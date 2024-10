Alegerea celui mai bun cont de tranzacționare

Pentru multe persoane care sunt interesate în a investi pe piețele financiare, bursa poate părea un loc misterios și exclusivist, rezervat doar oamenilor de afaceri sau brokerilor îmbrăcați în costume, cămăși albe și bretele roșii. Cu toate acestea, deoarece trăim în era progresului tehnologic și a informațiilor nelimitate, investițiile în acțiuni au devenit accesibile pentru toată lumea. Primul pas pentru a începe să investești pe bursă presupune alegerea și deschiderea unui cont de tranzacționare. În acest articol, vom discuta în detaliu despre ce este un cont de tranzacționare și cum funcționează el, precum și la ce ar trebui să acordăm atenție atunci când îl alegem.

Ce este un cont de tranzacționare? Contul de tranzacționare este unul de tip financiar, deschis la o companie de investiții (în România o astfel de companie se numește Casă de Brokeraj). Acesta este un cont special, folosit pentru a deține și tranzacționa valori mobiliare, iar instituția financiară la care se deschide un astfel de cont este numită intermediar (între tine, ca investitor, și piață - de exemplu, bursa de acțiuni). Pe lângă posibilitatea de a investi în acțiuni, companiile de investiții oferă adesea acces la instrumente financiare mai complexe, dar în același timp mai riscante, cum ar fi CFD-uri, contracte futures sau ETF-uri. Cum deschizi un cont de tranzacționare la XTB? Cu doar câțiva ani în urmă, pentru a încheia un contract de deschidere cont, era necesară o vizită la sucursala companiei de investiții sau depunerea unei cereri online și semnarea acesteia în format fizic (trimisă astfel prin serviciul poștal sau de curierat). În prezent, procedura de deschidere a unui cont poate fi mult mai ușoară, deoarece unele companii de investiții, cum ar fi XTB, permit crearea rapidă a unui cont online fără formalități inutile, iar întregul proces, de la înregistrare la obținerea datelor de acces ale contului, poate dura aproximativ 15 minute. Pentru a deschide un cont de trazancționare la XTB este necesară urmarea a 3 pași simpli: Completarea unui formular simplu, disponibil online prin intermediul acestui link. Atașarea documentele necesare, scanate sau fotografiate, pentru a-ți confirma identitatea și adresa de rezidență (exemplu: o copie a cărții de identitate sau a permisului de conducere), iar în cel mai scurt timp vor fi verificate de account manager-ul dedicat. Conectarea în platforma de tranzacționare cu ajutorul datelor primite pe e-mail. Aici poți găsi cotații în timp real, fereastra de tranzacționare, materiale educaționale și analize de piață realizate de specialiștii XTB. Pentru a începe activitatea de tranzacționare propriu-zisă, trebuie să dispui de resurse financiare în cont, proces ce se poate realiza prin transfer bancar (la XTB, vei găsi mai multe opțiuni de depunere gratuită, inclusiv depuneri instantanee prin PayU). Imediat ce fondurile au fost procesate și depuse în contul de tranzacționare, poți începe să investești. La XTB, poți să îți administrezi contul de tranzacționare online, folosindu-te de secțiunea Client Office, unde poți deschide și alte conturi noi de investiții (inclusiv conturi demonstrative gratuite), efectua depuneri, opera retrageri sau muta instant fonduri între conturi. Cum să alegi cel mai bun cont de investiții? Alegerea celui mai bun cont de tranzacționare poate părea problematică sau complicată, deoarece fiecare investitor are propriile preferințe. Totuși, prin verificarea unor atribute cheie ale unui cont de investiții, putem face ca acest proces să pară mult mai ușor: Instrumente financiare disponibile

Costuri

Modalități de depunere/retragere

Platforma de tranzacționare

Calitatea serviciilor oferite

Disponibilitatea materialelor educaționale

Siguranța contului Vom analiza aceste atribute în detaliu: Instrumente financiare disponibile XTB oferă acces la peste 5.600 de instrumente, care pot fi împărțite în două categorii principale: CFD-uri cu activ suport pe Forex, Indici bursieri, Mărfuri, Criptomonede, Acțiuni și ETF-uri din întreaga lume

Acțiuni listate pe mai mult de 12 din cele mai mari burse din lume, inclusiv WSE, NYSE, EURONEXT, totodată și ETF-uri. Toate instrumentele financiare oferite de XTB pot fi găsite în Tabelul cu Specificațiile Instrumentelor. Costuri În cazul unui cont de tranzacționare, există de obicei mai multe tipuri de costuri: de tranzacționare, de deschidere/închidere și mentenanță a contului (despre costurile de depunere/retragere vom discuta în secțiunea următoare). Deschiderea, închiderea și mentenanța contului de tranzacționare XTB este gratuită, în cazul în care ești un investitor activ, adică ai realizat cel puțin o tranzacție de deschidere sau închidere a unei poziții în ultimele 365 de zile sau ai efectuat o depunere în ultimele 90 de zile. XTB oferă costuri de tranzacționare scăzute, care variază în funcție de bursa pe care se tranzacționează. Găsește informații detaliate despre cuantumul lor în Tabelul cu Specificațiile Instrumentelor. Modalități de depunere/retragere Depunerile în contul de tranzacționare pot fi efectuate în diverse moduri: prin transfer bancar, card de credit sau transferuri instant de tip e-payments. În schimb, retragerile din contul de tranzacționare sunt executate doar prin transfer bancar, iar durata acestui proces ar trebui să nu depășească o zi lucrătoare. Toate retragerile peste 500 PLN se realizează fără perceperea vreunui comision. Platforma de tranzacționare Platforma de tranzacționare xStation5 este extrem de intuitivă, fiind un instrument care te ajută și la analiza avansată a pieței. Calitatea și fiabilitatea sa este confirmată de titlul „Produsul anului” în competiția FxCuffs 2017 și de „Cea mai bună platformă de investiții” în 2020 și 2021, oferit de Rankia Awards În platformă, vei găsi instrumente pentru analiza tehnică (indicatori specializați sau diverse instrumente pentru analiză grafică), analize fundamentale (cum ar fi calendarul economic, calendarul de dividende, scanerul de companii) și servicii de informații încorporate cu acces la cele mai recente știri și analize de piață. Stock Scanner-ul disponibil pe platforma xStation5 oferă informații importante despre fiecare companie disponibilă în ofertă, instrument util pentru investitorii de pe piețele bursiere. Platforma xStation5 este disponibilă atât în varianta Desktop, cât și în varianta de aplicație mobilă pentru smartphone-uri, tablete și chiar smartwatch-uri. Calitatea serviciilor oferite XTB îți stă la dispoziție printr-o echipă multilingvă de profesioniști, disponibilă 24 de ore pe zi, de luni până vineri. Dacă ai întrebări cu privire la contul tău de tranzacționare, te rugăm să ne contactezi telefonic, prin e-mail sau chat (disponibil pe website-ul oficial XTB sau în platforma de tranzacționare xStation) serviciul nostru Customer Support. Disponibilitatea materialelor educaționale La XTB punem un accent deosebit pe materialele educaționale oferite investitorilor și pe conștientizarea riscurilor asociate investițiilor. În acest scop, pregătim constant cursuri sub formă de videoclipuri, cărți electronice și numeroase materiale introductive ce au ca subiect de bază investițiile. Webinarele zilnice realizate de analiștii XTB, datorită cărora vei putea fi la curent cu cele mai importante evenimente din piață, sunt, de asemenea, instrumente extrem de utile în acest sens. Siguranța contului – mai multe informații despre acest subiect vom oferi în secțiunea următoare. Se află în siguranță fondurile disponibile în contul de tranzacționare? Da, în condițiile în care acest cont este deschis la o instituție supravegheată de autoritățile financiare competente. XTB face parte din acest grup de instituții, deoarece reprezintă o companie financiară reglementată de Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară. Depozitele deținute în conturile fiecărui client, deschise în cadrul entităților reglementate de PFSA sunt în siguranță, deoarece: Fondurile clienților sunt păstrate în conturi bancare segregate;

Fondurile clienților sunt protejate cu ajutorul Schemei de Compensare a Depozitarului Național pentru Valori Mobiliare (KDPW), ceea ce înseamnă că se pot rambursa până la suma de 22 500 EUR sau 90% din fonduri și până la 3 000 EUR sau 100% pe client în cazul, puțin probabil, de insolvență. XTB este o companie globală de investiții și, prin urmare, este supusă mai multor instituții de supraveghere financiară. Pe lângă PFSA (Polish Financial Supervision Authority), compania este înscrisă în registrele ASF românia, FCA (Financial Conduct Authority), CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) și IFSC (International Financial Services Commission). Totodată, XTB este listată la Bursa de Valori din Varșovia. De ce să alegi să deschizi un cont de tranzacționare la XTB? Ai acces la peste 5 600 de instrumente financiare

Poți investi în Acțiuni cu deținere din peste 12 țări, inclusiv Polonia, SUA, Germania și UK

Este o companie de brokeraj înscrisă în registrele unor instituții renumite (PFSA, FCA, CySEC, IFSC)

Oferă materiale educaționale variate, inclusiv webinare live zilnice, disponibile gratuit

Dispui de o platformă de tranzacționare inovativă și de încredere

Este aleasă de peste 550 000 de clienți la nivel mondial

