Corelația dintre piețe

Din această lecție, vei învăța: Ce sunt corelațiile și cum pot influența activitatea ta de tranzacționare

Ce piețe pot fi corelate între ele

De ce unele mărfuri pot avea impact asupra valutelor

Piețele financiare sunt ca un sistem de vase comunicante. Dacă valoarea obligațiunilor scade sau crește semnificativ, acest lucru poate influența prețul valutelor și cel al acțiunilor. Nu este o regulă generală, însă există anumite instrumente care, istoric, s-au mișcat în tandem. De ce? Există multe motive. Dolarul canadian este exemplul perfect. Valuta este puternic corelată cu petrolul, din moment ce acesta din urmă are un impact semnificativ asupra economiei canadiene. Să ne uităm la câteva corelații cunoscute, pentru a vedea cum pot fi acestea folosite în strategiile tale de trading. Cum măsori corelația? Corelația este una dintre cele mai comune și utile statistici. O corelație este un număr unic ce descrie gradul relației dintre două active. Poate fi utilizată pentru acțiuni sau active individuale și poate măsura gradul în care piețele se mișcă una în relație cu alta. Se măsoară pe o scară de la -1 la +1. O corelație perfect pozitivă dintre două active are valoarea de +1. O corelație perfect negativă are valoarea -1. Totuși, asemenea valori sunt extrem de rare. Să vedem cum arată un exemplu. După cum se vede, este o corelație drăguță între dolarul canadian și petrol. Aceasta este definită ca o corelație pozitivă, deoarece aceste două piețe se mișcă în tandem – cu alte cuvinte, o piață crește pe măsură ce cealaltă piață crește, și descrește pe măsură ce cealaltă descrește. Desigur, este o regulă generală și o deviație de la aceasta poate apărea uneori.

AUD versus Minereurile de fier Dolarul australian este o valută a mărfurilor, ceea ce înseamnă că puterea sa depinde majoritar de prețurile anumitor mărfuri. Australia este cel mai mare producător de fier din lume și nu trebuie să fie o surpriză faptul că bunăstarea economiei și valoarea monedei sale depinde puternic de perspectivele privind minereurile de fier. Așadar, perspectiva pentru această marfă, poate fi bine definită ca un reprezentant al perspectivei asupra dolarului australian.

De exemplu, dacă prețul fierului crește, investitorii, de obicei, trebuie să cumpere mai mulți dolari australieni pentru a cumpăra aceeași cantitate de fier din Australia. Asta duce la creșterea cererii agregate pentru monedă, ceea ce face dolarul australian mai puternic. NZD versus Prețurile produselor lactate Ca și în cazul Canadei, Noua Zeelandă este puternic dependentă de prețul laptelui. Spre deosebire de petrol sau aur, laptele nu este o marfă asupra căreia traderii se orientează prea mult. Se întâmplă rareori să auzi știri despre prețurile lactatelor la TV sau radio. Nu înseamnă, totuși, că laptele nu are o importanță decisivă în tranzacționarea NZD. Putem spune că, Noua Zeelandă este Arabia Saudită a laptelui. Este cel mai mare exportator de lapte din lume, care semnifică 40% din comerțul internațional cu produse lactate. Produsele lactate reprezintă 7% din rezultatul economic total. În plus, cea mai mare companie exportatoare de produse lactate din lume, Fonterra, este și cea mai mare companie din Noua Zeelandă. Este de înțeles că, o deteriorare a prețurilor produselor lactate poate afecta întreaga economie, conducând, astfel, la o monedă mai slabă. Atunci când prețurile laptelui sunt ridicate, de obicei, țările importatoare trebuie să cumpere mai mulți dolari neozeelandezi pentru a cumpăra lapte din Noua Zeelandă. Atunci când prețurile laptelui scad, cererea pentru dolarul neozeelandez este mai mică, drept urmare valoarea sa poate scădea. USD și Aurul Spre deosebire de cazurile AUD și NZD, economia SUA nu este dependentă de prețurile unei anume mărfi, în cazul de față cel al aurului. Totuși, poate fi observată o puternică corelație inversă între dolar și aur. O corelație inversă, cunoscută și sub denumirea de corelație negativă, este o relație inversă între două piețe. Când o piață crește, celaltă, de obicei scade. Asta se rezumă la două motive importante: Un dolar în scădere poate crește valoarea altor valute. Asta crește, adesea, cererea pentru mărfuri, inclusiv pentru aur. Atunci când dolarul începe să scadă, traderii caută surse alternative pentru a stoca valoare. Acest lucru se întâmplă deoarece, o scădere a USD este, de obicei, conectată cu rata dobânzii în scădere. Pe măsură ce rata dobânzii scade, traderii caută randamentul în altă parte, iar aurul poate fi o alternativă. După cum vedem pe graficul de mai jos, aurul a fost puternic corelat cu inversul USDCHF. Asta înseamnă că, pe măsură ce prețul aurului a crescut, valoarea dolarului a scăzut. Un lucru este important de reținut. Este posibil ca dolarul și aurul să crescă în același timp. Asta se poate întâmpla atunci când se poate observa o criză sau o deteriorare a sentimentului pieței. Un astfel de scenariu ar putea împinge traderii în căutarea activelor ‘sigure’ tradiționale, inclusiv dolarul sau aurul. Tranzacționarea divergenței: Există multe instrumente care sunt corelate între ele, așa că este aproape imposibil să le prezentăm pe toate. De exemplu, atât dolarul cât și aurul sunt în mare parte dependente de mișcările pieței obligațiunilor, în timp ce Nikkei se mișcă, de obicei, în tandem cu USDJPY. Petrolul este important pentru prețul rublei rusești și pentru coroana norvegiană, în timp ce randul sud-african (ZAR) este corelat cu aurul. Nu vom detalia fiecare dintre aceste corelații, însă, putem vedea cum poți folosi corelația în strategiile tale de trading. Să revenim la ultimul exemplu. Este vizibil că au existat perioade când raportul USDCHF a fost mai mare sau mai mic decât indica prețul aurului (evidențiat prin liniile roșii verticale). Aceasta este cunoscută ca divergența dintre două instrumente și poate fi folosită pentru deschiderea unei tranzacții. Dacă știi că două instrumente obișnuiau să se miște în tandem, atunci te vei aștepta ca prețurile acestora să se întâlnească din nou în viitor. Dacă USDCHF este la un nivel mai mare decât indică aurul, un trader poate vinde perechea și cumpăra aur. Totuși, un aspect trebuie reținut: perioadele de divergență pot dura mult, ceea ce poate face o astfel de tranzacție dureroasă. Oportunitățile și colerația Corelația dintre piețe este o parte importantă a analizei fundamentale. După cum am menționat, unele mărfuri pot avea un impact semnificativ asupra unor valute. Pe de altă parte, unele valute, cum este dolarul american, pot avea impact asupra prețurilor mărfurilor. De asemenea, există perioade de divergență între instrumente corelate care pot oferi oportunități de trading interesante. De aceea, merită analizate și alte piețe atunci când tranzacționezi valute, nu doar pentru a le estima valoarea, ci și pentru a identifica alte posibile tranzacții interesant de deschis.

