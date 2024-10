Timp de citire: 7 minute(s)

Traderii din întreaga lume încearcă în mod constat să identifice trendurile piețelor și starea în care sunt acesta: bullish sau bearish, dacă ceilalți traderi își încasează profitul sau cresc volumul pozițiilor. Micile indicii apar pe grafic și sunt interpretate în diverse feluri prin tehnici individuale de analiză tehnică în timp ce unii traderi preferă liniile pe grafice, alții preferă să tranzacționeze pe baza lumânărilor. Tiparele clasice pot fi folosite în multe situații, lumânările pot oferi semnale tehnice suplimentare. Datorită construcției acestora, câteva tipare interesante pot fi identificate și recunoscute.

În general, tiparele lumânare sunt împărțite în două grupuri: tipare de inversare a trendului și tipare de continuare a trendului. Să le analizăm pe ambele.

Lumânările de bază

Înainte de a începe să analizăm anumite tipare, merită să discutăm câteva lumânări de bază care apar în mod obișnuit pe grafice. Doji și marubozu sunt, probabil, cele mai cunoscute lumânări ce pot fi găsite în cele mai multe tipare. De aceea, ai nevoie de o mică introducere a acestora înainte de a trece la tipare mai specifice.



Doji

Doji sunt lumânări importante care oferă informații atât ca întreg, cât și prin componentele sale sub formă de tipare importante. Lumânările doji se formează atunci când prețul de deschidere și cel de închidere al unui instrument sunt practic egale. Lungimea umbrelor (inferioară și superioară) poate varia, iar lumânarea rezultată arată ca o cruce răsturnată sau semnul plus. De sine stătătoare, lumânările doji sunt tipare neutre. Orice indiciu bullish sau bearish se bazează pe linia precedentă de preț și pe confirmările viitoare.

Marubozu

Lumânările Marubozu te pot ajuta să confirmi puterea vânzătorilor și a cumpărătorilor. Lumânările Marubozu nu au umbră superioară sau inferioară, iar minimul și maximul sunt reprezentate de prețul de deschidere, respectiv prețul de închidere. O lumânare Marubozu Verde se formează atunci când prețul de deschidere este egal cu minimul, iar prețul de închidere este egal cu maximul. Asta sugerează faptul că, controlul acțiunii prețului a fost preluat de cumpărători de la prima până la ultima tranzacție. O lumânare Marubozu Roșie se formează atunci când prețul de deschidere este egal cu maximul, iar cel de închidere cu minimul, ceea ce indică faptul că vânzătorii au controlat acțiunea prețului de la prima la ultima tranzacție.

Tipare de inversare a trendului

Tiparele de inversare a trendului indică slăbiciunea trendului existent și inițierea unei mișcări în direcția opusă. De exemplu, dacă tranzacționezi EURUSD și recunoști un anumit tipar de inversare, poți deschide o tranzacție care este în contradicție cu trendul existent. Este important de reținut că, majoritatea tiparelor de inversare cer o confirmare suplimentară. Așa că, dacă identifici un tipar dar prețul nu se mișcă într-o anumită direcție, înseamnă că o potențială inversare este negată.

Iată câteva dintre cele mai populare tipare de inversare a trendului:

Bearish și Bullish Engulfing

Bearish și Bullish Harami

Hammer și hammer inversat

Evening și Morning Star

Hanging Man

Shooting star

Dacă recunoști unul dintre tiparele de mai sus, trebuie să aștepți o lumânare care va confirma puterea acestui semnal. Este o regulă generală, valabilă pentru toate tiparele, așă că reține acest lucru când lucrezi cu ele.

Bearish și Bullish engulfing

Lumânările Engulfing sunt tipare de inversare care pot fi bullish sau bearish, în funcție de tipul de trend pe care se formează: într-un trend ascendent (bearish) sau un trend descendent (bullish). Prima lumânare ar trebui să fie foarte mică, urmată de una al cărei corp acoperă complet lumânarea precendentă.

Bearish și Bullish harami

Harami este un tipar de două lumânări, unde a doua lumânare are un corp mic care este complet încadrat în intervalul celei anterioare și are o culoare opusă.

Există, de asemenea, și crucile harami cu exact aceeași construcție. Singura diferență este faptul că a doua lumânare este doji, o lumânare cu un corp îngust.

Hammer

Lumânările hammer se formează atunci când un instrument se mișcă în jos în mod semnificativ la deschidere, dar crește apoi cu putere pentru a închide cu mult deasupra minimului intraday. Lumânarea este alcătuită dintr-un corp de dimensiuni mici și o umbră inferioară, de obicei, cu o înălțime dublă față de cea a corpului. Dacă această lumânare se formează în timpul unui declin, se numește Hammer. O lumânare shooting star este opusul lumânarii hammer și este descrisă mai jos.



Tiparele Morning star și evening star

Un tipar morning star este un tipar bullish de inversare care constă în 3 lumânări - o lumânare roșie/neagră cu corp lung care extinde trendul descendent curent, o lumânare scurtă în mijloc care a coborât cu un gap la deschidere, și o lumânare lungă verde/albă care a crescut cu un gap la deschidere și s-a închis deasupra mijlocului corpului primei lumânări.

Evening star este un tipar bearish de inversare care continuă un trend ascendent, cu o lumânare albă cu corp lung urmată de o lumânare cu corp scurt care a urcat cu gap și o lumânare cu închidere în jos sub punctul central al primei lumânări.

Ambele tipare pot apărea cu o lumânare doji ca ce-a de-a doua din formațiune. Nu există diferență la rezultat, singura diferență minoră fiind aspectul celei de-a doua lumânări.

Hanging man

Tiparul Hanging Man se formează atunci când un instrument se mișcă în jos semnificativ după deschidere, dar crește puternic pentru a închide cu mult deasupra minimului intraday. Lumânarea rezultată arată ca un hammer inversat. Dacă această lumânare se formează în timpul unui avans, atunci este denumită Hanging Man. Formațiunea hanging man nu înseamnă neapărat că bulls au pierdut controlul, dar poate fi un semn timpuriu al descreșterii momentumului și al faptului că instrumentul se pregătește de începutul unei posibile inversări. După cum poți observa, tiparul este similar cu hammer. Dar care este diferența dintre acestea două? Singura diferență este natura trendului în care acestea se formează. Dacă tiparul apare pe un grafic cu trend ascendent, indicând o inversare bearish, se numește hanging man. Dacă apare pe un trend descendent indicând o inversare bullish se numește hammer.

Shooting star

Un tipar comun de inversare este shooting star care indică potențialul final al unui trend bullish. Shooting star este un tipar format dintr-o singură lumânare. Are un corp mic și o umbră superioară foarte lungă. Corpul poate fi negru sau alb, dar generează un semnal mai puternic de vânzare atunci când corpul este negru. Pentru ca lumânarea să fie considerată shooting star, formațiunea trebuie să apară pe un trend ascendent sau bullish, iar distanța dintre cel mai mare preț al zilei și prețul de deschidere trebuie să fie cel puțin dublă față de corpul lumânării shooting star.

Umbra superioară a shoothing star implică faptul că piața a testat un nivel de rezistență, doar ca vânzătorii să împingă prețurile în jos. După un trend acscendent, formațiunea shoothing star poate semnala traderilor că trendul ascendent poate fi epuizat, cel puțin pe termen scurt.

Tipare de continuare a trendului

Tiparele de continuare a trendului sunt folosite de către traderii de lumânări pentru a confirma continuarea direcției trendului curent al prețului. Adesea, apar după o perioadă lungă de stabilizare sau corecție a pieței. Așa că, atunci când întâlnești astfel de tipare care sunt confirmate și de lumânarea următoare, ar trebui să deschizi o tranzacție în direcția trendului.

Iată cele mai cunoscute și utilizate tipare de continuare:

Three White Soldiers

Three Black Crows

Upside și downside Tasuki Gap

On and In Neck line

Mat hold

Three white soldiers

Tiparul three white soldiers constă în trei lumânări bullish care au o construcție similară. Fiecare lumânare închide mai sus decât lumânarea anterioară. Lumânările fără umbre cresc puterea acestui tipar de continuare.

Three black crows

Three black crows este un tipar format din 3 lumânări bearish, care au o construcție similară. Fiecare lumânare închide mai jos decât lumânarea anterioară, iar lumânările fără umbră cresc puterea acestei formațiuni.

Upside și downside Tasuki Gap

Upside Tasuki gap este o lumânare albă/verde care are un gap ascendent față de lumânările anterioare. Dacă gap-ul nu este acoperit, înseamnă că trendul bullish a păstrat controlul, iar dacă gap-ul este acoperit, înseamnă că trendul bullish a ajuns la final.

Între timp, a downside tasuki gap este un tipar de continuare cu un corp lung negru, urmat de alt corp negru care a avut un gap descendent față de primul. A treia lumânare este albă/verde și se deschide în intervalul de preț al corpului celei de-a doua lumânări și închide în gap-ul dintre primele două lumânări, și nu acoperă gap-ul.

On și In Neck line

Tiparul lumânare On Neck, cunoscut și ca On Neckline, este un tipar de două lumânări care apare într-un trend descendent. O lumânare bearish (neagră/roșie) este urmată de lumânare bullish (albă/verde) iar prețul de închidere al celei de-a doua lumânări este foarte apropiat de prețul de închidere al primei lumânări. Tiparul lumânare On Neck este format din două lumânări. Este mic și simplu, și, prin urmare, ușor de identificat.

Un semnal similar este tiparul lumânare In Neck, care este un alt tipar neckline bearish ce indică continuarea trendului curent. Spre deosebire de On Neck, cea de-a doua lumânare a tiparului In Neck’s se închide ușor deasupra prețului de închidere al primei lumânări. Nu este la fel de sigur ca tiparul On Neck, așa că asigură-te că nu confunzi între ele aceste două tipare.

Mat hold

Mat hold este probabil unul dintre cele mai interesante tipare ce pot fi identificate pe un grafic. Este considerat ca fiind un tipar foarte sigur, dar și unul foarte rar întâlnit. Tiparul semnalează faptul că un instrument va continua mișcarea direcțională anterioară a trendului. Tiparul este semnalat de prima lumânare semnificativă într-o direcție sau alta, urmat de 3 mici lumânări opuse trendului. Cea de-a cincea lumânare continuă, apoi, mișcarea primei lumânări formate în direcția trendului împingând prețurile mai sus sau mai jos, în aceeeași direcție cu prima mișcare.

Picătura din ocean

Tiparele lumânare devin din ce în ce mai folosite întrucât pot oferi semnale de tranzacționare destul de interesante. Sunt instrumente importante care ajută în analiza tehnică și în înțelegerea sentimentului pieței. Datorită acestora poți defini potențiale zone de inversare a pieței, motiv pentru care constituie adesea unul dintre elementele importante ale strategiei traderilor tehnici. Totuși, am prezentat doar câteva dintre ele. Multe tipare lumânare pot fi identificate, dar merită să te concentrezi pe cele mai utilizate și importante, deoarece pot oferi semnale mai de încredere.