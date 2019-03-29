Raportul Non-Farm Payrolls (NFP) este unul dintre cei mai importanți indicatori macroeconomici pentru piețele financiare, având un impact major asupra dolarului american, perechilor valutare majore precum EUR/USD, indicilor bursieri și aurului. Publicat lunar în SUA, NFP oferă informații esențiale despre dinamica pieței muncii și poate influența anticipațiile privind politica monetară a Rezervei Federale. Înțelegerea modului în care datele NFP afectează volatilitatea pieței este esențială pentru traderii activi.

Non-Farm Payrol (NFP) este, fără îndoială, cel mai cunoscut raport în lumea tradingului. În acest articol explicăm importanța NFP-ului prin exemple de reacții reale ce au avut loc la un moment dat. NFP - inima economiei americane Rezerva Federală Americană - cea mai importantă bancă centrală din lume, are două obiective majore - o inflație scăzută și stabilă și ocuparea deplină a forței de muncă. Atunci când traderii caută indicii despre viitoarele decizii ale Fed, analizează NFP-ul în primul rând. Un grad ridicat de ocupare a forței de muncă înseamnă o rată scăzută de șomaj care, mai departe, poate crea presiuni inflaționiste. Acesta este motivul pentru care, de obicei, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă determină aprecierea dolarului american. Totuși, cât de crescut ar trebui să fie acest indicator? În această situație facem o comparație cu estimările. Poți verifica aceste informații în calendarul economic disponibil în platforma xStation. Să analizăm câteva exemple. Exemplu 1 - raport NFP slab Raportul NFP pentru luna mai a anului 2017 a demonstrat o creștere a numărului de angajări de 138 mii. Aceasta nu este neapărat o cifră slabă, însă se situează sub așteptările pieței - ce indicau o creștere de 182 mii. Așadar, o creștere minoră a numărului de angajări a reprezentat o veste dezamăgitoare pentru investitori, iar dolarul american s-a depreciat. Raliul EURUSD a fost, de asemenea, destul de abrupt. Te rugăm să ai în vedere că cifrele prezentate fac referire la performanțe din trecut și nu reprezintă un indicator de încredere al evoluțiilor viitoare. Sursa datelor: xStation5 Exemplul 2 - raport NFP puternic O situație cu un impact total diferit a avut loc după publicarea raportului din decembrie 2018. Atunci, cifra publicată a fost 370 mii, iar așteptările indicau doar 184 mii. Drept urmare, dolarul american a câștigat teren imediat, iar EURUSD s-a depreciat. Te rugăm să ai în vedere că cifrele prezentate fac referire la performanțe din trecut și nu reprezintă un indicator de încredere al evoluțiilor viitoare. Sursa datelor: xStation5 Când se publică raportul NFP? Raportul NFP este publicat în prima zi de vineri a fiecărei luni, la ora 15:30 (ora României, în funcție de sezon). Momentul publicării este cunoscut pentru creșterea bruscă a volatilității, spread-uri mai largi și mișcări rapide ale prețului. Ce conține raportul NFP? Deși atenția principală este acordată numărului de noi locuri de muncă create în afara sectorului agricol, raportul include și alte componente extrem de importante: Rata șomajului

Câștigul salarial mediu orar (Average Hourly Earnings)

Rata de participare la forța de muncă

Revizuiri ale datelor din lunile anterioare În unele situații, piața reacționează mai puternic la salarii decât la cifra principală NFP, deoarece creșterea salariilor poate semnala presiuni inflaționiste. De ce este NFP atât de important pentru traderi? 1. Influențează politica monetară a Fed

Datele solide privind ocuparea forței de muncă pot susține majorări de dobândă, ceea ce sprijină dolarul american. 2. Generează volatilitate ridicată

Publicarea NFP poate duce la mișcări de zeci sau chiar sute de pips pe perechi precum EUR/USD sau GBP/USD. 3. Impact multi-asset Dolarul american (USD)

Aurul (XAUUSD)

Indicii americani (US500, US100)

Randamentele obligațiunilor SUA Cum se pot pregăti traderii pentru NFP? ✔ Verificarea estimărilor din calendarul economic

✔ Identificarea nivelurilor tehnice importante (suport și rezistență)

✔ Stabilirea unui plan clar de management al riscului

✔ Evitarea supradimensionării pozițiilor în perioade de volatilitate extremă Unii traderi preferă să tranzacționeze direct reacția inițială, în timp ce alții așteaptă stabilizarea pieței și confirmarea direcției. După cum se poate observa, NFP-ul are un impact semnificativ asupra perechii valutare EURUSD. Investitorii se pot pregăti pentru publicarea acestui raport prin utilizarea analizei tehnice, căutând niveluri potrivite pentru activarea tranzacțiilor. Concluzie Non-Farm Payrolls rămâne unul dintre cei mai influenți indicatori macroeconomici pentru piețele globale. Diferența dintre datele reale și estimările pieței este cea care determină reacția prețului, iar volatilitatea ridicată din momentul publicării oferă atât oportunități, cât și riscuri semnificative. Pentru traderii activi, înțelegerea structurii și implicațiilor raportului NFP este esențială în dezvoltarea unei strategii adaptate contextului macroeconomic.

