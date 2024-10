Tranzacționarea aurului - Cum poți începe să tranzacționezi aur online?

Timp de citire: 17 minute(s)

Cumpărarea aurului este privită ca o investiție sigură de mulți oameni din întreaga lume - chiar și cei care nu se ocupă cu piețele financiare. Din punct de vedere istoric, aurul este văzut ca un activ care își menține valoarea, în ciuda incertitudinii economice sau a fluctuațiilor de preț, datorită proprietăților sale unice.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Investițiile în aur au fost întotdeauna o opțiune atractivă pentru investitorii care doresc să își diversifice portofoliile, să se protejeze împotriva inflației sau pur și simplu să se bucure de frumusețea sa și de prestigiul de a deține aur ca marfă fizică. În prezent, progresele tehnologice au creat diverse modalități și opțiuni de a investi în aur - chiar și direct de pe telefonul mobil. În acest articol vei afla cum să cumperi și să tranzacționezi aur, cum să tranzacționezi CFD-uri pe aur și care este cel mai bun moment pentru a începe să tranzacționezi acest metal prețios. Află mai multe despre Istoria mineritului și a investițiilor în aur la XTB Cum cumperi aur? În primul rând, este important să înțelegem diferitele moduri în care putem investi în aur și cum funcționează cererea de aur pe piețe, precum și ce opțiuni de a cumpăra aur sunt disponibile. Activele fizice, cum ar fi lingourile de aur, monedele și bijuteriile, reprezintă cea mai comună formă de investiție pentru persoanele fizice. Alte opțiuni includ fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri), acțiunile companiilor miniere de aur și contractele futures pe aur. Lingouri de aur Lingourile de aur sunt o alegere populară pentru investitorii care doresc să cumpere aur fizic. Lingourile se vând de obicei la gram sau uncie. Puritatea, producătorul și greutatea aurului ar trebui să fie gravate pe fața lingoului. Atunci când cumperi lingouri fizice de aur puritatea este crucială deoarece aceasta confirmă valoarea aurului. Lingourile de aur de calitate investițională trebuie să aibă o puritate de cel puțin 99,5%. Acest lucru este deosebit de important dacă dorești să depozitezi lingourile într-un cont individual de pensii specializat (IRA), deoarece aurul mai puțin pur de 99,5% nu poate fi deținut în acest mod. Există multe companii care vând lingouri de aur, dar este indicat să le alegi doar pe cele cu reputație. Ține cont de faptul că este posibil să plătești unele taxe suplimentare - cum ar fi asigurarea - pentru a asigura transportul în siguranță al lingourilor tale. Monede de aur Monedele de aur sunt obiecte populare de colecție și reprezintă o opțiune atractivă pentru investitori. Cu toate acestea, spre deosebire de lingourile de aur, vei plăti probabil un preț mai mare decât cel pe care l-ai plăti pentru aceeași cantitate de aur sub formă de lingouri. Monedele au, de obicei, un conținut de aur mai mic decât lingourile de aur. De exemplu, o monedă populară American Eagle de o uncie are un procent de doar 91,67% de aur pur. Restul componenței este alcătuită din argint și cupru. Asigură-te că știi exact care este procentul de aur al monedelor care te interesează înainte de a le cumpăra. Poți cumpăra monede de aur de la dealeri specializați, case de amanet și persoane fizice în care ai încredere. Dacă alegi să cumperi monedele de aur online, asigură-te că apelezi la un dealer care figurează în bazele de date ale Monetăriei. Indiferent dacă îți cumperi monedele de aur fizic sau online, nu vrei să achiziționezi falsuri sau aur mai puțin pur decât ai crezut inițial. Bijuterii Bijuteriile cu sau din aur, în special piesele antice de colecție, reprezintă o altă modalitate de a cumpăra metalul prețios. Cu toate acestea, la fel ca în cazul monedelor de aur, probabil că vei plăti în plus pentru cantitatea de aur pe care o poți obține efectiv. Acest adaos poate fi cuprins între 20% și 300%, în funcție de producător. Este important de reținut că nu tot ce strălucește este aur. Producătorii folosesc aliaje care combină aurul cu alte metale pentru a-și face piesele mai durabile sau pentru a le ajusta culoarea. Calitatea aurului din bijuterii se măsoară în carate, iar aurul cu carate mai mari este mai valoros decât cel cu carate mai mici. Caută piesele cu o gravură de karate pentru a te asigura că primești exact pentru ceea ce ai plătit. Factori de luat în considerare la cumpărarea de aur fizic Atunci când cumperi active fizice, există mai mulți factori pe care ar trebui să îi iei în considerare: Depozitare Lingourile sau monedele de aur necesită o locație de depozitare sigură. Deși îți poți păstra aurul acasă, mulți investitori preferă un custode. Asigură-te că dispui de una sau mai multe opțiuni sigure de depozitare a aurului înainte de cumpărare și nu uita că depozitarea în condiții de siguranță se adaugă la costurile investiției tale. Asigurări Indiferent dacă alegi să îți depozitezi aurul acasă sau la un custode, este important să îți asiguri investiția împotriva furtului sau a dezastrelor naturale. Acest lucru poate adăuga la costul asigurării pentru proprietarii de locuințe sau pentru chiriași, așa că informează-te cu privire la acest tip de poliță la brokerul tău de asigurări. Producător Pentru a te asigura că valoarea investiției tale crește în timp, achiziționează aur doar din surse de încredere. Înainte de a cumpăra ceva, ar trebui neapărat să le verifici, consultând registrele oficiale ale vânzătorilor de aur. Puritate Puritatea aurului din monede, lingouri sau bijuterii are un impact semnificativ asupra valorii sale ca investiție. Asigură-te că orice produs din aur pe care îl cumperi pentru investiție are un nivel de puritate suficient de ridicat pentru a rezista în timp. Uită-te după obiecte din aur cu un grad de puritate de cel puțin 91%, dacă nu chiar 99%. Cursul de schimb actual al aurului Mai jos poți vedea graficul cu datele curente ale acțiunilor pe aur pentru un instrument CFD al cărui preț se bazează pe cotațiile aurului. Datele sunt actualizate în timp real. Metode moderne de investiție în aur Lumea s-a schimbat foarte mult în ultimele decenii. Liberalizarea mișcărilor de capital și tehnologia au făcut ca tranzacționarea aurului să fie incredibil de simplă. În afară de aceasta, piețele financiare au permis investitorilor să cumpere aur cu taxe incredibil de mici sau chiar fără costuri. Tranzacționarea CFD-urilor pe aur Tranzacționarea CFD-urilor este una dintre cele mai populare modalități de tranzacționare a aurului. Are multiple avantaje în comparație cu investiția în aur fizic, cum ar fi comisioanele reduse și posibilitatea de a folosi efectul de levier. Cu ajutorul CFD-urilor, poți să urmărești mișcările mărfii sau ale activului suport fără a deține aur în formă fizică. Deoarece tranzactionarea aurului cu efect de levier necesită doar un anumit procent din întreaga poziție, această tehnică este de obicei asociată cu traderii experimentați sau cu day traderii, din cauza nivelului ridicat de risc. În plus, tranzacționarea CFD-urilor oferă investitorilor posibilitatea de a deschide poziții short (de vânzare în lipsă), ceea ce ar putea fi deosebit de util în diverse strategii de tranzacționare a aurului. Procesul de tranzacționare a CFD-urilor pe aur este, de obicei, simplu și ușor de realizat, deoarece brokerii de top permit tranzacționarea aurului online prin intermediul aplicațiilor și platformelor lor unice, doar cu un cont de tranzacționare. De ce să tranzacționezi online CFD-uri cu suport pe aur? Accesibilitatea de tranzacționare a aurului În timp ce cumpărarea de mărfuri fizice poate implica anumite procese care necesită mult timp, deschiderea unui cont de tranzacționare este relativ simplă și rapidă. Cumpărarea de aur fizic necesită, de asemenea, capital consistent - prețul unui lingou de aur este în medie de peste 40 000 de euro, indiferent de oferta și cererea de aur. Dacă nu dispui de o sumă așa mare de bani, CFD-urile sunt o modalitate rentabilă și accesibilă de a participa la piața mărfurilor. Lichiditatea în tranzacționarea aurului Se estimează că volumele zilnice de tranzacționare ale aurului sunt de aproximativ 58 de miliarde de euro și le depășesc pe cele ale majorității perechilor valutare, cu excepția EUR/GBP, GBP/USD și USD/JPY. Volumul mare de tranzacționare conferă CFD-urilor pe aur o lichiditate ridicată pe piețele de aur. Această lichiditate ridicată înseamnă că tranzacționarea CFD-urilor cu suport pe aur este mai puțin costisitoare în comparație cu alte instrumente financiare, iar comisioanele percepute sunt de obicei foarte mici. În plus, lichiditatea ridicată înseamnă că vânzarea contractelor CFD este ușoară, ceea ce ne aduce la următorul beneficiu. Posibilitatea de a deschide poziții de vânzare sau de cumpărare Atunci când tranzacționezi CFD-uri, nu trebuie să îți faci griji cu privire la sincronizarea tranzacțiilor pentru momentul în care piața este în creștere. Lichiditatea ridicată a CFD-urilor pe aur înseamnă că poți profita de mișcările prețului aurului atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere. Dacă anticipezi că prețul aurului va crește, deschizi o poziție long (de cumpărare), iar dacă anticipezi că prețul aurului va scădea, deschizi o poziție short (de vânzare). Stabilitate în tranzacționarea CFD-urilor pe aur Deoarece CFD-urile permit traderilor să beneficieze de mișcările din piață, chiar și atunci când aceasta este în scădere, CFD-urile pe aur sunt un instrumente avantajoase. Ele pot oferi traderilor posibilitatea de a marca profit chiar și în situații de volatilitate. Levierul în tranzacționarea aurului CFD-urile sunt produse financiare cu efect de levier, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să depui întreaga sumă necesară pentru a deschide o poziție. CFD-urile pe aur oferă posibilitatea de a folosi niveluri ridicate de levier, care se traduc prin cerințe de marjă scăzute. De exemplu, dacă obții un efect de levier de 1:20 pe o poziție de 39.000 de dolari americani, va trebui să depui doar 1950 de dolari americani în contul tău pentru a deschide întreaga poziție de 39.000 de dolari americani. Volatilitatea pentru CFD-urile pe aur Piața aurului este foarte volatilă, iar prețul său tinde să fluctueze mai mult decât cel al perechilor valutare tradiționale, cum ar fi EUR/GBP, care înregistrează mișcări de preț de aproximativ 50 - 100 de pips în fiecare zi. Această volatilitate le oferă traderilor mai multe oportunități de a marca profit pe piața aurului. Care sunt dezavantajele tranzacționării CFD urilor de aur? În timp ce tranzacționarea CFD-urilor pe aur oferă o serie de beneficii, există și unele riscuri implicate. Riscul asociat cu utilizarea marjei Tranzacționarea CFD-urilor pe aur, în marjă, folosind efectul de levier, poate amplifica câștigurile unui trader. Cu toate acestea, același efect de levier care mărește potențialele profituri poate amplifica și pierderile, motiv pentru care trebuie utilizat cu prudență. Provocările legate de volatilitatea pieței Deși aurul este adesea considerat un activ de refugiu în condițiile imprevizibile de pe piața bursieră, volatilitatea ridicată a pieței poate să nu fie întotdeauna avantajoasă. Chiar și o mișcare mică a pieței poate avea un impact semnificativ asupra prețului aurului în raport cu cererea de aur, ducând la pierderi substanțiale. În plus, în perioadele de volatilitate ridicată ale pieței cresc șansele de a se confrunta cu scăderi bruște, ceea ce înseamnă că traderii trebuie să monitorizeze piața îndeaproape și să își mențină nivelurile de marjă. De asemenea, aceștia pot fi nevoiți să reacționeze la apelurile în marjă în termen scurt. În caz contrar, acestea pot duce la închiderea poziției fără preaviz, respectiv la pierdere. Costurile menținerii unei poziții pentru o perioadă îndelungată Deși pe piața CFD-urilor se încearcă de obicei să se profite de fluctuațiile pe termen scurt ale prețului aurului, unii traderi pot opta pentru a-și păstra pozițiile pentru perioade mai lungi. Atunci când se întâmplă acest lucru, brokerii pot aplica rate de reînnoire pentru menținerea pozițiilor, care uneori pot deveni destul de costisitoare. Este important să se evalueze costul real al deținerii unei poziții înainte de a face acest lucru, deoarece este posibil ca rezultatele să nu acopere cheltuielile. Cum începi să tranzacționezi CFD-uri pe aur online Dacă dorești să tranzacționezi CFD-uri online, va trebui să înțelegi cum funcționează piață. Tranzacționarea pe piața complexă a CFD-urilor poate necesita o bună perioadă de timp pentru a fi înțeleasă, dar iată câțiva pași pentru a începe. Înțelegerea pieței Tranzacționarea CFD-urilor pe aur presupune atât înțelegerea pieței de mărfuri, cât și a tranzacționării instrumentelor financiare derivate. Pentru a putea tranzacționa cu succes pe piața de capital, este esențial să ai o înțelegere adecvată a ambelor. Alocă-ți timpul necesar pentru a învăța despre piața CFD-urilor pe aur, inclusiv despre diferiții factori care influențează piața și valoarea acestui activ, precum și despre elementele fundamentale necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Alte elemente care trebuie luate în considerare sunt: modul de analiză a pieței, cererea de aur și greșelile comune care trebuie evitate. Crearea unui plan După cum se spune în lumea investițiilor, "a nu planifica înseamnă a eșua". Un plan solid este esențial atunci când tranzacționezi CFD-uri pe aur. Planul ar trebui să includă obiectivele tale de tranzacționare, toleranța la risc, metoda de analiză preferată, strategia de tranzacționare și instrumentele de gestionare ale riscurilor și ale banilor. Metoda de analiză Există două metode principale de analiză a prețului aurului: analiza tehnică și fundamentală. Analiza fundamentală presupune studierea datelor macroeconomice și a sentimentelor de pe piață pentru a anticipa mișcările de preț. Traderii analizează factori economici precum inflația, incertitudinea politică și ratele reale negative ale dobânzii pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la piață. Analiza tehnică, pe de altă parte, implică studierea mișcărilor și modelelor de preț din trecut pentru a determina mișcările și tendințele viitoare. Acest lucru se poate face folosind oscilațiile prețurilor, modelele de pe grafice și indicatorii tehnici de tranzacționare. Alege metoda de analiză care se potrivește cel mai bine stilului și preferințelor tale de tranzacționare sau ia în considerare o combinație între cele două. Gestionarea riscurilor și a banilor Odată ce ai identificat nivelurile de intrare în piață și ieșire din piață, este important să ai un set de reguli pentru gestionarea riscurilor și a banilor. Regulile ar trebui să includă capitalul pe care dorești să îl riști pentru o tranzacție, pierderea maximă pe care ești dispus să o accepți și raportul risc/recompensă pentru a asigura un portofoliu de investiții echilibrat. Planifică-ți modul de minimizare a riscului prin utilizarea ordinelor stop-loss și a ordinelor de tip limit pentru a evita pierderile mari, în special în perioadele de volatilitate ridicată. Un plan bun depinde și de cunoștințele pe care le ai despre piață. De exemplu, dacă nu ești familiarizat cu modul în care scăderile afectează trailing stop-urile, este posibil ca planul tău să nu includă utilizarea ordinelor în așteptare pentru a minimiza riscul. De asemenea, este important să îți respecți planul, deoarece disciplina este un element crucial pentru tranzacționarea profitabilă. Alegerea unui broker de încredere Alegerea unui broker de încredere este esențială pentru a-ți atinge obiectivele de tranzacționare. Asigură-te că vei căuta un broker care oferă servicii și asistență de calitate. Atunci când alegi un broker, ia în considerare următoarele: Reglementarea: Alege un broker reglementat pentru a te asigura că fondurile tale sunt în siguranță și că informațiile tale personale și financiare sunt protejate.

Costurile de tranzacționare: Caută un broker care oferă comisioane competitive și spread-uri foarte mici, fără a scădea calitatea serviciilor.

Alegerea platformei de tranzacționare: Alege un broker cu o platformă ușor de folosit și instrumentele de analiză potrivite pentru a-ți îmbunătăți experiența de tranzacționare.

Cerințe privind marjele și efectul de levier: Alege un broker cu cerințe de depunere și de levier care se aliniază cu abilitățile și obiectivele tale de tranzacționare.

Asistență pentru clienți: Caută un broker cu un serviciu de asistență pentru clienți rapid și eficient, care să te ajute să rezolvi problemele în cel mai scurt timp. Tranzacționarea aurului prin intermediul ETF-urilor Fondurile tranzacționate la bursă cu expunere pe aur au devenit populare în ziua de azi, deoarece oferă o alternativă interesantă pentru accesarea investițiilor în aur. Unii investitori spun că achiziționarea de ETF-uri cu expunere pe aur ar putea fi cea mai bună modalitate de a investi în aur pentru începători sau pentru persoanele care doresc să cumpere aur pentru o investiție pe termen lung, întrucât modul cum sunt construite ETF-urile este ușor de înțeles. Cum se cumpără ETF-uri pe aur? Este simplu deoarece ETF-urile pe aur funcționează precum acțiunile individuale și se tranzacționează la bursă. Cum funcționează atunci? Investitorii nu dețin de fapt aurul fizic, dar câștigă în continuare expunere pe această marfă, deoarece majoritatea ETF-urilor standard dețin un anumit număr de lingouri de aur pentru fiecare acțiune a ETF-ului emis. Ca urmare, prețurile ETF-urilor urmăresc valoarea aurului și orice modificare a prețului aurului se reflectă în prețul de piață al ETF-ului. Beneficiile tranzacționării ETF-urilor de aur Tranzacționarea ETF-urilor de aur prezintă mai multe avantaje, printre care: Nu există nicio variație de preț: ETF-urile sunt cumpărate și vândute la același curs, spre deosebire de aurul alocat, care operează la prețuri diferite în locații diferite.

Puritatea aurului: Puritatea ETF-urilor este asigurată, standardul fiind de 99,5%. Piața aurului fizic nu are transparența necesară pentru a genera încredere în puritate.

Lichiditate: ETF-urile sunt listate și tranzacționate la burse de valori recunoscute, ceea ce le oferă confort și lichiditate.

Nu pot fi furate: Aurul fiind depozitat sub formă de demat, asigură securitatea investiției, scutind investitorii de grijile asociate cu aurul fizic. De asemenea, se economisesc cheltuielile de depozitare.

Nu există taxă de vânzare sau cumpărare a ETF-ului: ETF-urile de aur nu percep nicio taxă de intrare (achiziționare) sau ieșire (vânzare) deoarece sunt tranzacționate la bursă.

Nu există costuri de impozitare indirectă: Tranzacțiile cu ETF-uri sunt scutite de impozite indirecte, cum ar fi GST la o rată de 3% din valoarea de cumpărare și de vânzare, care se aplică activelor fizice din aur. Moduri de a investi în ETF-uri pentru a tranzacționa aur Există două moduri de a investi în ETF-uri pe aur. Una dintre ele este calea directă, prin care investitorii cumpără unități de ETF-uri și își pot stoca acțiunile și titlurile de valoare în format electronic, folosind un cont demat, care este denumit și cont dematerializat, deschis prin intermediul unui broker. Acest cont permite persoanelor fizice să monitorizeze simplu și rapid toate investițiile lor într-un singur loc, inclusiv acțiunile, fondurile tranzacționate la bursă, obligațiunile și fondurile mutuale. A doua este calea indirectă, prin care clienții investesc în fonduri de aur care la rândul lor investesc indirect în ETF-uri. ETF-urile în comparație cu alte produse de investiții Compararea ETF-urilor cu investițiile în aur fizic nu este simplă, deoarece activele fizice din aur servesc atât cererii de bijuterii, cât și cererii de investiții. Investițiile în aur fizic au rate de cumpărare și de vânzare diferite, ceea ce nu se aplică în cazul ETF-urilor. Cu toate acestea, beneficiile utilizării tradiționale a deținerilor de aur au depășit, din punct de vedere istoric, beneficiile produsului digital. Investitorii trebuie să înțeleagă cerințele de randament și scopul investiției înainte de a alege între cele două opțiuni. Acțiuni cu expunere în piața aurului Un alt mod de a investi în aur este cumpărarea de acțiuni ale companiilor miniere de aur. Aici investitorii câștigă o expunere indirectă pe piața aurului deoarece producătorii de aur depind în mare măsură de prețul aurului. Perspectivele acestor companii tind să crească atunci când prețul aurului crește și este de așteptat ca și vânzările și câștigurile companiilor miniere de aur să crească. Prin urmare, există o corelație pozitivă semnificativă între prețul aurului și anumite acțiuni cu implicații în industria aurului. Merită să subliniem că și companiile miniere de aur pot plăti dividende, ceea ce reprezintă un avantaj imens în comparație cu o investiție directă în metale prețioase. Acest factor ar putea fi deosebit de critic pentru investitorii de dividende pe termen lung, iar în unele cazuri cumpărarea de acțiuni ale companiilor care activează în sectorul aurului ar putea fi o idee chiar mai bună decât cumpărarea aurului. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Acțiunile companiilor din industria aurului sunt corelate pozitiv cu prețul aurului, ceea ce înseamnă că acțiunile companiilor miniere de aur câștigă odată cu creșterea prețului aurului. Pe de altă parte, prețul acestor acțiuni tinde să scadă atunci când prețul aurului scade. Barrick Gold Corp (GOLD.US) este printre cei mai mari producători de aur din lume. Sursa: xStation5 Cea mai bună perioadă pentru a tranzacționa aur Mulți participanți la piață se întreabă care este cel mai bun moment pentru a investi în aur. În lumea investițiilor, aurul este văzut ca fiind un “activ de refugiu”. Acest lucru se datorează stabilității sale în perioadele dificile, cum ar fi crizele financiare sau recesiunile. Nu este o coincidență faptul că băncile centrale dețin aur ca activ de rezervă, deoarece este de așteptat ca aurul să își păstreze valoarea. Un astfel de raționament afectează și deciziile investitorilor de retail, prin urmare expunerea pe piața aurului se regăsește adesea în portofoliile investitorilor. În afară de acest aspect, aurul poate deveni deosebit de popular în perioadele de inflație ridicată. Întrucât creșterea inflației îi face pe oameni îngrijorați de scăderea valorii banilor, aurul este de așteptat să servească drept instrument de protejare împotriva inflației. Chiar dacă relația dintre prețul aurului și inflație nu este atât de semnificativă ca în trecut (nu am mai experimentat o inflație crescută de mulți ani, programele de relaxare cantitativă având efectele lor asupra acestui fenomen), cumpărarea aurului poate fi totuși o mișcare înțeleaptă în țările cu inflație relativ mare. Aurul este, de asemenea, considerat ca o clasă de active, care ar putea contribui la construirea unui portofoliu de investiții echilibrat. Această idee poate fi deosebit de convingătoare pentru investitorii cu aversiune la risc, întrucât diversificarea portofoliului ar trebui să reducă riscul și volatilitatea. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțe anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. În urma crizei financiare mondiale, corelația negativă dintre prețul aurului și randamentul obligațiunilor emise de trezoreria SUA pe 10 ani a devenit foarte evidentă. Prin urmare, creșterea acestor randamente duce de obicei la scăderea prețului aurului. Sursa: fred.stlouisfed.org Orele de tranzacționare pentru aur Până acum, am discutat mai multe aspecte ale tranzacționării aurului, dar cum rămâne cu orele de tranzacționare pentru aur? Deși acest lucru nu ar trebui să conteze cu adevărat pentru investitorii pe termen lung, ar putea fi deosebit de important pentru clienții care preferă day trading-ul. În general, există două momente de vârf ale zilei pentru tranzacționarea aurului, când cererea de aur este la cele mai înalte niveluri - deschiderea piețelor europene și deschiderea piețelor americane. Vârful european are loc în jurul orei 10:00 (ora României) și acesta ar putea fi un moment în care prețul aurului crește sau scade. Cu toate acestea, cea mai mare parte a activității de pe piețele comerciale de aur are loc, de obicei, după deschiderea pieței americane - după unele estimări, acest vârf poate fi chiar de două ori mai mare decât cel european. Volatilitatea ridicată durează din jurul orei 15:00 (ora României) până în jurul orei 18:00 (ora României). Această perioadă poate fi un moment bun pentru a urmări, de exemplu, fluctuațiile prețului aurului în dolari americani sau când cererea de aur crește și când ar putea fi cel mai bun moment pentru a cumpăra sau vinde aur. Știri de piață Consultă știrile actuale de pe piață cu informații relevante pentru investitori. Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Gaze naturale, Aur, Cacao (29.10.2024) Rezumatul dimineții (29.10.2024) Rezumatul zilei: Piețele globale cresc în ciuda tensiunilor geopolitice, sectorul energetic este sub presiune, Bitcoin își arată rezistența

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Cum pot cumpăra aur fizic? <H3> Activele fizice din aur pot fi achiziționate de la dealerii autorizați sau de la vânzătorii online. Înainte de a cumpăra, ar trebui să verifici istoricul vânzătorului și să te asigurați că aurul pe care îl achiziționezi este autentic. De asemenea, este important să iei în considerare prețul actual al aurului pe piață și prețurile oferite de vânzător. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când cumpăr aur fizic? Atunci când cumperi aur fizic, ar trebui să iei în considerare puritatea aurului, greutatea și designul sau forma produsului din aur. De asemenea, ar trebui să verifici credibilitatea sau istoricul vânzătorului și să compari prețurile de la mai mulți vânzători. Care sunt metodele moderne de investiție în aur? Metodele moderne de investiție în aur includ investiția în ETF-uri, cumpărarea de acțiuni ale companiilor miniere de aur, investiția în fonduri mutuale de aur sau tranzacționarea online a CFD-urilor pe aur. Aceste metode permit investitorilor să se expună la aur fără a-l deține fizic. Ce sunt CFD-urile pe aur? CFD-urile pe aur sunt instrumente financiare care le permit traderilor să speculeze pe în baza fluctuațiilor prețului aurului, fără a fi nevoie să dețină marfa fizică. Cu alte cuvinte, CFD-urile le permit traderilor să speculeze pe creșterea sau scăderea prețului aurului, fără a fi nevoiți să dețină activul suport de aur. De asemenea, CFD-urile pot fi tranzacționate cu efect de levier, ceea ce înseamnă că traderii pot controla o poziție mai mare cu o investiție mai mică. De ce să tranzacționezi CFD-uri pe aur? CFD-urile cu suport activ pe aur oferă mai multe avantaje, inclusiv costuri de tranzacționare mai mici, o lichiditate mai mare și posibilitatea de a tranzacționa aur 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În plus, CFD-urile permit traderilor să deschidă atât poziții long (de cumpărare), cât și short (de vânzare), ceea ce poate crește potențialele profituri. Care sunt dezavantajele tranzacționării CFD-urilor pe aur? Principalul dezavantaj al tranzacționării CFD-urilor pentru aur este nivelul ridicat de risc implicat. Deoarece CFD-urile sunt produse cu efect de levier, traderii pot pierde mai mult decât investiția inițială dacă piața se mișcă în direcția opusă așteptării lor. În plus, unii brokeri de CFD-uri pot percepe comisioane mari sau pot oferi o asistență clienților de slabă calitate. Cum pot alege un broker CFD de încredere? Atunci când alegi un broker, trebuie să iei în considerare factori precum comisioanele de tranzacționare, serviciul de asistență pentru clienți, platformele de tranzacționare și dacă brokerul este reglementat. Este important să analizezi mai mulți brokeri și să citești recenzii de la alți traderi înainte de a deschide un cont. Cum pot tranzacționa aur prin intermediul ETF-urilor? Pentru a tranzacționa aur prin intermediul ETF-urilor trebuie să îți deschizi un cont de investiții la o companie care oferă astfel de instrumente de investiții. Mai departe, ETF-urile care urmăresc prețul aurului pot fi cumpărate și vândute la fel ca acțiunile cu deținere. Ce sunt acțiunile “de aur”? Acțiunile “de aur” aparțin companiilor care exploatează sau prelucrează aurul. Investiția în acțiunile acestor companii permite investitorilor să se expună la industria aurului fără a deține propriu-zis aur. Cu toate acestea, acțiunile acestor companii sunt supuse riscurilor specifice fiecărei companii și volatilității pieței. Care este cel mai bun moment pentru a tranzacționa aur? Cel mai bun moment pentru a tranzacționa depinde de mai mulți factori, precum volatilitatea pieței și evenimentele economice. De obicei, aurul este mai volatil în perioadele de incertitudine economică, cum ar fi în timpul unei recesiuni sau al unor tensiuni geopolitice. În plus, aurul este tranzacționat mai activ în timpul sesiunilor de tranzacționare asiatice și europene. Este important să rămâi la curent cu știrile și analizele pieței pentru a identifica potențialele oportunități de tranzacționare.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."