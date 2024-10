Exponential Moving Average (EMA)

Media mobilă Exponential Moving Average (EMA) este disponibilă în platforma xStation5.

Exponential Moving Average (în xStation prescurtat cu EMA) reprezintă o medie mobilă în calculul căreia ponderea cea mai mare o au prețurile cele mai recente. Există și mediile mobile liniare ponderate (Linear Weighted Moving Average - LWMA), dar și mediile mobile uniformizate (Smoothed Moving Average - SMMA). Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation 5? EMA ne ajută să identificăm direcția trendului și să definim potențiale zone de suport sau rezistență. Exponential Moving Average reduce decalajul în timp deoarece ia mai mult în calcul prețurile din zilele recente. Astfel, acest tip de medie mobilă reacționează mai repede la modificările recente de preț. Aplicarea Mediei Mobile Exponențiale pe un grafic este de ajutor atât în confirmarea trendului unei piețe, cât și a stabilității acestuia. De obicei, atunci când linia indicatorului EMA a suferit o schimbare care se reflectă într-o mișcare semnificativă a pieței, atunci punctul optim de intrare într-o tranzacție a trecut. Mediile Mobile Exponențiale, la fel ca toate celelalte tipuri de medii mobile, sunt cele mai utile pe o piață în trend și sunt utilizate pentru confirmarea tendinței (mai puțin utile într-o piață care evoluează lateral, în acest caz utili sunt oscilatorii). Cea mai simplă utilizare a EMA este aplicarea indicatorului pe grafic pentru două perioade diferite de timp. Regulile de interpretare a indicatorului tehnic Exponential Moving Averages (EMA): Când EMA mai rapidă (mai puține perioade) se intersectează de jos în sus cu EMA mai lentă (cea cu mai multe perioade), atunci este indicată o tendință bullish (principalul semnal fiind de cumpărare)

Când EMA mai rapidă se intersectează de sus în jos cu EMA mai lentă, atunci este indicată o tendință bearish (principalul semnal fiind de vânzare).

Exemplu de semnal de vânzare și semnal de cumpărare date de indicatorul EMA aplicat pe grafic pentru două perioade diferite de timp:

