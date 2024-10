Strategie de investiții pe ETF-uri: Maximizarea profiturilor și limitarea riscului

Marea dilemă a investitorilor este despre cum să crească profiturile cu riscuri limitate? Desigur, riscul nu este cuantificabil, iar estimarea acestuia poate fi departe de realitate. Pentru mulți investitori, ETF-urile pot fi soluția la această dilemă. Citește acest articol pentru a afla ce fel de strategii de investiții în ETF-uri cresc șansele de a obține profituri, cu un risc controlabil.

Lumea fondurilor tranzacționate la bursă (Exchange Traded Funds - ETF) este vastă și diversă însă, cu o strategie corectă și cu o abordare bazată pe cunoaștere, poate oferi o mulțime de oportunități de investiții. Atingerea obiectivelor financiare prin intermediul ETF-urilor depinde de o strategie de investiții bine pusă la punct. Acest articol demistifică selecția ETF-urilor și alocarea activelor, oferindu-ți informații utile pentru a-ți perfecționa abordarea. Poate că, după ce îl vei citi, vei fi gata să îți construiești sau să îți îmbunătățești propria strategie de investiții în ETF-uri? Să începem să învățăm despre strategiile de investiții în ETF-uri.

În pofida unui an 2022 slab pentru acțiuni, piața globală a ETF-urilor a obținut intrări de 856 de miliarde de dolari, al doilea cel mai mare volum după cel de 1.290 de miliarde de dolari din 2021. O medie de 10 ani a CAGR a activelor ETF/ETP în administrare este o rată remarcabilă de 16,8% Industria globală a ETF-urilor a avut 11.119 produse, cu 22.860 de listări, active de 9,229 mii de miliarde USD, de la 671 de furnizori de la 81 de burse listate în 64 de țări, la sfârșitul lunii decembrie 2022. Sursă: ETFGi, din sponsorii de ETF/ETP, burse și înregistrări de reglementare. Caracteristicile ETF-urilor Fondurile tranzacționate la bursă (Exchange Traded Funds - ETF) sunt instrumente de investiții diversificate care oferă expunere la diverse clase de active, cum ar fi indici, metale prețioase, mărfuri sau sectoare specifice, permițând investitorilor să reducă riscurile în timp ce caută oportunități de creștere. ETF-urile sunt tranzacționate la bursele mondiale în același mod ca și acțiunile. Investitorii pot alege ETF-uri care urmăresc indici, ETF-uri pe obligațiuni, ETF-uri internaționale sau ETF-uri specifice unui sector, care oferă investitorilor expunere la tehnologie, acțiuni cu dividende sau piețe de mărfuri. Esențial este să ai o strategie și să înțelegeți riscurile. Ia în considerare toleranța ta la risc, orizontul de timp și obiectivele de investiții atunci când construiești un portofoliu. De asemenea, reechilibrarea acestuia poate fi crucială pentru alocarea dorită a activelor. Ceea ce este important, ETF-urile fac posibilă investirea în diferite sectoare fără a fi nevoie de o cunoaștere și cercetare aprofundată a acțiunilor individuale. Investitorii au acces la o gamă vastă de ETF-uri care urmăresc indici proeminenți, cum ar fi S&P 500 sau Nasdaq Composite, precum și la cele care oferă expunere la anumite clase de active, regiuni sau sectoare, cum ar fi cel tehnologic sau bancar. Să comparăm investițiile în acțiuni cu cele în ETF-uri. Investiții în ETF-uri: Tips and Tricks Înarmat cu diverse cunoștințe despre structura și tipurile de ETF-uri, poți acum să implementezi propria strategie. Iată 16 tips and tricks importante: Este esențială stabilirea obiectivului de investiții și a orizontului de timp Analizează-ți bugetul înainte de a investi pentru a limita riscul Investește o sumă limitată în fiecare ETF pentru a evita consecințele volatilității pieței Evaluează dimensiunea investițiilor tale într-un mod conservator Controlează-ți întotdeauna emoțiile în timp ce investești bani Apelează în mod regulat la rebalansarea portofoliul numai dacă ai suficiente cunoștințe și capacitatea de analizare a performanțelor bursiere și a trendurilor economice Alege acele ETF-uri pe indici bursieri pe care vrei să le ai în portofoliul tău Încearcă să echilibrezi strategiile agresive și de aversiune la risc Evaluează întotdeauna știrile și analizele cu privire la ETF-urile în care investești Investiții pasive sau active? Analizează potențialul și riscurile ambelor opțiuni Familiarizează-te cu termeni precum risc/câștig și marja de siguranță Întreabă-te de ce ești atât de optimist cu privire la viitorul unui anumit sector sau indice Nu intra în panică în timpul corecțiilor pieței, dar fi gata să reduci pierderile dacă este necesar Nu încerca să faci „market timing” dacă încrederea, cunoștințele și înțelegerea riscului sunt reduse Cu o viziune investițională pe termen lung, poți utiliza strategia DCA (Dollar-Cost-Average) Alege cel mai bun cont de brokeraj pentru a începe, dar testează-l înainte de a investi Foarte populare sunt ETF-urile pe indicele american S&P 500. Graficul de mai sus reflectă performanța acestuia (linia neagră) din 1990 până în 2023 cu nivelurile ratelor dobânzilor Rezervei Federale (linia albastră). După cum putem observa, corelația dintre nivelul ratelor dobânzii Fed și performanța pieței bursiere nu este evidentă și definită. După așa-numita bulă dot-com din anii 2000 și criza financiară globală din 2008, S&P a scăzut pe măsură ce Fed a redus ratele. În același timp, în pofida a trei prăbușiri bursiere (2000, 2008 și 2020) performanța pe termen lung a S&P 500, cel mai mare indice bursier la nivel global, este remarcabilă (indicele crescând de la 400 de puncte la 4.600 de puncte între 1990 și 2023). Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research 7 strategii de investiții în ETF-uri Investiții pe termen lung / deținere ETF-urile sunt utilizate în principal de investitorii pe termen lung din mai multe motive. O strategie populară printre investitorii în ETF-uri este pur și simplu investiția pe termen lung. Pe scurt, aceasta se bazează pe convingerea că piața bursieră sau alt activ pe care îl urmărește ETF-ul se află într-o tendință ascendentă pe termen lung. Investitorii pe termen lung sau așa-numiții „deținători”, nu acordă atenție corecțiilor temporare ale pieței și nu sunt înclinați să își vândă participațiile în ETF-uri. Aceștia tind să folosească perioadele de scădere, când sentimentul este negativ, pentru a cumpăra și a-și mări pozițiile. Speculație De regulă, speculatorii au un orizont de investiții pe termen scurt și mediu. De exemplu, speculatorii ar putea cumpăra un ETF pe aur în anticiparea unei încetiniri economice și a unei slăbiciuni a dolarului american. Ar putea fi, de asemenea, cumpăra ETF-uri pe piețele emergente și China în așteptare unei îmbunătățiri a sentimentului de piață după o perioadă dezastruoasă pentru acțiunile chinezești. Pe de altă parte, speculatorii pot alege și ETF-uri care oferă expunere la sectoare de piață specifice, cum ar fi noile tehnologii sau asistența medicală. Tranzacționare Investitorii activi folosesc nu numai convingerea speculativă, ci și o serie de alți indicatori, inclusiv analiza tehnică, pentru a deschide poziții. Traderii au poziții active în piață, de obicei, pentru cel mai scurt timp și le păstrează deschise timp de una până la câteva zile. Aceștia aleg adesea instrumente CFD pe ETF-uri, care se caracterizează prin efectul de levier. Efectul de levier crește riscul de investiție, permițându-le în același timp să deschidă poziții mai mari și să obțină profituri (sau pierderi) mai mari. DCA Unii investitori consideră că strategia cheie pentru a obține beneficii investiționale pe termen lung se numește Dollar Cost Averaging (medie a costurilor în dolari) sau DCA. Aceasta înseamnă cumpărarea regulată a unor ETF-uri selectate, fără a acorda atenție sentimentului pieței sau condițiilor curente de pe piață. În loc să deschidă o singură poziție mare, investitorii care practică DCA deschid o serie de investiții mai mici, la intervale regulate, indiferent de preț. Această strategie are la bază așa-numita „medie a pierderilor”. Momentum Investitorii de moment așteaptă momentul potrivit pentru a începe să investească. De obicei, acest lucru se întâmplă atunci când starea de spirit este negativă sau când se întâmplă un eveniment care, în opinia lor, va declanșa o cerere suplimentară. Pe piețe, acest lucru ar putea fi, de exemplu, inversarea narațiunii ”hawkish” a membrilor Fed și așteptarea asociată unei relaxări monetare prin reduceri de rate (de obicei pozitivă pentru acțiuni și obligațiuni). Ar putea fi, de asemenea, așteptarea unor știri care îmbunătățesc sentimentul în jurul unui anumit sector sau al acțiunilor unor companii selectate cum ar fi, de exemplu, ascensiunea Chat-GPT și euforia asociată în cazul acțiunilor tehnologice și al producătorilor de cipuri. Urmărirea tendinței Investitorii care nu se simt confortabil să cumpere atunci când piața bursieră scade tind să aleagă strategia de a investi în funcție de tendință. Urmând principiul „trendul este prietenul tău”, astfel de investitori se conectează la tendințele actuale ale pieței. De obicei, cu cât le identifică mai repede, cu atât mai multe profituri pot înregistra de pe urma tendinței în curs. Contrarian Așa-numiții investitori contrarieni cred că majoritatea investitorilor se înșeală de cele mai multe ori. Chiar dacă consensul este corect, contrarieanii pot aștepta momentul în care optimismul sau pesimismul pieței este exagerat. Aceștia tind să vândă acțiuni într-un moment în care optimismul este foarte mare și piața devine convinsă că indicii nu vor face decât să crească din nou. Pe de altă parte, atunci când starea de spirit se deteriorează încet și acțiunile se ieftinesc, investitorii contrarieni sunt mai predispuși să cumpere acțiuni supraevaluate. Aceștia sunt, de obicei, foarte activi în timpul prăbușirilor bursiere sau episoadelor de panică. Problema în acest caz se dovedește a fi determinarea momentului în care starea de spirit este exagerat de înclinată într-o direcție sau alta. Problema de bază a strategiilor contrarienilor nu constă doar în cunoașterea și controlul emoțiilor, ci și în profesionalism. Mai presus de toate, o opinie contrarie nu numai că trebuie să fie diferită de convingerile obișnuite ale investitorilor, dar aceasta trebuie să fie mai precisă și mai bună, ceea ce înseamnă că strategia respectivă trebuie să fie extrem de dificilă. ETF-uri versus Acțiuni ETF-urile oferă, de obicei, expunere la zeci sau sute de companii listate la bursă, urmărind indici sau sectoare specifice. Investiția în acțiuni individuale presupune cumpărarea de acțiuni ale unei singure companii (sau mai multe, dacă un investitor cumpără acțiuni ale mai multor companii). Datorită numărului mai mare de acțiuni pe care le acumulează ETF-urile, acestea au, de obicei, o volatilitate mai mică în comparație cu acțiunile. De asemenea, acestea nu sunt la fel de predispuse la riscurile asociate cu investiția într-o singură companie. Unele fonduri indexate urmăresc mișcările de preț ale unor indici bursieri întregi, care includ zeci sau sute de acțiuni ale unor companii diferite. Acțiunile individuale sunt, de obicei, mult mai volatile decât ETF-urile. Acțiuni Analiza și cercetarea pot necesita mai mult timp

Volatilitate mai mare

Riscul ca randamentul acțiunilor pe care le deții să nu depășească randamentul indicelui general

Risc asociat evenimentelor și evaluării unei singure companii

Prima de risc poate fi mai mare

Posibilitatea de a depăși performanța piețelor ETF-uri Diversificarea investițiilor și o volatilitate mai mică

Economie de timp, expunerea la acțiunile a zeci sau sute de companii deodată

Posibilitatea de a alege din fonduri axate exclusiv pe o anumită regiune

Libertatea de expunere la un sector de piață selectat

Volatilitate mai mică

Riscuri asociate cu o scădere mai amplă a sentimentului pe piața de acțiuni

Riscul ca un anumit ETF să aibă o performanță mult mai slabă decât cea a celor mai puternice acțiuni

Mijloacele de investiții care sunt de acord cu o performanță care reflectă „media pieței”

Costuri de investiții suplimentare (TER) Important: Nu este adevărat că ETF-urile nu sunt riscante. Este dificil să te aștepți ca evaluarea unui fond care acumulează zeci sau sute de acțiuni ale unor companii diferite să depindă de una dintre ele. Riscul este reprezentat de o posibilă deteriorare mai amplă a sentimentului față de acțiuni, ceea ce ar putea duce la scăderi ale aproape tuturor acțiunilor cotate și ale ETF-urilor de urmărire a indicilor. Argumente pro și contra Pro Excelent pentru investiții pe termen lung și pasive

Accesibil atât pentru începători, cât și pentru profesioniști

Prag de intrare accesibil, comisioane reduse (TER) și lichiditate ridicată

Risc limitat și posibilitatea de diversificare a portofoliului

Datorită diversificării, volatilitatea poate fi mai mică în comparație cu cea a acțiunilor individuale

Posibilitatea de a investi într-o serie de active, cum ar fi indici, obligațiuni sau mărfuri

Investitorul poate fi sigur că fondul indexat dovedește exact aceeași performanță cu indicii bursieri, de exemplu S&P 500 sau Nasdaq 100 Contra Poate să nu fie adecvat pentru traderii și investitorii pe termen scurt care preferă un stil de investiții agresiv

Riscul mai mic este compensat de posibile randamente mai mici

Fondul tranzacționat la bursă selectat de investitor poate avea performanțe inferioare în comparație cu cele ale companiilor de top sau ale indicilor în timpul piețelor ascendente

Diversificarea nu garantează randamente pozitive și poate duce, de asemenea, la pierderi

Într-un portofoliu, câteva fonduri tranzacționate la bursă pot deteriora performanța celor care performeză foarte bine

Riscul de aliniere greșită a ETF-urilor într-un portofoliu

Concentrarea excesivă a capitalului în investiții pasive poate limita opțiunile de alocare către active mai riscante (posibilitatea unor randamente excepționale) Risc și diversificare Acum, să analizăm procesul de echilibrare a riscului și câștigurilor în cadrul unui portofoliu. Aici intervine alocarea inteligentă a activelor. Diversificarea este un element cheie al oricărei strategii de investiții de succes. ETF-urile oferă investiții într-o combinație de clase de active. Aceasta poate reduce riscul general al investițiilor, volatilitatea și optimizează randamentele. Important: Investitorii mai tineri, în special, sunt adesea sfătuiți să aloce o porțiune mai mare din portofoliile lor în fonduri de indici bursieri. Pentru a maximiza randamentele în anii de dinaintea pensionării lor. Totuși, această înclinație puternică către acțiuni ar trebui să fie echilibrată de investiții în alte clase de active pentru a asigura un portofoliu bine diversificat. Printre alte clase de active care trebuie luate în considerare se numără: Obligațiuni

Mărfuri

Active alternative ETF-urile oferă toate acestea, o expunere la acțiuni compusă din obligațiuni, mărfuri și fonduri tranzacționate la bursă specifice unui sector. Toleranța la risc și orizontul investițional Toleranța la risc și orizontul de timp sunt doi factori cruciali care ar trebui să influențeze strategia ta de investiții în ETF-uri. Toleranța la risc reprezintă dorința și capacitatea ta de a face față unor potențiale fluctuații și pierderi ale valorii investițiilor în ETF-uri. Diverși factori, cum ar fi vârsta, toleranța la risc și suma disponibilă pentru investiții ar trebui luați în considerare atunci când evaluezi toleranța personală la risc pentru investițiile în ETF-uri. Un orizont de timp prelungit îți va permite să reziști fluctuațiilor pieței și să culegi roadele performanței pe termen lung a ETF-urilor selectate. Reechilibrare și ajustare În afară de diversificare și de înțelegerea toleranței la risc și a perioadei de investire, revizuirea și ajustarea periodică a portofoliului pentru a menține alocarea preferată a activelor poate fi crucială, dacă ești un profesionist. Acest proces implică vânzarea anumitor active și achiziționarea altora pentru a menține alocarea de active dorită. Determinarea alocării ideale a activelor necesită următorii 5 pași: Cercetează sentimentul de pe piața financiară Urmărește indicii, obligațiunile, anumite ramuri, sectoare, mărfurile sau metalele prețioase Gândește-te la strategia pe care dorești să o abordezi Analizează și alege cele mai bune ETF-uri pentru a-ți atinge obiectivele Creează-ți un buget inteligent pentru investiții Identifică alocarea țintă Stabilește toleranța la volatilitate și rezultatele portofoliului Execută cumpărări sau vânzări de ETF-uri pentru a obține alocarea ideală a activelor Important: Reechilibrarea portofoliului nu este esențială, iar investitorii pe termen lung pot refuza să o facă. Reechilibrarea regulată, de obicei la fiecare șase luni sau atunci când portofoliul a deviat cu 5 puncte procentuale sau mai mult de la alocarea țintă, oferă siguranța că strategia ta de investiții rămâne aliniată la obiectivele financiare. Unele case de brokeraj oferă investitorilor instrumente speciale pentru strategiile pasive cu ETF-uri, cum ar fi Planurile de Investiții în ETF-uri. Nu uita că reechilibrarea poate aduce, de asemenea, unele riscuri sau poate fi o greșeală. Activele pe care le vei vinde și le vei cumpăra pot avea rezultate sub cele ale portofoliului tău anterior.

Întrebări Frecvente Este investiția într-un ETF o strategie bună? Da, investiția în ETF-uri este o strategie bună datorită costurilor reduse, a diversificării pe un număr mai mare de acțiuni. Acestea sunt ideale pentru investitorii începători și oferă potențial de investiții pe termen lung chiar și pentru investitorii profesioniști. Crearea unui portofoliu diversificat ar trebui să fie un obiectiv pentru orice investitor pe termen lung. ETF-urile sunt, de obicei, mult mai ieftine decât fondurile mutuale. Orice fond mutual poate fi un mod de a investi mult mai scump decât ETF-urile populare de investiții, având, de asemenea, riscul unor rezultate incerte. Există vreun dezavantaj în a investi în ETF-uri? Da, există dezavantaje la investiția în ETF-uri, inclusiv comisioanele de cumpărare și de vânzare, precum și potențialul risc de piață care duce la pierderi. ETF-urile pot fi, de asemenea, mai scumpe decât investițiile în acțiuni individuale din cauza comisioanelor de administrare (TER). ETF-urile pe indici nu sunt, cu siguranță, la fel de "sigure" ca titlurile cu venit fix, cum ar fi obligațiunile sau fondurile cu venit fix. Evaluarea oricărui ETF depinde de sentimentul de piață exprimat de investitori, care se schimbă în mod constant. Ce sunt ETF-urile și cum funcționează acestea? ETF-urile, sau fondurile tranzacționate la bursă, sunt instrumente financiare care funcționează în mod similar cu acțiunile, oferind un portofoliu diversificat de active și răspunzând la diverse strategii de investiții, de obicei la un cost redus de deținere (TER). Fiind active care se adresează în principal investitorilor pe termen lung, ETF-urile reflectă, de obicei, performanța indicilor bursieri (cum ar fi Nasdaq100, S&P 500, DAX etc.) sau performanța acțiunilor din sectoare specifice precum cel tehnologic, de sănătate sau de consum discreționar. Ce înseamnă alocarea activelor și de ce este importantă în investițiile în ETF-uri? Alocarea activelor este importantă în investițiile în ETF-uri deoarece ajută la echilibrarea riscului și a câștigurilor în orice portofoliu de investiții. Aceasta are loc prin împărțirea investițiilor între diferite clase de active pe baza toleranței la risc, a cunoștințelor și a obiectivelor. Poate fi crucială pentru optimizarea strategiei, dar două lucruri sunt, de asemenea, importante. Primul este o viziune pe termen lung asupra deținerii de ETF-uri - uneori, a nu face nimic este o strategie mai bună (și mai eficientă din punct de vedere fiscal), asemănătoare filosofiei de investiții a lui Warren Buffett. Al doilea este că fiecare investitor face greșeli. Este greu să le evităm. În plus, orice investitor activ acceptă, de obicei, mai mult risc decât un investitor cu obiective de investiții pe termen lung. Cum să alegi cel mai bun ETF? Nu există conceptul de cel mai bun ETF deoarece rezultatele viitoare ale oricărui ETF nu sunt cunoscute. Pe de altă parte, putem include în portofoliul de investiții ETF-uri de cea mai bună calitate. Comisioanele lor (TER) sunt de obicei foarte mici, cu rezultate remarcabile datorită tendinței de creștere a acțiunilor. Această clasă de active poate fi o parte a finanțelor personale. Dar nu uita că performanța ETF-urilor bursiere depinde de rezultatele companiilor subiacente. Nu numai piața bursieră, ci și ETF-urile pe aur sunt foarte populare.

