ETF-uri din sfera inteligenței artificiale - Investiții inteligente în AI

Inevitabil, inteligența artificială ne va schimba lumea și va avea un impact asupra modelelor de afaceri existente. Așadar, cum profiți de această tendință? Parcurge articolul pentru a afla cum să îți diversifici investițiile în sectorul AI prin utilizarea ETF-urilor.

Ești de acord că tehnologia va transforma lumea în următoarele decenii? Dacă da, investițiile în sectorul tehnologic vin ca o nouă oportunitate pentru tine. După ce inteligența generativă a intrat în lumea afacerilor, piețele financiare au încercat să integreze această schimbare istorică, ea fiind suficient de puternică pentru a schimba complet evaluarea unor companii și pentru a perturba modelele de afaceri. Deoarece tehnologia evoluează constant, dacă vorbim despre investițiile din domeniul tehnologic, este foarte greu să faci alegerea potrivită, fără a risca să investești în companii pierzătoare. Pentru unii investitori, alegerea acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale poate fi prea riscantă sau poate aduce riscuri suplimentare. Așa că, investitorii profesioniști și individuali utilizează adesea fondurile de investiții, tranzacționate la bursă. De ce? Aceste instrumente oferă posibilitatea de a avea o expunere bine echilibrată pe toate tipurile de acțiuni din domeniu, inclusiv pe sectorul AI. Acest lucru limitează câștigurile, dar și riscul de a investi în companii mai puțin performante.. Analizând acest trend al inteligenței artificiale, ghidul nostru este concentrat pe ETF-uri care oferă direct și indirect expunere pe acest sector. Vom arăta avantajele și dezavantajele investițiilor de acest gen și vom încerca să identificăm strategiile cheie, concentrându-ne pe instrumentul Nasdaq100. Aspecte cheie de luat în considerare Investitorii care doresc să beneficieze de evoluția AI au trei oportunități de bază: să cumpere acțiuni, să investească în ETF-uri sau să combine ambele strategii de investiții

Deoarece inteligența artificială este o tehnologie disruptivă, cu rezultate necunoscute în viitor, este greu de prezis acele acțiuni performante pe termen lung, fără riscul de a face și investiții mai puțin dorite

ETF-uri, precum Nasdaq100, oferă investitorilor o expunere diversificată pe piața inteligenței artificiale, cuprinzând companii de la producători americani de hardware, la firme inovatoare de tehnologie AI

În loc să investești într-o singură companie sau grup de companii, ETF-urile oferă posibilitatea de a investi în zeci sau sute de companii simultan. Acesta oferă expunere în cazul performanței înregistrate pe mai multe sectoare, mai degrabă decât pe cea a unei singure acțiuni

Adoptarea diferitelor strategii de încorporare a acestor ETF-uri într-un portofoliu de investiții bine echilibrat poate fi cheia gestionării riscurilor și a limitării riscurilor De la înființarea GPT în toamna anului 2022 până în aprilie 2024, acțiunile legate de inteligența artificială, cum ar fi Nvidia (cel mai mare producător de cipuri de inteligență artificială și furnizor de tehnologie) și Super Micro Computers (producător de servere pentru centrele de date) au crescut. Cu toate acestea, volatilitatea acestor acțiuni este ridicată, iar riscul implicat poate să nu fie acceptat de unii investitori care caută diversificarea. De asemenea, performanțele anterioare nu garantează niciodată rezultatele viitoare. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance LP Înțelegerea ETF-urilor din sectorul AI Funcționând similar acțiunilor individuale, ETF-urile din sectorul AI sunt fonduri de investiții care se concentrează pe companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Cu toate acestea, ele oferă un avantaj suplimentar de diversificare. Companiile sunt alese pentru a fi incluse în ETF-urile acestui sector pe baza implicării lor în domeniul AI. De la producătorii de cipuri AI care dezvoltă hardware-ul necesar, până la startup-urile AI care dezvoltă instrumente și tehnologii de ultimă oră. Investiția într-un ETF din acest sector echivalează cu achiziționarea unei părți din întreaga piață AI, oferind expunere la o gamă variată de acțiuni, care include atât jucători consacrați, cât și emergenți. Tipuri de ETF-uri din sectorul AI ETF-urile din domeniul inteligenței artificiale pot fi clasificate, în linii mari, în două tipuri de bază: ETF-uri tehnologice: Acestea se concentrează pe investiții în companii din sectorul tehnologic. Inclusiv cele implicate mai direct în tehnologia AI și în industria semiconductorilor. ETF-uri tematice: Acestea se concentrează pe teme specifice legate într-un fel sau altul de inteligența artificială, cum ar fi robotica sau vehiculele autonome. ETF-urile tematice sunt concepute în jurul unor industrii, tendințe sau teme specifice. Acestea urmăresc să capitalizeze creșterea pieței AI în cadrul pieței bursiere. Dar, așa cum am menționat, este încă greu să prezici câștigătorii și, de asemenea, este greu să prezici care sector va crește datorită „revoluției AI” pe termen lung. ETF-urile tehnologice pot fi o alegere mult mai conservatoare. Evaluarea ETF-urilor din domeniul AI: Factori cheie Când evaluăm oportunitățile de investiții în ETF-urile din domeniul AI, putem lua în calcul factori precum ratele cheltuielilor, performanțele anterioare și posibilitatea diversificării portofoliului deținut. Iată câțiva factori cheie de urmărit: Ratele cheltuielilor: reprezentând comisioanele percepute de furnizorul ETF, pot avea un impact direct asupra randamentelor pe termen lung ale unui ETF din acest sector. În general, „cu cât mai ieftin, cu atât mai bine”

Performanțele anterioare: evaluarea performanțelor istorice este crucială, deoarece oferă o perspectivă asupra capacității ETF-ului de a urmări indicele său suport sau de a se alinia strategiei de investiții în timp. Nu uita că nici măcar performanțele ridicate înregistrate anterior nu garantează randamente de succes

Diversificarea: evaluarea diversificării unui ETF poate ajuta la determinarea profilului său de risc și a potențialului său de creștere pe termen lung. Încearcă întotdeauna să analizezi cât de „concentrat” este un ETF. Cu cât este mai limitat pe o anumită zonă sau pe o anumită nișă, cu atât este mai mare riscul legat de unele „perturbări sectoriale” pe care le implică. Arta diversificării Diversificarea poate contribui la atenuarea riscurilor prin distribuirea investițiilor în diferite subgrupuri sau clase de active din domeniul AI,sectoare și regiuni geografice, reducând astfel riscurile asociate oricărei investiții individuale. Indicele de bază, care dictează performanța și strategia de investiții a ETF-ului, este un alt aspect semnificativ care trebuie înțeles. Nu uita că diversificarea nu se poate limita la un singur ETF. Managerii de investiții de talie mondială, precum Ray Dalio, sugerează că orice investitor ar trebui să ia în considerare achiziționarea de active necorelate, ceea ce poate limita riscul general al portofoliului. Așadar, investitorii pot alege să aibă expunere pe un ETF din sectorul AI, dar nu doar ca element fundamental al portofoliului, ci ca parte a unei strategii mai ample De reținut, diversificarea imperfectă nu implică neapărat rezultate bune și, în general, înseamnă, randamente mai mici ale investițiilor. ETF-uri din domeniul AI de top ETF-urile care abordează subiectul AI sunt: iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iSharers Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTracker Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF Aceste ETF-uri oferă expunere diversificată la o serie de companii cotate la bursă implicate în acțiuni de inteligență artificială și tehnologii conexe, legate de sectoare precum: Software tehnologic și centre de date

Cloud și tehnologia informației

Semiconductori și echipamente

Anunțuri și media digitale

Robotică și automatizare

Mașini autonome Toate sectoarele menționate mai sus sunt, într-un fel, conectate de AI. Dezvoltarea continuă a acestui sector poate schimba fiecare dintre aceste industrii. Unele dintre cele mai mari companii de tehnologie, precum Nvidia, Alphabet sau Microsoft, sunt prezente în aproape toate ETF-urile menționate. Cea mai bună sursă pentru a afla mai multe despre oricare dintre ETF-urile menționate este website-ul oficial, aferent fiecăruia. Nu uita că „ponderile” companiilor din portofoliul fiecărui ETF pot juca un rol esențial. Cel mai popular ETF este iShares Nasdaq100, care oferă investitorilor expunere pe 100 de acțiuni ale unor companii din industriile americane, cu un grad ridicat de implicare în sectorul tehnologic, fiind cele mai mari din lume. Avantaje și dezavantaje Ca orice altă investiție, ETF-urile conexe domeniului inteligenței artificiale implică riscuri. Printre cele mai importante se regăsesc volatilitatea pieței și modificările de reglementare care ar putea avea un impact asupra industriei AI și, în consecință, asupra performanței ETF-urilor din acest sector. Cu toate acestea, ele au capacitatea de a-și ajusta alocarea activelor pentru a favoriza investițiile care se anticipează că vor avea performanțe bune în perioadele de volatilitate a pieței. Cu toate acestea, beneficiile potențiale ale investițiilor în ETF-uri din sectorul AI sunt semnificative, inclusiv diversificarea, adaptabilitatea la noile date de piață și capacitatea de a valorifica creșterea sectorului AI. În plus, ele oferă expunere la o gamă variată de companii AI, punând la dispoziția investitorilor șansa de a beneficia de potențialul de creștere al sectorului. Mai departe vom analiza avantajele și dezavantajele investiției în ETF-urile sectorului AI. Această enumerare ajută investitorii care acceptă că diversificarea scade de obicei randamentul investițiilor, dar limitează și riscurile inerente.. Avantajele oferite: Diversificare - numărul mai mare de acțiuni din cadrul ETF-ului limitează riscul legat de investiția într-un singur activ sau într-un grup mic de acțiuni

- numărul mai mare de acțiuni din cadrul ETF-ului limitează riscul legat de investiția într-un singur activ sau într-un grup mic de acțiuni Expunere pe sectorul tehnologic extins - companiile din domeniul tehnologic sunt bine cunoscute datorită performanțelor lor bursiere ridicate din ultimele decenii. Tendința AI pare să fie o confirmare a unei evoluții viitoare similare(însă niciodată nu putem fi siguri de un anumit scenariu)

- companiile din domeniul tehnologic sunt bine cunoscute datorită performanțelor lor bursiere ridicate din ultimele decenii. Tendința AI pare să fie o confirmare a unei evoluții viitoare similare(însă niciodată nu putem fi siguri de un anumit scenariu) Strategie eficientă din punct de vedere al timpului - investitorii care iau în considerare investițiile în ETF-uri, la fel ca oricare ați investitori, ar trebui să se documenteze înainte de a acționa, chiar dacă aceste instrumente sunt considerate „ready-to-invest” sau, altfel spus, active mai sigure (nu complet lipsite de risc) prin comparație cu altele ce implică un grad mai ridicat de risc. Spunem asta pentru că analiza performanței fiecărei companii din cele o sută sau mai multe din coșul fiecărui ETF este un proces fără sens, care necesită un timp enorm consumat.

- investitorii care iau în considerare investițiile în ETF-uri, la fel ca oricare ați investitori, ar trebui să se documenteze înainte de a acționa, chiar dacă aceste instrumente sunt considerate „ready-to-invest” sau, altfel spus, active mai sigure (nu complet lipsite de risc) prin comparație cu altele ce implică un grad mai ridicat de risc. Spunem asta pentru că analiza performanței fiecărei companii din cele o sută sau mai multe din coșul fiecărui ETF este un proces fără sens, care necesită un timp enorm consumat. Rentabilitate și oportunități multiple de investiții - în comparație cu fondurile mutuale, ETF-urile pot fi, de obicei, o modalitate mult mai ieftină de a obține expunere pe piața bursieră. După cum am menționat mai sus, inteligența artificială va “atinge” o varietate de sectoare ale pieței, iar oferta actuală de ETF-uri este destul de complexă.

- în comparație cu fondurile mutuale, ETF-urile pot fi, de obicei, o modalitate mult mai ieftină de a obține expunere pe piața bursieră. După cum am menționat mai sus, inteligența artificială va “atinge” o varietate de sectoare ale pieței, iar oferta actuală de ETF-uri este destul de complexă. Produs strategic - În general, investițiile pot părea simple, dar nu sunt deloc ușoare. Cel puțin, ETF-urile pot fi analizate ușor, fiind adresate atât investitorilor profesioniști, cât și celor amatori. De aici, avantajul că sunt des utilizate printre strategiile de investiții pasive. Dezavantajele implicate: Risc de performanță scăzută - există posibilitatea ca un grup de ETF-uri din domeniul AI să poată avea o performanță inferioară pieței bursiere. Rezultatele viitoare sunt întotdeauna incerte, iar tranzacțiile „cel mai frecvent deschise” pot duce la „spargerea bulei”.

- există posibilitatea ca un grup de ETF-uri din domeniul AI să poată avea o performanță inferioară pieței bursiere. Rezultatele viitoare sunt întotdeauna incerte, iar tranzacțiile „cel mai frecvent deschise” pot duce la „spargerea bulei”. Alocare greșită - ETF-ul ales poate include companii slab performante sau acțiuni supraevaluate ale firmelor de înaltă calitate. În cele din urmă, se poate ajunge la un scenariu similar cu „bula Nifty-50” din anii '70, când acțiuni precum Polaroid, Kodak sau General Electric au avut în mare parte evaluări mai mari decât cele raportate.

- ETF-ul ales poate include companii slab performante sau acțiuni supraevaluate ale firmelor de înaltă calitate. În cele din urmă, se poate ajunge la un scenariu similar cu „bula Nifty-50” din anii '70, când acțiuni precum Polaroid, Kodak sau General Electric au avut în mare parte evaluări mai mari decât cele raportate. Capcana diversificării - diversificarea excesivă a portofoliului poate duce la rezultate slabe, deoarece investițiile corelate negativ vor limita randamentul fiecărei investiții. De exemplu, cumpărarea de acțiuni tehnologice poate fi „acoperită” prin investiții în companii petroliere, în timpul tensiunilor geopolitice. Dar acest tip de diversificare se poate solda cu randamente sub medie, în cazul în care lichidarea acțiunilor tehnologice va fi mai mare decât randamentul performanțelor petroliere.

- diversificarea excesivă a portofoliului poate duce la rezultate slabe, deoarece investițiile corelate negativ vor limita randamentul fiecărei investiții. De exemplu, cumpărarea de acțiuni tehnologice poate fi „acoperită” prin investiții în companii petroliere, în timpul tensiunilor geopolitice. Dar acest tip de diversificare se poate solda cu randamente sub medie, în cazul în care lichidarea acțiunilor tehnologice va fi mai mare decât randamentul performanțelor petroliere. Potențial de creștere limitat - de exemplu, dacă deții 100 de acțiuni, poți fi sigur că randamentul investițiilor tale nu va fi la fel de bun ca al unui investitor care deține acțiunile „top performante” de pe Wall Street. Dar este foarte greu de prezis care acțiuni vor depăși performanțele pieței. Investitorii în ETF-uri acceptă că randamentele lor vor fi, în general, medii (ceea ce nu înseamnă neapărat „nesatisfăcătoare”).

- de exemplu, dacă deții 100 de acțiuni, poți fi sigur că randamentul investițiilor tale nu va fi la fel de bun ca al unui investitor care deține acțiunile „top performante” de pe Wall Street. Dar este foarte greu de prezis care acțiuni vor depăși performanțele pieței. Investitorii în ETF-uri acceptă că randamentele lor vor fi, în general, medii (ceea ce nu înseamnă neapărat „nesatisfăcătoare”). Mai scumpe decât acțiunile - deținerea unui ETF presupune ca investitorii să plătească o taxă emitentului ETF (iShares, Vanguard, VanEck, GlobalX etc.). De obicei, TER (rata cheltuielilor totale) este de la 0,01% la chiar 1% anual. Prin comparație, deținerea de acțiuni este aproape gratuită. Portofoliul de investiții care include ETF-uri în sectorul AI Investitorii pot avea în vedere mai multe strategii atunci când încorporează ETF-urile din domeniul AI în portofoliul lor de investiții. Exemple: Utilizarea inteligenței artificiale pentru a defini o strategie globală de investiții

Diversificarea cu ETF-uri axate pe AI

Explorarea ETF-urilor tematice pentru o abordare mai concentrată asupra companiilor din domeniul AI

Menținerea unui mix divers de ETF-uri în diferite sectoare și clase de active Toleranța la risc este un aspect important atunci când iei în considerare adăugarea ETF-urilor conexe inteligenței artificiale într-un portofoliu de investiții. Investitorii cu o toleranță mai mare la risc evaluează ETF-urile din acest domeniu ca fiind în mod clar mai atractive datorită potențialului lor de creștere a randamentelor și expunerii adecvate la risc. Pentru a realiza diversificarea portofoliului în diferite clase de active, sectoare și regiuni, este vital să se mențină un portofoliu echilibrat care să includă și ETF-uri din domeniul inteligenței artificiale, împreună cu alte tipuri de investiții. ETF-uri din domeniul AI sau acțiuni ale companiilor din sfera AI? O întrebare frecventă în rândul investitorilor interesați de spațiul AI este dacă să opteze pentru ETF-uri din acest domeniu sau, individual, pentru acțiuni ale companiilor din sfera AI individuale. Prima categorie oferă investitorilor posibilitatea de a obține expunere la o varietate de acțiuni din domeniu, permițând astfel diversificarea. În schimb, investiția în acțiuni individuale conexe inteligenței artificiale presupune achiziționarea de acțiuni ale anumitor societăți implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Așadar, investiția în ETF-uri din sfera AI oferă următoarele beneficii: Expunere la o selecție diversă de companii de top din domeniul AI, eliminând necesitatea de a analiza și alege acțiuni individuale

Utilizarea strategiilor de gestionare a riscurilor, cum ar fi optimizarea și diversificarea portofoliului

Abordare specializată, dar diversificată, a investițiilor în sectorul tehnologic prin oferirea accesului la o varietate de companii axate pe inteligență artificială, contribuind la distribuirea riscului de investiții între mai multe entități. După cum se poate observa, din toamna anului 2022 până în aprilie 2024, unele dintre cele mai mari acțiuni legate de inteligența artificială (centre de date, semiconductori, software, reclame digitale) au depășit randamentul Nasdaq 100, însă Oracle și Intel au înregistrat performanțe inferioare comparativ cu cele ale indicelui de referință american cu o pondere ridicată în domeniul tehnologiei. Reține, performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance LP Viitorul inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra investițiilor Privind spre viitor, se preconizează că AI va exercita o influență semnificativă asupra strategiilor de investiții. Având capacitatea de a stimula expansiunea economică, de a îmbunătăți capacitățile tehnologice și de a revoluționa procesele de investiții, inteligența artificială prezintă numeroase oportunități pentru investitori. Cu toate acestea, ar trebui luate în considerare și riscurile potențiale asociate investițiilor din domeniu. Acestea includ: Perpetuarea sau amplificarea involuntară a bias-urilor

Lipsa transparenței informațiilor

Pierderi locurilor de muncă din cauza automatizării AI

Manipularea socială prin intermediul algoritmilor AI Progresul viitor al AI ar putea avea un impact asupra performanței ETF-urilor din acest domeniu, oferindu-le acestora capacitatea de a: Utiliza tehnici avansate de gestionare a riscurilor, cum ar fi optimizarea și diversificarea portofoliului, tocmai pentru reducea lor

Îmbunătățirea proceselor decizionale și a strategiilor de investiții

Analiza rapidă și precisă a unor cantități mari de date pentru a identifica tendințe și tipare de evoluție

Automatizarea tranzacțiilor și reducerea erorilor umane În plus, ETF-urile din domeniul AI au înregistrat în trecut performanțe notabile, principalele strategii tematice oferind randamente impresionante. Rezumat În concluzie, acest ETF-uri reprezintă o oportunitate de investiții interesantă pentru cei care doresc să capitalizeze creșterea și potențialul industriei AI. Prin înțelegerea diferitelor tipuri de ETF-uri bazate pe inteligența artificială, investitorii vor putea alege cele mai bune instrumente pentru realizarea strategiei de investiții. Evaluarea factorilor cheie, cum ar fi înțelegerea riscurilor și a potențialelor câștiguri, este esențialăîn momentul în care îți dorești să începi să investești. Investitorii ar trebui să analizeze costurile de investiție și să aleagă activele potrivite pentru a-și atinge obiectivele de investiții pe termen lung.

Se estimează că impactul general al inteligenței artificiale asupra investițiilor va crește. Totuși, investitorii vor trebui să țină cont de evaluările supraestimate, ceea ce va limita cumva tendința lor de creștere să atingă cote maxime.. Un risc major pentru orice instrument din acest domeniu este posibila încetinire economică. Investitorii ar trebui să cunoască bine importanța înțelegerii și încorporării ETF-urilor în portofoliile de investiții.



Întrebări Frecvente Care este cel mai bun ETF din sectorul AI? Alegerea celui mai performant ETF din sectorul AI necesită o analiză în prealabil a raportului randament/performanță. Vanguard are un ETF din domeniul inteligenței artificiale? Nu, Vanguard nu are un ETF dedicat inteligenței artificiale. Cu toate acestea, Vanguard Information Technology ETF (VGT) implică o anumită expunere pe activele din domeniul AI. Care este cea mai bună oportunitate de a investi în inteligența artificială? Este destul de greu de identificat cea mai bună oportunitate de a investi în domeniul AI. Investitorii ar trebui să își facă propriile cercetări și să accepte riscul ridicat al acestor investiții. Se pot verifica companiile bazate pe AI, cum ar fi NVIDIA Corporation (NVDA.US) și AMD (AMD.US) pentru dezvoltarea de GPU-uri high-end și extinderea capacităților de AI, alături de Arista Networks (ANET.US) sau SuperMicro Computer (SMCI.US), care își pot dezvolta activitatea datorită creșterii CAPEX în sectorul centrelor de date. Cu toate acestea, este foarte important să îți faci propriile cercetări. Cum să investești în acțiuni bazate pe AI din Marea Britanie? Pentru a investi în acțiuni bazate pe AI din Marea Britanie, deschide un cont de investiții pe o platformă online care oferă acțiuni și fonduri axate pe AI. Diversifică-ți investițiile și rămâi informat cu privire la tendințele industriei AI pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Ce sunt ETF-urile din domeniul AI și cum funcționează? ETF-urile din domeniul AI sunt fonduri de investiții care se concentrează pe companiile implicate în dezvoltarea AI, oferind diversificare și expunere pe această industria în creștere.

