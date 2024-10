Cum devii acționar Apple chiar dacă nu deții un iPhone

Timp de citire: 3 minute(s)

Apple este o companie globală de tehnologie care proiectează, produce și vinde unele dintre cele mai cunoscute device-uri, printre care se numără iPhone, laptopuri Mac, iPad, Apple Watch și Apple TV. Compania se poate lăuda și cu o activitate de servicii în creștere rapidă, care include serviciul de cloud iCloud și servicii de conținut digital de streaming, cum ar fi Apple Music și Apple TV+. Este cea mai mare companie din lume după capitalizarea de piață și prima care a atins pragul de 3.000 de miliarde de dolari. Produsele și serviciile sale sunt folosite la scară largă. În februarie 2023, compania a atins pragul de 2 miliarde de dispozitive active la nivel mondial.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Introducere în investițiile bursiere Înainte de a face orice investiție bursieră, este util să înțelegem ce înseamnă acțiunile. Acțiunile sunt valori mobiliare care reprezintă proprietatea unei fracțiuni dintr-o companie. Deținerile se pot referi la diferite tipuri de investiții, de exemplu fonduri mutuale, ETF-uri sau firme private. Pe de altă parte, acțiunile se referă exclusiv la valorile mobiliare tranzacționate la bursă. Pe măsură ce corporațiile emit acțiuni pentru a strânge finanțare în vederea desfășurării activității, acționarii au dreptul să primească dividende, dar și drept de vot, întrucât aceștia dețin, din punct de vedere tehnic, o parte a companiei. Porțiunea respectivă depinde de mărimea investiției lor. Investițiile în acțiuni sunt posibile pentru investitorii din întreaga lume (atât instituționali, cât și individuali), deoarece companiile publice sunt listate la o bursă (cunoscută și sub numele de bursă de valori). Tipuri de investiții și strategii Există diferențe dintre investiție și tranzacționare. Deși ambele cuvinte sunt folosite drept sinonime, ele reprezintă două abordări diferite ale participanților la piață. Investiția este asociată cu o perioadă de timp mai lungă, în care este aplicată strategia de cumpărare și deținere. Scopul este de a selecta acțiuni promițătoare și de a le deține timp de câteva luni sau chiar ani. Investitorii din această categorie acordă atenție fundamentelor anumitor companii sau sectoare. În linii mari, există două tipuri de investiții – în acțiuni de creștere (growth stocks) și în acțiuni de valoare (value stocks). Primul caz reprezintă companiile despre care se așteaptă să înregistreze niveluri ridicate de creștere a profitului în viitor. Deoarece prețurile acțiunilor lor ar putea depăși performanța pieței în general, investitorii pot beneficia de acest aspect. Al doilea caz este despre acțiunile de valoare care sunt descrise ca business-uri stabile, cu fundamente solide. Astfel de companii plătesc adesea dividende, care reprezintă o altă sursă de venit pentru investitori. Pe de altă parte, tranzacționarea este privită ca o abordare pe termen scurt, investitorii profitând de mișcările de preț rapide. Investiția în acțiuni pentru dividende rămâne o strategie populară în întreaga lume. Companiile care aspiră să fie în topul acțiunilor pentru dividende încearcă în mod constant să își mărească dividendul pe acțiune (DPS). Astfel de firme pot fi asociate cu idei precum regularitatea și o politică de încredere a dividendelor - ambele caracteristici dovedesc că o companie își respectă acționarii. Compania Apple În cazul Apple, situația este foarte interesantă. Pe de o parte, Apple este la bază o companie de creștere, activând în sectorul tehnologic și prezentând niveluri de creștere solide. Totuși, este și o firmă care oferă dividende, caracteristică relativ surprinzătoare pentru companiile de creștere, acestea preferând să utilizeze sumele respective pentru dezvoltarea activității. Apple plătește un dividend trimestrial regulat în numerar de 0,22 dolari per acțiune. Din acest punct de vedere, am putea spune că Apple oferă ce e mai bun din ambele categorii: este o companie solidă care oferă rate bune de creștere, de obicei peste piața largă, dar distribuie și o parte dintre profituri către investitori prin dividende. Astfel, Apple devine o companie care poate fi utilizată în diferite feluri, în mai multe tipuri de portofolii. Platfoma de tranzacționare Investițiile în acțiuni necesită o platformă de tranzacționare, cum ar fi xStation5, dezvoltată de XTB, broker de top pe bursele internaționale. Inovativă, intuitivă și ușor de personalizat, xStation5 permite investitorilor și traderilor să creeze mediul de tranzacționare potrivit stilului personal. Platforma este disponibilă pe desktop, mobil, tabletă sau smartwatch și permite investițiile în acțiuni și ETFs fără comision, pentru un rulaj, care se resetează lunar, de până la o sută de mii de euro. În plus, xStation5 oferă și posibilitatea de a investi în acțiuni fracționate. Astfel, fiecare client XTB poate face investiții fără a fi limitat de prețul acțiunilor sau cel al ETF-urilor (fondurile tranzacționate la bursă). De asemenea, tranzacționarea folosind o sumă exactă (și accesibilă) va face investiția într-o companie listată la bursă mai ușoară și mai intuitivă. XTB este o companie de investiții listată la rândul ei la bursă și clasată printre cele mai mari din lume. Aceasta oferă investitorilor de retail acces rapid la o gamă largă de produse de investiții: Acțiuni, ETF-uri, Planuri de Investiții, CFD-uri (contracte pentru diferență). Cu aproape 20 ani de experiență, misiunea companiei este de a ușura procesul investițional și a ajuta investitorii să își perfecționeze strategiile. Investiția în acțiuni este o călătorie lungă și plină de învățare, cu potențiale victorii de răsunet, dar uneori și cu eșecuri. Cu siguranță ajută la formarea caracterului, deoarece psihologia joacă un rol semnificativ atât în investițiile în acțiuni, cât și în tranzacționarea pe termen scurt a acțiunilor. Trebuie remarcat faptul că viitorii investitori nu ar trebui să se simtă descurajați de lipsei de experiență, activitatea investițională reprezentând un proces de învățare constant și care necesită timp și răbdare.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."