Ce este Fibonacci Retracement?
Fibonacci Retracement este unul dintre cele mai utilizate instrumente de analiză tehnică în trading, folosit pentru identificarea potențialelor niveluri de suport și rezistență într-un trend. Bazat pe celebra succesiune numerică descoperită de Leonardo Fibonacci și pe Raportul de Aur (Golden Ratio – 1.618), acest instrument ajută traderii să determine unde ar putea avea loc o corecție a prețului înainte ca trendul principal să fie reluat.
Originea Succesiunii Fibonacci și Raportul de Aur
Leonardo Pisano Bigollo a fost un matematician italian, respectiv autorul șirului de numere Fibonacci. Această secvență se definește în următorul mod: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 și așa mai departe până la infinit. Un număr se calculează ca suma celor două numere care îl preced.
Exemplu: 1+1=2 sau 3+5=8
Această relație numerică se folosește și în piețele financiare de mai bine de un secol. Deosebit de important este numărul de aur Phi, număr creat de Raportul de Aur (Golden Ratio). Raportul de aur reprezintă relația dintre oricare două numere consecutive, unde cel mai mare număr este numărătorul și cel mai mic număr este numitorul. Rezultatul este întotdeauna aproximativ egal cu1.618, situație reprezentată și în exemplul de mai jos:
a = 0.618
b = 0.382
0.618/0.382 = 1.618
Golden Ratio: 0.618 + 0.382 = 1.000
Există mai multe rații Fibonacci și metode de calcul a acestora, însă mai departe ne vom concentra pe utilizarea practică astfel încât să o poți utiliza în strategiile tale de tranzacționare.
Fibonacci retracement este o metodă cu ajutorul căreia se pot determina potențiale zone de suport sau rezistență pentru un prețul unui anumit instrument financiar. La baza acestei metode stă ideea că prețul se va corecta într-o proporție predictibilă, iar ulterior va continua în direcția dictată de trendul major. De obicei o corecție se măsoară ca procentaj Fibonacci raportat la impulsul anterior. De-a lungul timpului s-a dovedit că cele mai des folosite niveluri sunt 38,2%, 50% și 61,8%. Acestea sunt zonele de interes pentru traderi întrucât reprezintă potențiale regiuni de revenire a prețului pe direcția trendului.
De exemplu, pe graficul aurului vedem prețul avansând către zona 1190 dolari, apoi prețul se corectează și retestează întocmai nivelul de retragere Fibonacci 38.2%, după care reia mișcarea de apreciere.
Următorul grafic reprezintă evoluția cotației GBP/USD pe un interval de timp de 15 minute. După cum se observă, prima corecție a prețului a fost susținută o perioadă de nivelul de retragere Fibonacci 38.2%, însă ulterior corecția s-a prelungit și a dus la retestarea nivelului de 50%. Abia după aceea cotația și-a revenit și a continuat trendul de creștere.
Analiza bazată pe Fibonacci permite traderilor să prognozeze posibile niveluri de suport și rezistență, precum și posibile ținte de preț sau regiuni de inversare a direcției precedente a prețului.
Instrumentele de analiză Fibonacci, precum și alte instrumente de analiză tehnică pot fi folosite și în platforma de tranzacționare xStation.
Pentru a utiliza instrumentele de analiză tehnică din xStation este necesar să deschideți graficul instrumentului pe care doriți să îl tranzacționați. Mai departe, click pe butonul Fn pe partea din stânga a graficului și apoi click pe prima opțiune din lista care se afișează.
Fibonacci retracement se aplică pe o mișcare în direcția trendului, astfel pe grafic se vor desena linii orizontale care reprezintă potențiale niveluri de suport și rezistență.
Cum aplici Fibonacci retracement pe grafice
Preferabil este să aplici Fibonacci retracement incluzând și umbrele lumânărilor astfel încât analiza să cuprindă amploarea sentimentului pieței.
De cele mai multe ori, diferența dintre a aplica Fibonacci retracement pe umbrele lumânărilor sau doar pe corpurile lumânărilor poate să fie nesemnificativă, însă uneori poate să fie crucială. În exemplele de mai jos se observă cum Fibonacci retracement a fost aplicat pe grafic incluzând și umbrele lumânărilor.
Fibonacci retracement poate să fie foarte eficient în identificarea posibilelor momente de activare a unei tranzacții în direcția trendului. Această metodă este deseori folosită în cadrul strategiile de tranzacționare bazate pe trend. Acest tip de strategii presupune identificarea nivelurilor relevante în cadrul unui trend. Mai departe, se încearcă activarea unei tranzacții în direcția trendului, de exemplu trend ascendent, (tehnică considerată a purta un risc mai mic). Atunci când este aplicată această metodă, se anticipează faptul că există o anumită probabilitate care indică respingerea prețului dintr-o anumită zonă de suport, evoluând mai departe în direcția trendului, indicată de un nivel Fibonacci.
În exemplul de mai sus prețul a retestat nivelul 61.8% Fibonacci retracement înainte de a relua tendința majoră. Șansele ca un anumit nivel Fibonacci să indice o zonă de inversare pentru preț cresc atunci când acest nivel coincide și cu o zonă mai veche de suport sau rezistență.
Pe ce piețe funcționează Fibonacci Retracement?
Fibonacci Retracement poate fi aplicat pe:
- Forex (EUR/USD, GBP/USD etc.)
- Indici bursieri
- Acțiuni
- Mărfuri (aur, petrol)
- Criptomonede
Instrumentul funcționează cel mai bine în piețe aflate într-un trend clar definit, unde corecțiile sunt mai ușor de identificat.
Pe ce timeframe este mai eficient Fibonacci?
Fibonacci Retracement poate fi utilizat pe orice interval de timp, însă eficiența crește pe timeframe-uri mai mari (H1, H4, Daily), unde zgomotul de piață este redus. Pe intervale mici, precum M5 sau M15, este recomandată confirmarea suplimentară prin indicatori precum RSI sau MACD.
Diferența dintre Fibonacci Retracement și Fibonacci Extension
- Fibonacci Retracement → măsoară corecția într-un trend
- Fibonacci Extension → estimează ținte de preț peste maximul sau minimul anterior (127.2%, 161.8%)
Strategii de Tranzacționare cu Fibonacci
1️⃣ Fibonacci + RSI
Dacă nivelul 61.8% coincide cu o divergență RSI → probabilitate mai mare de inversare.
2️⃣ Fibonacci + Price Action
Confirmarea prin pattern-uri precum:
- Pin Bar
- Engulfing
- Double Bottom
3️⃣ Fibonacci + Zone istorice de suport și rezistență
Probabilitatea crește atunci când nivelul Fibonacci coincide cu o zonă veche de reacție a prețului.
De Ce Funcționează Fibonacci în Trading?
Nivelurile Fibonacci funcționează în principal datorită efectului de masă. Mulți traderi și instituții urmăresc aceste niveluri, ceea ce generează reacții reale ale prețului.
Acest fenomen este cunoscut ca „self-fulfilling prophecy” în piețele financiare.
Greșeli Frecvente în Utilizarea Fibonacci
- Aplicarea pe piețe fără trend
- Trasarea greșită a impulsului
- Ignorarea contextului macro
- Lipsa confirmării suplimentare
Concluzie
Fibonacci Retracement rămâne unul dintre cele mai eficiente instrumente de analiză tehnică pentru identificarea nivelurilor de suport și rezistență și pentru anticiparea corecțiilor de preț într-un trend. Utilizat corect și confirmat prin alți indicatori, poate deveni o componentă esențială într-o strategie de tranzacționare pe Forex, acțiuni sau criptomonede.
Întrebări Frecvente
Este un instrument de analiză tehnică folosit pentru a identifica niveluri potențiale de corecție într-un trend.
38.2%, 50% și 61.8% sunt cele mai utilizate în trading.
Da, poate fi aplicat pe Forex, acțiuni, indici, mărfuri și criptomonede.
Da, însă eficiența crește pe timeframe-uri mai mari, unde zgomotul de piață este redus.
