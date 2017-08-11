Nu te opri doar la a câștiga bani
O mare parte a analizei fundamentale o reprezintă înglobarea datelor macroeconomice publicate în prețuri. În timp ce unii indicatori au un impact mai mare decât alții, comunicatele de date care surprind piețele - fie că sunt sub sau peste așteptări - pot provoca o volatilitate considerabilă în piață.
Să începem cu prezentarea unor indicatori macroeconomici cheie care pot influența piața.
Ocuparea forței de muncă – pulsul unei economii
Poate unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății unei economii este ocuparea forței de muncă. Aceasta se datorează faptului că influențează toate aspectele activității economice, de la cerere la ofertă.
Rata șomajului arată procentul din totalul forței de muncă care este șomeră, nu deține un loc de muncă, dar care caută în mod activ un job și dorește să muncească. O creștere constantă a nivelului ratei șomajului este o manifestare a deteriorării situației economice a unei țării, percepută negativ de piețele financiare ca un semnal de retragere din moneda țării respective. Piața, de obicei, percepe datele astfel: cu cât este mai mare nivelul ratei șomajului, cu atât este mai slabă moneda țării respective.
Evoluția pieței muncii
Unul dintre cei mai importanți indicatori macroeconomici din vremurile moderne este evoluția pieței muncii din Statele Unite (Non-farm payrolls). Indicatorul este publicat în prima zi de vineri a lunii, la ora 14:30, și arată numărul de locuri de muncă nou create în sectorul non-agricol și rata șomajului aferente lunii precedente.
Deoarece consumul reprezintă aproape 70% din activitatea economică a SUA, starea pieței muncii este deosebit de importantă pentru bunăstarea generală a țării. O creștere peste estimări a NFP indică faptul că, condițiile de pe piața forței de muncă din SUA se îmbunătățesc, crescând perspectivele economiei americane și, astfel, are un impact pozitiv asupra acțiunilor și a dolarului american.
Creșterea sub așteptări a NFP sau chiar o scădere a numărului de locuri de muncă, poate avea efectul opus, reducând perspectivele economiei americane și ducând la o depreciere a dolarului american și a acțiunilor. De asemenea, poate declanșa o creștere a prețului aurului, în cazul în care investitorii vor căuta metalele prețioase ca plasament de refugiu.
Inflația – esențială în procesul decizional al băncilor centrale
Obiectivul principal al băncilor centrale este să asigure stabilitatea prețurilor în economie. Stabilitatea prețurilor este măsurată ca o variație a inflației, deci investitorii monitorizează rapoartele despre inflație pentru indicii privind evoluția viitoare a politicii băncilor centrale.
IPC sau indicele prețurilor de consum este probabil cel mai important indicator al inflației. Este o estimare statistică realizată prin utilizarea prețurilor unui eșantion de produse și servicii reprezentative, ale căror prețuri sunt colectate periodic. IPC măsoară pur și simplu creșterea prețurilor pentru bunuri și servicii și se calculează pe diferite categorii și subcategorii.
Dacă nivelul IPC este mai mare decât așteptările, aceasta înseamnă că presiunile inflaționiste sunt ridicate, iar banca centrală ar putea majora rata dobânzii de referință, ceea ce ar putea duce la o apreciere a monedei.
În general, băncile centrale încearcă să contracareze creșterea inflației cu rate mai mari de dobândă, ceea ce poate duce la o apreciere a monedei. O rată scăzută a inflației pe de altă parte, este contracarată cu rate ale dobânzii mai mici, ceea ce poate duce la o depreciere a monedei.
PIB-ul – adevărata culoare a unei economii
PIB-ul sau Produsul Intern Brut - este cel mai cuprinzător indicator al economiei unei țări și prezintă valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor produse pe teritoriul țării respective într-un an. PIB-ul influențează finanțarea personală, investițiile și crearea locurilor de muncă. Investitorii se uită la rata de creștere a unei țări sau economii pentru a decide dacă ar trebui să își ajusteze sau nu alocarea activelor. De asemenea, ele compară ratele de creștere ale economiilor între ele pentru a decide unde ar putea fi cele mai bune oportunități de investiții. O astfel de strategie include achiziționarea de acțiuni ale companiilor, care se află în țări care înregistrează o creștere rapidă a economiei. De exemplu, dacă observi că PIB-ul din Germania crește rapid și că evoluția economiei o depășește pe a altora, ai putea cumpăra un CFD pe DE30 (indicele bursei germane DAX), deoarece ar putea crește mai mult decât bursele altor țări.
Reducerea zgomotului din piață
În fiecare zi, aproape în fiecare oră, sunt publicate o mulțime de date macroeconomice - deci este ușor să fii copleșit. Cu toate acestea, în calitate de trader, trebuie să știi care cifre ți-ar putea influența pozițiile deschise și pe care chiar merită să le monitorizezi. La începutul călătoriei tale în tranzacționare, merită să te concentrezi pe cei trei indicatori menționați mai sus, înainte de a te concentra pe alte date, cum ar fi sentimentul consumatorilor, sondajele privind perspectivele mediului afaceri sau chiar vânzările cu amănuntul.
Rolul așteptărilor pieței
Un aspect important în interpretarea indicatorilor macroeconomici este diferența dintre valorile publicate și estimările analiștilor. Piețele financiare reacționează adesea nu doar la rezultatul indicatorului, ci la cât de mult acesta diferă față de așteptările investitorilor.
De exemplu, chiar dacă un indicator economic este pozitiv, piața poate reacționa negativ dacă valoarea publicată este sub estimările analiștilor.
Corelația dintre indicatorii economici și piețele financiare
Indicatorii macroeconomici pot influența diferite clase de active în moduri diferite:
- piețele valutare – reacționează rapid la date economice și decizii ale băncilor centrale
- piețele bursiere – sunt influențate de perspectivele de creștere economică și de profitabilitatea companiilor
- metalele prețioase – pot crește în perioade de incertitudine economică sau inflație ridicată
Înțelegerea acestor relații poate ajuta traderii să interpreteze mai bine reacțiile pieței după publicarea datelor economice.
Importanța politicii monetare
Deciziile privind ratele dobânzii și politicile monetare adoptate de băncile centrale sunt printre cei mai importanți factori care influențează piețele financiare.
Băncile centrale pot ajusta politica monetară pentru a controla inflația, a susține creșterea economică sau a stabiliza economia în perioade de incertitudine. Aceste decizii pot avea un impact semnificativ asupra monedelor, acțiunilor și altor instrumente financiare.
