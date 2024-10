Introducere în managementul riscului

În urma parcurgerii acestei lecții vei învăța: De ce managementul riscurilor reprezintă o parte atât de importantă din activitatea de trading

Care sunt componentele necesare ale unei strategii de tranzacționare de succes

Ce sunt rapoartele beneficii: costuri și cum vă pot susține strategia de trading



Managementul riscului reprezintă unul dintre conceptele cheie pentru obținerea succesului pe termen lung pe piețele financiare – este unul dintre cele mai neglijate sau subevaluate aspecte din trading. Dar, de ce este managementul riscurilor atât de important și cum îl poți implementa în propria strategie? Ai putea fi cel mai talentat trader din lume, cu un simț natural de identificare a oportunităților de investiții dar îți poți pierde banii din cont dintr-o singură lovitură fără un management adecvat al riscurilor. Indiferent cât de bun sau experimentat ești, poți înregistra pierderi. Chiar și cei mai buni traderi din lume suferă pierderi de tranzacții – face parte din activitatea de tranzacționare. De aceea, managementul riscurilor este atât de important pentru succesul tău. Regulile de management al riscurilor sunt ușor de înțeles – chiar și pentru începători – dar pot fi dificil de urmat deoarece apar tot felul de emoții atunci când este vorba despre banii tăi. Înainte de a trece la tehnici specifice de gestionare a riscurilor haide să analizăm motivele pentru care managementul fondurilor reprezintă un element crucial al unei strategii de tranzacționare de succes. Elementele unei strategii de tranzacționare de succes: O strategie profitabilă implică trei elemente cruciale: Un sistem eficient de tranzacționare : aplicarea consecventă a regulilor pe care se bazează o anumită strategie, cum ar fi punctele specifice de intrare și ieșire dintr-o poziție sau tranzacționarea permanentă în direcția trendului dominant al pieței. Poate că utilizezi medii mobile simple pentru a te ajuta în identificarea unei tendințe noi cât mai devreme posibil și un indicator stohastic pentru a te ajuta la luarea unei decizii de a intra sau nu într-un trade după spargerea unei medii. De asemenea, poți utiliza RSI ca o confirmare suplimentară care te ajută să determini forța unui trend. Oricare ar fi strategia ta de tranzacționare, aceasta trebuie adaptată stilului tău - la urma urmei, tu ești cel care o folosește - și apoi trebuie aplicată în tranzacții.

Protecția (hedging) – inițierea mai multor poziții simultane pe piețe opuse

Tranzacționarea între anumite ore

Nivelurile Stop Loss și Take Profit

Cunoașterea momentului de marcarea unei pierderi Să luăm un exemplu de situație în care unul dintre aceste elemente este ignorat. Să presupunem că fondurile tale sunt de $5.000 și că vinzi 4,59 loturi de EUR/USD cu un efect de levier de 100:1 (aplicabil în prezent pentru clienții Professional). Decizi să nu setezi un ordin Stop Loss. Utilizezi majoritatea fondurilor din cont într-o singură poziție (4.998,51 dolari), având foarte puțin spațiu liber pentru orice mișcare contrară a prețului. Fără un ordin Stop Loss, fiecare variație a prețului de un pip ar avea ca rezultat un profit sau o pierdere de 45,90 dolari. Să vedem ce urmează. Este publicată o serie de indicatori, iar investitorii reacționează prin întărirea monedei euro, care se apreciază cu peste 50 de pipși în raport cu USD. Această mișcare înseamnă o pierdere de 2.245 dolari în câteva minute, ceea ce reprezintă jumătate din fondurile tale și numai dispui decât de o parte din fondurile necesare recuperării pierderii. Înainte de a decide mișcarea următoare - dacă să îți reduci pierderile, adaugă un ordin Stop Loss pentru a preveni pierderile suplimentare sau să reduci mărimea poziției - apare încă o mișcare de 50 de pipși împotriva poziției tale, ceea ce înseamnă că ai încă o pierdere de 2.245 USD. Înseamnă o pierdere totală de 4,490 de dolari în urma unei mișcări de 100 de pipși împotriva ta. Această tranzacție este un exemplu de poziție fără ordin Stop Loss care arată de ce ar putea fi periculoasă. Managementul riscului: După cum am menționat mai sus, chiar și cei mai buni traderi înregistrează o pierdere la un moment dat. Face parte din activitatea de tranzacționare. Cheia este să îți limitezi pierderile la un nivel mai ușor de controlat. În acest fel, vei descoperi că poți rămâne pe piață mai mult timp, sporindu-îți astfel șansele de a încheia mai multe tranzacții profitabile. O modalitate de a te asigura că ai echilibrul corect între profit și risc este de a respecta un raport de beneficiu: risc, cum ar fi 2:1 sau chiar 3:1, prin care profiturile țintite de tine sunt întotdeauna de două ori mai mari decât pierderile potențiale. Deci, chiar dacă suferi pierderi din trei tranzacții, vei avea nevoie doar de două profitabile pentru a te asigura că profiturile totale depășesc pierderile parțiale, respectând acest raport. Deși nu este o regulă generală, aceasta ne poate ajuta să vizualizăm o abordare specifică a procesului de gestionare a riscurilor. Să analizăm doi traderi care încep cu 10.000 de dolari și folosesc un raport beneficiu risc de 2:1, dar aplică niveluri foarte diferite pentru gestionarea banilor. Primul trader folosește o abordare foarte agresivă, riscând 60% din capital la fiecare tranzacție și încercând să obțină un profit de 120%. Cel de-al doilea trader este mult mai conservator și riscă doar 5% din fondurile sale pentru un profit de 10%. Pentru simplitate, să presupunem că fiecare trader are același set de zece tranzacții și că fiecare a doua poziție este profitabilă. INVESTITOR I INVESTITOR II Profit 120% Profit 10% Pierdere 60% Pierdere 5% Fiecare a doua tranzacție este profitabilă Fiecare a doua tranzacție este profitabilă 10 tranzacții 10 tranzacții Eficiența strategiei Aceste tabele arată rezultatele a doi traderi care folosesc niveluri diferite de management al riscurilor. În ciuda faptului că ambele strategii au avut aceeași rată de succes, același capital inițial și același raport beneficiu: risc de 2:1, din cauza nivelurilor foarte diferite, rezultatele finale diferă semnificativ. Abordarea agresivă a primului trader a dus la o pierdere totală de 47%, în timp ce al doilea trader se bucură de un profit de aproape 25% la un sold de 12 462 dolari. Astfel, poți observa modul în care o mică adaptare a abordării tale de gestionare a riscurilor îți poate aduce profituri mai mari. Parte esențială a tranzacționării: După cum am arătat mai sus, managementul riscului ar putea fi o parte esențială a tranzacționării. Un trader cu experiență știe cât de mult poate risca, dar ca începător trebuie să faci tot ce este posibil pentru a evita pierderile substanțiale. Pierderile fac parte din tranzacționare și sunt inevitabile, dar este esențial să știm cum să le gestionăm. Managementul profiturilor este un alt aspect. Un trader de succes trebuie să găsească un echilibru între ambele rezultate ale unei tranzacții - el sau ea trebuie să maximizeze profitul, reducând în același timp pierderile. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

