Investiții în valute

Valutele pot fi utilizate nu numai de traderi, ci și de investitori. Este posibil să faci acest lucru? Cum poți folosi valutele într-o investiție?

Imaginează-ți o piață agitată care nu doarme niciodată, unde traderii din întreaga lume cumpără și vând în mod constant. Aceasta nu este o piață obișnuită; aceasta este piața valutară. Mai bine cunoscută sub numele de Forex. Piața valutară este cea mai mare piață din lume, dar trebuie remarcat faptul că piața Forex este dominată de speculatori care tranzacționează trilioane de dolari în fiecare zi, în întreaga lume. Dar monedele nu sunt doar pentru tranzacționare. Cum pot fi ele folosite în investiții? Puterea fiecărei monede este întotdeauna exprimată într-o altă monedă, iar relația dintre acestea se schimbă constant. Investitorii trebuie să fie conștienți de riscurile de schimb valutar pe care le implică investițiile în monede străine, de potențialul de „acoperire” pe care îl creează piața forex. Monedele nu înseamnă doar cumpărarea de bancnote de la casa de schimb valutar. Înțelegerea lor în profunzime și dobândirea de cunoștințe legate de analiza datelor și situațiilor economice pot fi o parte importantă a unei strategii de investiții mai ample. Bazele investițiilor în valute Pentru investitori, monedele pot fi interpretate nu ca o alternativă la piețele financiare convenționale, ci ca active total diferite. Desigur, investițiile în valute gravitează în jurul cumpărării și vânzării valutelor, cu scopul de a profita de fluctuațiile valorii acestora. Dar, în general, monedele oferă mult mai mult investitorilor, deoarece toate activele sunt denominate în ele, în principal în dolari americani. Interconectivitatea crește la nivel mondial, iar progresele în domeniul tehnologiilor digitale continuă să alimenteze expansiunea pieței. Ușurința și confortul platformelor online au deblocat lumea Forex pentru un grup complet nou de investitori și traderi privați. Forex nu se aseamănă cu o bursă de valori, situată într-o anumită locație precum New York sau Hong Kong, limitată de orele convenționale de tranzacționare. Forex funcționează non-stop, cinci zile pe săptămână, în marile centre financiare din întreaga lume.

De la Londra la Tokyo, traderii pot schimba valute în mod electronic, reacționând în timp real la fluctuațiile pieței. Deoarece funcționează 24/5, piața valutară oferă oportunități neîntrerupte și lichidități uriașe și pentru investitorii mari, investitorii instituționali. Piața valutară funcționează pe principiul perechilor valutare. Gândește-te la ea ca la un balansoar - atunci când o monedă crește, cealaltă trebuie să scadă. Prima monedă din pereche este moneda de bază, care este întotdeauna egală cu unu. A doua este moneda de cotație, a cărei valoare este determinată de rata de schimb. Dinamica perechilor valutare stă la baza investițiilor în valute, perechile-cheie precum EURUSD și GBPUSD reprezentând o parte semnificativă a volumului pieței. Dacă luăm drept exemplu cea mai mare pereche, EURUSD, putem observa că moneda de bază este EUR, iar moneda cotată este USD. Dacă EURUSD scade, înseamnă că EUR pierde și USD se consolidează. Dacă EURUSD crește, înseamnă că EUR câștigă și USD se depreciază. În acest caz, putem cumpăra mai mulți dolari americani cu aceeași cantitate de euro. Important: Fiecare pereche valutară oferă investitorilor informații despre rata de schimb a doar două valute, cum ar fi EURUSD, GBPUSD, USDJPY sau EURZAR. De fapt, este posibil (dar, desigur, rar) să vedem indicele dolarului american consolidându-se ușor, cu creșteri ale EURUSD. De ce se modifică cursurile valutare mondiale? Există doi factori de bază privind cursurile valutare, care influențează puterea fiecărei monede din lume. Aceștia sunt: Factorii fundamentali, cum ar fi politica monetară, condițiile și perspectivele economiei, datele macro etc.

cum ar fi politica monetară, condițiile și perspectivele economiei, datele macro etc. Factorii psihologici, cum ar fi percepția globală a riscului, condițiile de pe piețe, riscurile geopolitice etc. Cursurile valutare depind, printre altele, de situația economică a anumitor țări. Astfel, datele macroeconomice au impact asupra mișcărilor valutare. Dacă economia țării crește rapid, moneda țării respective ar trebui să fie mai puternică. Dacă economia țării se confruntă cu o criză, moneda țării respective ar trebui să scadă. Prin urmare, investitorii analizează comunicatele și evenimentele macroeconomice. Atunci când moneda scade, o numim „depreciere”. Când moneda crește, vorbim de „apreciere”. 6 factori de bază pentru ratele de schimb Inflația (o rată mai scăzută a inflației ajută la puterea de cumpărare și, prin urmare, este pozitivă pe termen lung, dar ar putea fi negativă pe termen scurt dacă reduce așteptările privind rata dobânzilor) Politica monetară (ratele dobânzilor mai ridicate apreciază moneda locală, ratele mai mici o depreciază) Politica fiscală (un nivel mai ridicat al datoriei publice este negativ pentru monedă) Stabilitatea politică (instabilitatea conduce la o depreciere a monedei) Balanța de plăți (deficitul de cont curent determină deprecierea monedei locale) Performanța economică a țării Important: De obicei, în perioadele negative pentru investitori și de aversiune la risc, dolarul american câștigă. Investitorii aleg numerarul și stimulează „dolarul verde”. Acesta este motivul pentru care este numit una dintre „clasele de active de refugiu”. Dar nu uita, nu este o regulă de aur și depinde întotdeauna de situații. Pe de altă parte, euro câștigă de obicei atunci când apetitul pentru risc al investitorilor este mai ridicat, ceea ce înseamnă un nivel mai ridicat de optimism pe piețe. Indicatorii economici și impactul lor Indicatorii economici acționează ca un barometru, măsurând climatul economic al unei țări. De exemplu, un PIB ridicat indică o economie robustă, care poate consolida moneda. Pe de altă parte, o inflație ridicată poate slăbi puterea de cumpărare a unei monede și poate provoca volatilitate ratelor de schimb. Acești indicatori oferă o imagine instantanee a sănătății economice a unei țări, ajutând traderii să anticipeze mișcările pieței și să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză. Stabilitatea politică și puterea monedei Imaginează-ți o barcă pe o mare furtunoasă, agitată de valuri și lovită de vânt. Acesta este efectul pe care un climat politic instabil îl poate avea asupra valorii unei monede. Pe de altă parte, stabilitatea politică poate calma apele, stimulând încrederea investitorilor și consolidând moneda unei națiuni. Aceasta este o dovadă a faptului că, în lumea tranzacțiilor valutare, nu toate schimbările sunt determinate de cifre. Exemple de Oportunități de investiții în valute La fel ca un marinar experimentat care interpretează vânturile, un trader forex de succes depinde de strategii eficiente pentru a naviga prin curenții pieței. Două dintre cele mai populare abordări sunt analiza fundamentală, care se concentrează pe indicatorii economici, și analiza tehnică, care utilizează instrumente de cartografiere pentru a prezice mișcările prețurilor. Combinarea acestor două abordări poate oferi traderilor o viziune holistică asupra pieței, ghidându-i către decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză. Investiții valutare Investitorii care cumpără acțiuni denominate în altă monedă decât moneda utilizată pentru cumpărarea de acțiuni sau ETF-uri, își asumă așa-numitul „risc valutar”. În general, pentru a investi în valute, trebuie să schimbi moneda la un birou fizic sau online, dar piața oferă și alte modalități, mai puțin evidente, de a obține expunere la o monedă. Desigur, scopul investiției în valute nu este de a obține un randament uriaș, ci de a diversifica capitalul sau de a avea un mic câștig suplimentar. Ca orice altă investiție, aceasta comportă și un anumit risc;

O astfel de modalitate este de a cumpăra active, cum ar fi acțiuni sau ETF-uri, denominate într-o monedă diferită de moneda pentru care sunt achiziționate. Într-o astfel de situație, de exemplu, un investitor care utilizează euro pentru a cumpăra acțiuni cotate în dolari americani, va face referire la un profit suplimentar în cazul în care dolarul american se apreciază în raport cu euro. Dacă USD scade în raport cu EUR, un astfel de investitor va suferi o pierdere suplimentară din această cauză. Primul exemplu Un investitor a cumpărat 100 de acțiuni Tesla la 100 de dolari pe acțiune, folosind moneda EUR pentru a face achiziția. Când a făcut achiziția, cursul de schimb EURUSD era de 1. Când a vândut acțiunile sale la un preț de 120 de dolari, a realizat un profit într-un moment în care cursul de schimb EURUSD crescuse la 1,10. Într-o astfel de situație, vedem că, de când a făcut investiția, euro a crescut față de dolar cu aproximativ 10%. Un astfel de investitor va obține un profit de aproximativ 20% din diferența de preț a acțiunii la momentul cumpărării și la momentul vânzării și un profit suplimentar de aproximativ 10% din modificarea cursului de schimb. Al doilea exemplu Un investitor a cumpărat 100 de acțiuni Tesla la 100 de dolari pe acțiune, folosind moneda EUR pentru a face această investiție. Când a investit banii, rata de schimb EURUSD era de 1,0. Când a vândut, a înregistrat o pierdere prin vânzarea acțiunilor la un preț de 90 de dolari, pe care a realizat-o într-un moment în care cursul de schimb EURUSD scăzuse la 0,9. Într-o astfel de situație, vedem că, de când a făcut investiția, euro a scăzut față de dolar cu aproximativ 10%. Un astfel de investitor va înregistra o pierdere de aproximativ 10% din diferența dintre prețul acțiunilor la momentul cumpărării și la momentul vânzării și o pierdere suplimentară de aproximativ 10% din modificarea cursului de schimb. Al treilea exemplu Un investitor a cumpărat 100 de acțiuni Tesla la 100 de dolari pe acțiune, folosind moneda EUR pentru a face achiziția. Când a făcut achiziția, cursul de schimb EURUSD era de 1. Când a vândut, a înregistrat o pierdere prin vânzarea acțiunilor sale la un preț de 90 de dolari, dar a făcut-o într-un moment în care cursul de schimb EURUSD crescuse la 1,10. Într-o astfel de situație, vedem că, de când a făcut investiția, euro s-a apreciat față de dolar cu aproximativ 10%. Un astfel de investitor va avea un randament 0 al investiției. Pierderea de 10% din diferența de preț a acțiunilor la momentul cumpărării și la momentul vânzării va fi compensată de câștigul de aproximativ 10% din modificarea cursului de schimb. Pe scurt, riscul ratei de schimb are două fațete. Acesta poate aduce unui investitor un profit suplimentar dacă se așteaptă ca moneda să se deprecieze față de cea în care este cotată acțiunea sau ETF-ul în cauză (și dacă acest lucru se va întâmpla cu adevărat). Pe de altă parte, poate aduce o pierdere dacă un astfel de scenariu nu se materializează. Cu alte cuvinte, aceasta poate fi considerată o modalitate sigură de a obține o expunere suplimentară la piața valutară. Analiza și rolul așteptărilor Prețurile monedelor sunt modelate de piețe. Uneori există așa-numitele „intervenții” valutare, din partea băncilor centrale, dar chiar și acestea sunt întâmpinate în cele din urmă de o reacție a pieței. Sentimentul pieței este un factor puternic care afectează monedele, uneori în mod izolat de elementele fundamentale. Cu toate acestea, ca regulă generală, există factori care afectează prețurile monedelor în mod pozitiv sau negativ. Mai jos vom enumera unii dintre factorii de bază. Reacția unei monede la datele publicate depinde în mare măsură de modul în care o anumită publicare se raportează față de așteptările pieței. Astfel, datele puternice nu înseamnă întotdeauna o creștere a monedei, iar datele slabe pot fi percepute pozitiv de piață dacă reușesc să surprindă pozitiv previziunile. Analiza fundamentală Analiza fundamentală este ca o busolă, indicând traderilor direcția tendințelor economice. Concentrându-se pe indicatori economici precum PIB-ul, ratele inflației și datele privind ocuparea forței de muncă, investitorii pot obține o înțelegere mai profundă a sănătății economice a unei țări. Ulterior, acest lucru poate oferi perspective utile asupra valorii potențiale a monedei unei țări, ajutând traderii să își orienteze investițiile către profitabilitate. Există trei tipuri principale de indicatori economici - indicatori principali, indicatori coincidenți și indicatori întârziați. Cu toate acestea, indicatorii principali atrag cea mai mare atenție, deoarece sunt adesea utilizați pentru a face previziuni. Printre indicatorii principali se numără: indicatorii managerilor de achiziții (PMI), indicatorii ISM, vânzările de locuințe, autorizațiile de construcție, cererile săptămânale de șomaj, prețurile acțiunilor și așteptările consumatorilor (de exemplu, indicele privind sentimentul consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan). Politica monetară Politica monetară este dictată de autoritatea monetară a unei țări (de obicei banca centrală) care decide cu privire la costurile împrumuturilor de bani și reglementează baza monetară (cantitatea de bani în circulație). În multe țări, politica monetară este separată de politica fiscală, deoarece sporește credibilitatea și stabilitatea unei monede. Băncile centrale dispun de trei instrumente convenționale principale - operațiunile de piață deschisă, facilităţile permanente acordate instituţiilor de credit și rezervele minime obligatorii. Cu toate acestea, ele dispun și de unele instrumente neconvenționale, cum ar fi relaxarea cantitativă (QE). Deciziile autorității monetare au un impact real asupra economiei, așadar, sunt urmărite pe scară largă de participanții la piață. Politica „dovish” (expansionistă) - presupune rate scăzute ale dobânzii, de obicei susține deprecierea monedei scăderea ratei de dobândă fără risc

poate duce la inflație, dar și la crearea de locuri de muncă

obiectivul este de a sprijini cererea în economie

conduce de obicei la deprecierea monedei Politica “hawkish” (contracționistă) - presupune rate ridicate ale dobânzii, sprijină de obicei aprecierea monedei rate ridicate ale dobânzii

creșterea ratei de dobândă fără risc mai mare

poate duce la dezinflație și la creșterea ratei șomajului

scopul este de a reduce cererea în economie

conduce de obicei la aprecierea monedei Politica fiscală Politica fiscală este responsabilă de redistribuirea resurselor în economie într-un mod care să asigure funcțiile dorite ale statului, să redirecționeze averea în conformitate cu obiectivele politicii sociale și să gestioneze activele (și datoria) statului. Deoarece cheltuielile statului pot varia în funcție de politicile aplicate, iar veniturile variază în funcție de nivelul impozitelor și de condițiile economice, bugetul înregistrează diferite niveluri de deficit sau (într-un caz mult mai rar) de excedent. Modificarea echilibrului bugetar face ca (uneori în mod inadvertent) politica fiscală să fie expansionistă sau contracționistă. Expansivă - impozite mai mici, creșterea datoriei publice, deficite bugetare și cheltuieli mai mari (de obicei înseamnă deprecierea monedei)

Contracționistă - impozite mai mari, nivel mai scăzut al datoriei publice, cheltuieli publice mai mici (de obicei pentru a susține puterea monedei) Formațiuni de lumânări japoneze Analiza tehnică Analiza tehnică poate fi interpretată ca un telescop, ajutându-i pe traderi să identifice potențialele tendințe care se întrevăd la orizont. Prin utilizarea instrumentelor de cartografiere și a indicatorilor, traderii pot identifica mode în mișcările prețurilor, cu ajutorul cărora ar putea prezice punctele potențiale de intrare și ieșire pentru tranzacțiile lor. Astfel, analiza tehnică acționează ca un instrument de navigație, ajutându-i pe traderi să-și traseze cursul pe piața forex și nu numai. Rolul așteptărilor Așteptările joacă un rol esențial pentru piețele financiare. Așteptările pieței pot fi adesea incluse în prețurile curente. Cu toate acestea, rezultatele neașteptate pot stârni o volatilitate suplimentară asupra activelor sau investițiilor legate de o anumită publicație. Din acest motiv, investitorii urmăresc cu atenție toate știrile și publicațiile legate de investițiile lor. În plus, dacă datele publicate sunt mai puternice decât valorile anterioare, dar sunt totuși sub așteptările pieței, acestea pot afecta negativ piețele. În majoritatea cazurilor, situația inversă ar avea un efect advers. Pe piețele care sunt eficiente, doar informațiile noi (care nu au fost încă incluse în prețuri) ar putea afecta prețurile. Cu toate acestea, este important de știut că reacțiile pieței sunt determinate și de psihologie, ceea ce face ca unele reacții să fie aproape imprevizibile. Să analizăm două exemple. Germania - Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier Iunie 2023 Anterior: 43,2 Prognoză: 43,5 Actual: 41 EURUSD a slăbit și a înregistrat reacții de panică după anunțarea datelor PMI „recesioniste” din Germania, care au fost publicate pe 23 iunie 2023, mult sub așteptări. Indicatorul PMI privind sectorul industrial german la 41 de puncte a fost mult mai mic decât îmbunătățirea așteptată de analiști la 43,5 (de la 43,2 anterior). Acest rezultat a fost, de asemenea, cel mai scăzut din 2020 și chiar „minimele” PMI din 2019 au fost mai mari decât această valoare. De asemenea, indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a fost mai scăzut, la nivelul de 54,1 față de valoarea așteptată de 56,3 (doar un pic mai mic comparativ cu publicarea anterioară de 57,2). Reține că mai mulți factori au impact asupra perechii valutare, iar în acest exemplu acești factori au intrat în joc după ce investitorii au interpretat comunicatul PMI drept bun. Sursă: xStation5 SUA - PIB-ul pentru Q2 2023 (revizuit) Anterior: 1,3% Prognozăt: 1,4% Actual: 2% Aici poți observa că datele neașteptate pot avea, de asemenea, impact asupra piețelor bursiere. În acest caz, datele peste așteptări privind PIB-ul din SUA au dus la creșterea USDIDX (contract futures pe indicele dolarului american). USDIDX a crescut pe 29 iunie 2023, după o revizuire care a depășit așteptările privind PIB-ul SUA pentru trimestrul al doilea, care a ajuns la 2% față de 1,4% estimat și 1,3% anterior. După anunțarea datelor optimiste PIB, piețele în aceeași zi au primit, de asemenea, date privind consumul din SUA cu mult mai mici decât estimările. Numărul cererilor de șomaj din SUA: 239.000 față de 265.000 prognoză. Datele puternice au susținut așteptările privind noi creșteri ale ratei dobânzii din partea Fed și menținerea politicii „hawkish” pentru mai mult timp. Indicatorii economici, cum ar fi PIB-ul, inflația și rata șomajului, servesc drept elemente de ghidaj, oferind informații despre sănătatea economică a unei țări. Dar nu este vorba numai de cifre. Forța unei monede poate fi influențată și de stabilitatea politică, reflectând încrederea investitorilor în guvernanța și perspectivele economice ale unei țări. Analiza datelor valutare poate oferi informații valoroase cu privire la acești factori.

Întrebări Frecvente Este investiția în valute o idee bună? Investiția în valute poate fi o investiție profitabilă. Din punct de vedere istoric, valutele au o volatilitate mai scăzută decât acțiunile, dar, în același timp, obiectivul investițiilor în valute este complet diferit de cele în acțiuni. Este foarte greu să ai câștiguri uriașe din investiția în valute, dar mai ales pentru investitorii pe termen lung, valutele pot aduce o diversificare mai mare și le pot susține averea. În același timp, dacă nu ești un trader experimentat, nu este recomandabil să te angajezi în tranzacționarea valutară intraday. Care monedă este o opțiune bună pentru a investi în prezent? Investiția într-o monedă precum francul elvețian sau dolarul american poate fi o alegere inteligentă, având în vedere stabilitatea acestora și sistemele bancare avansate care susțin monedele naționale. Acest lucru este susținut în continuare de economii de piață puternice, un PIB ridicat și o rată scăzută a șomajului. Ce este tranzacționarea Forex? Tranzacționarea Forex presupune cumpărarea și vânzarea de valute cu scopul de a profita de fluctuațiile valorii acestora. Cumpărând la prețuri scăzute și vânzând la prețuri ridicate, traderii pot profita de aceste mișcări ale pieței pentru a obține un profit. Când ar trebui să cumpăr valută? Dacă identifici argumente puternice pentru teza deprecierii monedei pe care o deții, poți decide să-ți diversifici portofoliul prin expunerea la valute străine. Argumentele pentru o scădere a monedei ar putea include o creștere economică slabă, o inflație mai mare sau politici foarte „dovish” ale băncilor centrale. Cum câștigi din schimbul valutar? Investitorii sunt profitabili pe piața valutară atunci când moneda pe care o cumpără creșteîn raport cu moneda pe care o schimbă (vând). Orice investitor care cumpără o monedă speră că aceasta se va aprecia. Care este cea mai stabilă monedă din lume? Cele mai stabile monede din lume sunt considerate a fi, printre altele, dolarul american sau francul elvețian. În ambele cazuri, banca centrală (Fed și SNB) controlează emiterea de bani. De-a lungul deceniilor, dolarul american și-a câștigat statutul de așa-numit activ „safe haven”, care poate câștiga în timpul tensiunilor sau crizelor de pe piață, în timpul cărora investitorii vând acțiunile și „se întorc la numerar”. Care este cea mai slabă monedă din lume? Unele dintre cele mai slabe monede din lume, în 2023, sunt peso-ul argentinian sau lira turcească. Ambele țări se luptă cu inflația masivă și cu sentimentul negativ al investitorilor. Poți fi profitabil cumpărând și vânzând valute? Este posibil să câștigi bani tranzacționând valută, dar ceea ce contează mai mult pentru investitori este ce se întâmplă cu o monedă pe termen lung. După cum am menționat în articol, cumpărarea de acțiuni în valută poate aduce profit suplimentar sau, dimpotrivă, poate reduce rezultatele investiției (riscul cursului de schimb). Cum să investești în valute online? Ratele valutelor disponibile online pot fi diferite, în funcție de fiecare casă de schimb valutar online. Nu există un curs f/x valutar unic, real și, în funcție de fiecare instituție sau bancă, pot exista unele diferențe. Poți căuta cele mai bune rate. Dacă investești online în acțiuni ale companiilor, în valute diferite, cursul de schimb actual ar trebui să fie cel real, preluat de pe piața valutară.

