Tranzacționarea petrolului - Cum să investești în petrol?

Timp de citire: 7 minute(s)

Petrolul este recunoscut ca marfa nr. 1 în lume, în primul rând datorită faptului că este utilizat pentru a produce combustibili lichizi care sunt folosiți în diferite mijloace de transport; apă, uscat și aer. Petrolul este, de asemenea, utilizat în producția altor bunuri importante, cum ar fi materialele sintetice, asfaltul și multe altele. Cu toate acestea, cea mai importantă utilizare a petrolului este în vederea obținerii de energie. În prezent, petrolul este responsabil pentru aproximativ 1/3 din cantitatea globală de energie! Nu este de mirare că este cea mai tranzacționată marfă din lume, oferind o lichiditate mare pe piață și, prin urmare, oportunități extraordinare de investiții.

Sursa: IEA World Energy Balance Review 2019 Cum se tranzacționează petrol Crude prin CFD-uri cu XTB? Cea mai simplă modalitate de a obține expunerea pe petrol este de a tranzacționa CFD-uri pe OIL sau OIL.WTI. Contractele pentru diferență sunt instrumente extrem de fascinante, cu multe caracteristici interesante care conferă unicitate acestui produs, cum ar fi: CFD-urile sunt produse derivate - nu deții produsul de bază, speculezi pur și simplu dacă prețul va crește sau va scădea

CFD-urile au efect de levier - ceea ce înseamnă că poți efectua o tranzacție fără a fi nevoie să depui întreaga contravaloare a unui activ pentru a plasa o tranzacție. Prin urmare, atunci când se utilizează mecanismul de levier financiar, trebuie amintit că atât profitul potențial, cât și mărimea pierderii posibile (deci riscurile) sunt amplificate cu valoarea levierului.

permit realizarea de investiții atât pe prețuri în creștere cât și pe prețuri în scădere

posibilitatea de a lua poziții long (CUMPĂRARE) sau poziții short (VÂNZARE) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier financiar face ca aceste tipuri de contracte să reprezinte în prezent unul dintre cele mai flexibile și populare tipuri de tranzacționare pe piețele financiare

poți investi chiar și în subdiviziuni de lot, astfel încât să poți ajusta dimensiunea tranzacției la propriile necesități de investiții. XTB oferă CFD-uri bazate pe petrolul Brent (OIL) și CFD-uri bazate pe petrolul WTI (OIL.WTI), adică instrumente al căror preț se bazează pe prețul actual al petrolului Brent și WTI, listate pe piața organizată. Cel mai simplu mod de a tranzacționa pe piața petrolului este de a utiliza platforma noastră de tranzacționare XTB, care este un instrument complet de tranzacționare și care îți oferă posibilitatea de a investi într-o gamă largă de instrumente financiare. Datorită calculatorului încorporat în fereastra de ordin, poți seta ordine de tip Stop Loss sau Take Profit în conformitate cu ipotezele rezultate din propria strategie de investiții. În primul rând, să ne uităm la modul de plasare a unui ordin de cumpărare cunoscut sub numele de poziție long. Să presupunem că, după analiza pieței, crezi că prețul petrolului va crește pe termen scurt. Inițial ar trebui să stabilești dimensiunea tranzacției. Apoi, ar trebui să configurezi un ordin Stop Loss pentru a îți limita pierderile potențiale și un ordin Take Profit care va închide poziția atunci când obții profitul scontat. Cel mai simplu mod de a intra într-o nouă tranzacție este prin selectarea alegerea poziției în fereastra click & trade care poate fi găsit în partea stângă a ecranului, în modulul Market Watch. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Alternativ, panoul click & trade este, de asemenea, situat deasupra graficului, în partea din stânga sus a ferestrei Grafic. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. După ce specificați datele menționate mai sus, faceți clic pe butonul verde “BUY”. Pentru a profita de scăderea prețurilor, ar trebui să intri pe o poziție short (vânzare în lipsă). Procesul de inițiere a tranzacției este similar cu cel descris mai sus, cu excepția faptului că, după setarea tuturor parametrilor, faci clic pe butonul „SELL”. Îți recomandăm articolul nostru intitulat „Vânzarea în lipsă” <link>. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Dacă piața este deschisă, atunci ordinul ar trebui să fie executat imediat. Statusul tranzacției este vizibil în fereastra Open Positions de sub grafic. Odată ce a venit timpul să îți închizi poziția, poți fie să faci clic pe „închide” fie să reversezi tranzacția inițială. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Care sunt diferențele de bază dintre petrolul Brent și petrolul WTI? Când vine vorba de petrol, frecvent, se vorbește de cele două piețe de referință: Brent și WTI. Cu toate acestea, există mai multe tipuri de petrol, în funcție de proprietățile sale sau de locul de extracție. Prețul depinde și de proprietățile, locația sau transportul acestuia. Cele mai importante etaloane pentru petrol. Sursa: Intercontinental Exchange (ICE) Petrol Brent (OIL) - provine din 15 câmpuri petroliere situate în Marea Nordului. Conținutul redus de sulf, care este sub 0,37%, indică faptul că este ulei dulce, iar densitatea sa redusă îi permite să fie descris ca fiind ușor, potrivit pentru producția de motorină și benzină. Se estimează că aproape 70% din tranzacțiile petroliere la nivel mondial se efectuează cu petrol Brent. Contractele futures Brent sunt listate la London Intercontinental Exchange (ICE). Petrol WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, este extras în Statele Unite, Texas. Datorită conținutului de sulf, care este sub 0,24%, este denumit ulei dulce și ușor, deoarece are o densitate redusă. WTI este instrumentul care stă la baza contractelor futures la New York Mercantile Exchange (NYMEX). Este caracterizat de înaltă calitate, una dintre cele mai înalte din lume. Diferența de valoare între petrolul Brent și cel WTI, adică diferențialul, sugerează din punct de vedere tehnic superioritatea petrolului WTI datorită parametrilor tehnici mai buni. Cu toate acestea, prețurile Brent sunt de fapt adesea mai mari din cauza condițiilor de ofertă și cerere. Alte opțiuni pentru investiții în petrol cu ​​XTB Pe lângă CFD-uri, există mai multe ETF-uri care permit investitorilor să câștige expunere pe piața petrolului. În afară de aceasta, investitorii ar putea căuta, de asemenea, și o expunere indirectă la prețurile petrolului. Investiția în acțiunile celor mai mari companii extractoare de petrol precum Exxon Mobil sau Chevron este un alt mod de a crea un portofoliu diversificat. Merită subliniat faptul că o astfel de soluție poate avea un avantaj important față de investițiile directe în mărfuri, deoarece unele companii pot plăti și dividende. Am discutat aspecte cheie ale investițiilor pentru dividende în articolul nostru intitulat „Investiții în acțiuni pentru dividende” <link>. Scanerele noastre de ETF-uri și acțiuni legate de petrol pot fi utile atunci când cauți oportunități de investiții pe piața petrolului. Sursa: xStation5 La ce să fii atent atunci când investești în petrol Prețurile petrolului se schimbă constant din cauza fluctuațiilor cererii și ofertei, atât în ​​economiile fiecărei țări, cât și în întreaga lume. Există mai mulți factori care afectează prețurile petrolului, inclusiv: dezastrele naturale, războiul, tulburările civile, mișcările valutare, creșterea economică globală, costurile de transport și depozitare. De asemenea, dezvoltarea recentă a combustibililor alternativi a influențat și piața petrolului . Prin urmare, este important să fi la curent cu orice știri sau comunicări de date care ar putea afecta prețul petrolului. Investitorii au acces la cele mai importante informații de pe piața petrolului datorită secțiunii noastre „Știri de piață” în care, în afară de publicarea celor mai importante date macroeconomice, analiștii noștri prezintă o imagine generală a pieței și indică potențiale oportunități de investiții. Când analizezi piața, este, de asemenea, important să ai acces la prețurile petrolului în timp real, lucru posibil datorită platformei noastre xStation5. Pentru a avea acces la cele mai recente informații de pe piața petrolului, trebuie doar să faci clic pe secțiunea „Știri” din platformă. Sursa:xStation5 De ce altceva ar trebui să ții cont? La XTB, CFD-urile pe petrol se bazează pe contracte futures listate la bursă, care expiră în fiecare lună. XTB oferă CFD-uri cu o dată de expirare de 365 de zile (nu se aplică CFD-urilor și ETF-urilor bazate pe acțiuni), astfel încât clienții noștri să nu fie nevoiți să închidă o poziție pe baza unei serii de contracte care expiră în fiecare lună și să deschidă alta. În acest fel, clienții pot continua, timp de până la 365 de zile, să păstreze un CFD pe baza prețului petrolului, fără a fi nevoiți să deschidă noi poziții în fiecare lună, așa cum este cazul pe piața de bază. De obicei, trecerea la următoarea serie de contracte (rulare sau rollover) are loc cu câteva zile înainte de data de expirare a seriei actuale de contracte futures pe piața de bază. Te vom informa cu privire la datele trecerilor viitoare în știrile comerciale. Data ultimei și următoarei treceri poate fi găsită și pe platforma noastră, făcând clic pe pictograma „Informații despre instrument” situată în fereastra click & trade. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Rezumat Petrolul va fi o resursă energetică strategică pentru mult timp. Relația dintre cerere și ofertă poate avea un impact uriaș asupra prețului. În cazul pieței petrolului, este extrem de important să se urmărească publicarea rapoartelor importante care pot crește volatilitatea pieței. CFD-urile pe petrol disponibile la XTB oferă oportunități suplimentare de a identifica noi oportunități de investiții interesante atât atunci când prețul acestei mărfuri crește, cât și atunci când scade. Situația de pe piețele financiare va fi legată mult timp de piața petrolului. Pentru a începe să investești pe piața petrolului, pur și simplu deschide un cont de investiții. Procesul de deschidere a unui cont cu XTB are loc complet online și durează câteva minute. Pentru a verifica sistemul de tranzacții xStation și a vă testa propria strategie de investiții, merită să deschideți un cont demo gratuit cu fonduri virtuale. Accesul la sistemul de tranzacționare este posibil prin intermediul unui browser, o aplicație desktop și o aplicație mobilă, cu ajutorul cărora poți controla rapid și ușor tranzacțiile de oriunde din lume și de pe toate dispozitivele care acceptă sistemele Android și iOS.

