Gestionarea riscului - informații esențiale pentru investitorii pe termen lung

Oare poate avea loc o nouă prăbușire pe Wall Street sau un alt eveniment de tip Black Swan? Nu se pune problema ”dacă”, ci mai degrabă când vom asista la următoarea criză. Fără conștientizarea și gestionarea riscurilor, nimeni nu va fi pregătit pentru acest gen de eveniment. În acest articol vei afla mai multe detalii despre riscuri, dar, totodată, și despre strategiile și tehnicile de gestionare ale acestora.

Investițiile în piața bursieră, în criptomonede, ETF-uri sau obligațiuni, implică întotdeauna controlul riscului, deoarece istoria arată că piețele sunt imprevizibile. Pe termen lung, se poate întâmpla aproape orice, de la prăbușirea prețului acțiunilor unei anumite companii până la panică pe Wall Street. Cum te protejezi de acest tip de evenimente? Hai să vorbim despre investiții păstrând riscul sub control. Dorești să îți protejezi portofoliul de investiții împotriva potențialelor riscurilor? Gestionarea riscurilor investiționale este o strategie defensivă în lumea imprevizibilă a piețelor financiare. Acest articol prezintă tehnici și observații pe care orice investitor ar trebui să le ia în considerare. Viitorul este necunoscut, iar riscul este greu de evaluat. Cum să gestionezi și să echilibrezi riscul în raport cu profitul? Nu există o „rețetă de aur”... Cu toate acestea, conștientizarea riscului este esențială, așa că te invităm să parcurgi acest articolul pentru a afla de ce este atât de important managementul riscului. Principalele aspecte Înțelegerea riscurilor asociate investițiilor este esențială pentru un management eficient și pentru orientarea pe piețele financiare. Probabilitatea unui eveniment de tip “Black Swan” influențează imaginația investitorilor

Prăbușirea Wall Street poate avea loc aproape oricând, iar riscul este un element al speculațiilor și investițiilor, încă de la intrarea pe diverse piețe

Incertitudinea privind viitorul aduce în atenția investitorilor faptul că gestionarea riscurilor este o metodă crucială de a depăși performanța medie a pieței pe termen lung

Investitorii care obțin cele mai bune rezultate sunt uneori cei care își asumă cel mai mare risc. Dar ce se întâmplă pe termen lung? Vor avea ei performanțe la fel de bune în fiecare an?

Toleranța la risc a unui investitor este modelată de factori precum obiectivele investiționale, orizontul de timp și confortul personal în ceea ce privește volatilitatea

Strategiile de gestionare a riscului, inclusiv diversificarea, hedging-ul, reechilibrarea portofoliului și monitorizarea parametrilor de performanță ajustați în funcție de risc, sunt vitale pentru activitateaa pe piețele financiare. Pe termen lung, piața bursieră este corelată cu creșterea economică. După cum putem observa, PIB-ul SUA este în creștere din anii 1980, cu un ritm remarcabil. O economie puternică înseamnă consumatori sănătoși cu venituri mai mari - deci un factor pozitiv pentru marjele și profiturile companiilor. În ciuda acestui fapt, din cauza ciclicității și a evenimentelor imprevizibile, uneori acțiunile înregistrează performanțe scăzute, iar sentimentele investitorilor se deteriorează rapid. Sursă: XTB Research Riscul și gestionarea lui Riscul investițional presupune o potențială pierdere financiară sau de sub-performanță a unei investiții din cauza unor factori diferiți, dintre care enumerăm: Volatilitatea pieței (panica bursieră și alte excese pe piețe)

Schimbări economice (de exemplu, date macroeconomice, rate ale dobânzii)

Probleme specifice unei companii sau unei mărfuri (de exemplu, ciclul cerere-ofertă, rezultatele trimestriale)

Evenimente aleatorii imprevizibile (de exemplu, războaie, dezastre naturale, evenimente de tip „Black Swan”) Gestionarea riscurilor reprezintă procesul de identificare, evaluare și management al riscurilor potențiale pentru a proteja investițiile și a minimiza impactul evenimentelor negative asupra obiectivelor financiare. Acest proces urmărește să echilibreze riscul și câștigul prin punerea în aplicare a unor strategii care să reducă incertitudinea și să sporească probabilitatea de a obține rezultatele dorite. Gestionarea profesională a riscurilor necesită controlul emoțiilor. Înțelegerea riscului Tranzacționarea pe piețele financiare este asemănătoare navigării pe ape necunoscute. Niciodată nu poți estima cu certitudine toate riscurile care pot interveni, fiecare având potențialul de a-ți întrerupe călătoria. Înțelegerea acestor riscuri este primul pas către stabilirea unui parcurs mai sigur. În primul rând, există câteva reguli de bază ale gestionării riscurilor, cum ar fi: Nu investi mai mult decât poți pierde și nu investi niciodată bani împrumutați

Investește sume de bani care nu îți afectează psihologia, care te fac să te simți confortabil în ciuda volatilității pieței

Încearcă să nu intri în faze extreme ale pieței, în care, de obicei, investitorii fac greșeli sau sunt forțați să vândă sau să cumpere

Controlează-ți emoțiile și nu te demotiva în timpul perioadelor nefavorabile. Piețele sunt greu de anticipat, iar, pe termen scurt, o serie de factori imprevizibili influențează prețurile activelor

Nu uita de ciclicitate și de excesele determinate de licitații, care pot aduce oportunități pe termen lung, însă și eșecuri spectaculoase Iată câteva categorii majore de riscuri de care trebuie să fim conștienți: Riscul de piață: riscul de a pierde bani din cauza schimbărilor de pe piața globală.

Riscul de credit: riscul de a pierde bani din cauza incapacității de plată a unui debitor.

Riscul de lichiditate: riscul de a nu putea cumpăra sau vinde rapid și la un preț corect.

Riscul de inflație: riscul de a supraestima puterea de cumpărare din cauza creșterii prețurilor

Riscul valutar: riscul de a pierde bani din cauza fluctuațiilor ratelor de schimb. Important: Nu uita că sistemul Rezervei Federale din SUA este important. Este ca un guvern. Afectează piețele bursiere și piețele externe, precum și datoriile. Perioadele de scădere așteptată sunt, în general, afectate de consecințele politicii monetare. Companiile, precum și fondurile gestionate, sunt foarte dependente de costurile de împrumut și de relația dintre economie și ratele dobânzilor. 10 aspecte importante privind gestionarea riscurilor Investitorii își pot proteja mai bine investițiile și își pot crește șansele de a obține succes financiar pe termen lung dacă țin cont de următoarele aspecte ale gestionării riscurilor: Recunoașterea pericolelor potențiale sau a incertitudinilor care ar putea afecta investițiile proprii, cum ar fi fluctuațiile pieței, schimbările economice sau problemele specifice unei companii. Evaluarea riscurilor prin evaluarea probabilității și a impactului potențial al fiecărui risc identificat asupra investițiilor tale. Acest lucru ajută la prioritizarea riscurilor asupra cărora trebuie să te concentrezi și a modului de abordare a acestora. Înțelegerea toleranței la risc prin cunoașterea gradului de incertitudine pe care îl poți tolera în contextul investițiilor tale, fără să te simți sub presiune sau forțat să iei decizii pripite. Stabilirea obiectivelor de investiții datorită definirii clare a obiectivelor tale de investiții, cum ar fi creșterea, venitul sau conservarea capitalului, pentru a-ți ghida deciziile de gestionare a riscurilor. Diversificarea prin împărțirea investițiilor în diferite clase de active, industrii sau regiuni geografice pentru a reduce impactul oricărui risc unic asupra portofoliului tău general. De asemenea, achiziționarea de active necorelate poate crește șansele de randament ajustat la risc Cercetare prin analiza cuprinzătoare a investițiilor potențiale, inclusiv a fundamentelor companiei, a tendințelor din industrie și a condițiilor de piață, pentru a lua decizii în cunoștință de cauză Monitorizarea portofoliului prin urmărirea investițiilor și a evoluțiilor pieței pentru a identifica orice schimbări sau riscuri noi care pot apărea în timp A rămâne informat înseamnă a fi la curent cu știrile financiare, indicatorii economici și modificările de reglementare care ar putea avea un impact asupra strategiei de investiții Adaptarea la schimbare și a fi flexibil într-un mod inteligent; a fi dispus să ajustezi strategia de investiții pe măsură ce condițiile de piață evoluează sau apar noi riscuri. 5 sfaturi pentru investitorii pe termen lung Diversifică-ți portofoliul: Împarte investițiile în diferite clase de active, industrii și regiuni geografice pentru a reduce impactul oricărui risc unic asupra portofoliului tău. Acest lucru va ajuta la atenuarea riscului de pierderi semnificative din partea unor participații individuale. Concentrează-te pe elementele fundamentale: Investește în companii cu fundamente puternice, cum ar fi performanțe financiare solide, avantaje competitive durabile și echipe de conducere competente. Prioritizează potențialul de creștere pe termen lung și evită investițiile speculative determinate de tendințele pieței pe termen scurt. Fii disciplinat: Respectă-ți strategia de investiții și evită să iei decizii impulsive bazate pe fluctuațiile pieței pe termen scurt. Păstrează o perspectivă pe termen lung și rezistă impulsului de a reacționa exagerat la volatilitatea sau zgomotul temporar al pieței. Revizuiește-ți portofoliul ocazional: Analizează periodic investițiile tale pentru a te asigura că acestea corespund obiectivelor tale financiare pe termen lung și toleranței la risc. Reechilibrează-ți portofoliul, dacă este necesar, pentru a menține diversificarea și pentru a face față oricăror modificări ale condițiilor de piață sau ale circumstanțelor personale. Menține costurile de investiții scăzute: Minimizează-ți costurile de investiții, cum ar fi taxele, comisioanele și impozitele, deoarece acestea îți pot eroda randamentele în timp. Ia în considerare fondurile indexate cu costuri reduse sau fondurile tranzacționate la bursă (ETF) pentru o expunere largă la piață la un cost mai mic. 5 sfaturi pentru investitorii pe termen scurt Gestionează-ți dimensiunea pozițiilor: Limitează-ți dimensiunile pozițiilor tale la un procent mic din întreg portofoliul tău pentru a atenua impactul tranzacțiilor individuale care nu sunt favorabile. Nu risca prea mult capital pe o singură tranzacție, deoarece pierderile pot escalada rapid în tranzacțiile pe termen scurt. Stabilește-ți ordine defensive: Utilizează ordine stop-loss pentru a vinde automat un titlu dacă acesta atinge un nivel de preț deja stabilit, limitând pierderile potențiale în cazul tranzacțiilor nefavorabile. Această tehnică ajută la impunerea disciplinei și previne luarea de decizii emoționale. Respectă planul: Elaborează un plan de tranzacționare clar, cu puncte de intrare și ieșire predefinite, rapoarte risc-câștig și obiective de profit. Respectă cu strictețe planul și evită să te abați de la el din cauza emoțiilor sau a impulsurilor. Rămâi informat: Fii la curent cu știrile de pe piață, cu datele economice publicate și cu principalii indicatori tehnici relevanți pentru strategia ta de tranzacționare. A fi bine informat te ajută să iei decizii în cunoștință de cauză și te ajută să te adaptezi rapid la schimbarea condițiilor de pe piață. Practică gestionarea riscurilor: Acordă prioritate păstrării capitalului prin limitarea valorii riscului pe tranzacție și menținerea unui raport risc-câștig favorabil. Evită urmărirea pierderilor sau supraexpunerea pozițiilor, deoarece aceste comportamente pot duce la pierderi semnificative în tranzacțiile pe termen scurt. Detalii despre raportul risc-câștig Raportul dintre risc și recompensă Raportul risc-câștig este un concept simplu, dar puternic, utilizat în investiții și în gestionarea riscurilor. Nu este un Sfânt Graal al investițiilor, dar măsoară câștigul potențial a unei investiții în raport cu valoarea riscului asumat. Iată o explicație simplă: Imaginează-ți că ai în vedere două oportunități de investiții diferite: Investiția A și Investiția B. Investiția A oferă un randament potențial ridicat, dar este însoțită de un nivel mai ridicat de risc.

Investiția B oferă un randament potențial mai scăzut, dar este însoțită de un nivel de risc mai scăzut. Raportul risc-câștig te ajută să evaluezi care oportunitate de investiție este mai atractivă prin compararea randamentelor potențiale cu volumul de risc implicat. De exemplu, investiția A oferă un randament potențial de 20% cu un nivel de risc cu care te simți confortabil, în timp ce investiția B oferă un randament potențial de 10% cu un risc minim. Așadar, vei calcula raportul risc-câștig pentru fiecare investiție: Pentru investiția A, raportul risc-câștig ar fi 20% randament potențial împărțit la nivelul de risc.

Pentru investiția B, raportul risc-câștig ar fi 10% randament potențial împărțit la nivelul de risc. Un raport risc-câștig mai ridicat indică faptul că randamentul potențial depășește valoarea riscului asumat, astfel o investiție devine mai atractivă. Dimpotrivă, un raport risc-câștig mai scăzut sugerează că rndamentul potențial poate să nu justifice nivelul de risc implicat. Acestea fiind spuse, calcularea raportului ajută investitorii să ia decizii în cunoștință de cauză, luând în considerare atât câștigurile, cât și pierderile potențiale asociate unei oportunități de investiții. Este un instrument fundamental în gestionarea riscurilor, permițând investitorilor să evalueze compromisul dintre risc și câștig și să aleagă investițiile care corespund obiectivelor și toleranței lor la risc. Toleranța la risc La fel cum fiecare navă este proiectată să reziste la diferite intensități ale furtunii, fiecare investitor are un nivel diferit de risc pe care este dispus să îl accepte. Aceasta se numește toleranță la risc. Această toleranță este modelată de o multitudine de factori, de la obiectivele financiare, condițiile de viață, sănătate și relații până la experiența sa în investiții. Evaluarea toleranței proprii la risc și identificarea riscurilor presupun înțelegerea capacităților navei cu care se deplasează, un pas crucial înainte de a porni pe mările agitate ale investițiilor. Obiective investiționale Obiectivele tale de investiții sunt busola care îți ghidează cursul. Fie că te îndrepți spre pensie, economisești pentru o casă sau acumulezi avere, aceste obiective îți modelează toleranța la risc. Ele determină cât de agresiv sau conservator trebuie să fii, ”conducându-ți” portofoliul prin vremuri calme sau furtunoase deopotrivă. Orizontul de timp Durata călătoriei tale investiționale, sau orizontul de timp, este un alt factor esențial care îți influențează toleranța la risc. Investitorii pe termen scurt, asemănători marinarilor pe distanțe scurte, preferă adesea investiții mai sigure și mai conservatoare. În schimb, cei aflați într-o călătorie pe termen lung au avantajul timpului, care le permite să înfrunte furtunile pieței, să se expună la mai multe riscuri în căutarea unor randamente mai mari. Confortul personal Confortul personal față de incertitudine și volatilitate este un aspect important. Este un factor psihologic care joacă un rol crucial în determinarea toleranței la risc. Unii investitori pot face față furtunilor pieței fără a-și pierde echilibrul, în timp ce alții preferă apele mai liniștite. Înțelegerea nivelului tău personal de confort cu privire la riscurile investiționale este esențială pentru o experiență fără probleme. Cum gestionăm riscurile? Pe măsură ce devii mai experimentat în lumea investițiilor, poți utiliza tehnici avansate de gestionare a riscurilor pentru a naviga mai bine pe piețele financiare. Aceste tehnici, asemenea unui sistem sofisticat de navigație, te pot ajuta să eviți riscurile potențiale și să profiți de oportunități. Hai să explorăm câteva dintre aceste tehnici. Strategii de hedging Strategiile de hedging, sau de ”acoperire”, sunt ca o asigurare pentru călătoria ta investițională. Acestea implică utilizarea unor instrumente financiare precum contractele futures pentru a te proteja împotriva pierderilor potențiale. Este ca și cum ai încheia o asigurare pentru încărcătura ta; dacă vine o furtună și pierzi o parte din ea, asigurarea te ajută să atenuezi pierderea. Reechilibrarea portofoliului Reechilibrarea portofoliului reprezintă echivalentul ajustării pânzelor pentru a-ți menține cursul. Aceasta implică ajustarea strategiilor de investiții pentru a se alinia la alocarea țintă a activelor. Mai ales dacă ”curenții” condițiilor de pe piață te împing în afara cursului. Reechilibrarea regulată te asigură că ești pe drumul cel bun pentru a ajunge la destinația ta investițională. Indicatorii de performanță ajustați în funcție de risc Indicatorii de performanță ajustați în funcție de risc sunt ca instrumentele de navigație care te ajută să evaluezi gradul de risc al călătoriei tale. Parametrii, cum ar fi raportul Sharpe și raportul Treynor, te ajută să evaluezi riscul pe care îl prezintă investițiile tale comparativ cu o bază de investiții cu risc scăzut. Acestea te ghidează în luarea unor decizii educate cu privire la parcursul investițiilor tale. Diversificarea După cum spune o veche zicală, „Nu-ți pune toate ouăle într-un singur coș”. În termeni investiționali, aceasta s-ar traduce prin diversificare. Este o strategie cheie de gestionare a riscurilor care presupune distribuirea investițiilor într-o gamă largă de produse și piețe, reducând dependența de performanța unei singure investiții. Ar fi ca și cum ai naviga cu o flotă în loc de o singură navă, oferindu-ți o protecție împotriva pierderilor potențiale. Nu uita însă că diversificarea îți poate limita și potențialele câștiguri din investiții. Alocarea activelor Alocarea activelor echivalează cu distribuirea încărcăturii pe flota de nave, o practică vitală în gestionarea riscului investițional. Diferitele tipuri de încărcătură (investiții) comportă riscuri și randamente diferite. De exemplu, acțiunile pot fi riscante, dar oferă randamente ridicate, în timp ce obligațiunile sunt stabile, cu randamente moderate. Modul în care îți distribui ”încărcătura” (alocarea activelor) ar trebui să reflecte propria toleranță la risc și obiectivele de investiții. Diversificarea sectorială Diversificarea sectorială este similară cu distribuirea flotei pe diferite rute comerciale. Fiecare sector, asemeni fiecărei rute, are propriul său set de oportunități și provocări. Diversificându-ți investițiile în diferite sectoare, îți vei reduce expunerea la riscurile specifice unui singur sector, protejându-ți ”flota” împotriva căderilor sectoriale individuale. Diversificarea geografică Diversificarea geografică se traduce prin deplasarea flotei în diferite regiuni și țări. La fel cum diferitele regiuni au oportunități și riscuri comerciale diferite, piețele implică, de asemenea, condiții și riscuri economice unice. Investind la nivel global, îți poți proteja portofoliul împotriva riscurilor specifice fiecărei țări și poți participa la momentele de creștere ale diferitelor economii, inclusiv ale economiei mondiale. Analiza pieței În acest caz, analiza pieței am putea să o echivalăm cu studierea tiparelor meteorologice și a curenților marini. Fiind la curent cu tendințele pieței, indicatorii economici și producția industrială, vei fi pregătit să anticipezi schimbările și să iei decizii de investiții mai informate. Este ca și cum ai ști când se apropie o furtună sau când vânturile sunt favorabile navigației. A face ajustări ale strategiilor de investiții ar putea fi interpretat ca modificarea cursului în funcție de condițiile meteorologice și a curenților marini. Aceasta implică luarea în considerare a modificărilor toleranței personale la risc, a obiectivelor financiare și a condițiilor pieței. La fel cum un marinar bun se adaptează la mare, un investitor bun se adaptează la piață. Rezumat Gestionarea riscurilor în investiții este procesul de identificare, evaluare și diminuare a riscurilor potențiale. Investitorii fac acest lucru pentru a-și proteja capitalul și a-și atinge obiectivele de investiții. Aceasta implică înțelegerea diferitelor tipuri de riscuri care pot afecta investițiile, cum ar fi riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul operațional. Î nțelegerea riscului este un lucru fundamental atât pentru: gestionarea financiară activă, cât și pentru investițiile pasive pe termen lung. Investitorii ar trebui să nu uite că acțiunile, mărfurile și criptomonedele sunt piețe bazate pe licitații care sunt marcate de panică și euforie, ceea ce duce în cele din urmă la subevaluarea și supraevaluarea activelor

Investitorii ar trebui să nu uite că acțiunile, mărfurile și criptomonedele sunt care sunt marcate de panică și euforie, ceea ce duce în cele din urmă la subevaluarea și supraevaluarea activelor Orice persoană care decide să investească acceptă riscul, iar cea mai bună modalitate de a face acest lucru este în mod conștient. Nu este posibil să încerci să câștigi bani pe piețe fără a-ți asuma riscuri. Investitorii ar trebui să se gândească la risc ca punct cheie pentru orice decizie de investiții, datorită rolului imens al incertitudinii și al evenimentelor imprevizibile care afectează prețurile și psihologia investitorilor

Potrivit unor investitori precum Howard Marks și ai școlii Wharton, doar rezultatul nu spune nimic despre calitatea unei anumite decizii de investiții. Mai important este procesul și opțiunile investitorilor pe termen lung, unde rolul hazardului devine limitat

unde rolul hazardului devine limitat Strategiile eficiente de gestionare a riscurilor includ diversificarea, cercetarea aprofundată, stabilirea obiectivelor de investiții, menținerea unei perspective pe termen lung și punerea în aplicare a tehnicilor de atenuare a riscurilor, cum ar fi hedging-ul.

Prin gestionarea proactivă a riscurilor, investitorii pot minimiza probabilitatea pierderilor și își pot majora șansele de a-și atinge obiectivele de investiții în timp. Dar riscul nu este măsurabil.

Investitorii pe termen lung pot avea în vedere alți factori de risc decât traderii intraday sau speculatorii. Volatilitatea poate fi riscantă pentru traderi, însă investitorii pe termen lung nu consideră volatilitatea ridicată drept un factor de risc (atât timp cât nu le afectează psihologia). Investitorii profesioniști pot utiliza tehnici matematice avansate, cum ar fi simularea Monte Carlo sau analiza de regresie.

(atât timp cât nu le afectează psihologia). Investitorii profesioniști pot utiliza cum ar fi simularea Monte Carlo sau analiza de regresie. Regula de bază a gestionării riscurilor spune că este esențial controlul emoțiilor. Intrarea pe piețe în timpul fazelor extreme de creștere (lăcomia), precum și vânzarea de active în timpul panicilor (frica) au reprezentat, în mare parte, prejudecăți cognitive în ultima sută de ani de istorie a piețelor financiare. Pe de altă parte, încercarea de a prezice fazele extreme ale pieței poate conduce la eșecuri investiționale.

Întrebări Frecvente Care sunt cele 5 tipuri de gestionare a riscurilor? Cele cinci tipuri de management al riscurilor sunt: managementul riscurilor de active, strategiile de hedging, managementul riscurilor de credit, managementul riscurilor operaționale și conformitatea cu reglementările. Acestea includ tehnici precum evitarea, retenția, dispersia, prevenirea și reducerea pierderilor, precum și transferul prin asigurări și contracte. De ce este importantă gestionarea riscurilor în investiții? Gestionarea riscurilor este esențială în investiții, deoarece ajută la identificarea și atenuarea potențialelor amenințări la adresa valorii unui portofoliu de investiții. Prin acest proces sistematic, obiectivul este de a minimiza pierderile potențiale și de a maximiza randamentele. Ce înțelegeți prin gestionarea riscurilor? Gestionarea riscurilor este procesul de identificare, analiză și atenuare a riscurilor potențiale pentru a minimiza impactul acestora asupra succesului unei investiții. Acesta implică măsuri proactive pentru optimizarea rezultatelor și protejarea împotriva eventualelor riscuri și expuneri la pierderi. Cum pot să-mi evaluez toleranța la risc? Analizează obiectivele tale financiare, orizontului de timp și confortului emoțional în raport cu volatilitatea pieței pentru a-ți evalua toleranța la risc, care este esențială pentru luarea unor decizii de investiții în cunoștință de cauză. Câteva tehnici avansate de gestionare a riscului Dintre tehnicile avansate de gestionare a riscului pe care trebuie să le iei în considerare amintim strategiile de hedging cu ajutorul instrumentelor de tip options și contracte futures, reechilibrarea portofoliului și utilizarea unor indicatori de performanță ajustați la risc pentru evaluarea investițiilor. Aceste metode pot ajuta la protejarea împotriva pierderilor și la menținerea unei strategii de investiții echilibrate.

