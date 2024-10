Indicatori macroeconomici - de bază

Pentru a tranzacționa cu succes pe piețele financiare este foarte important de știut ce indicatori macroeconomici pot influența piața și în consecință și tranzacțiile traderilor. Mulți traderi tind să analizeze Calendarul Economic pentru săptămâna ce urmează pentru a ști când poate crește volatilitatea și cum își pot gestiona tranzacțiile din punct de vedere al managementului riscului.

Indicatorii macroeconomici reprezintă date care sunt publicate zilnic.

După publicarea datelor macroeconomice există o probabilitate ridicată de creștere a volatilității.

Volatilitatea are șanse mari să crească atunci când publicarea curentă diferă semnificativ de așteptari În afară de calendarul economic care se găsește pe www.xtb.com/ro traderii pot utiliza calendarul integrat în platforma de tranzacționare xStation fără a fi nevoie să apeleze la pagini externe. În calendarul xStation traderii pot găsi cele mai importante publicări macroeconomice pentru săptămânile ce urmează, împreună cu informații despre cât de semnificativă este o publicare macroeconomică și ce impact poate avea asupra piețelor. Semnele de exclamare roșii marchează cele mai importante publicări, cele portocalii indică publicările cu impact mediu, iar cele albe indică publicările cu impact redus. Unii dintre cei mai importanți indicatori macroeconomici includ: Non Farm Payrolls (NFP)

Indicele prețurilor de consum - Consumer Price Index (CPI)

Deciziile cu privire la ratele de dobândă

Vânzările retail

Producția industrială

Produsul Intern Brut - Gross Domestic Product (GDP) Traderii ar trebui să ia în considerare că, odată cu modificarea condițiilor de piață, importanța unui anumit indicator macroeconomic poate crește sau descrește. Un exemplu bun ar putea fi criza creditelor din 2007 din SUA, care a fost rezultatul bulei imobiliare. După această criză care a avut efecte puternice, analiștii s-au concentrat puternic pe indicatorii macroeconomici care sunt conectați cu piața imobiliară precum New Home Sales, Existing Home Sales și Housing Starts

