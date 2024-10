Cum poți investi în ETF-uri pe litiu și metale extrase din pământuri rare?

Popularitatea metalelor rare crește dincolo de energia regenerabilă, fiind impulsionată de tensiunile dintre SUA și China, sau Europa și Rusia. Acest lucru ne indică , astfel, o creștere a dorinței de a alege investițiile în metale strategice precum litiul, ceriul, molibdenul și neomagneții, scenariu exprimat și de curbele ciclice ale cererii. Află cum poți investi în ETF-uri axate pe pământuri rare pentru potențiale câștiguri.

Tranziția economiilor mondiale către un nivel net zero de emisii înseamnă mult, iar acest lucru nu va fi posibil fără pământuri rare sau metale strategice. Există câteva companii care au șansa de a aduce o contribuție uriașă sectorului, iar Wall Street caută întotdeauna acele instrumente performante. Investitorii au o mulțime de oportunități de a obține expunere pe metalele extrase din pământurile rare, prin intermediul ETF-urilor și acțiunilor bazate pe acestea. Nu există nicio garanție a randamentelor acestor investiții și, în ciuda șansei de creștere a prețurilor pe termen lung, există câteva tendințe potrivnice. În acest articol, vei putea afla o perspectivă asupra acestui domeniu, argumente pro și contra, precum și instrumentele care-ți pot oferi o expunere la piața metalelor extrase din pământuri rare. ETF-urile pe metale extrase din pământuri rare ar putea fi răspunsul privind creșterea accelerată, anticipată în sectoarele energiilor regenerabile, vehiculelor electrice și apărării. Desigur, și acest sector are propriile riscuri ciclice și nu toate companiile pot beneficia de tendința generală, pe termen lung. Iată o privire de ansamblu asupra fondurilor remarcabile din acest sector, a influențelor pieței și a riscurilor de investiții pe care trebuie să le cunoști înainte de a le alege. Citește articolul pentru a afla mai multe despre acțiunile bazate pe litiu și ETF-urile bazate pe metalele din pământurile rare. Temerile legate de pandemia Covid-19 au făcut ca băncile centrale să modifice ratele dobânzilor la niveluri scăzute de urgență. Acest eveniment a sprijinit economia și piața bursieră, deoarece consumatorii au fost mult mai rezistenți decât se așteptau și companiile au dezvoltat vaccinuri pentru a contracara pandemia. După injectarea uriașă de lichidități, inflația a crescut, determinând băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor la scară largă. Acest eveniment a slăbit prețurile materiilor prime, precum și resursele precum litiul și metalele rare. În ciuda tendințelor contrare, ciclice, uriașe și a volatilității, doi dintre cei mai mari producători de litiu, Albemarle și Sociedad Química Minera de Chile, au depășit performanțele S&P 500 în perioada martie 2020 - februarie 2024. În același timp, relativ noul ETF VanEck Rare Earth a avut o performanță inferioară mediei înregistrate de S&P 500, deoarece diferitele companii din portofoliul său au fost vulnerabile la ratele dobânzilor și la încetinirea creșterii economice în China. Te rugăm să reții că performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Sursă: XTB Research Aplicații ale metalelor rare Elementele extrase din pământurile rare sunt reprezentate de un grup de 17 elemente metalice care stau discret în partea de jos a tabelului periodic. Acest grup include 15 lantanide, împreună cu scandiu și ytriu, cunoscute pentru punctele lor ridicate de topire și fierbere și pentru rolul lor crucial în multe aplicații electronice, optice, magnetice și catalitice. Cel mai cunoscut metal din pământuri rare este litiul, ce poate fi utilizat în special în bateriile pentru piața vehiculelor electrice. Catalizatorii cheie pe termen lung pentru piața pământurilor rare pot permite tranziția spre net-zero, adoptarea vehiculelor electrice și tensiunile geopolitice, semnalând cheltuieli mai mari pentru domeniul apărării, ceea ce poate stimula cererea pentru astfel de metale, precum molibdenul. Termenul „rar” a fost inițial asociat datorită rarității lor atunci când au fost descoperite pentru prima dată și cuprinde atât elementele ușoare, cât și cele grele ale pământurilor rare. Se preconizează că cererea de pe piață pentru aceste elemente va crește, dată fiind prezența lor pe scară largă în toate industriile.

Lanțul de aprovizionare cu pământuri rare este extrem de ciclic, dar poate beneficia de tranziția la economia net-zero, precum și de tensiunile geopolitice. Această creștere a cererii poate duce la o majorare a producției de pământuri rare, dar chiar și cu un nivel scăzut al producției în timpul ciclurilor inferioare, companiile pot înregistra profituri mai mari, dacă prețurile revin, în timpul perioadelor de aprovizionare limitată.

Lumea de astăzi, bazată pe tehnologie, a creat o nișă importantă pentru pământurile rare. De la componente integrate ale ecranelor smartphone-urilor, autentificarea bancnotelor și transmiterea semnalului prin fibră optică, la roluri cheie în tranziția către energia curată, prezența acestor elemente rare poate fi remarcată pretutindeni. Eficiența lor și cerințele reduse de întreținere le fac vitale pentru turbinele eoliene și motoarele vehiculelor electrice. În domeniul apărării și al electronicii, tehnologii precum magneții de samariu cobalt din rachetele care detectează căldura și magneții rezistenți din pământuri rare, fabricați din aliaje de neodim și samariu, sunt alimentate de REE (Rare Earth Elements). Avantaje și dezavantaje ale investițiilor în ETF-uri axate pe elemente rare Fiecare sector de piață are propriile riscuri, dar și avantaje. Așadar, investiția în ETF-urile legate de pământurile rare vine cu setul său unic de argumente pro și contra. Diversificare prin alocarea capitalului în active necorelate (prețul metalelor din pământuri rare nu evoluează, de obicei, în tandem cu investițiile tradiționale precum acțiunile și obligațiunile)

Expunerea la o industrie cu o cerere în creștere, alimentată de tranziția geopolitică și trecerea la net-zero

Raritatea poate genera randamente mari pentru investitori datorită utilizării extensive a acestor metale în tehnologie Cu toate acestea, nici dezavantajele nu pot fi trecute cu vederea: Ciclicitatea și volatilitatea uriașă a pieței resurselor strategice (de exemplu litiul)

Lichiditatea și volatilitatea instrumentelor, alături de potențiala asimetrie a informațiilor cauzată de controlul pieței de către câteva mari întreprinderi miniere

Investițiile în ETF-uri bazate pe pământuri rare se confruntă cu riscul reducerii cererii în cazul în care se dezvoltă materiale alternative, ceea ce ar putea diminua randamentul investitorilor. În consecință, deși potențialul de creștere și cererea de pe piață fac din ETF-urile bazate pe pământuri rare o oportunitate de investiții atractivă, investitorii trebuie să ia în considerare riscurile inerente. Înainte de a intra pe această piață de nișă promițătoare, este esențial să îți evaluezi toleranța la risc, obiectivele investiționale0 și să înțelegi piața. Riscuri și alternative Investițiile în pământuri rare și metale strategice implică și unele riscuri. Volatilitatea pieței, preocupările legate de mediu, riscurile geopolitice și potențiala reducere a cererii, ca urmare a dezvoltării de materiale alternative, sunt factori esențiali de luat în considerare. Prin urmare, o abordare strategică bine informată este esențială atunci când ne aventurăm pe această piață. Înainte de a investi în piața ETR, este recomandat să iei în considerare mai mulți factori-cheie. Având în vedere că litiul joacă un rol esențial în tranziția către o economie ecologică, se preconizează că piața mondială a pământurilor rare va crește. Chiar dacă această oportunitate de creștere semnalează un viitor promițător pentru sector, este esențial să iei în considerare factorii variabili care ar putea influența această performanță. Dintre factorii cheie care trebuie luați în considerare, amintim: Politicile și reglementările guvernamentale

Progresele tehnologice și inovarea

Dinamica cererii și a ofertei

Preocupări legate de mediu și durabilitate

Riscuri geopolitice și tensiuni comerciale

Concurența de pe piață și tendințele în materie de prețuri Prin analizarea și înțelegerea atentă a acestor factori, investitorii pot lua decizii în cunoștință de cauză și pot investi eficient în piață. Comparativ cu alte fonduri din sectorul minier, compoziția variată a portofoliului ETF-urilor pe pământuri rare poate duce la o volatilitate mai mare și la o performanță inconsecventă pe perioade de timp medii și lungi. Prin urmare, investitorii trebuie să înțeleagă deținerile subiacente ale ETF-ului și modul în care acestea contribuie la performanța sa generală. Considerentele de mediu joacă, de asemenea, un rol important, deoarece extracția și prelucrarea metalelor din pământuri rare pot prezenta provocări semnificative pentru mediu, ceea ce poate descuraja investitorii interesați de durabilitate și ESG. În cele din urmă, atunci când investești în ETF-uri bazate pe pământuri rare care au expunere la companii miniere străine, este necesar să iei în considerare riscurile politice, cum ar fi schimbările în relațiile internaționale sau în legislație. Acțiunile - o alternativă la ETF-uri Investiția în sectorul metalelor extrase din pământuri rare este posibilă nu numai prin intermediul ETF-urilor, ci și prin cumpărarea de acțiuni. Acest tip de investiție poate aduce randamente mai mari, dar este mult mai puțin diversificat, deoarece nu există companii mari, care sunt specializate într-un ansamblu de metale din pământuri rare. Riscul de a investi în anumite acțiuni poate fi mai mare decât riscul unei investiții bine diversificate în ETF-uri. De exemplu, Freeport-McMoRan poate oferi investitorilor expunere la piața molibdenului (desigur, nu numai), iar Albemarle oferă expunere la oportunitățile pieței litiului (baterii pentru vehicule electrice). Dar investiția în acțiuni prezintă riscuri semnificative, cum ar fi pierderi permanente de capital și eșecuri investiționale.

Piața pământurilor rare, deși de nișă și complexă, prezintă o oportunitate de investiție promițătoare pentru investitorul pasionat de tehnologie. Cu aplicații extinse în diverse industrii și cu o cerere globală în creștere, elementele de pământuri rare reprezintă o cale atractivă pentru investiții. Însă investitorii trebuie să ia în considerare riscurile și să gestioneze portofoliul într-un mod echilibrat. ETF-uri bazate pe metale din pământuri rare Unul dintre cele mai populare ETF-uri pe metale din pământuri rare este VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE), care este o investiție ce oferă expunere la acțiunile companiilor din întreaga lume implicate în producerea, rafinarea și reciclarea metalelor și mineralelor strategice din pământuri rare. Acest ETF are expunere la unele companii chineze importante din domeniul pământurilor rare, reprezentând aproape o treime din portofoliul său. Cele mai mari participații chinezești sunt Jinduicheng Molybdenum și China Northern Rare Earth Group High Tech Co. Ambele companii reprezintă mai mult de 10% din totalul participațiilor ETF.

Dețineri ETF uriașe sunt, de asemenea, în companii occidentale, cum ar fi conglomeratul minier-chimic. Albemarle, cunoscut ca cel mai mare furnizor de litiu pentru bateriile EV sau Australian Pilbara Materials, cunoscut pentru portofoliul său de litiu și tantalit.

VanEck Rare Earth, fiind un fond bine stabilit cu un portofoliu diversificat, prezintă o oportunitate de investiție strategică pentru cei care doresc să exploreze potențialul pieței globale a pământurilor rare. Cu toate acestea, din cauza expunerii sale semnificative la companiile chineze, investitorii ar trebui să ia în considerare riscurile geopolitice asociate cu acest ETF. Rolul Chinei Pe piața ETR, China a devenit un actor major, deținând aproximativ 60% din producția mondială de elemente de pământuri rare și procesând 85% din oferta totală. Această poziție dominantă aduce cu sine o serie de riscuri, inclusiv vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare, potențiale întreruperi și preocupări geopolitice pe care investitorii în ETF-uri bazate pe pământuri rare ar trebui să le cunoască. De-a lungul anilor, China și-a folosit controlul asupra ETR ca levier politic. În special, a impus interdicții de export ca răspuns la disputele internaționale, provocând incertitudine pe piață și fluctuații ale prețurilor.

Astfel de acțiuni subliniază importanța diversificării și a gestionării riscurilor atunci când se investește în acest sector. Metalele din pământuri rare sunt mărfuri de importanță strategică.

Cu toate acestea, se fac eforturi majore pentru a compensa influența Chinei asupra acestui sector. Aceste eforturi cuprind noi inițiative și asocieri în participațiune care vizează înființarea de instalații de prelucrare în alte locații și abordarea problemelor de mediu legate de practicile actuale. Prin urmare, piața pământurilor rare este pe punctul de a se schimba, creând noi oportunități pentru investitorii globali. Acțiunile companiilor producătoare de litiu Litiul este unul dintre cele mai strategice materiale, cu un număr foarte mare de implicații în noile tehnologii, cum ar fi vehiculele electrice, smartphone-urile, laptopurile, tabletele sau chiar uneltele electrice. Litiul este una dintre resursele-cheie pentru tranziția către net-zero. Acesta este motivul pentru care un număr foarte mare de investitori urmăresc această piață. În plus, economia cu emisii zero necesită investiții uriașe și este o tendință care se preconizează că va persista pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile cu litiu se îmbunătățesc constant, însă cei mai importanți pentru întreaga piață a litiului sunt producătorii de litiu. Fără ei, nimeni nu ar folosi litiul, indiferent de tehnologie. Cei mai mari producători de litiu sunt societăți cotate la bursă, iar investitorii pot avea expunere pe aceste instrumente, prin cumpărarea de acțiuni. Cererea de litiu este ciclică și depinde de tendințele consumatorilor.

Cererea de vehicule electrice și de aplicații de consum este vulnerabilă la nivelul ratelor dobânzilor.

Acțiunile companiilor conexe pieței litiului sunt foarte volatile și au perioade de creștere și scădere a veniturilor.

Investitorii ar trebui să se uite la acumularea de datorii și să analizeze bilanțurile companiilor.

Perioadele ciclice pot reprezenta o șansă pentru investitorii pe termen lung, care acceptă un risc ridicat al investițiilor.

Companiile cu un nivel mai scăzut al datoriilor și cu avantaje competitive pot aștepta revenirea cererii, dar investitorii nu pot ști niciodată cu exactitate punctele de inflexiune ale ciclurilor. Acțiuni ale companiilor conexe pieței litiului Albemarle Corp. (ALB.US) - Cel mai mare furnizor de baterii cu litiu pentru vehiculele electrice. Compania operează, de asemenea, în sectorul produselor chimice, precum și cel al catalizatorilor și specialităților de brom.

- Cel mai mare furnizor de baterii cu litiu pentru vehiculele electrice. Compania operează, de asemenea, în sectorul produselor chimice, precum și cel al catalizatorilor și specialităților de brom. Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) - Conglomerat chimic și cel mai mare producător de litiu din lume, de asemenea, mare furnizor de nutrienți pentru plante și iod.

- Conglomerat chimic și cel mai mare producător de litiu din lume, de asemenea, mare furnizor de nutrienți pentru plante și iod. Lithium Americas (LAC.US) - Companie axată pe mineritul, producția și laboratoarele de litiu, fiind partener de afaceri cu General Motors (GM.US)

- Companie axată pe mineritul, producția și laboratoarele de litiu, fiind partener de afaceri cu General Motors (GM.US) Piedmont Lithium (PLL.US) - Furnizor critic de litiu, având capacitate redusă care se adresează lanțului de aprovizionare cu vehicule electrice. Compania se concentrează pe obținerea profitabilității Aplicații industriale și de consum ale litiului

Întrebări Frecvente Cum investesc în metale rare? Pentru a investi în acest domeniu, ia în considerare investițiile în acțiuni ale companiilor miniere de pământuri rare sau în companii de exploatare și prelucrare precum Freeport-McMoRan sau Albemarle. De asemenea, poți evalua fonduri tranzacționate la bursă precum VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF pentru expunerea la producătorii de pământuri rare. Materialele din pământuri rare sunt utilizate în domeniul militar, al sănătății, precum și în producția de precizie. Investitorii ar trebui să se bazeze întotdeauna pe propriile cunoștințe, expertize și presupuneri; aceasta nu reprezintă nicio formă de recomandare. Ce sunt elementele componente ale REE? Elementele din componența pământurilor rare (REE) sunt reprezentate de un grup de 17 elemente metalice cu puncte de topire și de fierbere ridicate, utilizate pe scară largă în electronică, energie curată și industria de apărare. Aceste elemente au aplicații extinse. Sunt metalele rare o investiție bună? Metalele din pământuri rare pot fi o investiție bună, datorită ofertei limitate și cererii în creștere, Însă este un sector ciclic, care înfruntă, de asemenea, tendințe contrare critice, cum ar fi riscul de recesiune și scăderea investițiilor în regenerabile. De asemenea, nu toate companiile și metalele de pământuri rare pot beneficia de pe urma tensiunilor geopolitice. Care este cea mai bună acțiune conexă metalelor rare? În general, este foarte greu de estimat care este cea mai bună acțiune pe care merită să o iei în calcul atunci când îți dorești să investești în acest domeniu.. Performanțele anterioare nu pot garanta succesul viitor. Investitorii ar trebui să analizeze marjele companiilor, calitatea managementului și măsurile ROIC/WACC, precum și și factorii de risc (geopolitica, ciclicitatea sau nivelul datoriilor). Unele companii pot obține rezultate mai mari datorită avantajelor competitive, dar chiar și aceste performanțe nu garantează că prețul acțiunilor va crește. Există ETF-uri bazate pe metale rare? Da. Unul dintre cele mai populare ETF-uri pentru metale rare este VanEck Earth and Strategic Metals ETF (VVMX.DE), însă, totuși, acesta nu oferă o expunere directă la metalele rare. Portofoliul său este format din companii miniere de metale ale pământurilor rare, precum și din mineri de litiu. Cele mai mari dețineri ale sale până în februarie 2024 sunt Pilbara Minerals (9,05%), Albemarle (8,73%), Lynas Rare Metals (6,85%), Arcadium Lithium (6,18%) și China Northern Rare Earth Group (5,48%). Resursele de elemente rare sunt prezente în principal în America de Sud și Asia. Poți cumpăra metale rare? Este foarte greu să cumperi metale rare ca marfă. Acest lucru este imposibil mai ales ca investitor privat, nu numai din cauza ofertei limitate, ci și din cauza problemelor de depozitare și logistică. Investitorii preferă să aloce capital în ETF-uri și acțiuni din sectorul metalelor din pământuri rare, pentru a avea o expunere la acest sector. De ce este China importantă pe piața REE? China este importantă pe piața REE deoarece produce 60% din elementele extrase din pământuri rare la nivel mondial și prelucrează 85% din oferta totală, stabilindu-se ca un actor dominant. VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF poate oferi investitorului o expunere limitată pe acțiunile companiilor miniere din China de metale de pământuri rare, cum ar fi China Northern Rare Earth Group. Pentru ce este utilizat medicamentul litiu? Litiul este utilizat pentru tratarea și prevenirea episoadelor de manie la persoanele cu tulburare bipolară. De asemenea, este utilizat pentru a reduce frecvența și severitatea episoadelor maniacale. Fiecare element de pământuri rare poate avea și alte aplicații, cruciale într-un număr larg de ramuri.

