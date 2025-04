Investițiile în contextul tensiunilor geopolitice

Învață cu ajutorul XTB cum să abordezi investițiile în perioadele marcate de tensiuni geopolitice prin intermediul ghidului nostru detaliat. Explorează tehnici de diminuare a riscurilor, strategii adaptate fiecărei clase de active dar și metode de diversificare pentru a-ți proteja investițiile. Înțelege impactul evenimentelor globale asupra diferitelor clase de active, rămâi informat și pregătit!

Aspectele principale Riscurile geopolitice se referă la incertitudinile politice și economice generate de tensiuni globale, de războaie și de schimbări politice care pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor activelor.

se referă la incertitudinile politice și economice generate de tensiuni globale, de războaie și de schimbări politice care pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor activelor. Investițiile în contextul tensiunilor geopolitice necesită înțelegerea modului în care aceste riscuri afectează diferitele clase de active. Unele active pot crește semnificativ în timpul acestor evenimente, iar altele se pot confrunta cu scăderi masive.

necesită înțelegerea modului în care aceste riscuri afectează diferitele clase de active. Unele active pot crește semnificativ în timpul acestor evenimente, iar altele se pot confrunta cu scăderi masive. Tendința de globalizare a susținut economiile și piețele globale în ultimele decenii. Dacă această tendință se schimbă, investitorii ar trebui să analizeze modul în care această schimbare le poate afecta portofoliul.

Dacă această tendință se schimbă, investitorii ar trebui să analizeze modul în care această schimbare le poate afecta portofoliul. Unele active, cum ar fi mărfurile, metalele prețioase și acțiunile companiilor din domeniul apărării, pot crește în timpul perioadelor de instabilitate geopolitică. Totuși, această reacție nu este niciodată garantată și nici nu este ușor de prevăzut.

Diversificarea, prin concentrarea pe acțiuni mai puțin vulnerabile, prin hedging și prin deținerea de active necorelate în portofoliu, poate contribui la atenuarea riscurilor.

Analiza acțiunilor companiilor aerospațiale și din domeniul apărării, de bunuri de larg consum și de utilități, a metalelor prețioase și a materiilor prime moi, precum și analiza Bitcoin și VIX poate oferi investitorilor un avantaj în timpul tensiunilor geopolitice. Tensiunile geopolitice, de la conflicte internaționale la războaie comerciale și instabilitate politică, pot crea incertitudini semnificative pe piețele financiare. Fiecare incertitudine poate fi o oportunitate, dar unele dintre evenimentele neașteptate pot duce la corecții semnificative pe piață și la crize. Tensiunile comerciale globale pot duce la volatilitatea prețurilor activelor și pot perturba activitățile economice globale. Răspunsul la întrebarea cum să abordezi aceste provocări poate fi crucial pentru menținerea unui portofoliu de investiții rezilient. În cadrul acestui articol vom explora cum se poate investi în contextul tensiunilor geopolitice, subliniind care active sunt mai puțin vulnerabile și ce active pot beneficia de pe urma acestor perioade de instabilitate. Ce sunt riscurile geopolitice? Sursa Foto: Adobe Stock Photos Riscurile geopolitice includ o gamă largă de incertitudini politice și economice care rezultă din conflicte, schimbări de politică și schimbări ale relațiilor diplomatice dintre țări. Acest subiect este des întâlnit în istoria lumii. În aproape fiecare perioadă, au existat anumite tensiuni geopolitice; uneori, acestea au dus la conflicte militare. Unii investitori, cum ar fi Ray Dalio de la Bridgewater, explică și mai detaliat acest subiect. Iată doar punctele principale ale acestui subiect. Așadar, riscurile geopolitice includ: Războaie și conflicte: Acțiunile militare și disputele teritoriale pot perturba lanțurile globale de aprovizionare și pot afecta prețurile materiilor prime, precum și costurile de expediere a mărfurilor. Aceste perioade pot sprijini, de asemenea, acțiunile din sectorul aerospațial și din cel al apărării, care ar putea beneficia direct de pe urma conflictelor și ale creșterii cheltuielilor de capital în sectorul apărării.

Acțiunile militare și disputele teritoriale pot perturba lanțurile globale de aprovizionare și pot afecta prețurile materiilor prime, precum și costurile de expediere a mărfurilor. Aceste perioade pot sprijini, de asemenea, acțiunile din sectorul aerospațial și din cel al apărării, care ar putea beneficia direct de pe urma conflictelor și ale creșterii cheltuielilor de capital în sectorul apărării. Războaiele comerciale: Tarifele și barierele comerciale pot afecta comerțul internațional, afectând industriile dependente de export și creșterea economică globală. Istoria arată că acest tip de evenimente au tot existat, încă din cele mai vechi timpuri, de la războaiele napoleoniene, până în zilele noastre. În general, piețele globale și traderii nu agreează limitările externe, cum ar fi reglementările care perturbă comerțul.

Tarifele și barierele comerciale pot afecta comerțul internațional, afectând industriile dependente de export și creșterea economică globală. Istoria arată că acest tip de evenimente au tot existat, încă din cele mai vechi timpuri, de la războaiele napoleoniene, până în zilele noastre. În general, piețele globale și traderii nu agreează limitările externe, cum ar fi reglementările care perturbă comerțul. Instabilitatea politică: Schimbările de guvern, tulburările politice și modificările de reglementare pot crea incertitudine pentru companii și pentru investitori. În plus, schimbările semnificative, așa-numitele „sea changes”, în parteneriatele economice globale pot influența piețele.

Schimbările de guvern, tulburările politice și modificările de reglementare pot crea incertitudine pentru companii și pentru investitori. În plus, schimbările semnificative, așa-numitele „sea changes”, în parteneriatele economice globale pot influența piețele. Sancțiuni: Sancțiunile economice impuse de o țară alteia pot restricționa accesul la piețe și la resurse. De exemplu, astfel de sancțiuni pot influența tehnologiile de vârf precum semiconductorii sau inteligența artificială și companiile (și furnizorii lor) din spatele acestora. Geopolitica Geopolitica este studiul modului în care factorii geografici influențează politica globală și dinamica puterii. Acesta examinează importanța strategică a așezării și poziționării, a resurselor și a granițelor teritoriale. Geopolitica analizează relațiile dintre națiuni, inclusiv conflictele, alianțele și dependențele economice. Aceasta ia în considerare impactul resurselor naturale precum petrolul, gazele și mineralele asupra relațiilor internaționale. Geopolitica explorează, de asemenea, modul în care factorii culturali, istorici și ideologici modelează comportamentul politic al statelor. În cele din urmă, aceasta ajută la înțelegerea modului în care elementele geografice afectează securitatea națională și globală și deciziile politice. Impactul riscurilor geopolitice asupra prețurilor activelor Riscurile geopolitice pot influența semnificativ prețurile activelor în diverse moduri: Volatilitate crescută: Incertitudinea duce la volatilitatea pieței, deoarece investitorii reacționează la știri și la diverse evoluții. În aceste condiții, de obicei, indicele VIX crește, în timp ce activele riscante precum acțiunile și criptomonedele sunt în scădere. Active de refugiu: Investitorii își pot muta activele în investiții mai sigure, cum ar fi aurul și obligațiunile guvernamentale, în perioade de incertitudine geopolitică. Totodată, dolarul american poate beneficia de pe urma acestui tip de tensiuni. Aurul și dolarul american sunt considerate drept “active de refugiu” Fluctuațiile valutare: Instabilitatea politică poate duce la deprecierea sau la aprecierea monedelor, afectând investițiile internaționale. De exemplu, întărirea monedei, într-o țară în care piața bursieră se bazează pe companii orientate spre export, poate fi un semnal de șoc pentru investitori (exp. prăbușirea Japoniei din august 2024) Impactul sectorial: Anumite sectoare, cum ar fi cel al apărării, de energie și sectorul materiilor prime, pot fi afectate în mod direct de evenimentele geopolitice. Uneori, materiile prime “soft”(cum sunt grâul, soia etc.) cresc în contextul tensiunilor de război, din cauza riscului de șoc al aprovizionării globale. De asemenea, acțiunile din domeniul apărării pot beneficia de pe urma creșterii tensiunilor globale. Randamentul SP500 și al petrolului Brent față de indicele de volatilitate VIX De-a lungul timpului, scăderea prețurilor petrolului și creșterea VIX au semnalat cel puțin corecții ale indicelui S&P 500. Tensiunile geopolitice care perturbă, de obicei, aprovizionarea cu petrol, pot determina creșterea prețurilor petrolului, în timp ce reacția la creșterea VIX depinde de condițiile în care au loc războaie și alte șocuri geopolitice, care pun sub presiune, mai mult sau mai puțin, evaluările de pe piața bursieră. De exemplu, atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022 nu a exercitat presiuni asupra Wall Street, deoarece companiile americane nu erau corelate cu cele două economii. Cu toate acestea, orice conflict mai amplu în Taiwan, China sau Orientul Mijlociu ar putea genera reacții de panică la pe pietele de acțiuni. Evoluțiile anterioare nu garantează rezultate viitoare. Sursă: XTB Research Active mai puțin vulnerabile Investiția în active care sunt mai puțin vulnerabile la riscurile geopolitice te poate ajuta să-ți protejezi portofoliul. Aceste active oferă adesea stabilitate în perioade turbulente: Metale prețioase: Aurul și argintul sunt active tradiționale de refugiu care tind să aibă performanțe bune în perioadele de incertitudine. Obligațiuni guvernamentale: Obligațiunile guvernamentale de înaltă calitate, în special din țările cu o economie stabilă, pot oferi o anumită siguranță și randamente constante. Acțiunile din sectorul apărării: Companiile din sectorul apărării pot beneficia de pe urma creșterii cheltuielilor guvernamentale pentru armată și apărare. Acțiuni ale companiilor de utilități: Companiile de utilități furnizează servicii esențiale și adesea au venituri reglementate, ceea ce le face mai puțin volatile. Proprietăți imobiliare: Proprietățile din regiuni stabile pot oferi un venit constant și au potențial de apreciere, indiferent de tensiunile geopolitice. Bunuri de lux: Bunurile de lux, cum ar fi supermașinile sau gențile scumpe, se pot aprecia în ciuda tensiunilor geopolitice și în ciuda schimbărilor pe termen scurt ale sentimentelor. Activele care pot beneficia de pe urma tensiunilor geopolitice Anumite active ar putea chiar să se aprecieze datorită deglobalizării, tensiunilor de la nivel global și ca urmare a războaielor: Acțiunile companiilor din sectorul apărării și industriei aerospațiale: Creșterea cheltuielilor pentru apărare poate stimula veniturile contractorilor din domeniul apărării și ale companiilor aerospațiale. Mărfuri energetice: Prețurile petrolului și ale gazelor naturale pot crește ca urmare a întreruperilor în aprovizionare cauzate de conflicte. Produse agricole de bază: Restricțiile și sancțiunile comerciale pot afecta lanțurile de aprovizionare cu produse agricole, ceea ce poate duce la creșterea prețurilor. Acțiunile companiilor de securitate cibernetică: Tensiunile sporite pot duce la creșterea cererii de soluții de securitate cibernetică pentru protecția împotriva amenințărilor informatice. Randamentul investițiilor începând cu ianuarie 2000 După cum se poate vedea pe grafic, războiul ruso-ucrainean a influențat tensiunile globale, iar ulterior acțiunile companiilor din sectorul aerospațial și al apărării la nivel global au crescut, compania germană Rheinmetall fiind liderul schimbărilor majore în evaluările și perspectivele sectorului apărării. Graficul prezintă evoluția acțiunilor celor mai mari companii americane și europene în domeniul apărării pe termen lung. Începând cu anul 2022 (războiul Rusia-Ucraina), se poate observa o creștere bruscă a cotațiilor acțiunilor contractorilor din domeniul apărării. Reține că performanțele anterioare nu sunt un indicator al rezultatelor viitoare. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Strategii Investițiile în timpul perioadelor de tensiuni geopolitice necesită o strategie bine gândită și, uneori, o gestionare proactivă a riscurilor. Ce este și mai important de dobândit este un nivel ridicat de conștientizare a volatilității pieței bursiere. Iată câteva strategii și tehnici de atenuare a riscurilor și de optimizare a portofoliului de investiții în astfel de condiții. Nu uita că nu prezentăm sfaturi de investiții, fiecare eră de conflict și reacție la un eveniment neașteptat poate fi diferită. În plus, performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Sursa Foto: Adobe Stock Photos 1. Diversificarea Diversificarea geografică: Orientează-ți investițiile pe diferite țări și regiuni pentru a reduce expunerea la evenimentele geopolitice unice. Investiția, atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente poate echilibra riscul și randamentul.

Orientează-ți investițiile pe diferite țări și regiuni pentru a reduce expunerea la evenimentele geopolitice unice. Investiția, atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente poate echilibra riscul și randamentul. Diversificarea sectorială: Investește în mai multe sectoare, precum tehnologie, sănătate, utilități și bunuri de larg consum, pentru a evita dependența excesivă de un singur sector care ar putea fi afectat negativ de problemele geopolitice. 2. Active de refugiu Metale prețioase: Alocă o parte din portofoliu pe aur, argint și alte metale prețioase, care tind să-și mențină valoarea, sau chiar să se aprecieze, în perioade de incertitudine geopolitică.

Alocă o parte din portofoliu pe aur, argint și alte metale prețioase, care tind să-și mențină valoarea, sau chiar să se aprecieze, în perioade de incertitudine geopolitică. Obligațiuni guvernamentale: Investește în obligațiuni guvernamentale de înaltă calitate din țări stabile. Acestea sunt considerate, în general, instrumente financiare cu risc scăzut și pot oferi un flux constant de venituri. 3. Acțiuni defensive Utilități: Companiile de utilități au adesea venituri reglementate și sunt mai puțin afectate de ciclurile economice, ceea ce le face o investiție mai sigură în perioadele turbulente.

Companiile de utilități au adesea venituri reglementate și sunt mai puțin afectate de ciclurile economice, ceea ce le face o investiție mai sigură în perioadele turbulente. Bunuri de larg consum: Companiile care produc bunuri esențiale, cum ar fi alimente și produse de uz casnic, tind să aibă performanțe bune chiar și în timpul recesiunilor economice. 4. Activele producătoare de venit Acțiuni cu dividende: Investiți în companii cu un istoric solid în ceea ce privește plata de dividende constante și în creștere. Veniturile din dividende pot oferi o protecție împotriva volatilității pieței.

Investiți în companii cu un istoric solid în ceea ce privește plata de dividende constante și în creștere. Veniturile din dividende pot oferi o protecție împotriva volatilității pieței. Trusturi de investiții imobiliare (Real Estate Investment Trusts - REIT): REIT-urile pot oferi venituri stabile prin închirierea de proprietăți, care sunt mai puțin susceptibile la evenimente geopolitice pe termen scurt. 5. Investiții alternative Mărfuri: Pe lângă metalele prețioase, ia în considerare investițiile în alte mărfuri precum petrolul, gazele naturale și produsele agricole, care pot avea performanțe bune în timpul întreruperilor de aprovizionare cauzate de tensiunile geopolitice.

Pe lângă metalele prețioase, ia în considerare investițiile în alte mărfuri precum petrolul, gazele naturale și produsele agricole, care pot avea performanțe bune în timpul întreruperilor de aprovizionare cauzate de tensiunile geopolitice. Investiții în infrastructură: Activele de infrastructură, cum ar fi drumurile cu taxă, aeroporturile și utilitățile, pot oferi randamente stabile și sunt adesea mai puțin vulnerabile la riscurile geopolitice. Tehnici de diminuare a riscurilor Există o vorbă care spune că „în timpul prăbușirii piețelor, corelația fiecărui activ scade la 1”. Deși nu este o observație serioasă, cu siguranță că poate fi un semnal care indică faptul că, în timpul scăderilor piețelor afectate de tensiunile geopolitice, poate exista un grup mai larg de active a căror evaluare este afectată negativ din cauza sentimentelor de pe piața bursieră, fără ca elementele fundamentale să justifice această schimbare. Să vedem care sunt tacticile de atenuare a riscurilor: 1. Căutarea de numerar și oportunități Rezerve de numerar: Menține o rezervă adecvată de numerar pentru a profita de oportunitățile de cumpărare în timpul scăderilor pieței. Numerarul oferă, de asemenea, o plasă de siguranță în timpul perioadelor de volatilitate crescută. Investitorii pot căuta oportunități și în afara activelor care sunt afectate în mod direct de un conflict sau de un război comercial.

Menține o rezervă adecvată de numerar pentru a profita de oportunitățile de cumpărare în timpul scăderilor pieței. Numerarul oferă, de asemenea, o plasă de siguranță în timpul perioadelor de volatilitate crescută. Investitorii pot căuta oportunități și în afara activelor care sunt afectate în mod direct de un conflict sau de un război comercial. Activele lichide: Investește în active care pot fi transformate rapid în numerar fără pierderi semnificative de valoare, asigurându-te că ai flexibilitatea de a răspunde la schimbări ale condițiilor de piață. Pe lângă asta, aproape întotdeauna există un grup de active care pierde din cauza vânzării de pe piețe, fără ca elementele fundamentale să justifice această mișcare. 2. Hedging și contractele futures Hedging valutar: Utilizează strategii de hedging valutar pentru a te proteja împotriva riscului valutar, mai ales dacă ai investiții în țări cu monede volatile. În plus, investitorii pot monitoriza prețurile unor active precum petrolul, grâul sau VIX, încercând să capitalizeze schimbările de sentiment.

Utilizează strategii de hedging valutar pentru a te proteja împotriva riscului valutar, mai ales dacă ai investiții în țări cu monede volatile. În plus, investitorii pot monitoriza prețurile unor active precum petrolul, grâul sau VIX, încercând să capitalizeze schimbările de sentiment. Opțiuni și contracte futures: Investitorii profesioniști pot utiliza contractele futures pentru a se proteja împotriva potențialelor pierderi din portofoliu. Aceste instrumente financiare pot oferi protecție împotriva scăderilor în timpul perioadelor de incertitudine ridicată. 3. Revizuirea portofoliului Reechilibrarea: Revizuiește și reechilibrează periodic portofoliul pentru a te asigura că acesta rămâne în concordanță cu obiectivele tale de investiții și cu propria toleranță la risc. Acest lucru te poate ajuta să menții un nivel adecvat de diversificare și să eviți supraexpunerea la o singură clasă de active.

Revizuiește și reechilibrează periodic portofoliul pentru a te asigura că acesta rămâne în concordanță cu obiectivele tale de investiții și cu propria toleranță la risc. Acest lucru te poate ajuta să menții un nivel adecvat de diversificare și să eviți supraexpunerea la o singură clasă de active. Testarea la stres: Efectuează teste de stres asupra portofoliului tău pentru a evalua performanța acestuia în diferite scenarii geopolitice. Acest lucru te poate ajuta să identifici potențialele vulnerabilități și să-ți ajustezi strategia corespunzător. 4. Rămâi informat Monitorizează evoluțiile geopolitice: informează-te cu privire la evenimentele globale, la schimbările politice și la schimbările de politică care ar putea avea un impact asupra investițiilor tale. A fi proactiv te poate ajuta să anticipezi mișcările pieței și să faci ajustări în timp util.

informează-te cu privire la evenimentele globale, la schimbările politice și la schimbările de politică care ar putea avea un impact asupra investițiilor tale. A fi proactiv te poate ajuta să anticipezi mișcările pieței și să faci ajustări în timp util. Indicatori economici: urmărește principalii indicatori macroeconomici, cum ar fi ratele inflației, ratele dobânzilor și creșterea PIB, care pot oferi informații privind impactul economic mai larg al evenimentelor geopolitice. Reține că piața bursieră nu funcționează într-un mod matematic. Strategii - Exemple Sursa Foto: Adobe Stock Photos Mai jos, vom prezenta scenarii pentru două conflicte geopolitice, în Orientul Mijlociu și în China. Această prezentare nu reprezintă sfaturi de investiții, ci doar de „scenarii teoretice” care ne dau ocazia să ne gândim la diversificare și planificare strategică în moduri diferite. Totodată, atâta timp cât nu există semnale care să garanteze un război, nici în Orientul Mijlociu, nici în Europa, nici în China, comportamentul investitorilor poate favoriza active care ar avea o performanță inferioară într-un context în care tensiunile geopolitice s-ar amplifica notabil. Scenariul 1: Creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu Să presupunem că tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică, provocând incertitudine în aprovizionarea cu petrol la nivel mondial și sporind volatilitatea pieței. Iată cum s-ar putea aplica strategiile și tehnicile de diminuare a riscurilor discutate: 1. Diversificare Investirea în companii energetice din afara Orientului Mijlociu pentru a reduce expunerea directă la această regiune.

Alocarea de fonduri către sectoare mai puțin afectate de prețul petrolului, cum ar fi cel al utilităților sau al asistenței medicale. 2. Active de refugiu Creșterea deținerilor de aur și de obligațiuni de stat americane pentru protejarea împotriva volatilității pieței. 3. Acțiuni defensive Adăugarea în portofoliul a acțiunilor de utilități și de bunuri de larg consum pentru stabilitatea și randamentele lor constante. 4. Investiții alternative Luarea în considerare a investițiilor în mărfuri agricole care pot beneficia de pe urma întreruperilor în aprovizionare. 5. Hedging Utilizarea hedging-ului valutar pentru protejarea împotriva potențialelor fluctuații ale monedelor din țările exportatoare de petrol. 6. Speculații Analizarea fluctuațiilor VIX și acordarea unei atenții sporite unui scenariu posibil în care conflictul din Orientul Mijlociu ar duce la modificări ale sentimentelor, ducând la o creștere, conform așteptărilor, a indicelui de volatilitate (VIX). 7. Revizuirea portofoliului Efectuarea unui test de stres pentru a evalua modul în care portofoliul tău ar evolua în cazul în care prețurile petrolului ar crește sau tensiunile geopolitice ar continua să escaladeze.

Reechilibrarea portofoliului pentru a asigura păstrarea concordanței cu toleranța la risc și cu obiectivele de investiții. 8. Informare Monitorizarea știrilor și analizelor legate de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de piețele petroliere globale.

Urmărirea indicatorii economici care ar putea semnala efecte mai ample asupra creșterii globale. 9. Păstrarea de lichidități Asigurarea unor rezerve suficiente de numerar pentru a profita de potențialele oportunități de cumpărare în cazul în care piețele reacționează exagerat la știrile geopolitice. Scenariul 2: Război SUA-China sau blocada Taiwanului Să presupunem că există o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre SUA și China, care ar putea duce la un conflict militar sau la blocada Taiwanului. Acest scenariu ar putea perturba lanțurile globale de aprovizionare, afecta comerțul mondial și ar putea crește volatilitatea pieței. Iată cum s-ar putea aplica diverse strategii de investiții și tehnici de diminuare a riscurilor: Diversificare Diversificare geografică:

Creșterea investițiilor în regiuni mai puțin expuse la tensiunile dintre SUA și China, cum ar fi Europa, America Latină sau Africa. Acest lucru reduce dependența de economiile direct implicate în conflict.



Creșterea investițiilor în regiuni mai puțin expuse la tensiunile dintre SUA și China, cum ar fi Europa, America Latină sau Africa. Acest lucru reduce dependența de economiile direct implicate în conflict. Diversificarea sectorială:

Alocarea de fonduri către sectoare care depind mai puțin de lanțurile de aprovizionare globale, cum ar fi asistența medicală, utilitățile publice și bunurile de larg consum locale, care ar putea fi mai puțin afectate de perturbările comerciale.



Alocarea de fonduri către sectoare care depind mai puțin de lanțurile de aprovizionare globale, cum ar fi asistența medicală, utilitățile publice și bunurile de larg consum locale, care ar putea fi mai puțin afectate de perturbările comerciale. Investiți în sectoare non-tehnologice:

Având în vedere că tehnologia este un sector-cheie în dinamica SUA-China, - luarea în considerare a unei diversificări orientate spre sectoare non-tehnologice, precum finanțele, bunurile de consum și agricultura, pentru a reduce expunerea la potențialele probleme legate de lanțul de aprovizionare tehnologic. Active de refugiu Aur și metale prețioase:

Creșterea deținerilor de aur și alte metale prețioase, deoarece acestea tind să fie considerate active de refugiu în timpul incertitudinilor geopolitice și ar putea proteja împotriva inflației și a devalorizării monetare.



Creșterea deținerilor de aur și alte metale prețioase, deoarece acestea tind să fie considerate active de refugiu în timpul incertitudinilor geopolitice și ar putea proteja împotriva inflației și a devalorizării monetare. Obligațiuni de stat americane:

Majorarea alocării de fonduri către obligațiunile de stat americane, care sunt considerate una dintre cele mai sigure investiții la nivel global, oferind stabilitate în mijlocul turbulențelor de pe piață.



Majorarea alocării de fonduri către obligațiunile de stat americane, care sunt considerate una dintre cele mai sigure investiții la nivel global, oferind stabilitate în mijlocul turbulențelor de pe piață. Yenul japonez și francul elvețian:

Luarea în considerare a creșterii expunerii la monede precum yenul japonez și francul elvețian, care sunt adesea considerate monede de refugiu în timpul tensiunilor globale. Acțiuni defensive Utilități și bunuri de larg consum:

Adăugarea în portofoliul a mai multor acțiuni ale companiilor de utilități și de bunuri de larg consum. Aceste sectoare oferă de obicei randamente stabile și sunt mai puțin sensibile la ciclurile economice, ceea ce le face să fie mai sigure în timpul crizelor geopolitice.



Adăugarea în portofoliul a mai multor acțiuni ale companiilor de utilități și de bunuri de larg consum. Aceste sectoare oferă de obicei randamente stabile și sunt mai puțin sensibile la ciclurile economice, ceea ce le face să fie mai sigure în timpul crizelor geopolitice. Sănătate:

Investirea în companii din domeniul sănătății, care tind să fie rezistente în perioade de incertitudine economică, deoarece cererea de servicii medicale rămâne relativ stabilă. Investiții alternative Mărfuri agricole:

Luarea în considerare a investițiilor în mărfuri agricole, a căror cerere ar putea crește dacă lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte. De exemplu, boabele de soia, porumbul și grâul ar putea să reprezinte câteva alternative, în cazul în care comerțul cu alte bunuri este afectat.



Luarea în considerare a investițiilor în mărfuri agricole, a căror cerere ar putea crește dacă lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte. De exemplu, boabele de soia, porumbul și grâul ar putea să reprezinte câteva alternative, în cazul în care comerțul cu alte bunuri este afectat. Investiții în infrastructură:

Identificarea de fonduri de infrastructură sau companii care furnizează servicii esențiale. Infrastructura este adesea mai puțin afectată de problemele legate de comerțul internațional și poate oferi randamente stabile, pe termen lung. Hedging Hedging valutar:

Utilizarea de strategii de hedging valutar pentru protejarea portofoliului împotriva fluctuațiilor dolarului american și ale yuanului chinezesc, care ar putea fi volatile din cauza războaielor comerciale sau din cauza sancțiunilor.



Utilizarea de strategii de hedging valutar pentru protejarea portofoliului împotriva fluctuațiilor dolarului american și ale yuanului chinezesc, care ar putea fi volatile din cauza războaielor comerciale sau din cauza sancțiunilor. Opțiuni și contracte futures:

Utilizarea opțiunilor și a contractelor futures pentru protejarea împotriva potențialelor scăderi ale pieței. De exemplu, opțiunile de vânzare pe principalii indici pot oferi protecție împotriva scăderii în cazul în care piețele de acțiuni reacționează negativ la creșterea tensiunilor. Revizuirea periodică a portofoliului Teste de stres:

Efectuarea, în mod regulat, a unor teste de stres asupra portofoliului pentru a evalua rezistența acestuia la diferite scenarii potențiale, cum ar fi întreruperile în lanțul de aprovizionare cu semiconductori sau creșterea tarifelor pentru bunuri.



Efectuarea, în mod regulat, a unor teste de stres asupra portofoliului pentru a evalua rezistența acestuia la diferite scenarii potențiale, cum ar fi întreruperile în lanțul de aprovizionare cu semiconductori sau creșterea tarifelor pentru bunuri. Reechilibrare:

Reechilibrarea portofoliul pentru a asigura concordanța acestuia cu toleranța la risc și cu obiectivele de investiții. Ajustarea alocărilor pe baza evoluției peisajului geopolitic și a condițiilor de piață. Informare Monitorizarea știrilor și a analizelor:

Urmărirea îndeaproape a evoluțiilor legate de relațiile dintre SUA și China, în special a mișcărilor diplomatice, acțiunilor militare sau sancțiunilor comerciale care ar putea afecta piețele globale. Orice semnal important de atenuare a tensiunilor poate provoca schimbări uriașe pe piață.



Urmărirea îndeaproape a evoluțiilor legate de relațiile dintre SUA și China, în special a mișcărilor diplomatice, acțiunilor militare sau sancțiunilor comerciale care ar putea afecta piețele globale. Orice semnal important de atenuare a tensiunilor poate provoca schimbări uriașe pe piață. Indicatori economici:

Monitorizarea indicatorilor economici care ar putea semnala un impact mai larg asupra creșterii globale, cum ar fi datele PMI din industria prelucrătoare, volumele comerțului global și indicii de încredere a consumatorilor. Păstrarea de lichidități Rezerve de numerar:

Asigurarea unor rezerve suficiente de numerar pentru a putea profita de potențialele oportunități de cumpărare, în cazul în care piețele reacționează exagerat la știrile geopolitice. Lichiditățile pot oferi flexibilitate în ajustarea strategiei de investiții



Asigurarea unor rezerve suficiente de numerar pentru a putea profita de potențialele oportunități de cumpărare, în cazul în care piețele reacționează exagerat la știrile geopolitice. Lichiditățile pot oferi flexibilitate în ajustarea strategiei de investiții Acces la linii de credit:

Menținerea accesului la linii de credit sau la produse de investiții lichide care pot fi transformate rapid în numerar în caz de nevoie, asigurând o stabilitate financiară suplimentară. Important: Nu uita că performanțele anterioare (nici părerile analiștilor) nu garantează performanțe viitoare superioare. Mai mult de atat, de obicei, dacă ceva este foarte cunoscut de piețe, este greu ca acel aspect/eveniment să genereze randamente excepționale. Să acționezi exact la fel ca majoritatea participanților la piețe înseamnă să pierzi șansa de a obține rezultate superioare (dar ai și riscul de subperformanța a pieței). În timpul oricăror războaie comerciale sau tensiuni, activele îi pot surprinde pe unii dintre investitori, în timp ce investitorii orientați pe o analiză mai profundă și pe sectorul economiilor nepopulare, pot identifica un avantaj mai repede decât ceilalți participanți la piață. Gândirea critică și poate un anumit nivel de agresivitate, susținute de conștientizarea riscului, pot constitui un avantaj enorm pentru investitori atunci când investesc pe fondul tensiunilor geopolitice.

Întrebări Frecvente Care este cel mai bun mod de a gestiona riscurile geopolitice în portofoliul meu? Diversificarea este esențială -Dispersarea investițiilor în diferite clase de active și zone geografice pentru a atenua impactul oricărui eveniment geopolitic singular. De obicei, existența unor active necorelate (diversificate) într-un portofoliu sprijină rezistența acestuia. Aceste active pot fi, de exemplu: aurul, Bitcoin, acțiuni ale companiilor petroliere, mărfuri “soft”, obligațiuni de stat americane, acțiuni ale companiilor aerospațiale și de apărare sau acțiuni ale companiilor din domeniul sănătății și al utilităților. În timpul războaielor, companiile cu modele de afaceri prociclice, cum ar fi companiile tehnologice sau de transport de marfă, pot avea performanțe slabe, în timp ce companiile cu piață largă, de bunuri de larg consum, cum ar fi General Mills, Archer Daniels Midland sau British American Tobacco pot atrage cererea investitorilor. Pe lângă asta, companiile producătoare de oțel sau companiile miniere de metale rare, cum ar fi Freeport-McMoRan, ar putea beneficia de pe urma unui conflict. Companiile producătoare de arme, muniții și avioane sau nave, precum Lockheed Martin, General Dynamics, Rheinmetall sau Huntington Ingalls, pot beneficia de un interes semnificativ din partea Wall Street, dacă riscul de război crește. Cum afectează riscurile geopolitice piețele emergente? Piețele emergente pot fi mai volatile și mai sensibile la riscurile geopolitice din cauza dependenței lor de investițiile străine și de piețele de export. De obicei, un dolar american puternic, care de-a lungul timpului, a înregistrat intrări mai mari pe fondul conflictelor, exercită presiuni asupra ratelor valutare ale piețelor emergente. De asemenea, conflictele au potențialul de a perturba comerțul mondial, afectând exporturile din piețele emergente către „economiile vechi”. Pesimismul de pe Wall Street poate provoca reacții semnificative, uneori chiar de panică, pe piețele emergente. Există indicatori specifici riscurile geopolitice care trebuie urmăriți? Monitorizează știrile legate de conflictele internaționale, politicile comerciale, schimbările politice și sancțiunile economice. Monitorizarea acestor indicatori, precum și studierea istoriei, te pot ajuta să anticipezi mișcările pieței. Cu toate acestea, istoria ne învață că nimic nu este 100% sigur. Conform așa-numitei teorii predictive a pieței, prețurile activelor conțin anumite informații. Volumul mai mare și creșterea prețului petrolului, precum și cererea de aur, volatilitatea acțiunilor CBOT din sectorul cerealelor sau din sectorul aerospațial și al apărării, precum și indicele de volatilitate (CBOE VIX) și performanța pieței locale a acțiunilor legate de conflicte potențiale sunt poate un semnal că „ceva se întâmplă”. Cum se raportează riscul valutar la tensiunile geopolitice? Instabilitatea geopolitică poate duce la fluctuații valutare semnificative, cu impact asupra valorii investițiilor internaționale și asupra câștigurilor companiilor multinaționale. De obicei, moneda țării atacate slăbește; am văzut această reacție în timpul războiului din Ucraina din 2022, în timp ce dolarul american se întărește, pe fondul creșterii intrărilor. Cu toate acestea, reacțiile viitoare vor fi întotdeauna necunoscute și greu de prezis, deoarece fiecare conflict începe și se încheie în moduri diferite, putând afecta oricare dintre monedele implicate. Piețele financiare globale nu reacționează, de obicei, la conflictele regionale și la cele care sunt mai puțin importante pentru conflictele comerciale internaționale. Ar trebui să investesc în mărfuri în timpul tensiunilor geopolitice? Mărfurile, în special cele din sectorul energiei și metalele prețioase, pot servi drept protecție în timpul instabilității geopolitice, însă este esențială înțelegerea riscurilor și a dinamicii specifice fiecărei mărfuri. De-a lungul timpului, prețurile futures la cereale, în special la grâu, pe bursele de mărfuri, cum ar fi Chicago Board of Trade, s-au redresat, înaintea șocurilor cererii și ofertei, cauzate de armate și de anomaliile pieței. Arthur Cutten, în autobiografia sa „The Story of a Speculator”, a scris despre impactul războaielor asupra contractelor futures pe grâu. "Pe timp de război, grâul devine nu doar o marfă, ci o resursă crucială pentru națiuni. Fluctuațiile contractelor futures pe grâu la CBOT reflectă urgența și incertitudinea perioadei, deoarece cererea pentru hrănirea armatelor și a populației crește dramatic, ducând prețurile la cote imprevizibile." În secolul XXI, ca urmare a faptului că armatele au nevoie de mai mult petrol oricând, contractele futures pe “aurul negru” ar putea fi extrem de volatile, semnalând potențiale perturbări ale comerțului și șocuri ale aprovizionării, legate de Orientul Mijlociu și de rutele de transport cheie, precum Golful Aden, Marea Roșie sau Strâmtoarea Taiwan. Reține că tranzacționarea, atât a materiilor prime “hard”, cât și a celor “soft”, este întotdeauna riscantă, în special în perioadele în care piețele sunt extrem de volatile.

