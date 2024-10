Cum să alegi cel mai bun broker Forex&CFD

Piața Forex reprezintă cea mai mare piață internațională din lume, cu o cifră de afaceri zilnică estimată la mii de miliarde de dolari americani.

Ce este mai exact un broker Forex? Brokerii Forex sunt instituții care oferă clienților lor posibilitatea de a investi pe piața valutară. Piața valutară Forex este o piață over-the-counter, ceea ce înseamnă că nu are o locație fizică, iar tranzacțiile sale sunt efectuate direct între participanții la piață prin Internet sau (în prezent, mult mai rar) prin telefon. În principiu, această piață funcționează continuu, 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână. În plus, implică, în principal, tranzacții efectuate prin bănci. Cel mai mare avantaj al pieței Forex este lichiditatea ridicată, ceea ce facilitează vânzarea sau cumpărarea unui instrument dat în orice cantitate. Majoritatea brokerilor Forex oferă clienților lor oportunitatea de a tranzacționa CFD-uri care au la bază prețurile activelor suport, precum: mărfuri, acțiuni, perechi valutare, ETF-uri, criptomonede și indici bursieri. Ce este un CFD? CFD - contract pentru diferență - sau, mai exact, un contract pentru diferența de preț - este un acord între două părți pentru o sumă egală, cu diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere al poziției, fără a fi necesar schimbul fizic al activului. De reținut este faptul că CFD-urile au o istorie îndelungă. Aceste contracte au fost introduse de către instituțiile financiare la începutul anilor ‘90, investitorii retail având acces la aceste instrumente de la sfârșitul acelei perioade. De atunci, CFD-urile au câștigat popularitate în rândul investitorilor datorită conceptului lor simplu, mecanismului de levier încorporat, al costurilor scăzute și a miilor de piețe disponibile. Trebuie menționat că aceste caracteristici ale CFD-urilor pot fi, în anumite cazuri, în detrimentul intereselor investitorilor. De exemplu, un cost de intrare redus face ca această piață să fie ușor accesibilă celor care nu au cunoștințe sau experiență suficiente pentru a lua decizii de investiții în cunoștință de cauză, ceea ce duce adesea la pierderi semnificative. În mod similar, levierul financiar poate fi la fel de „dăunător” pentru investitori (și, mai precis, pentru fondurile lor) prin urmare, este foarte important să înțelegi ce este și cum funcționează, precum și să descoperi cum să îți gestionezi capitalul eficient. Află aici mai multe informații despre efectul de levier. Contractele pentru diferență au câteva caracteristici cheie care le diferențiază de alte instrumente financiare: CFD-urile sunt instrumente derivate

CFD-urile au efect de levier

CFD-urile pot avea ca activ suport aproape orice instrument financiar

CFD-urile permit utilizatorilor lor să obțină profit, atât pe o piață în creștere, cât și pe o piață în scădere Mai multe informații despre tranzacționarea CFD-urilor poți afla din această pagină și în continuare, în acest articol. Cum evaluezi un broker Forex&CFD - cum îl alegi pe cel mai bun Având deja definițiile pentru piața Forex și instrumentele de tip CFD, este momentul să discutăm criteriile care trebuie aplicate de către un investitor atunci când alege brokerul potrivit. În primul rând, acesta trebuie să fie foarte atent, să aleagă corect, asigurându-se că brokerul căruia îi încredințează banii este capabil să îi ofere siguranță, să lucreze îndeaproape și eficient cu el și să dispună de o ofertă competitivă și atractivă. Cu cât sunt mai multe informații disponibile despre acest broker, cu atât este mai de încredere, deoarece un broker bun nu are nimic de ascuns. Când se alege un broker, trebuie să se țină cont de nevoile și cerințele proprii. Mai jos sunt prezentate cele mai importante criterii pentru selectarea celui mai bun broker Forex&CFD. Poți verifica respectarea criteriilor de mai jos pe cont propriu sau pe un număr de diverse clasamente ale brokerilor. Reglementarea și supravegherea - garanții de încredere Clienții care intenționează să își încredințeze banii unei instituții financiare ar trebui să se asigure mai întâi că fondurile lor sunt pe mâini sigure. De aceea, este extrem de importantă alegerea unui broker credibil. Brokerii de Forex și CFD care furnizează servicii de investiții ar trebui să respecte cerințele legale ale țării în care își desfășoară activitatea în ceea ce privește licențele și permisele necesare emise de autoritățile relevante de supraveghere a pieței financiare. Aceste instituții sunt responsabile de supravegherea activităților și a altor entități ale pieței financiare, inclusiv a brokerilor de acest tip. Scopul unei astfel de supravegheri a pieței financiare este de a asigura stabilitatea, siguranța, transparența și funcționarea corespunzătoare a pieței. Rolul entităților de reglementare este de a proteja interesele participanților la piața financiară. În plus, aceste instituții sunt obligate să furnizeze informații reale și actualizate despre entitățile supravegheate, precum și să protejeze interesele lor legitime împotriva practicilor comerciale neloiale și a altor amenințări. Brokerii Forex de încredere operează în conformitate cu legile și garanțiile aplicabile. Printre instituțiile de supraveghere sunt incluse: FCA, CySEC sau PSFA. Fiecare clasament al brokerilor Forex&CFD ar trebui să conțină nu doar informații cu privire la starea de reglementare a brokerului, ci și detalii ale autorităților de reglementare care supraveghează brokerul (întrucât fiecare organism de reglementare are propria sa politică de reglementare financiară). FCA (Financial Conduct Authority) este instituția responsabilă de supravegherea pieței financiare și a participanților săi din Marea Britanie. Aceasta a fost înființată la 1 aprilie 2013 prin preluarea responsabilităților FSA (Autoritatea pentru Servicii Financiare). Marea Britanie, este cel mai important centru financiar din lume, trebuie să-și protejeze imaginea pentru a menține încrederea publicului, să ofere o supraveghere adecvată a propriilor organisme și să asigure un nivel adecvat de securitate. FCA este o autoritate neguvernamentală de supraveghere, care operează independent de guvernul britanic. Sarcina principală a sa este de a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței financiare și a participanților săi. Este responsabilă pentru asigurarea protecției consumatorilor și asigurarea stabilității sistemului financiar al Marii Britanii. În plus, FCA desfășoară o serie de activități la nivel global pentru a consolida cooperarea între diferite țări, în vederea asigurării implementării efective a standardelor internaționale și a procedurilor legale. CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) este un organism independent de supraveghere din Cipru. Principalele sale sarcini includ supravegherea pieței de investiții și a participanților săi, auditul tranzacțiilor și operațiunilor efectuate la bursă, inclusiv supravegherea Bursei de Valori din Cipru. CySEC își propune să se asigure că piața financiară din Cipru este văzută de investitori ca un mediu de investiții sigur, de încredere, stabil și atractiv. Aceasta se străduiește să obțină o bună reputație internațională. Brokerii care operează în baza licențelor emise de acest organism de supraveghere și care dețin permise corespunzătoare sunt cea mai bună alegere pentru investitorii care doresc să investească banii într-un mod sigur și de încredere. PFSA (Polish Financial Supervision Authority) este cel mai important organism de supraveghere responsabil pentru piața financiară poloneză. A fost înființat în 21 iulie 2006 ca organism guvernamental. PFSA este responsabil pentru asigurarea funcționării și dezvoltării corespunzătoare a pieței financiare și a unei comunicări eficiente între participanții săi. PFSA participă activ la dezvoltarea actelor juridice privind supravegherea pieței financiare. Autoritatea de supraveghere financiară a fost înființată pentru a preveni neregulile sau încălcările legii și pentru a asigura respectarea practicilor acceptate. Scopul său este de a proteja interesele atât ale participanților la piață, cât și ale consumatorilor. PFSA este, de asemenea, autorizat să impună sancțiuni financiare contravenientilor. Evident, este mai bine să alegi companii care au aprobările sau licențele necesare de a opera în acest domeniu și sunt capabile să garanteze plata fondurilor. Valoarea acestei garanții poate varia în funcție de țară. De exemplu, în Polonia sau Cipru este de aproximativ 20.000 de euro, în timp ce în Marea Britanie este de 85.000 de lire sterline. În Polonia, Depozitarul Național pentru Valori Mobiliare (KDPW) este organismul responsabil pentru plățile compensatorii. În Cipru, această funcție este îndeplinită de Fondul de Compensare a Investitorilor (ICF), în timp ce în Marea Britanie există Schema de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS). XTB este unul dintre cei mai mari brokeri Forex&CFD din lume și funcționează neîntrerupt din 2002. Datorită faptului că XTB operează în mai multe țări din întreaga lume, este supravegheat de o serie de organe de supraveghere, inclusiv cele listate mai sus. Prin urmare, acesta beneficiază de scheme de compensare, oferind clienților săi securitate financiară. Activitățile și modele de operare ale brokerilor Forex&CFD Un alt criteriu care trebuie luat în considerare este tipul de broker. În clasamentul brokerilor Forex&CFD, brokerii STP sau ECN sunt, de obicei, identificați ca fiind furnizori de servicii preferați, dar oare este corectă această afirmație? Amintim chiar de la început că nu există cel mai bun tip de broker Forex, deoarece pentru fiecare model există motive pro și contra. Brokerii sunt diferiți și fiecare are un model de operare diferit. Aceste modele sunt: Market Maker (MM) Electronic Communication Network (ECN) Straight Through Processing (STP) Market Maker (MM) – cel mai popular tip de broker. Acesta este modelul în care brokerul acționează ca un furnizor de piață - contraparte a tranzacției. Clientul/investitorul deschide o tranzacție direct cu un brokerul, care apoi decide dacă va asigura tranzacția pe piața interbancară. În acest model (MM), clientul nu are acces direct la piața interbancară, ci este în contact doar cu piața oferită de brokerul său. Avantajele brokerului de tip Market Maker (MM): Lichiditate ridicată - se efectuează aproape toate tipurile de tranzacții Disponibilitate foarte mare a piețelor și instrumentelor, inclusiv cele exotice Depunerea inițială minimă sau, adesea, nu există Fără comision la deschiderea și închiderea tranzacției Posibilitatea de a avea un spread fix, chiar și în timpul publicărilor de date macroeconomice Dezavantajele brokerului de tip Market Maker (MM): Nivelurile de spread și swap sunt mai mari decât media pieței, ceea ce poate genera costuri mai mari Recotări - acest lucru nu se aplică pentru XTB (care, deși funcționează sub modelul MM - execută ordine la piață) Electronic Communication Network (ECN) – acest tip de broker este mai puțin popular decât brokerul de tip Market Maker. Conform modelului rețelei de comunicații electronice, brokerul este un agent, nu o contraparte a tranzacției. Ordinul clientului este transmis de către broker către rețeaua de comunicații electronice - o platformă specială care conectează furnizorii de lichiditate cu beneficiarii lichidității. Ordinele pot fi inspectate și afișate în foi de comandă pentru a vedea toți participanții la piață. Ordinele sunt executate la cea mai atractivă rată de cumpărare / vânzare emisă de furnizorii de lichidități (acestea sunt cele mai mari bănci la nivel mondial, precum: JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Deutsche Bank). Avantajele brokerului de tip ECN: Spread-uri și swapuri mai mici Mai puțin probabil să genereze un conflict de interese între client și broker Fără recotări (în prezent, acesta este și cazul tuturor brokerilor MM de încredere) Dezavantajele brokerului de tip ECN: Cerințe mai stricte pentru depozitele inițiale Costuri suplimentare pentru fiecare ordin Brokerii se clasifică adesea ca ECN, în ciuda faptului că nu îndeplinesc criteriile de clasificare În anumite cazuri, brokerii ECN oferă prețuri mai puțin atractive și o execuție mai puțin eficientă a ordinelor decât brokerii MM (de exemplu, în situații extreme de piață) Straight Through Processing (STP) este un model în care ordinul clientului este transmis direct furnizorului de lichiditate (o bancă, o instituție financiară, o societate de investiții etc.), brokerul acționând exclusiv ca intermediar în tranzacție. Furnizorii de lichiditate oferă clientului prețul real de piață pentru ordin. Acest model nu are un birou de tranzacționare (NDD), iar ordinul este transmis anonim furnizorilor de lichiditate. Avantajele brokerului de tip STP: Spread-urile și swap-urile sunt mai mici decât în ​​cazul brokerilor MM Mai puțin probabil să genereze un conflict de interese între client și broker Anonimatul garantat la deschiderea tranzacțiilor Execuția rapidă a ordinelor la prețul pieței Dezavantajele brokerului de tip STP: Cerințe mai stricte pentru depozitele inițiale Comisioane suplimentare pentru fiecare ordin Nu este nevoie de agenți - brokerii STP trimit de regulă ordinele clienților către brokerii mari de tip MM Deși, în prezent, toate tipurile de brokeri sunt ușor accesibile pentru clienții de retail, brokerii MM reprezintă cea mai populară alegere din motive evidente. Acest lucru se datorează faptului că, în ultimii ani, tehnologia a contribuit la rezolvarea majorității diferențelor dintre modelul MM și ECN / STP în măsura în care acestea nu mai afectează sau au un impact foarte mic asupra tranzacționării de zi cu zi. Clientul care tranzacționează prin intermediul brokerului MM sau STP poate chiar să nu observe vreo diferență în modelele lor de operare. Limba în care este oferit serviciul de Customer Support (Asistență Clienți) În momentul în care când alegi să tranzacționezi cu un broker de Forex&CFD, este important să iei în considerare serviciul de asistență clienți; ar trebui să examinezi clasamentul brokerilor sau să apelezi la sursă (de exemplu, la linia de suport a brokerului) pentru a te asigura că acesta oferă suport într-o limbă pe care o înțelegi și totodată o vorbești. Unii brokeri - deși au interfața website-ului disponibilă într-o anumită limbă - nu oferă suport pentru clienți în acea limbă. Aceasta este o problemă importantă, deoarece lipsa unei comunicări adecvate poate duce la o serie de neînțelegeri. Este important să te simți în largul tău când ești în contact cu brokerul și să îți poți comunica eficient nevoile. Acesta este motivul pentru care limba în care este oferit suportul pentru clienți este atât de importantă. De asemenea, trebuie să verifici dacă website-ul brokerului, formularul de înregistrare, specificațiile instrumentului și platforma de tranzacționare sunt disponibile în limba ta. XTB este o companie internațională cu birouri în întreaga lume care se angajează să ofere clienților săi cea mai bună ofertă posibilă și cel mai înalt standard al serviciilor. Din acest motiv, website-ul companiei este disponibil într-o serie de limbi native. Serviciul multilingv pentru clienți facilitează comunicarea, rezolvarea problemelor și timpul de răspuns în relația cu clienții. Prin abordarea individuală a clienților, compania este în măsură să ofere - în timp util și eficient - asistența solicitată, adaptată nevoilor individuale. Platforma de tranzacționare Una dintre cele mai importante considerente atunci când selectezi cel mai bun broker este platforma de tranzacționare de care acesta dispune. O platformă de tranzacționare este, simplu spus, un sistem software special conceput pentru computere sau alte dispozitive care permite utilizatorilor să tranzacționeze pe piețele financiare prin intermediul rețelei de Internet. Prin utilizarea unei platforme de tranzacționare, investitorii pot cumpăra (activa poziții long) și vinde (activa poziții short) în timp real, la alegere, instrumentele financiare oferite de broker. De aceea, aceste platforme ar trebui să funcționeze eficient, rapid și fără probleme, dar și să aibă o interfață concepută să ofere cea mai intuitivă experiență pentru utilizator. O platformă bună de tranzacționare dispune de o gamă variată de instrumente analitice de care are nevoie fiecare investitor. Aceasta include indicatori de analiză tehnică, instrumente de analiză grafică, numeroase studii și statistici sau pur și simplu acces la cele mai recente și mai importante știri de piață. Platformele de tranzacționare, în special cele proprii, create chiar de brokeri, sunt extrem avansate din punct de vedere tehnologic și oferă utilizatorilor posibilitatea de a implementa propriile soluții și strategii utilizând API-ul (Application Programming Interface). Cel mai bun broker se angajează să construiască o relație de durată cu clienții săi, oferindu-le soluții personalizate. Acest lucru este cel mai bine obținut prin intermediul unei platforme de tranzacționare. Prin urmare, un astfel de sistem ar trebui să fie funcțional, transparent și ușor de utilizat atât de începători, cât și de utilizatorii cu experiență. Platformele de tranzacționare pot fi, în general, împărțite în două categorii: cele oferite de companii externe specializate care dețin soluții la cheie și cele create chiar de brokeri. Comparând aceste două tipuri de platforme, soluțiile dezvoltate de către brokerii sunt puțin mai bune, chiar și doar pentru faptul că procesele de actualizare sunt mai rapide. În plus, platformele proprii sunt mai atractive nu doar vizual, ci și din multe alte aspecte. Brokerii ce au dezvoltat platforme in-house se bucură de un avantaj semnificativ față de alți furnizori de sisteme de tranzacționare în materie de calitate a serviciilor și a tehnologiilor utilizate. Din acest considerent, ei sunt capabili să își ofere produsele și serviciile la prețuri competitive. Brokerii pot crea soluții unice, adaptate anumitor grupuri de clienți. Mulți dintre ei au notat deja acest aspect pe agenda lor. Un broker modern își îmbunătățește constant platformele de tranzacționare prin încorporarea de noi tehnologii. Un broker bun este cel care oferă clienților săi cele mai bune soluții posibile, inclusiv o platformă de tranzacționare îmbunătățită. Deseori, succesul investitorului depinde de alegerea platformei de tranzacționare. Ce tip de platforme oferă XTB? XTB, în calitate de lider de piață, ofertă spre utilizare clienților platforma inovativă xStation, concepută special pentru a răspunde nevoilor investitorilor. A câștigat o mulțime de premii și a fost prezentă în numeroase clasamente din industrie. De asemenea, utilizatorii au primit cel mai mare scor. xStation este ușor de utilizat, funcțională și are o interfață prietenoasă. Poate fi folosită pe mai multe tipuri de dispozitive, cum ar fi computere, tablete, telefoane sau chiar ceasuri smart. Investitorii ar trebui să fie mereu la curent cu cele mai recente informații din piață, fără a fi necesar să le caute în mod activ. Platforma xStation oferă posibilitatea de a asculta cele mai recente știri (prin intermediul webinarelor realizate zilnic de experții noștri) pentru a fi la curent cu cele mai noi oportunități de pe piață. Caracteristicile esențiale ale platformei includ calendarul macroeconomic, care permite cunoașterea datelor economice cruciale, inclusiv cele istorice și estimate, sau instrumentele analitice pentru a plasa linii de suport și rezistență pe grafice, formațiuni de preț sau canale de trend. De asemenea, platforma oferă accesarea a zeci de indicatori de analiză tehnică, inclusiv: Ichimoku, Bollinger Bands, Fibonacci sau Gann, marcaje derivate din teoria valurilor a lui Elliott și multe altele. Gama variată de indicatori și instrumente ajută investitorii să-și eficientizeze procesul decizional. În plus, platforma xStation oferă utilizatorilor acces la studii de piață avansate și comentarii ale analiștilor, pe lângă faptul că le oferă posibilitatea de a utiliza informații educaționale, sentimente de piață, statistici ale contului, scannere avansate pentru Acțiuni și ETF-uri. Fără îndoială, platforma de tranzacționare reprezintă un instrument foarte important atât pentru începători, cât și pentru investitorii cu experiență, deoarece este utilizat pentru plasarea ordinelor, analiza graficelor și gestionare portofoliilor (practic, întreaga activitate de trading se desfășoară aici). Aceasta trebuie să fie bine adaptată nevoilor tale, ușor de utilizat și eficientă în executarea ordinelor. Dacă nu ești sigur că vrei să deschizi un cont real pe o platformă de tranzacționare, deoarece nu ai informații suficiente despre funcționalitatea acesteia, poți oricând utiliza un cont demo. Acest cont permite utilizatorilor testarea minuțioasă a caracteristicile platformei și a instrumentele disponibile, deoarece contul demo este modelat foarte asemănător contului de tranzacționare real. Versiunea demo este disponibilă gratuit la XTB pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiune

