peste 1 miliard USD Exemple de ETF-uri iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE (piețe emergente) iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE (companii globale din țări dezvoltate) iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE SXR8.DE (piața americană de acțiuni, indicele S&P 500 Net Total Return) iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE (companii cu un indice ESG ridicat) iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL (cele mai mari companii din Europa) iShares Nasdaq UCITS SXRV.DE (piața americană de acțiuni, Nasdaq 100) iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE (companii asiatice și chinezești) Motorul de căutare ETF este disponibil aici: https://www.xtb.com/ro/tranzactionare-etf Scanner-ul de ETF-uri Scopul scannerului integrat în platforma XTB este de a facilita selecția ETF-urilor. Scannerul nu este disponibil din aplicația mobilă, dar detaliile de bază ale ETF-urilor selectate pentru Planul de Investiții vor fi disponibile la nivelul „Detalii”. În cele din urmă, acest lucru va include și ratingul Morningstar. ETF-urile vor avea, de asemenea, propria evaluare a riscului cuprinsă în KID-urile ETF-urilor individuale. Sursa: Aplicația XTB Pentru a deschide Scanner-ul de ETF-uri, investitorii trebuie mai întâi să introducă categoria: Analiză de piață -> ETF Scanner Versiunile web și desktop ale platformei XTB oferă acces la Scanner-ul de ETF-uri , unde investitorii pot face selecții cu acces la date cheie precum TER (raportul cheltuielilor totale), volatilitatea, randamentele, categoria, expunerea geografică sau gradul de investiție emis de Morningstar. Sursa: Platforma XTB Închiderea zilnică a indicelui US500 și proiecția raportului P/E. Sursa: XTB. Închiderea zilnică a indicelui US100 și proiecția raportului P/E. Sursa: XTB. După cum putem vedea mai sus, atât S&P 500 (US500), cât și Nasdaq 100 (US100) au fost vulnerabile la recesiuni (linii gri). Din punct de vedere istoric, tendințele descendente ale pieței au fost bune pentru cumpărătorii agresivi și pentru investitorii pe termen lung, care au acumulat acțiuni și ETF-uri în perioadele de panică și de încetinire, când nivelul de pesimism al piețelor era ridicat. Raporturile P/E forward pot semnala investitorilor cât de ridicată sau scăzută este dinamica viitoare a câștigurilor preconizate. Atunci când piața este pesimistă, raportul P/E viitor va fi mai mic din cauza fluxurilor de numerar așteptate scăzute. Aceste perioade pot oferi investitorilor un raport risc/recompensă mai mare, în special atunci când indicatorul P/E viitor este destul de scăzut pentru toți indicii de referință, cum ar fi Nasdaq sau S&P 500. Sursa: xStation5 Investiții pasive la XTB Poți începe să investești în fonduri bazate pe indici prin XTB, fără comisioane* și costuri de poziție (*dacă rulajul lunar este mai mic de 100.000 EUR). Iată câteva exemple de fonduri de investiții pasive (ETF-uri): Fonduri ETF pe indici ● ETF cu acumulare iShares Core S&P 500 CSPX.UK ● Shares S&P 500 UCITS IDUS.UK ● SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK ● iShares Nasdaq 100 CNDX.US ● Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK ● iShares Dow Jones Industrials Average UCITS CIND.UK ● iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE ETF-uri pentru piețe emergente și globale ● iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK ● Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR ● iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE ● Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR ● iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE ● iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE ● iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE ● iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK ● iShares MSCI Brazil IBZL.NL ● iShares MSCI Turkey ITKY.NL ● Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE ● Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE ● iShares MSCI World IQQW.DE ETF-uri pentru Europa, America de Nord și Asia ● iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL ● iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE ● iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK ● iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK ● iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK ● iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK ● Xtrackers MSCI Singapore UCITS XBAS.DE De asemenea, poți investi pasiv în ETF-uri pe segmente specifice, cum ar fi: ● ETF în sectorul comunicațiilor S&P 500 iShares IUCM.UK ● ETF pe consum discreționar S&P 500 iShares IUCD.UK ● Sectorul energetic S&P 500 ETF iShares IUES.UK ● Sectorul financiar S&P 500 ETF iShares IUFS.UK ● Tehnologia informației S&P 500 ETF iShares QDVE.DE ● ETF pe utilități S&P 500 iShares IUUS.UK ETF iShares IUUS.UK ● iShares Nasdaq US Biotechnology BTEC.DE ETF-uri pe aur și argint ● iShares Physical Gold IGLN.UK ● iShares Physical Silver ISLN.UK ● VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc) GDX.UK ● VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ.UK ● iShares Gold Producers UCITS ETF IAUP.UK ● iShares Gold Producers UCITS ETF IS0E.DE ETF-uri pe mărfuri Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC 4GLD.DE iShares Commodity Diversified Swap ICOM.UK ETF WTI Crude Oil OD7F.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production IOGP.UK iShares Stoxx 600 Oil & Gas SXEPEX.UK ETFS Natural Gas NGAS.UK SPDR S&P Oil & Gas Exploration XOP.US ETF Industrial Metals AIGI.UK ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF CIND.UK SPDR Industrial Average Trust DIA.US Planuri de Investiții - mecanisme de calcul Folosind exemplul popularului ETF iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE, vom arăta cum funcționează procesul de conversie. Să presupunem că un investitor a ales să investească 1.000 de euro, din care 330 de euro intenționează să îi investească în ETF-ul menționat. Pentru a face calculele mai ușor de înțeles și mai simple, vom presupune că investitorul creează un Plan de Investiții compus din doar 1 ETF. ETF → EUNL.DE

→ EUNL.DE Monedă → EUR

→ EUR Valoarea totală a investiției → 1000 EUR

→ 1000 EUR Alocarea → 33% (1000 x 33% = 330 EUR)

→ 33% (1000 x 33% = 330 EUR) Preț de achiziție → 70,06 EUR

→ 70,06 EUR Pasul de cotare → 0,0001

→ 0,0001 Valoarea minimă posibilă a investiției → 4 EUR

→ 4 EUR Executarea ordinului → La prețul pieței

→ La prețul pieței Rezervă (să presupunem 1% pentru simplificarea calculelor) → aproximativ 1% (se poate schimba în funcție de plasarea ordinului în timpul sesiunii sau după orele de program)

→ aproximativ 1% (se poate schimba în funcție de plasarea ordinului în timpul sesiunii sau după orele de program) Volum (numărul de acțiuni ETF achiziționate) = (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631

= (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631 Fonduri rămase = 1 000 EUR - 326,7 EUR = 673,30 EUR Ca urmare, au fost achiziționate 4 unități întregi și 0,6631 unități fraționate ale ETF-ului EUNL.DE pentru 326,70 EUR. Ca parte a Planurilor de Investiții, fiecare client are acces la evaluarea curentă. Valoarea este calculată prin evaluarea curentă de piață a tuturor Planurilor de Investiții deschise plus rezervele de numerar liber alocate portofoliului.

Investitorii vor putea vizualiza date actualizate privind evaluarea curentă a profitului sau a pierderii pe care au generat-o Planurile de Investiții deschise.

Fiecare ETF acumulat în cadrul Planului de Investiții va avea două valori: Alocarea țintă, care este valoarea (exprimată în procente și în valută, la momentul creării sau editării Planului). Acest parametru depinde de investitor, iar acesta decide asupra lui în timpul deschiderii unui Plan de Investiții sau al rebalansării. Fiecare Plan are, de asemenea, alocare valorică, care este valoarea (exprimată în procente și în valută) a alocării, derivată din evaluarea curentă a pieței. Important: Atunci când ETF-ul cumpărat este listat într-o altă monedă decât cea a contului de investiții, există costuri de conversie valutară și un risc de schimb valutar suplimentar. Fluctuațiile f/x pot afecta atât negativ, cât și pozitiv rezultatul investiției. O poziție de cumpărare este deschisă la un curs de schimb cu 0,5% peste cursul f/x al pieței la momentul tranzacției. La închiderea poziției, aceasta este executată la un curs de schimb care este cu 0,5% mai mic decât cursul f/x din momentul vânzării. O întărire a monedei în care achiziționezi ETF-ul față de moneda contului poate afecta pozitiv performanța poziției. În caz contrar, poate provoca pierderi suplimentare. Pentru a evita conversia valutară, poți achiziționa ETF-uri numai în moneda contului. Investitorii pot alege moneda contului dintre cele disponibile: EUR, USD, GBP și RON. Retragerea fondurilor din Planul de Investiții Să ne întoarcem la cazul descris mai sus. Să presupunem că investitorul dorește să retragă din Planul său de investiții suma de 100 EUR. Rezerva de numerar alocată contului va scădea cu 100 EUR, de la 673,30 EUR la 573,30 EUR.

După retragere, valoarea portofoliului va fi de 899,95 EUR.

Valoarea poziției în EUNL.DE nu se va modifica și va fi în continuare de 326,65 EUR (4,66131 unități)

Nu se va vinde nicio unitate din Planul de Investiții Dar acum să calculăm cazul unei retrageri de 900 EUR 900 EUR - 673.30 EUR = 226.70 EUR EUNL.DE → (226.70 EUR) * (1 +1%) = 228.97 EUR EUNL.DE volum de vânzare → 228.97 / 77.05 EUR = 2.9718 (rotunjire la pasul de cotare de 4 zecimale) Executarea ordinului → Prețul pieței După tranzacție → EUNL.DE a vândut 2,9718 x 77 EUR (prețul de piață presupus) = 228,83 EUR Rezerva de numerar → 673,30 EUR + 228,83 EUR - 900 EUR = 2,13 EUR (aici se duc fondurile rămase de la executarea ordinului) Rezultatul → 2,13 EUR se întorc în Planul de Investiții și pot fi retrași în contul principal sau pot fi folosiți pentru alte investiții. Plăți recurente Pentru a automatiza investiția în Planurile de Investiții, investitorii pot folosi plățile recurente Investitorii pot utiliza un card de debit sau de credit / cont bancar / fonduri disponibile pentru a automatiza investiția în Planul de Investiții selectat, cu alocările țintă curente. Concluzii Exemplul prezentat mai sus are doar scop educațional. Dacă ar exista mai multe ETF-uri în Planul de Investiții, fondurile ar fi alocate pe bază de procente pentru fiecare dintre ele (în mod automat).

Dacă un investitor decide să retragă fonduri din Planul de Investiții, execuția are loc întotdeauna mai întâi din rezervele de numerar - dacă există în Planul de Investiții.

Dacă investitorul a decis să retragă din Planul de Investiții o parte sau toată suma, în urma căreia ar trebui închisă o parte sau toată poziția EUNL.DE - totul ar fi executat automat.

Retragerea de fonduri din Planurile de Investiții se face mai întâi în contul de investiții. Nu în contul bancar desemnat pentru retrageri din cont.

Istoricul tranzacțiilor dintre cont și Planurile de Investiții poate fi urmărit accesând pagina: Istoric -> Operațiuni cu numerar. Important: Rezerva de aproximativ 1% pentru tranzacțiile de cumpărare și vânzare se datorează specificului valorii de tranzacționare. Funcționalitatea sa de bază este de a sprijini executarea fără probleme a ordinelor, fără respingeri. Prețurile ETF-urilor din registrele de ordine se schimbă în mod constant, iar după weekend-uri sau pauze de tranzacționare, volatilitatea se poate schimba semnificativ. În aceste cazuri, toleranța la abatere oferă o procesare mai rapidă a ordinelor, ceea ce este confortabil pentru un investitor. Rebalansarea Planului de Investiții Folosind exemplul unui Plan bazat pe două ETF-uri, EUNL.DE, menționat anterior, și ETF-ul pe indici IUSA.DE, care reproduce comportamentul indicelui S&P 500, vom arăta cum se realizează „rebalansarea” Planului de Investiții existent. În primul rând, presupunem că alocarea celor două ETF-uri este egală, de 50% fiecare. Valoarea investiției în Planul de Investiții compus din aceste două ETF-uri este de 1.000 EUR. ETF → EUNL.DE Preț de achiziție: 77,06 EUR Prețul de vânzare: 77,05 EUR Pas de cotație: 0.0001 Alocarea: 50% Rezervă pentru cumpărare / vânzare → 1% ETF → IUSA.DE Prețul de cumpărare: 40,91 EUR Prețul de vânzare: 40,89 EUR Pas de cotație: 0.0001 Alocarea: 50% Parametru de deviație pentru cumpărare / vânzare → 1% EUNL.DE = 1000 EUR * 50% Cumpărare de EUNL.DE = 494.99 EUR Valoarea alocării: 494,93 EUR = 49,52% (obiectiv 50%) IUSA.DE = 1000 EUR * 50% Achiziționarea IUSA.DE = 494,99 EUR Valoarea alocării = 494,77 EUR = 49,50% (obiectiv 50%) Valoarea Planului de Investiții = 999,56 EUR Rezerva de numerar = 10,02 EUR (fondurile rămase din rezerva de 1%) Investitorul a luat o decizie și dorește să reducă alocarea pentru EUNL.DE la 25% și să crească alocarea pentru IUSA.DE la 75%. În mod firesc, acest lucru va implica vânzarea necesară a unor acțiuni în EUNL.DE și achiziționarea de noi acțiuni în IUSA.DE. Cum arată calculul? EUNL.DE Noua alocare: 25%

Alocarea actuală: 49.52%

Valoarea portofoliului → 999,56 EUR

Noua alocare → 25% x 999,56 = 249,89

Alocarea EUNL.DE → 494,93 EUR

Delta = 249,89 EUR - 494,93 EUR = - 245,04 EUR

EUNL.DE = (245,04 * (1+1%) / 77,05 = 3,2121 IUSA.DE O nouă alocare: 75%

Alocarea actuală: 49.50%

Valoarea portofoliului → 999,56 EUR

Noua alocare → 75% x 999,56 = 749,67 EUR

Alocarea IUSA.DE → 494,77 EUR

Delta = 749,67 EUR - 494,77 EUR = 254,90 EUR

IUSA.DE = (254.90 * (1-1%) / 40.91 = 6.1684 Rezultate EUNL.DE → Execuție la prețul pieței Vânzare → 3.2121 * 77.05 = 247.49 Noua valoare de alocare în EUNL.DE = 247.44 EUR Valoarea portofoliului = 997,10 EUR

Alocarea țintă = 25%

Noua valoare a alocării: 24,82%. IUSA.DE → Execuție la prețul pieței Vânzare → 6.1684 * 40.91 = 252.35 Noua valoare de alocare în IUSA.DE = 747,11 EUR Valoarea portofoliului = 997,10 EUR

Alocarea țintă = 75%

Noua valoare a alocării: 74,93

Întrebări Frecvente Care este diferența dintre investițiile în ETF-uri și Planurile de Investiții? Planurile de Investiții îți permit să investești automat în mai multe ETF-uri în același timp. Numărul maxim este de 10 Planuri deschise în același timp, iar fiecare dintre acestea poate include cel mult 9 ETF-uri. Investind într-un singur ETF, efectul nu ar fi similar, iar investirea în mai multe ETF-uri în același timp ar necesita un timp considerabil atât pentru plasarea ordinelor, cât și pentru determinarea ponderii pe care acestea ar trebui să o aibă în portofoliul de investiții. Sunt Planurile de Investiții cea mai bună formă de investiții pasive? Este dificil de determinat care este cel mai bun stil de investiții, deoarece acestea sunt aspecte subiective, legate de stilul și psihologia investitorului. Cu toate acestea, fără îndoială, Planurile de Investiții sunt potrivite pentru investiții pasive, pe termen lung, și oferă o întreagă gamă de oportunități interesante. Mai presus de toate, ele deschid posibilitatea expunerii la piețele financiare globale, cu costuri de intrare reduse. Pot să îmi creez propriul Plan de Investiții? Da, dacă ai un cont activ la XTB. Nu sunt implicate taxe suplimentare. Investitorii își pot alege și crea propriul Plan, alegând din aproape 400 de ETF-uri. Sunt Planurile de Investiții bune pentru investitorii începători? Investițiile necesită întotdeauna o analiză proprie și conștientizarea riscurilor. Dar, în același timp, folosind ETF-uri bine cunoscute, analiza nu trebuie să consume atât de mult timp și nu necesită cunoștințe de specialitate, cum este cazul evaluării acțiunilor unor companii cotate la bursă sau a instrumentelor derivate. Planurile de Investiții sunt intuitive și pot fi o parte interesantă a unui portofoliu atât pentru investitorii începători, cât și pentru cei avansați, calificați, cu o abordare pe termen lung. Care sunt riscurile Planurilor de Investiții? Piețele financiare sunt un loc în care este imposibil să eviți riscurile. Nicio strategie nu poate garanta profiturile, iar deciziile aparent corecte pot duce la pierderi. Principalii factori de risc pentru Planurile de Investiții includ: Randamente nesatisfăcătoare (un risc mai mic înseamnă de obicei randamente mai mici, dar nu poate determina niciodată obținerea de profituri).

Diversificare problematică (componentele mai slabe ale portofoliului limitează performanța pozițiilor puternice).

Nu uita - poți reduce nivelul general de risc, printre altele, prin selectarea unor active necorelate sau corelate negativ (hedging). ETF-urile care urmăresc prețul aurului, cum ar fi iShares Physical Gold (IGLN.UK), printre altele, pot fi un fel de alternativă defensivă. Aurul este perceput ca un activ de „refugiu” și prețul acestuia poate creștere chiar și atunci când atât piața bursieră, cât și dolarul american sunt în scădere. Informațiile privind moneda în care este listat un anumit ETF pot fi obținute din Platforma XTB, accesând Lista de instrumente -> Bara de căutare / ETF-uri --> simbolul „i” din cerc - „Informații despre instrument”. iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (CNDX.UK) poate fi un exemplu. Platforma de investiții XTB oferă conturi în USD, EUR, GBP și RON. În cazul în care un investitor decide să acumuleze ETF-uri listate numai în EUR, din contul de investiții în EUR, nu va exista niciun cost de conversie valutară la deschiderea pozițiilor și nici un risc de schimb valutar suplimentar. XTB acceptă transferuri rapide SEPA în moneda EUR. Pot să închid în orice moment un Plan de Investiții deschis? Da, investitorul decide când să cumpere și când să vândă. Planul de Investiții poate fi închis oricând, dar merită să ne amintim că ordinele sunt executate doar în timpul sesiunii de tranzacționare. Sesiunea de pe piața europeană, în funcție de bursă, durează de obicei de la 10:00 la 18:30 orele României. Investitorii pot plasa, de asemenea, ordine în așteptare, care vor fi executate după ce prețul scade sub sau crește peste nivelul indicat în ordin (execuție pe piață). În cazul în care investitorii plasează un ordin în afara orelor de tranzacționare (când bursele sunt închise), ordinul va fi executat după deschiderea pieței, prin executare la piață. Cum pot reduce riscul apărut ca urmare a fluctuațiilor de pe piața FX? Pentru a evita comisioanele de 0,5% adăugate la rata de conversie din momentul în care deschizi sau închizi o poziție (cumpărare sau vânzare), trebuie să menții un cont de investiții în aceeași monedă în care sunt listate ETF-urile achiziționate în cadrul Planului de Investiții. Planurile de Investiții sunt doar pentru investitorii pe termen lung? Este adevărat că Planurile de Investiții sunt dedicate investitorilor pe termen lung și sunt potrivite pentru investiții pasive, dar pot exista și excepții de la această situație. În cele din urmă, depinde de investitor ce strategie de investiții alege. În funcție de aceasta, investitorii aleg ETF-urile adecvate, astfel că Planurile de Investiții pot fi potrivite și pentru investitorii pe termen scurt. Prin crearea unui Plan, un investitor poate adopta o poziție de contra-trend și poate acumula active puternic supravândute, cum ar fi petrolul sau ETF-uri pe indici. Alternativ, un investitor poate decide să achiziționeze un ETF care să acumuleze obligațiuni, de exemplu, atunci când se așteaptă ca un eveniment de criză să influențeze băncile centrale să reducă ratele dobânzilor. Planul de Investiții creat chiar și din 9 ETF-uri diferite poate fi mai agresiv sau mai defensiv - depinde de strategia investitorului.

