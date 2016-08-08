Suportul și rezistența sunt concepte fundamentale în analiza tehnică, utilizate pentru a identifica zonele cheie în care prețul unui instrument financiar poate întâmpina dificultăți în continuarea mișcării. Aceste niveluri ajută traderii să anticipeze posibile reacții ale pieței, fie că este vorba despre respingeri ale prețului, consolidări sau spargeri care pot semnala schimbări de trend. Înțelegerea modului în care se formează și pot fi identificate aceste zone reprezintă o componentă esențială în dezvoltarea unei strategii eficiente de tranzacționare pe piețele financiare.

“Suportul” și “rezistența” sunt termeni utilizați frecvent ce reprezintă niveluri prin care cotațiile trec cu dificultate.

Nivelurile de suport obișnuiesc să oprească prețul din a scădea sub un anumit punct.

Nivelurile de rezistentă obișnuiesc să oprească prețul din a crește peste un anumit punct, acționând ca un “tavan”.

Înțelegerea și abilitatea de a identifica suportul și rezistența sunt vitale în analiza tehnică și în tranzacționare în general.

Sunt o multitudine de unelte ce te pot ajuta să înțelegi și să găsești aceste niveluri cheie. Ce sunt suportul și rezistența? Un nivel de suport este situat sub prețul actual al unui instrument și se găsește acolo unde preţul este încetinit când scade. Asta înseamnă că prețul are o șansă mai mare să ricoșeze din acest nivel decât să treacă prin el. Un nivel de rezistență este situat deasupra prețului actual al unui instrument și acționează ca un “tavan” când acesta crește. La fel ca un nivel de suport, prețul are o șansă mai mare să ricoșeze din rezistență decât să treacă de aceasta. Când o rezistență sau un suport este spart, de obicei are loc o trecere sau o corecţie până se găsește o nouă rezistență sau un nou suport. Suportul și rezistența sunt elemente cheie pentru traderii tehnici deoarece în multe cazuri, acestea sunt nivelurile la care deschid tranzacții în anticiparea unor spargeri sau corecții. În timp ce o corecție are șanse mai mari să se întâmple decât o spargere, cea din urmă ar fi un semnal că piața ar putea inversa trendul, cel puțin pe termen scurt. În plus, după ce un nivel de suport este spart, acesta devine un nou nivel de rezistență, iar atunci când o rezistență este spartă, aceasta devine un nou nivel de suport. Cum pot găsi suportul și rezistenţa? Sunt o mulţime de unelte și metode de analiză care te ajută să identifici nivelurile de suport și rezistenţă printre care: Vârfuri şi minime anterioare

Formaţiuni de lumânări (hyperlink to candlestick patterns)

Moving averages (medii mobile) (hyperlink to moving averages)

Linii de trend

Bollinger Bands (hyperlink to bollinger bands)

Retrageri Fibonacci (hyperlink to fibonacci retracements) Să ne concentrăm pe câteva exemple bazate pe lista de mai sus: Aici avem graficul pentru indicele US500, unde s-a format o linie de trend. Această linie de trend a acţionat ca un nivel de suport, împiedicând cotaţia să treacă de aceasta. Acest exemplu ilustrează o medie mobilă simplă aplicată pe graficul pentru Argint (Silver). După cum se poate observa, media mobilă a acţionat iniţial ca un nivel de rezistenţă semnificativ, însă odată cu spargerea acesteia a devenit un nivel de suport. Acesta este un exemplu aplicat pe graficul perechii valutare USDCHF unde se poate observa că cel mai înalt vârf a acţionat ca un nivel de rezistenţă important. Cotaţia s-a apropiat de acest nivel cu patru ocazii, spărgându-l doar cu umbra lumânării în loc de corpul acesteia, indicând astfel o slăbiciune a pieței. În concluzie, sunt o mulţime de metode pentru a identifica nivelurile de suport si de rezistenţă, iar analiza tehnică poate fi interpretată ca analiza suporturilor și a rezistenţelor.

