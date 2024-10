Cum să economisești bani în fiecare lună: Sfaturi practice

Timp de citire: 14 minute(s)

S-ar putea să nu fie ușor să economisești bani în mod periodic, dar merită cu siguranță să începi. Libertatea financiară este aproape imposibilă fără obiceiuri financiare sănătoase. Nu este niciodată prea târziu pentru a începe să economisești bani. Cum să o faci eficient și periodic fără a sacrifica fericirea și calitatea vieții? Haide să elaborăm.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Economisirea banilor este asociată de unii cu sacrificii și cu o scădere a satisfacției în viață. Adevărul este că, multe dintre costurile vieții pot fi reduse sau eliminate complet fără a renunța la o vacanță, la o mașină sau la pantofi noi. Cheia este să respecți cel puțin câteva reguli și să reduci consumul inutil de bunuri în general. În plus, acest lucru are un impact pozitiv pentru întreaga planetă, nu doar pentru starea portofelului tău. Controlându-ți cheltuielile, îți poți construi o pernă financiară care îți va oferi încredere financiară în viață. De asemenea, nu vei mai depinde în totalitate de locul de muncă sau de situația actuală de trai. Vei putea să negociezi rate mai mari sau să îți schimbi locul de muncă fără să îți faci griji cu privire la stabilitate și lichidități. După cum poți vedea, economisirea nu înseamnă doar bani în plus. Ea poate aduce cu sine un aspect pozitiv sub forma unor sentimente de libertate și independență. De asemenea, reprezintă și o bază pentru a intra în lumea investițiilor. Cu ajutorul acestui scurt articol, vei afla ce poți îmbunătăți și cum să-ți schimbi finanțele și mentalitatea, astfel încât să poți începe să economisești cu adevărat. Prin adoptarea câtorva sfaturi de economisire, vei putea să îți atingi obiectivele financiare, să te bucuri de un viitor mai stabil, singur sau cu familia. Acum, haide să pornim împreună în această călătorie spre libertate financiară! Economisirea banilor - care este scopul? Desigur, economisirea banilor înseamnă să nu cheltui (cu sau fără destinație precisă) o parte din venitul tău și să o păstrezi sub formă de numerar sau alte active lichide, de obicei ușor convertibile în numerar (obligațiuni, depozite, acțiuni etc.). Motivele pentru a economisi bani pot varia. În scopul analizei, le putem separa în două tipuri: Interne (rezultate din convingeri, visuri și obiective) Externe (care rezultă din cheltuielile temporare ale vieții și din acoperirea obligațiilor financiare viitoare) Cu toate acestea, dacă ne uităm la aceste două motive aparent independente pentru care oamenii aleg să economisească, putem înțelege acest lucru: Dacă persoana X economisește din motive intrinseci, probabil că o face în mod constant, pe o perioadă lungă de timp, și acordă o anumită prioritate economisirii banilor (de care, de exemplu, face să depindă confortul psihologic care vine din sentimentul de independență financiară). În acest fel, își mărește în mod constant o anumită sumă asigurată și o va putea folosi în viitor.

(de care, de exemplu, face să depindă confortul psihologic care vine din sentimentul de independență financiară). În acest fel, își mărește în mod constant o anumită sumă asigurată și o va putea folosi în viitor. Dacă persoana Y nu economisește din motive interne - acest lucru se datorează, de obicei, inconștienței. De asemenea, unele persoane consideră că venitul pe care îl generează este prea mic pentru a începe să economisească. În acest caz, însă, persoanele respective nu își acordă suficient timp pentru a-și analiza cu atenție opțiunile. Mai mult, acestea se descurajează, deoarece consideră că "economiile" lunare sunt prea mici pentru început. Acest lucru pare a fi o mare greșeală, deoarece având o viziune pe termen lung, în decenii, se poate acumula o sumă destul de substanțială din economii. O persoană care nu simte o nevoie interioară de a economisi este puțin probabil să aibă bani asigurați pentru viitor. Concluzia importantă este că, în timp ce nevoia internă de a economisi variază și nu toată lumea o are, atât persoana X, cât și persoana Y se confruntă cu situații externe în viață, care sunt adesea în afara controlului lor, care necesită acțiune și cheltuieli. De obicei, dacă persoana Y nu s-a asigurat în prealabil pentru un astfel de eveniment, fie va trebui să apeleze la credite (ceea ce generează costuri suplimentare), fie nu va putea face față provocărilor. Toată lumea se confruntă cu situații în viață care pot necesita o anumită sumă de bani. Acestea pot fi atât accidente întâmplătoare, cât și situații din viață care pot fi prevăzute cu mult timp înainte, cum ar fi educația copiilor, nunțile și pensionarea. Alte lucruri pe care le putem prevedea cu o probabilitate relativ mare includ, de exemplu, reparațiile sau înlocuirile costisitoare ale mașinii sau programările la dentist. Astfel, ajungem la concluzia că economisirea este în interesul tuturor. Cu atât mai mult în interesul persoanelor care încă nu au acumulat nevoia internă de a păstra în portofel un anumit procent din banii pe care îi primesc. Economisirea banilor este: Confort mental

Independență financiară crescută

Sentiment sporit de siguranță

Un viitor mai sigur pentru tine și familia ta

Posibilitatea de a acoperi cheltuieli aleatorii fără riscul de credit

Perspectiva unei vieți prospere la pensie și șansa de a-ți îndeplini visele IMPORTANT: Economisirea banilor este doar una dintre cele câteva componente ale stabilității financiare. Banii lichizi pe termen lung nu oferă beneficii comparabile cu investițiile de succes pe termen lung sau cu creșterea veniturilor, dar economisirea banilor este fundamentală pentru ambele. “Perna” financiară Cu siguranță, mulți au întâlnit un termen similar cu "pernă financiară". Pe scurt, aceasta înseamnă o sumă de bani economisită și securizată, capabilă să acopere necesitățile vieții în situația în care o persoană sau o gospodărie nu mai înregistrează niciun venit. Scopul său este, de asemenea, de a asigura existența în cazul unei crize sau al pierderii locului de muncă. Unii estimează, în mod prudent, că o astfel de rezervă financiară ar trebui să ofere siguranță financiară pentru aproximativ 12 luni de cheltuieli lunare - fără nicio scădere a calității vieții. Alții consideră că 6 luni sunt deja suficiente, iar economiștii "extremiști" consideră că perna financiară ar trebui să asigure minimum 24 de luni de existență în situația unui venit zero. Pentru a calcula cât de mult trebuie să acumulezi într-o “pernă financiară”, trebuie să cunoști costul lunar al vieții - al tău sau al întregii familii. Pe baza acestuia, vei putea estima ce sumă trebuie să economisești pentru a-ți constitui o pernă financiară mică sau foarte mare pentru vremuri incerte. Presupunând că, lunar, o familie de patru persoane cheltuie aproximativ 10.000 de lire sterline, putem concluziona că varianta de bază pentru perioade de 6, 12 și 24 de luni va fi de 60.000, 120.000, respectiv 240.000 de lire sterline. Perna financiară - reguli de bază De regulă, banii acumulați în cadrul pernei financiare nu trebuie cheltuiți atunci când nu este nevoie de ei. Acesta este "fondul tău de urgență" - nu uita.

Banii depozitați în cadrul pernei financiare nu ar trebui să fie deținuți sub formă de active cum ar fi acțiuni, acțiuni ale fondurilor mutuale sau ETF sau criptomonede. Trebuie să te asiguri că evaluarea pernei tale financiare este cunoscută și stabilă.

Nici nu ar trebui să fie deținută în active nelichide, cum ar fi bunuri imobiliare, ceasuri, obiecte de artă sau alte obiecte de colecție. Vânzarea acestor active necesită timp, iar dacă ai nevoie de bani "chiar acum", ar exista o probabilitate mai mare să le vinzi la prețuri mai mici, ceea ce nu este de dorit.

Lichiditatea și disponibilitatea facilă a fondurilor pot fi cruciale pentru perna financiară. Baza sa ar trebui să fie moneda națională sau un "coș" de valute străine. Alternativ, obligațiuni de trezorerie ușor de tranzacționat pentru a păstra valoarea de cumpărare a banilor în timp. 10 obiceiuri financiare pozitive Dacă vorbim despre economisirea banilor pe tot parcursul vieții, acest lucru înseamnă dezvoltarea anumitor obiceiuri care nu numai că vor face procesul mai ușor. Aceste obiceiuri pot face, de asemenea, ca sumele finale economisite să fie mai mari, iar libertatea financiară să vină mai repede. Mai mult decât atât - acest lucru se poate întâmpla fără a sacrifica dorințele și fără a scădea semnificativ "nivelul" de trai. Iată 10 exemple de obiceiuri foarte utile. Analizează-ți cu atenție situația financiară. Calculează-ți venitul scăzând cheltuielile fixe și pasivele din venitul tău. Acest lucru te va ajuta să determini suma adecvată pe care o vei putea economisi în fiecare lună. Planifică-ți cheltuielile și anticipează din timp evenimentele foarte probabile - dacă nu îți faci un buget, viața te va surprinde mai des. Rezervă-ți o marjă de siguranță adecvată în cazul în care costul vieții crește. Poți anticipa anumite evenimente în avans - include-le în planul tău de economisire. Înregistrează-ți și analizează-ți cheltuielile cel puțin o dată pe lună. În secolul XXI, aplicațiile pot fi de ajutor. De asemenea, multe bănci și instituții oferă o secțiune transversală detaliată a cheltuielilor lunare. O poți folosi pentru a-ți înțelege obiceiurile și pentru a-ți ajusta cheltuielile. Nu cumpăra lucruri inutile. Cumpărarea sub influența emoțiilor nu este una dintre alegerile imobiliare chibzuite. Nu face excese - atunci când există o oportunitate, cumpără un cadou sau donează fonduri pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Totul ține de principiu - cumpărarea impulsivă de "lucruri frumoase" nu aduce beneficii tangibile și nu te va face mai fericit pe termen lung, deoarece îți va epuiza portofelul. Nu te lăsa "păcălit" de reduceri. Achiziționarea de articole la reducere doar pentru că atârnă pe ele o insignă cu -50% sau -80% nu înseamnă că ar trebui să le cumperi. Cheltuiala rămâne o cheltuială, chiar dacă articolul este redus cu 90%. În primul rând, cumpărarea de bunuri care își pierd cel puțin jumătate din valoare în ziua cumpărării nu te va face să atingi mai repede libertatea financiară. Chiar ai atât de mare nevoie de ele? Nu te teme de obiectele second-hand. Cumpărarea de bunuri și lucruri "second-hand" nu numai că îți economisește bani. Un consum mai mic înseamnă, de asemenea, o poluare mai mică și o decizie bună pentru planeta Pământ. Dacă ai nevoie sau dorești să cumperi ceva - întreabă-te dacă are sens să plătești de două ori mai mult pentru un obiect nou? Încearcă să îți mărești veniturile. Economisirea este primul pas spre independență, dar creșterea venitului este cea care poate fi adevăratul catalizator al schimbării financiare. Nu îți fie teamă să vorbești despre o mărire de salariu dacă știi că meriți una. Dacă ai epuizat oportunitățile la un loc de muncă, poate că este timpul să te ocupi de altul? Crește-ți competențele și abilitățile astfel încât angajatorii să dorească să te răsplătească bine. Învață mai multe despre investiții. Economisirea banilor este baza și o anumită etapă în atingerea libertății financiare. Dacă ai strâns suficienți bani și ți-ai construit o pernă financiară, probabil că vei începe să cauți modalități de a-ți crește valoarea banilor în timp. Ai grijă să te educi și să înveți mai multe despre piața financiară - acțiuni, fonduri indexate, ETF-uri, metale prețioase sau proprietăți imobiliare. Nu te lăsa descurajat. Baza oricărui succes este consecvența. Dacă economisești chiar și 5% din venitul tău și după câteva luni decizi că este inutil - probabil că vei cheltui fondurile pe produse inutile care nu îți vor crește nivelul sau satisfacția față de viață. Cu toate acestea, dacă economisești 5% pentru următorii 30 sau 40 de ani, îți poți garanta câțiva ani liniștiți de viață. Nu exagera și nu te pedepsi. Baza consecvenței este și toleranța față de tine însuți. Dacă apare o situație prin care într-o anumită lună sau an nu ai economisit atât de mult pe cât ți-ai dorit - nu îți face griji. În primul rând - nu poți da timpul înapoi. În al doilea rând - accidente se întâmplă tuturor oamenilor. În al treilea rând - poate că în anul următor vei reuși să pui deoparte de două ori mai mult. Nu uita că obiectivul tău este pe termen lung. Un an slab poate fi depășit de excelență. IMPORTANT: Nu uita că datoria la cardul de credit este întotdeauna rea și că poți păstra mai mulți bani în buzunar dacă nu vei plăti niciodată dobânzi la credit. De asemenea, ar trebui să îți amintești întotdeauna că există la orizont modalități de a economisi bani rapid, dar nu uita - obiectivele tale de economisire trebuie să fie realiste. Obiectivele de economisire nu sunt la fel de cruciale precum motivația constantă. de a rămâne pe curs. Un cont de economii poate fi de ajutor. Ai putea economisi bani timp de ani, chiar decenii, iar așteptarea rezultatelor pe termen lung poate fi o modalitate inteligentă de a economisi bani. Plata în avans? Pentru a rămâne bine motivat, ar trebui să preferi opțiunea plății pe măsură ce lucrarea este efectuată, nu înainte. Procesul de economisire al banilor în 6 pași Pentru a transforma procesul de economisire într-un succes este nevoie, înainte de toate, de consecvență și răbdare. Multe dintre alegerile sau fenomenele vieții depind de succesul economisirii. Printre acestea se numără capacitatea de a face față unor fenomene rare, cum ar fi crizele economice, pierderea locului de muncă, o defecțiune majoră a mașinii sau o boală. Oamenii cred adesea că aceste fenomene sunt rare pentru că nu au avut loc niciodată în viața lor, însă istoria arată că ele se întâmplă destul de des. Mai mult, viitorul tău la pensie sau chiar parcursul profesional al copiilor tăi poate depinde de economisirea în mod corespunzător. Așadar, merită să te protejezi. Iată un plan simplu în 6 etape. Stabilește cu precizie care sunt obiectivele tale - acest lucru va facilita schimbarea vechilor obiceiuri în altele noi și te va ghida pentru a obține rezultatele stabilite. Nu uita că obiectivele tale trebuie să te motiveze. Viziunea de a-ți repara mașina sau de a-ți pierde locul de muncă nu reprezintă un motivator suficient. Gândește-te mai degrabă la visurile pe care ți le poți îndeplini economisind bani. Gândește-te la locurile pe care le poți vizita, la ajutorarea celor dragi sau la o pensie liniștită. Nu uita că cel puțin obiectivele pe termen scurt trebuie să fie realiste și realizabile. Satisfacția este la îndemână. Bugetul gospodăriei - dacă ești singur, îți este ușor. Dacă nu - revizuiește-ți finanțele împreună cu partenerul tău. Chiar dacă planul pe care îl trasați este foarte general - vei vedea unde trebuie îmbunătățit bugetul și care este punctul său cel mai slab. Acesta este deja un prim pas important. Poți folosi modul tradițional de a face acest lucru - o bucată de hârtie și un pix sau programe și aplicații. De asemenea, poți actualiza periodic situația financiară a gospodăriei. Dacă băncile o fac, de ce nu ai face-o și tu? Lăsând la o parte cheltuielile - analiza bugetului tău ar trebui să aibă consecințe reale. De obicei, aceasta se concretizează prin reducerea cheltuielilor. De exemplu, la abonamentele inutile la anumite servicii, la cumpărăturile de alimente (poate că este mai bine să le faci mai rar, dar mai mari), la mâncatul în oraș sau la "chestiile la modă" și la transportul menționat anterior. Plătește-ți datoriile - dobânzile inutile la cardul de credit sau alte obligații pe care le poți acoperi chiar și acum - fă-o fără să stai pe gânduri. Acestea vor genera costuri inutile și stres. Dacă datoriile tale sunt mai mari decât banii pe care îi ai în prezent, acordă prioritate achitării lor înainte de a începe să economisești. Bineînțeles, dacă ai un credit ipotecar - nu trebuie să economisești doar pentru a-l plăti în plus. Include-l în bugetul gospodăriei, dar nu uita, de asemenea, faptul că dacă îl achiți mai repede - va fi mai bine pentru tine. Nu îți fie teamă să plătești în plus dacă primești sume suplimentare de bani. Poate fi de ajutor să planifici totul - datorită noilor tehnologii, nu trebuie să ții minte totul și să creezi un întreg calendar cu etapele planificate ale proprietății. Poți folosi aplicații și programe bancare menite să facă obligațiile de bază sau transferurile într-un cont de economii să se întâmple automat. Acest lucru îți va economisi timp diminuând riscul de a uita ceva în vâltoarea treburilor zilnice. Diversifică-ți sursele de venit - dacă ai timp suplimentar la dispoziție, merită cu siguranță să cauți o sursă suplimentară de bani. Dacă ești foarte dornic să îți menții nivelul de trai actual, veniturile obținute din muncă suplimentară, de exemplu, pot fi tratate în întregime ca economii. Datorită posibilității de a lucra online, un loc de muncă suplimentar nu trebuie să însemne neapărat naveta sau plecarea de acasă. Important: Nu este adevărat că numai persoanele mai puțin bogate au probleme cu economisirea banilor. Lipsa economiilor este o problemă și pentru cei care câștigă mult. Capacitatea de a economisi depinde mai mult de condițiile psihologice decât de cele financiare. În primul rând, satisfacția generală față de viață și funcționarea într-un mediu prietenos facilitează acest proces. Persoanele a căror nivel de trai este mai scăzut pot dori să compenseze acest lucru prin noi achiziții. În cazul în care cheltuielile compulsive se transformă într-o nevoie de viață foarte urgentă, nu trebuie să ne fie teamă să consultăm un psiholog, care ne poate ajuta cu o conversație sau o terapie țintită. Se poate transforma într-o problemă care nu trebuie subestimată. Libertatea financiară și investițiile Analizând aspectul economisirii banilor, am spus deja că, pe termen lung, păstrarea de numerar nu este profitabilă. De ce? Pentru că puterea de cumpărare a banilor se devalorizează în timp din cauza inflației. Acest lucru înseamnă, în practică, faptul că astăzi poți cumpăra mult mai multe bunuri cu 1.000 de lire sterline decât vei putea cumpăra, probabil, cu această sumă peste 5, 10 sau 20 de ani. Ce concluzii se pot trage de aici? Un pas firesc în timpul economisirii este începerea educației financiare. Aceasta te va conduce la concluzii despre viitorul tău și despre investiții. Obligațiunile de trezorerie îți pot proteja capitalul de inflație, dar vor oferi un randament destul de slab peste inflație, ceea ce le face să pară o componentă adecvată a părții defensive a portofoliului tău.

Cu un capital adecvat deja acumulat și o rezervă financiară, poți lua în considerare ce riscuri de investiții ești dispus să îți asumi pentru a obține randamente potențial semnificativ peste inflație. Nu uita că apetitul și toleranța ta la risc ar trebui să fie mai scăzute pe măsură ce te apropii de pensionare.

Pentru partea agresivă a portofoliului, poți lua în considerare nu doar metale prețioase sau proprietăți imobiliare, ci și ETF-uri, precum și acțiuni ale unor companii cotate la bursă. Din punct de vedere istoric, acțiunile companiilor și fondurile pe indici care urmăresc indici bursieri precum S&P 500 sau Nasdaq 100 au oferit randamente incomparabil mai mari, deși merită să ne amintim că istoria este posibil să nu se repete, iar bursa este un loc riscant. Conturile de economii sunt fundamentale, dar economisirea banilor nu garantează că valoarea acestora se va menține pe parcursul mai multor ani sau mai multor decenii. Acțiunile sau ETF-urile sunt foarte lichide și oferă o gamă variată de oportunități de investiții. Cu toate acestea, ele sunt foarte volatile, așa că ia în considerare dacă poți suporta scăderi semnificative de capital în timp ce aștepți randamente potențial ridicate. Nu uita că educația financiară este esențială și ar trebui să facă parte din procesul de economisire al banilor.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Cum să începi să economisești rapid? În primul rând, trebuie să stabilești care îți sunt obiectivele, ce intenționezi să faci. În mod ideal, pe termen scurt, obiectivele ar trebui să fie foarte realiste (este mai bine să te surprinzi pozitiv decât negativ), dar pe termen lung îți poți imagina îndeplinirea visurilor tale. Este important să rămâi motivat. În continuare, organizează-ți bugetul și gândește-te pe ce cheltui cei mai mulți bani (inutil). Te poți ajuta folosind aplicații moderne și remindere care vor face ca schimbările să apară automat și să nu consume mult timp. Contul bancar ar trebui să te ajute în acest sens. Cum pot economisi mai mulți bani? Ar trebui să îți calculezi cu atenție cheltuielile lunare și să te gândești la ce ar trebui să renunți pentru a începe să economisești mai mult. Adesea, costurile inutile sunt servitul mesei prea des în oraș și traiul peste posibilități în mod extensiv. Nu uita - nu merge la extreme, economisirea nu înseamnă să trăiești ca un ascet. Ceea ce contează este consecvența și obiceiurile, permițând abateri de la "normă". Îți poți permite distracții sau restaurante - ideea este, însă, că aceste cheltuieli trebuie să fie excepționale și să nu devină "noua normalitate". De asemenea, gândește-te cum îți poți crește veniturile - atunci vei începe să economisești mult mai mult. Nu uita de alte conturi de economii care te pot ajuta să-ți gestionezi fondurile de economisire. Cum să-ți crești rapid câștigurile? De obicei, cea mai rapidă creștere a venitului este generată de găsirea unui al doilea loc de muncă sau a unei ocupații care să-ți ofere o sursă suplimentară de venit. Practic, va fi foarte dificil să înlocuiești acest "salt" cu o mărire de salariu la locul de muncă principal. Dacă dorești să-ți crești rapid veniturile, gândește-te la cât timp liber ai și la ceea ce poți face. Apoi, începe să cauți un loc de muncă și folosește timpul liber. Dacă ești hotărât, o poți face și în weekend-uri. De asemenea, poți să-ți deschizi propria afacere și să te gândești la reducerea cheltuielilor casnice. Este dificil să economisești bani? Să fim sinceri, dacă ar fi fost ușor, toată lumea ar fi economisit bani. Economisirea necesită timp, cunoștințe, dar, cel mai important, regularitate și răbdare. Fără aceste două elemente, îți va fi foarte greu să economisești pentru o perioadă lungă de timp. Nu uita motivele care te fac să decizi să pui bani deoparte în loc să îi cheltui. Gândește-te la libertatea financiară, la independență și la împlinirea viselor tale și la o pensie liniștită. Aceste câteva lucruri ar trebui să fie un "motivator" suficient. Pe măsură ce vei continua să economisești, îți vei da seama, poate, cât de multe dintre nevoile tale financiare erau de fapt o iluzie. Cumpărăturile online te pot ajuta la reducerea costurilor cu combustibilul sau transportul pentru a cumpăra unele dintre cele mai importante lucruri. Nu uita că obiceiurile de cheltuire sunt cruciale pentru succesul tău pe termen lung. La ce vârstă ar trebui să începi să economisești? La fel ca în cazul investițiilor pe termen lung, regula de bază în ceea ce privește economisirea este "cu cât mai devreme, cu atât mai bine". Dacă începi să investești devreme, vei putea probabil să acumulezi o sumă mai mare în cele din urmă și, în plus, vei ajunge mai repede la un nivel mai ridicat de economisire. Dar nu uita - niciodată nu este prea târziu să te ocupi de propriile finanțe și de viitorul tău. În plus, o persoană învață din greșelile sale (cel mai eficient mod de a învăța), iar tinerețea îți oferă mai multă "toleranță" pentru a le face. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că poți înceta să te gândești la viitorul tău financiar când ești tânăr. Ocupă-te de el cât mai devreme posibil. Suma lunară de economisire nu este la fel de importantă ca viziunea și determinarea ta pe termen lung. Cum să economisești bani rapid? Economisești rapid bani prin reducerea cheltuielilor suplimentare, reducerea costului lucrurilor esențiale, crearea unui plan de masă, vânzarea articolelor nefolosite, explorarea unor activități secundare, cumpărarea de asigurări, oprirea investițiilor și ajustarea reținerilor de impozite. Nu lua credite inutile și evită să plătești dobânzi la împrumuturi. Creează-ți un buget lunar pentru tine sau pentru întreaga familie. Economiile mari sunt realizabile dacă vei fi capabil să menții obiectivul pe termen lung. Cum pot crea un buget pentru a-mi gestiona mai bine finanțele? Creează un buget identificând sursele de venit, clasificând cheltuielile și stabilind obiective realizabile pentru a începe să economisești bani - vei fi pe drumul către o mai bună gestionare a finanțelor tale. Toți banii pe care îi economisești, îi vei putea folosi în viitor.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."