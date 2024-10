Tranzacționarea EURUSD - Cum să investești în perechea valutară EUR/USD?

Introducere Te interesează politic și urmărești știrile din marile economii occidentale? Vezi ce urmează să te întâmple cu perechea EURUSD și convinge-te că tranzacționarea este locul potrivit pentru tine.

Europa și SUA au fost piloni ai economiei globale de sute de ani, în ciuda puterii emergente a Chinei. Ambele economii sunt strâns legate în ceea ce privește mărfurile, deși Rezerva Federală a SUA conduce o politică monetară independentă de Banca Centrală Europeană. EURUSD este una dintre cele mai activ tranzacționate valute din lume, iar piața Forex este cea mai mare din lume, cu volume zilnice totale de până la 6,5 mii de miliarde de USD și o valoare totală a pieței estimată la peste 2,4 mii de miliarde USD. Ca și comparație, valoarea capitalizării bursiere a tuturor companiilor listate din lume este de aproximativ 100 de mii de miliarde USD, din care mai mult de jumătate este valoarea companiilor listate la bursa din SUA. Cotațiile EURUSD sunt influențate de mulți factori macroeconomici și specifici perechilor valutare. În acest articol vom prezenta principalii factori care modelează raportul de schimb EURUSD și îți vom spune cum să începei să tranzacționezi EURUSD. Ce este Forex? Forex este numele pieței globale de schimb valutar. Instrumentele de pe piața valutară CFD sunt cunoscute pentru cel mai mare levier disponibil, care permite o volatilitate ridicată a investițiilor chiar și cu mișcări relativ mici de preț, ceea ce creează oportunități, dar și un risc. Deoarece fluctuațiile prețurilor la schimburile valutare nu sunt foarte mari, levierul financiar ridicat oferă investitorilor și celor care tranzacționează activ o volatilitate ridicată a portofoliului chiar și atunci când prețurile se modifică cu 1% sau chiar 0,5% în 24 de ore. CFD înseamnă „Contract pentru Diferență”, iar CFD-urile pe perechi valutare sunt instrumente financiare. Tranzacționând CFD-uri pe Forex, nu devi proprietarul vreunei monede pe care o tranzacționezi, ci doar al unui contract pentru diferența de preț. Deci, atunci când tranzacționezi CFD-uri, faci doar speculații cu privire la acțiunea prețului - acesta poate întotdeauna să urce sau să scadă. Acest lucru, combinat cu efectul de levier financiar, îți poate oferi câștiguri mai mari și mai rapide, dar și pierderi. Fluctuațiile prețurilor sunt și mai puternice atunci când datele economice critice sau deciziile sunt publicate, astfel încât acest lucru poate oferi ocazii speciale pentru cei care tranzacționează scăderi, care speculează aceste evoluții prin poziții „short”. În cele din urmă, sarcina ta principală în calitate de trader este să prezici direcția viitoare de mișcare a prețului perechii valutare. CFD-urile sunt riscante pentru că într-un astfel de tip de tranzacționare ai acces la levier financiar. De aceea, timpul tău de reacție poate fi limitat. Totuși, unor investitori le place când lucrurile de pe piață se întâmplă mai rapid și acceptă un risc ridicat de investiție. Ce influențează EURUSD? Perechile valutare compară puterea economiilor prin agregarea tuturor informațiilor despre acestea, evaluând riscurile și perspectivele individuale. Perechea EURUSD compară economia Uniunii Europene (țări care sunt în Uniunea Monetară Europeană și au adoptat euro) cu Statele Unite ale Americii și, prin urmare, orice afectează una dintre economii se reflectă în prețul perechii EURUSD. Mișcările și deciziile care întăresc dolarul pot determina scăderea EUR/USD. Mișcările și deciziile care întăresc moneda euro pot determina creșterea valorii EUR/USD. Deși perechea nu numai că este afectată de cele mai importante date economice, dar acestea sunt unul dintre factorii cheie datorită publicațiilor ciclice. Acestea includ: ● Deciziile băncilor centrale (FED, BCE) (ratele dobânzilor, randamentele obligațiunilor de trezorerie) ● inflație CPI pentru SUA, UEM (Uniunea Monetară Europeană) ● Date privind creșterea PIB ● Indicele Managerilor de Achiziții ● Date privind piața muncii ● NFP (NonFarm Payrolls) și ISM Manufacturing Index ● Indicele din SUA privind sentimentul referitor la consum publicat de Universitatea din Michigan ● Indicele economic ZEW, indicele IFO Germany Business Climate ● Conference Board Oferim acces la datele economice cheie publicate zilnice. Ele pot fi accesate aici. Orice mișcări, decizii politice și situația geopolitică pot afecta euro și pot determina creșterea EUR/USD. Incertitudinea geopolitică afectează ambele perechi valutare într-un mod puternic. Acest lucru a fost demonstrat de războiul din Ucraina și dependența energetică care afectează economia Uniunii Europene în 2022. Mișcările și deciziile care întăresc dolarul pot determina scăderea EUR/USD. Mișcările și deciziile care întăresc moneda euro pot determina creșterea valorii EUR/USD. Un alt factor care poate afecta această pereche valutară este incertitudinea geopolitică. Statele Unite și Uniunea Europeană sunt parteneri comerciali importanți, iar investitorii acordă adesea atenție relației dintre aceste blocuri atunci când urmăresc cotațiile valutare. Instabilitatea poate avea un impact semnificativ asupra perechii EUR/USD. În cele din urmă, din moment ce economiile SUA și UE sunt foarte dependente de industria privată, chiar și performanța indicilor bursieri regionali majori din SUA și Europa poate determina creșterea sau scăderea valorii euro în raport cu dolarul. EURUSD poate fi, de asemenea, afectat indirect de starea de sănătate a indicilor bursieri. Discursurile șefilor băncilor centrale și ale membrilor acestora pot avea un impact foarte puternic asupra prețului EURUSD, deoarece băncile centrale stabilesc direcția politicii monetare. Băncile centrale stabilesc, de asemenea, ratele dobânzilor, care, conform teoriei economice a lui Fisher, afectează ratele de schimb. De exemplu, dacă ratele dobânzilor din SUA sunt în creștere și sunt la niveluri mai ridicate decât în Zona Euro, USD ar trebui să fie mai puternic decât EUR, fapt care se va reflecta în cursul de schimb. Fiecare investitor ar trebui să observe că sesiunile de tranzacționare afectează volatilitatea perechilor valutare. Cele mai importante date sunt publicate în timpul sesiunilor americane și europene, volatilitatea în sesiunea asiatică este scăzută, la fel în jurul prânzului, ora locală, când investitorii au pauza de masă. Volatilitatea crește și la începutul sesiunii din SUA dar și la sfârșitul sesiunii europene. Vânzarea în lipsă Vânzarea în lipsă înseamnă poziții care mizează pe scăderea prețurilor. Cu această poziție poți câștiga bani atunci când prețurile instrumentelor scad. În mod normal, investitorii pierd bani atunci când prețurile scad. Cu toate acestea, tranzacționarea prin CFD-uri îți permite să tranzacționezi în toate condițiile, chiar și în momentul scăderii prețurilor. În strategia de „vânzare în lipsă”, comportamentul prețului este cel mai important. Declinurile sunt de obicei mai dinamice și durează mult mai puțin decât „mișcarea ascendentă”, cunoscută și sub numele de piață “bull”. Poți vedea cum s-au comportat prețurile și indicii companiilor din SUA în 2008 în contextul falimentului Lehmnan Brothers sau în martie 2020 în timpul prăbușirii cauzate de pandemia de Covid. Pe piața valutară, poți vedea ce s-a întâmplat cu lira turcească - USDTRY, în toamna anului 2021 din cauza deciziilor băncilor centrale. Poți, de asemenea, să urmărești perechea EURUSD și să vezi cum diferitele dintre politicile băncilor centrale (FED vs EBC) și geopolitica au afectat cotațiile. Datorită posibilității de „vânzare în lipsă”, adică a pariului pe scăderi de preț, Michael Burry, actualul proprietar al fondului speculativ Scion, care a criticat sistemul de credit american, a făcut avere în panica de pe Wall Street din 2008. Aceasta povestea este descrisă în filmul „The Big Short”. Vânzare în lipsă pe platforma XTB Poți deschide o poziție “short” pe platformă în același mod în care deschizi o poziție “long”. În loc să apeși pe butonul verde – CUMPĂRĂ, selectezi butonul roșu - VINDE. Poziția pentru prețuri în creștere, butonul verde - CUMPĂRARE - poziție “long”. Poziția pentru scăderea prețurilor, butonul roșu – VÂNZARE - poziție “short” Ordinele în așteptare SL și TP Atunci când tranzacționezi instrumente CFD, trebuie să ții cont de o volatilitate ridicată a prețului și a rezultatului poziției. Analizând graficul și situația în schimbare, unii investitori decid să folosească ordine în așteptare automate, astfel încât să nu fie nevoiți să urmărească graficul tot timpul. Stop Loss După cum sugerează și numele, un ordin “Stop Loss” poate proteja împotriva creșterii pierderilor, poziția va fi închisă automat atunci când cotația scade sub nivelul specificat. Un alt tip de ordin stop loss este trailing stop loss, care urmărește prețul unui instrument la o distanță stabilită de tine. Utilizarea unui trailing stop loss îți poate permite să menții o poziție pentru o perioadă mai lungă de timp, maximizându-ți profiturile și limitând riscul care reiese dintr-o mișcare bruscă a prețului. Take profit Un ordin Take Profit, pe de altă parte, îți va permite să închizi automat o poziție profitabilă la un nivel de preț pe care îl consideri adecvat. Nivelul de închidere se poate baza, de exemplu, pe analiza tehnică pe care o vei face pe platforma XTB sau pe propria analiză a situației pieței. Poți găsi mai multe informații despre ordinele în așteptare împreună cu instrucțiunile pentru setarea acestora aici și în platforma XTB, în pagina 'Educație', unde poți urmări videoclipuri cu instrucțiuni. Levier financiar Utilizarea efectului de levier implică atât șansa de a deschide o poziție mare cu o cantitate mică de capital, cât și responsabilitate și risc mai mare. Când tranzacționezi instrumentele CFD, suma pe care o investești pentru a deschide o poziție se numește marjă. Suma necesară pentru a deschide o poziție depinde de instrumentul pe care îl tranzacționezi și de efectul de levier atribuit acestuia. Să folosim un exemplu. Dacă ar fi să deschizi o poziție minimă de 0,01 lot (1 lot este egal cu 100.000 de unități din moneda de bază) pe perechea valutară EURUSD, te-ar costa aproximativ 33 EUR, deoarece efectul de levier disponibil pe perechea EURUSD este de 1:30, acest lucru se traduce că pentru a deschide o pozitie ai avea nevoie de 3,33% din valoarea nominală în marjă. Astfel, ai deschide o poziție de 1.000 EUR (0,01 x 100.000) cu o marjă de 33 EUR. De asemenea, este important să te familiarizezi cu termenii Sold, Equity (Valoarea contului) marjă liberă și, cel mai important, nivelul marjei. Soldul contului se modifică numai atunci când depui, retragi, închizi sau deschizi o poziție. Capitalul propriu este suma din soldul tău, plus rezultatul curent al pozițiilor tale deschise. Marja este suma marjelor tale - suma totală blocată pentru a deschide pozițiile pe CFD-uri. Marja liberă este suma pe care o poți folosi în continuare pentru a deschide noi tranzacții. Nivelul marjei este un indicator care numără procentul din marja ta. Formula este Capital / Marja x 100%. Astfel, dacă capitalul propriu este de 3300 EUR și marja într-o poziție CFD este de 33 EUR Nivelul marjei va fi de 1000%. Cu toate acestea, dacă valoarea contului tău este de 35 EUR și marja este de 33 EUR nivelul marjei tale va fi de aproape 106%. (35 / 33 x 100 % = 106) Dacă pe o poziție CFD deschisă ai înregistrat o pierdere de 18 EUR, valoarea contului tau este de doar 17 EUR. În acest caz, nivelul marjei tale va fi de aproximativ 51,5%, ceea ce înseamnă că este declanșat automat un ordin în așteptare - Margin Stop, care îți va închide poziția pentru a opri pierderile ulterioare dacă nivelul marjei scade sub 50%. Existența mecanismului este o cerință legală și este un rezultat al reglementărilor la care ne supunem, cum ar fi reglementarea instituțiillor de supraveghere financiară precum ESMA și FCA. Dacă nivelul marjei scade sub 80%, îți vom trimite un avertisment de apel de marjă, ceea ce înseamnă că nivelul marjei tale a scăzut la niveluri periculoase și poate duce la închiderea pozițiilor tale. Dacă dorești să îți menții pozițiile CFD deschise în timp ce nivelul de marjă scade, poți pur și simplu să depui fonduri în contul tău, ceea ce va determina creșterea capitalului propriu (valoarea contului) și creșterea nivelului marjei. Informațiile despre nivelul actual de marjă (%) sunt afișate în platformă, astfel încât nu trebuie să faci aceste calcule pe cont propriu. Poți citi mai multe despre mecanismul Margin Stop aici. Cum să începi tranzacționarea EURUSD? Pentru a începe tranzacționarea EURUSD pe un cont real, trebuie să parcurgi procesul de înregistrare, unde vei răspunde la câteva întrebări despre despre piețele bursiere și vei îndeplini anumite condiții. Nu ar trebui să îți ia mai mult de câteva minute. Iată link-ul și formularul în care poți aplica pentru deschiderea unui cont. Un cont de investiții îți va oferi oportunitatea de a tranzacționa CFD-uri pe zeci de perechi valutare diferite atât de pe piețele exotice majore, cât și din cele emergente. De asemenea, poți deschide un cont DEMO gratuit, valabil 30 de zile, unde vei începe să tranzacționezi bani virtuali și vei putea să te familiarizezi cu platforma XTB. Poți citi mai multe despre platforma de tranzacționare aici. Poți citi mai multe despre conturile DEMO aici. De aici vei putea începe procesul de înregistrare a contului DEMO. Levierul disponibil pentru EURUSD este de 1:30. Vei avea nevoie de doar 3,33% din valoarea contractului pentru a deschide o poziție long (de cumpărare) sau short (de vânzare) a cotației perechii valutare. Un volum de 1 lot este egal cu 100.000 de unități din moneda de bază. Un mini lot reperezintă 0,1 loturi și este egal cu 10.000 de unități din moneda de bază. Un volum de 0,01 loturi este egal cu 1 000 de unități din moneda de bază. De exemplu, pentru a deschide o poziție de 0,1 lot pe EURUSD, veți avea nevoie de doar 333 EUR care înseamnă, datorită efectului de levier, un angajament în marjă de 3,33%. În plus, platforma de tranzacționare XTB oferă instrumente de analiză tehnică, mulțumită cărora vei putea să îți implementezi propriile strategii de tranzacționare, vei avea acces la previzualizarea volumului de tranzacționare EURUSD, precum și un serviciu profesional pentru clienți și o interfață grafică prietenoasă. Conturile clienților XTB sunt protejate împotriva soldului negativ, datorită căruia, atunci când tranzacționezi pe piața Forex, nu poți pierde mai mult decât ai decis să depui în contul tău de tranzacționare. Mecanismul Margin Stop te va proteja parțial în condițiile de volatilitate extremă de piață și îți va închide poziția atunci când nivelul de marjă va fi sub 50%. Datorită ordinelor în așteptare precum Stop Loss sau Take Profit te poți proteja și singur. Te rugăm să reții că abordarea psihologică este, de asemenea, importantă. Orar de tranzacționare Dar ce putem spune despre orele în care tranzacționare perechii valutare este disponibilă? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care urmăresc această valută (EURUSD). Piața este deschisă 5 zile pe săptămână. Forex „se deschide” duminică la 23:00 CET (Luni 00:00 ora României) și rămâne disponibilă continuu pentru traderi, până vineri la 22:00 CET (23:00 ora României). Trebuie să amintim că volatilitatea și lichiditatea pentru diverse instrumente variază în diferite momente ale zilei. Așadar, oricine își începe aventura pe piața Forex ar trebui să cunoască în detaliu programul sesiunilor de tranzacționare. Știind ce piețe și în ce momente au o volatilitate mai ridicată sau o lichiditate mai scăzută poate reprezenta un element cheie pentru un trader, necesar pentru a-și planifica tranzacțiile și a gestiona riscul în mod corespunzător.

