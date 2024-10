Siguranța în investiții - Cum să reduci riscul în investiții?

Cum să investești la bursă într-un mod mai sigur și să minimizezi riscul de pierdere? Mulți investitori, care și-ar dori ca pe de o parte capitalul lor să crească, dar, pe de altă parte, nu ar dori să vadă pierderi substanțiale în conturile lor de brokeraj, își pot pune această întrebare.

Ce este riscul și cum să îl limitezi? Următoarea zicală se aplică piețelor financiare – nu riști, nu câștigi. În teorie, cu cât profitul potențial așteptat este mai mare, cu atât riscul este simetric. Dacă un investitor se așteaptă la randamente de câteva sute la sută, așa cum este cazul de exemplu pe piața criptomonedelor, el trebuie să fie conștient de faptul că această piață poate scădea cu câteva zeci la sută într-un timp scurt. În timp ce, în cazul în care investitorul se așteaptă la o rată de rentabilitate de câteva sau o duzină de procente, trebuie să recunoască faptul că, teoretic, riscul unei astfel de investiții poate duce la un declin de 10-15%. Riscul în sine nu este rău, nu este un obstacol, ci doar un aspect pe care un investitor trebuie să îl accepte dacă dorește să tranzacționeze pe piețele financiare. Cu toate acestea, un lucru crucial pentru un investitor în ceea ce privește efectuarea de investiții sigure este înclinația sa de a-și asuma riscuri. Trebuie să înțelegi ce tip de risc ești dispus să îți asumi atunci când investești banii și cum să creșteți siguranța investițiilor. Deoarece fiecare om este diferit, vor exista abordări diferite asupra câștigurilor și a pierderilor. Un investitor nu va avea probleme emoționale sau psihologice la o pierdere de 30-50% din soldul contului său în timp ce, un alt investitor poate fi îngrozit văzând soldul contului său redus cu 5-10%. Astfel spus, trebuie să îți determini toleranța la diferite tipuri de risc. Fiecare investiție implică un risc într-o anumită măsură. Înțelegerea tipului de risc sau a unei combinații de tipuri de risc este crucială pentru limitarea acestuia și, în consecință, pentru a investi în siguranță. Cel mai important lucru pentru a te simți confortabil atunci când iei decizii pentru investiții este, mai presus de toate, faptului că trebuie să investești atât cât îți permiți să pierzi. Cu alte cuvinte, ar trebui să investești doar banii care nu sunt necesari pentru a plăti datoriile curente, cum ar fi facturile lunare. De asemenea, trebuie să fii conștient de existența multor clase de active din care poți alege. Poți investi în acțiuni, mărfuri, valute, ETF-uri, criptomonede. Clasele de active sunt, de asemenea, împărțite în cele mai sigure, adică mai puțin volatile, și cele mai riscante, adică mai volatile. De exemplu, acțiunile Coca Cola par să creeze trenduri mult mai constante decât acțiunile Tesla. Situația pe piața valutară este similară. Cursurile de schimb USD / CHF sau EUR / GBP pot fi mai puțin volatile decât cursurile de schimb GBP / JPY sau EUR / JPY. Volatilitatea unei anumite piețe îți poate spune imediat care dintre ele poate fi mai sigură și mai puțin riscantă și invers. Cum să investești bani într-un mod mai sigur? În următoarele capitole, vom încerca să îți prezentăm modalitățile de reducere a riscului atunci când vrei să investești, adică modalitățile de îmbunătățire a siguranței fondurilor investite. ETF-urile Dacă nu ești un expert în ceea ce privește selectarea companiilor și a acțiunilor pentru un portofoliu de investiții, utilizează soluțiile deja existente sub forma ETF-urilor pasive. Acestea pot imita un întreg index, cum ar fi S&P 500 sau cele mai bune companii care plătesc dividende. Lista completă a ETF-urilor oferite de XTB este disponibilă aici - https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/specificatii-instrumente Acestea sunt instrumente cu costuri de tranzacție reduse. Acestea oferă expuneri la acțiunile mai multor companii simultan, iar în oferta XTB poți găsi peste 200 de astfel de instrumente în care poți investi. Diversificarea după capitalizare Diversificarea nu înseamnă altceva decât să te asiguri că „nu îți pui toate ouăle într-un coș”, deoarece dacă acest coș cade, toate ouăle se vor sparge. O metodă de diversificare este în funcție de capitalizarea pieței. Capitalizarea de piață se referă la valoarea totală a tuturor acțiunilor tranzacționate public ale unei anumite companii. Aceasta este metoda de determinare a dimensiunii companiei. În general, capitalizarea mare înseamnă corporații mari, iar capitalizarea redusă înseamnă companii considerabil mai mici atât din punct de vedere al profiturilor, cât și al numărului de angajați. Companiile cu capital mare au, de asemenea, prețuri mai stabile ale acțiunilor, care se disting atât prin creșterea mai lentă, cât și prin riscul mai mic de prăbușire al prețurilor. Companiile mai mici au mai mult spațiu pentru dezvoltare și își pot crește rapid valoarea. Dar pot intra în faliment la fel de repede. De exemplu, S&P 500 este un indice care reprezintă cele mai mari 500 de companii din Statele Unite, în timp ce Russell 2000 reprezintă 2.000 de companii americane cu capitalizare mai mică. În acest caz, puteți alege, de asemenea, companiile adecvate utilizând un instrumentul de filtrare al acțiunilor care este disponibil în platforma xStation de la XTB. Diversificarea regională Posibilitatea de a diversifica investițiile prin instrumente din diferite țări / regiuni ale lumii este o altă formă de diversificare. De exemplu, în loc să dețineți doar companii americane, vă puteți compune portofoliul cu acțiuni ale companiilor cu sediul în Statele Unite, Marea Britanie și Germania. De asemenea, puteți aplica diversificarea după indicii bursieri. În afară de indicii din SUA sau Europa, XTB oferă acces la CFD-uri pe indici bursieri din Asia sau America de Sud. În mod similar, în cazul diferitelor acțiuni și dimensiuni ale companiilor, riscul și câștigul potențial pot fi echilibrate prin distribuirea banilor către instrumente financiare din multe regiuni ale lumii. În general, cu cât economiile și regiunile în care investiți sunt mai puțin dezvoltate, cu atât este mai mare potențialul de creștere și riscul de pierdere. Astfel, este posibil să se compună un portofoliu bazat, de exemplu, 50% pe piețele dezvoltate și în 50% pe piețele în curs de dezvoltare. Diversificarea sectorială La fel cum unele regiuni oferă o creștere sau un declin potențial mai rapid, anumite sectoare au o tendință de risc și de rentabilitate mai mari decât altele. De exemplu, sectorul tehnologic înregistrează frecvent creșteri spectaculoase. De asemenea, s-a întâmplat să sufere prăbușiri dezastruoase. Un exemplu bun în acest caz este explozia bulei dot-com și o scădere de 78% a indicelui tehnologic Nasdaq în anii 2000-2002. Alte sectoare pot fi mult mai stabile. În acest caz, merită luate în considerare acțiunile companiilor de utilități publice sau de bunuri de larg consum. Diversificarea prin capitalizare sau pe regiuni poate să nu fie de mare folos dacă avem companii dintr-un singur sector. Astfel, merită să ne gândim și la acest aspect. Asigură-te în caz de criză Poți adăuga ETF-uri sau CFD-uri aur în portofoliul tău de investiții. Aceste instrumente cresc, de obicei, atunci când o criză afectează economia. Prin urmare, în afară de metodele descrise de diversificare, merită luată în considerare și diversificarea între piețe. De asemenea, poți modifica fără probleme dimensiunea expunerii pe piețe individuale. În situații de urgență, poți reduce expunerea pe acțiuni și poți crește expunerea pe obligațiuni sau aur, iar în cazul unui boom economic, poți combina componentele portofoliului invers. În plus, merită întotdeauna să ai bani pregătiți pentru a putea cumpăra un anumit instrument la un preț de criză. Unul dintre portofoliile de investiții de bază include spre exemplu 25% expunere pe bursă, spre exemplu prin ETF-uri pe S&P 500, 25% expunere pe piața obligațiunilor, 25% expunere pe piața aurului și 25% deținut în numerar. Acesta este un exemplu teoretic, dar în practică poate contribui la creșterea siguranței investițiilor pe piețe. Pe scurt, poți investi sigur, fără riscuri, pe bursă? Nu riști, nu câștigi - dar acest risc poate fi controlat, estimat și ajustat într-o anumită măsură la condițiile de piață în schimbare. În acest fel, poți face investițiile mai echilibrate, diversificate și, în consecință, independente de un singur factor, ceea ce înseamnă că riscul poate fi distribuit mai uniform. XTB oferă o gamă largă de instrumente financiare care pot fi ajustate practic la orice profil de risc ales de investitor.

