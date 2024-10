Investiția în timpul unei recesiuni

Timp de citire: 11 minute(s)

Pandemia de coronavirus a declanșat cea mai mare vânzare de pe piață de la criza financiară mondială din 2008. În timp ce economia s-a prăbușit literalmente din cauza măsurilor impuse de blocare, unele piețe financiare au scăzut de asemenea. Cu toate acestea, chiar și cu economiile cheie încă sub blocare strictă, piețele globale au înregistrat o revenire surprinzător de rapidă. Firmele de brokeraj s-au confruntat cu o adevărată prosperitate, deoarece piața de capital a fost inundată de noi investitori. Acei investitori, precum și oamenii care nu au mai investit, s-ar putea întreba: ce sunt cu adevărat crizele financiare și în ce să investească în timpul unei recesiuni? În acest articol vom încerca să clarificăm aspectele de mai sus referitoare la investiții în timpul unei recesiuni. Vom vorbi și despre acțiunile rezistente la recesiune precum și despre regulile cheie necesare pentru a îți proteja banii de colapsul economic.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Ce este o criză financiară? Să începem cu câteva elemente de bază, și anume o scurtă definiție a unei crize financiare. În linii mari, o criză financiară este o situație în care valoarea activelor scade rapid sau instituțiile financiare se confruntă cu probleme de lichiditate. Ambele cazuri conduc de obicei la o vânzare cauzată de panică pe piețele financiare. În timp ce crizele financiare ar putea fi limitate la o singură regiune, țară sau clasă de active (de exemplu, piața imobiliară portugheză), acestea sunt mai susceptibile să se răspândească la nivel global în zilele noastre. Piețele financiare au devenit puternic interconectate pe fondul liberalizării financiare, care a început cu câteva decenii în urmă. Rădăcinile directe ale unor astfel de crize ar putea varia - ar putea fi o explozie de bule speculative, un război care să conducă la o prăbușire a pieței sau, în cele din urmă, o pandemie globală. Un lucru este sigur - investitorii ar trebui să fie pregătiți pentru astfel de circumstanțe, deoarece orice criză le va afecta probabil portofoliul, dar va crea și oportunități de piață. Merită să investești în timpul unei recesiuni? Dar banii cash? Merită să subliniem faptul că nu ar trebui să investim banii necesari pentru cheltuielile esențiale de zi cu zi. În schimb, ar trebui să investim fonduri care nu sunt vitale în viitorul apropiat. De regulă, oamenii ar trebui să aibă întotdeauna la dispoziție o “rezervă” financiară - ideal în numerar. Nu putem prezice cu adevărat viitorul și, așa cum am realizat în 2020, anumite crize ar putea fi deosebit de intense pentru numeroase industrii. Cu toate acestea, fiecare recesiune sau criză ar putea implica și câteva oportunități mari de investiții. O vânzare rapidă pe piețele financiare globale va face inevitabil ca diferitele clase de active să fie extrem de ieftine. Chiar dacă nimeni nu poate fi 100% sigur că un anumit activ se recuperează, este foarte probabil ca unele dintre ele să revină mai devreme sau mai târziu. Prin urmare, investitorii ar trebui să fie întotdeauna pregătiți, deoarece odată ce apare o criză financiară, lucrurile se pot întâmpla foarte repede - o vânzare de panică face de obicei prețurile să arate ca o cascadă. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Există convingerea că indicii bursieri ar trebui să se aprecieze pe termen lung, pe măsură ce economia globală crește. După cum se poate observa în graficul de mai sus, unele prăbușiri ale piețelor au fost într-adevăr grave, iar acțiunile au avut nevoie de mulți ani pentru a recupera pierderile. Prin urmare, abordarea „cumpărări când curge sânge pe străzi” poate părea mai rezonabilă decât să cumperi pe o piață în creștere supraturată. Sursa: macrotrends.net Aspecte cheie ale investițiilor în timpul unei recesiuni O criză financiară este de obicei asociată cu o recesiune, care marchează o perioadă de scădere a performanței economice în întreaga economie. Investiția în astfel de circumstanțe implică un risc imens, deoarece volatilitatea pieței este ridicată, iar viitorul rămâne extrem de incert. Există mai multe aspecte ale investiției în recesiune, care ar trebui luate în considerare. Diversificarea „Nu pune toate ouăle într-un singur coș”, spune o veche zicală. Un portofoliu diversificat va reduce riscul specific, minimizând astfel riscul total. Nu înseamnă doar investiții în numeroase instrumente, ci și cumpărare de clase de active diferite. În funcție de apetitul la risc al investitorului, o parte din portofoliu poate consta din investiții cu risc relativ scăzut (acțiuni solide pentru dividende, obligațiuni de stat, metale prețioase și numerar), în timp ce restul banilor ar putea fi alocați în active mai riscante (acțiuni de creștere, criptomonede și Contracte CFD). Sincronizare Momentul potrivit ar putea fi critic atunci când lucrurile se întâmplă rapid și piețele se prăbușesc. Când piețele rămân extrem de volatile, s-ar putea ca portofoliul tău să scadă și să pierzi bani. Cu toate acestea, atunci când volatilitatea dispare, crește probabilitatea de a lua decizii mai bune de investiții. Evident, nimeni nu este capabil să prezică puncte de intrare perfecte cu o certitudine absolută. Investește în timp Din motivele menționate mai sus, investiția într-un singur pas (cunoscută și sub denumirea de investiție lump-sum) pare riscantă pe fondul turbulențelor de pe piață. Prin urmare, investiția în timp sau strategia de tip dollar-cost averaging ar putea fi o decizie mai bună pentru investitorii cu aversiune la risc, deoarece distribuirea unei investiții în segmente mai mici ar trebui să reducă riscul legat de volatilitate. Nervi de oțel Fiecare investitor are un apetit de risc diferit. Investiția în timpul unei recesiuni va fi cu siguranță extrem de supărătoare pentru unii investitori - doar imaginează-ți că portofoliul tău își pierde 10% din valoare într-o singură zi. Unii participanți la piață nu sunt capabili să facă față unui astfel de mediu, chiar dacă piețele ar putea reveni undeva în viitorul apropiat. Prin urmare, ar trebui să fi conștient de faptul că investițiile în timpul unei crize necesită întotdeauna nervi de oțel. Investiția în acțiuni în timpul unei recesiuni Contracțiile economice îi fac pe investitori să se teamă pentru viitorul multor companii. Incertitudinea contribuie la vânzarea în panică, care are de fapt unele beneficii potențiale pentru investitori, deoarece creează oportunități pe piețele de acțiuni. Unii subliniază că investiția în timpul unei recesiuni este ca și cum ai încerca să prinzi un cuțit în cădere, ceea ce este adevărat, deoarece riscul unei recesiuni cu dublă scădere sau al unei vânzări masive ulterioare este întotdeauna prezent. Cu toate acestea, având în vedere unele măsuri de precauție (patru reguli pe care le-am enumerat mai sus), investitorii ar putea obține un randament satisfăcător, mai ales dacă aplică o abordare pe termen lung. Acțiuni rezistente la recesiune Mulți investitori raționali ar prefera să se concentreze pe acțiuni sigure în care să investească în timpul unei recesiuni. Cum se identifică acțiunile companiilor care se descurcă bine într-o recesiune? Ar fi rezonabil să investim în companii de înaltă calitate, cu elemente fundamentale bune, în special bilanțuri puternice și un raport scăzut al datoriei. În afară de aceasta, acțiunile preferate în caz de recesiune ar trebui să aibă fluxuri de numerar constante și previzibile. Aceste companii anticiclice se găsesc deseori în rândul industriilor care din punct de vedere istoric se descurcă bine în perioadele dificile. Mai jos prezentăm câteva industrii, care pot fi considerate relativ rezistente la recesiune: Domeniul medical - asistența medicală modernă este esențială pe tot parcursul anului în economiile dezvoltate. Cererea de servicii de îngrijire și medicale ar trebui să rămână relativ stabilă chiar și în timpul unei recesiuni - unele companii ar putea chiar beneficia de o criză precum pandemia Covid-19.

asistența medicală modernă este esențială pe tot parcursul anului în economiile dezvoltate. Cererea de servicii de îngrijire și medicale ar trebui să rămână relativ stabilă chiar și în timpul unei recesiuni - unele companii ar putea chiar beneficia de o criză precum pandemia Covid-19. Produse de bază pentru consumatori - alimente și băuturi, bunuri de uz casnic, produse de igienă sau tutun sunt considerate a fi neciclice, ceea ce înseamnă că acestea sunt întotdeauna solicitate. O vânzare rapidă pe piață ar putea fi o oportunitate de a cumpăra acțiuni ale unor companii bine stabilite care produc bunuri de consum de bază.

alimente și băuturi, bunuri de uz casnic, produse de igienă sau tutun sunt considerate a fi neciclice, ceea ce înseamnă că acestea sunt întotdeauna solicitate. O vânzare rapidă pe piață ar putea fi o oportunitate de a cumpăra acțiuni ale unor companii bine stabilite care produc bunuri de consum de bază. Utilități - alimentarea cu energie electrică, gaze sau apă a comunităților este absolut crucială și poate fi redusă doar într-o anumită măsură (în principal în instalații datorită producției reduse). Prin urmare, unii investitori pot considera companiile de utilități drept cele mai bune acțiuni de cumpărat într-o recesiune. În ansamblu, investițiile inteligente în timpul unei recesiuni ar putea fi, de asemenea, asociate cu acțiunile pentru dividende, deoarece aceste companii sunt considerate de obicei businessuri stabile care sunt lideri de piață. Ceea ce este crucial, acestea au adesea toate caracteristicile specifice acțiunilor rezistente la recesiune, deoarece sunt de obicei clasificate ca acțiuni valorice. De zeci de ani, acțiunile pentru dividende au fost considerate cele mai bune investiții în timpul recesiunii. Aici îți recomandăm să citești articolul nostru intitulat „Investiția în acțiuni pentru dividende”. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Randamentul total al (inclusiv dividendele) S&P 500 Dividend Aristocrats a depășit randamentul total al S&P 500 din 2009. Prin urmare, cele mai bune acțiuni pentru dividende ar putea fi văzute drept companii relativ sigure în care să se investească, deoarece randamentele dividendelor lor vor crește odată cu sfârșitul recesiunii. Sursa: S&P Dow Jones Indices Criza Covid-19 - stocurile tehnologice au supra-performat Criza cauzată de coronavirus a fost ușor diferită de cele anterioare, întrucât oamenii din întreaga lume au fost literalmente obligați să rămână acasă din cauza blocărilor impuse. Cu siguranță ne-a schimbat viața în multe feluri - lucrul de acasă și importanța crescândă a comerțului electronic sunt printre cele mai mari evoluții. Prin urmare, există unele sectoare care au beneficiat în mod clar de pandemie: Tehnologia informației – acțiunile companiilor de software și servicii, companii de hardware și semiconductoare - toate au câștigat datorită blocărilor impuse, întrucât milioane de oameni au fost obligați să rămână în interior și să lucreze de acasă. Există mulți jucători bine stabiliți în aceste industrii, care au reușit să îșiconsolideze poziția. Investițiile inteligente în timpul unei recesiuni ar necesita o expunere cel puțin minoră la acest sector vital.

acțiunile companiilor de software și servicii, companii de hardware și semiconductoare - toate au câștigat datorită blocărilor impuse, întrucât milioane de oameni au fost obligați să rămână în interior și să lucreze de acasă. Există mulți jucători bine stabiliți în aceste industrii, care au reușit să îșiconsolideze poziția. Investițiile inteligente în timpul unei recesiuni ar necesita o expunere cel puțin minoră la acest sector vital. Servicii de comunicații - companiile de telecomunicații pot fi descrise ca business-uri relativ stabile și par a fi o alegere bună în timpul unei recesiuni. Pe de altă parte, unele acțiuni ale companiilor media și de divertisment s-au apreciat, deoarece mai mult timp petrecut în interior a făcut ca oamenii să joace mai multe jocuri video sau să se înscrie pentru servicii de streaming majore (cum ar fi Netflix sau Disney +). Investiția în sectoare relativ stabile poate fi considerată o mișcare rezonabilă pentru a vă proteja banii de un colaps economic. Chiar dacă aceste industrii au devenit scumpe din perspectiva evaluării de piață, anumite acțiuni vor rămâne câștigătorii anilor următori. Există convingerea că cei mai mari jucători sunt pe cale să devină și mai mari, iar prețurile acțiunilor lor au supraperformat în mod regulat în comparație cu evoluția pieței. Evident, unii subliniază că există posibilitatea apariției unei bule, deoarece există o diferență semnificativă între mai multe acțiuni mega-cap și toți ceilalți membrii ai indicelui S&P 500 care reflectă economia SUA. Cu toate acestea, acest fapt subliniază că până acum, investitorii au favorizat giganții tehnologici menționați. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Cele mai mari zece acțiuni din indicele S&P500 au depășit cele 490 de acțiuni rămase din index după scăderea din februarie-martie. Mai mult de jumătate din aceste 10 acțiuni sunt giganți din sectorul tehnologic. Sursa: thestreet.com Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Indicele acțiunilor tehnologice (Nasdaq100) a depășit performanța S&P 500. Acțiunile tehnologice au reușit să își mărească avantajul în timpul pandemiei. Potrivit unor participanți la piață, nivelurile actuale sunt deja prea ridicate, deci este necesară o prudență suplimentară. Sursa: Nasdaq.com Cumpărarea mărfurilor în timpul unei recesiuni Dar aurul? Ideea de a investi în metale prețioase are mulți susținători - nu este o coincidență faptul că băncile centrale dețin aurul ca activ de rezervă. Se spune adesea că aurul este un „refugiu sigur”, ceea ce înseamnă că este considerat un activ relativ sigur în perioadele de inflație ridicate sau de turbulențe pe piețele financiare. Mai mult, aurul a câștigat mulți entuziaști datorită politicii monetare expansive conduse de marile bănci centrale. Se spune că programele de cumpărare a activelor (cunoscute sub numele de relaxare cantitativă) distrug monedele fiduciare. Drept urmare, mulți investitori sunt dornici să aloce cel puțin o mică parte din banii lor în aur, ceea ce duce la creșterea rapidă a deținerilor de aur ETF, printre altele. În timp ce metalele prețioase pot fi o alegere bună, având în vedere abordarea băncilor centrale de astăzi, merită să subliniem că prețul lor ar putea scădea și în timpul unei căderi bruște a pieței. Investitorii vând metale prețioase în timpul unei crize financiare pentru a acoperi apelurile de marjă, ceea ce duce la o cădere liberă a prețurilor aurului. Prin urmare, vechea zicală „numerarul este rege” (cash is king) este de obicei adecvată, deoarece numerarul este extrem de apreciat. Cu toate acestea, se așteaptă ca metalele prețioase să revină odată ce panica de pe piață s-a încheiat, ceea ce sa întâmplat și în timpul recesiunii cauzate de coronavirus. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare Prețurile aurului au scăzut în timpul vânzării de panică ce a fost cauzată de pandemia de coronavirus împreună cu alte clase de active. Cu toate acestea, aurul a reușit să revină, deoarece metalele prețioase sunt văzute ca refugii sigure în timpul incertitudinii crescute și a crizelor. Sursa: xStation5 Alte mărfuri Unele mărfuri (de exemplu, petrol, cupru) sunt strict legate de condițiile economice. Între timp, recesiunile contribuie la scăderea cererii pentru multe bunuri, ceea ce determină scăderea prețurilor la mărfuri. Mecanismul de aici este destul de simplu și ar putea fi explicat prin legile cererii și ofertei - dacă cererea scade și oferta rămâne la același nivel, prețul ar scădea inevitabil. Cu toate acestea, în cazul în care va veni redresarea economică (sau cel puțin speranțele de redresare economică), cererea pentru mărfuri industriale crește, ceea ce duce în cele din urmă la creșterea prețurilor. Petrolul ar putea fi văzut ca un exemplu în acest caz, deoarece prețurile Brent și WTI au început să crească odată cu creșterea cererii. Mai mult, programele de vaccinare împreună cu pachete enorme de stimulare și relaxare monetară au ridicat speranțele pentru o redresare economică, care este de așteptat să aibă un impact pozitiv asupra cererii de petrol. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare Prețurile petrolului au scăzut din cauza crizei Covid-19, pe măsură ce cererea globală de petrol s-a prăbușit. Cu toate acestea, prețurile au început să crească odată cu redeschiderea economiilor în timpul verii. Chiar și în ciuda unui alt val de cazuri de coronavirus, speranțele privind redresarea economică s-au accelerat în noiembrie, ceea ce a determinat creșterea prețurilor petrolului. Sursa: xStation5 Concluzie Recesiunile bursiere sunt întotdeauna momente grele pentru investitori, întrucât toată lumea este îngrijorată pentru siguranța portofoliilor. Cu toate acestea, indiferent de cât de devastatoare este criza, oamenii încep să se întrebe în cele din urmă cum să câștige bani în timpul unei piețe bursiere în recesiune, care, prin definiție, ar trebui să ridice prețurile activelor ulterior. Nimeni nu este capabil să prezică cele mai bune puncte de intrare sau ieșire, dar folosirea bunului simț și implementarea unor strategii de gestionare a riscului pentru portofoliu ar putea să vă ofere un randament recent - dacă nu pe termen scurt, probabil pe termen lung. Există întotdeauna companii care sunt văzute ca acțiuni rezistente la recesiune în comparație cu cele mai deteriorate industrii. Prin urmare, efectuarea unor analize și încercarea de a afla ce se poate întâmpla în continuare în economia globală sunt esențiale, de asemenea.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."