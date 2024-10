Tranzacționare cu CFD-uri - Ce este Contractul pentru diferență?

CFD-urile sunt o categorie de instrumente care vizează investitorii ce au o abordare pe termen scurt și sunt interesați de mișcările rapide ale pieței, având un risc ridicat și profituri potențiale ridicate. Ce face ca CFD-urile să fie, cu adevarat, diferite de tranzacționarea tradițională?

Volatilitatea pieței atrage investitori pe piața financiară de sute de ani, oferind posibilități de investiții, cu toate oportunitățile și riscurile implicate. Astăzi, însă, piața este mult mai dinamică, mai volatilă și mai rapidă decât înainte, datorită dezvoltării tehnologiei, circulației rapide a informațiilor și accesului la Internet. Acest lucru a făcut ca tranzacționarea cu CFD-uri - „Contracts for Difference” - să fie din ce în ce mai populară. Când tranzacționează CFD-uri, traderul nu deține, de fapt, instrumentul și, prin urmare, nu este responsabil pentru toate datoriile și problemele legate de acesta. De exemplu, există posibilitatea de a specula cu privire la prețul petrolului, al cuprului sau al aurului fără a deține vreo marfă fizică și fără a aștepta livrarea acesteia. Datorită dezvoltării tehnologiei, oamenii pot începe să tranzacționeze CFD-uri de oriunde din lume. În plus, tranzacționarea cu CFD-uri (Contracte pentru Diferență) dispune de opțiunea de „vânzare în lipsă”, ceea ce oferă posibilitatea de a înregistra profituri din scăderea prețurilor. Tranzacționarea cu CFD-uri a evoluat, iar astăzi poate fi folosită pe forex, indici bursieri, mărfuri, metale prețioase, acțiuni, chiar și pe criptomonede. Aceasta implică utilizarea efectului de levier financiar pentru a crește raportul risc/recompensă. Această metodă de tranzacționare implică oportunități și riscuri uriașe, care nu trebuie subestimate. În acest articol vom detalia și vom încerca să răspundem la următoarele întrebări: care sunt avantajele și dezavantajele și, cel mai important, cum se începe tranzacționarea cu CFD-uri? Ce este și cum funcționează tranzacționarea cu CFD-uri? CFD este acronimul pentru „Contract for Differences” (Contract pentru Diferență). Înseamnă că nu devii proprietarul instrumentului pe care îl tranzacționezi (acțiuni ale unei companii, indice bursier sau o marfă), ci tranzacționezi un contract pe diferență. Când tranzacționezi CFD-uri, faci doar speculații cu privire la mișcarea prețului, care, bineînteles, poate fi o mișcare de creștere sau de scădere. Sarcina ta, ca trader, este să anticipezi viitoarea mișcare a prețului instrumentului pe baza căruia speculezi. În cazul CFD-urilor pe acțiuni, efectul de levier financiar îți va permite să cumperi mai multe contracte pe acțiuni decât dacă ai cumpăra acțiuni cu deținere, folosind acceeași sumă. În acest caz, profiturile sau pierderile tale vor fi, de asemenea, multiplicate corespunzător. Să luăm de exemplu acțiunile Tesla, care în această speță se tranzacționează la 1000 USD. Având 1000 USD în contul tau de tranzacționare, vei putea cumpăra, în acest moment, doar o acțiune a companiei. Când tranzacționezi CFD-uri vei profita de efectul de levierul de 1:5, care îi este atribuit automat. Asta înseamnă că, pentru a deschide o poziție pe acțiunile Tesla CFD, vei avea nevoie de numai 20% din întreaga valoarea a contractului, în marjă. Astfel, deschiderea unei poziții cu o valoare a contractului de 1000 USD, va necesita doar 200 USD în marjă. Pe de altă parte, dacă deschizi o poziție de 1000 USD în marjă, valoarea contractului va fi de 5000 USD, deci vei cumpăra 5 contracte de acțiuni CFD. Dacă prețul acțiunilor crește, vei avea un câștig de 5 ori mai mare decât daca ai fi avut o pozitie de cumpărare pe actiuni cu deținere și invers, dacă prețul acțiunilor scade, pierderea ta va fi de 5 ori mai mare. Datorită faptului că tranzacționezi doar un contract pentru diferență, poți miza și pe o scădere a prețului acțiunii, dacă tu crezi că este supraevaluată sau te aștepți la o scădere bruscă a prețului acesteia. Piața este caracterizată de o volatilitate ridicată, iar prețurile instrumentelor cresc și scad constant. Poți intra într-o astfel de tranzacție folosind butonul SELL. Este opusul unei poziții BUY (cumpărare) în care mizezi pe prețuri în creștere. Acest caz ilustrează foarte bine oportunitățile și riscurile implicate în tranzacționarea cu CFD-uri. Datorită efectului de levier, este posibil să se obțină profituri mari prin folosirea unui capital mai mic, dar ar trebui să se țină seama și de riscurile implicate, întrucât și pierderile asociate pot fi mai mari folosind această formă de tranzacționare. Pentru a tranzacționa CFD-uri cu succes, și pentru a căuta oportunitățile din piață, vei avea nevoie de o platformă de tranzacționare fiabilă, rapidă și intuitivă, care-ți va permite să-ți utilizezi cunoștințele. În xStation5 vei găsi o mulțime de indicatori de analiză tehnică și analize de piață pentru a-ți facilita luarea deciziilor. Pentru mai multe informații despre efectul de levier și informații detaliate despre tranzacționarea cu CFD-uri, te rugăm să accesezi secțiunea de educație, apăsând aici: Secțiunea educațională. Ce este vânzarea în lipsă (short selling)? Vânzarea în lipsă este intrarea într-o poziție pe scăderea prețurilor. Cu ajutorul unei astfel de poziții poți câștiga bani atunci când prețurile instrumentelor scad. În mod normal, investitorii pierd bani atunci când prețurile scad. Cu toate acestea, tranzacționarea cu CFD-uri îți permite să tranzacționezi în toate condițiile, chiar și în perioadele de scădere a prețurilor, dar trebuie să reții că riscul este întotdeauna foarte mare și prețurile pot crește oricând. Expresia „vânzare în lipsă” își are originea în comportamentul prețului. Scăderille sunt, de obicei, mai dinamice și durează mult mai puțin decât „mișcarea ascendentă”, cunoscută și sub numele de piață bull. Poți observa cum s-au comportat prețurile companiilor din SUA și indicii în 2008 în fața falimentului Lehmnan Brothers sau cum au reacționat în martie 2020, în timpul prăbușirii cauzate de COVID-19. Datorită posibilității de „vânzare în lipsă” Michael Burry, actualul proprietar al fondului speculativ Scion, care a criticat sistemul de credit american, a făcut avere în perioada panici de pe Wall Street din 2008. Această întâmplare este descrisă în filmul „The Big Short”. Dacă vrei să încerci să câștigi bani din scăderi bruște și drastice de preț, poți folosi, nu numai vânzarea în lipsă, ci și indicele VIX, numit „indicele fricii”. Acest indice urmărește volatilitatea indicelui S&P500, iar volatilitatea crește atunci când sentimentul investitorilor scade și apare panică, care duce la vânzarea activelor. Când volatilitatea proiectată a indicelui S&P500 crește, crește și indicele VIX. Deci, în cazul indicelui VIX, este invers, dacă te aștepți la o stare de panică – poți lua o poziție BUY (cumpărare), oferindu-ți astfel expunere pe un indice în creștere. Alternativ, poți lua o poziție pe indicele VIX în scădere (SELL) atunci când crezi că starea de panică s-a încheiat și că prețurile ar putea începe să crească din nou. Poți citi mai multe despre indicele VIX în acest articol „Tranzacționarea indicelui VIX”. Short Selling (Vânzare în lipsă) pe platforma xStation5 Poți deschide o poziție short (vânzare în lipsă) pe platformă în același mod în care deschizi o poziție long (cumpărare). Dar în loc să apeși pe butonul verde BUY, selectezi butonul roșu SELL. Poziția folosită pentru prețuri în creștere „poziție long”, butonul verde BUY (cumpărare) Poziția folosită pentru prețuri în scădere „poziție short”, butonul roșu SELL (vânzare în lipsă) Ordinele de protecție SL și TP Atunci când tranzacționezi instrumente CFD, trebuie să iei în considerare volatilitatea ridicată a prețului și a rezultatului poziției. Analizând graficul și situația în schimbare, unii traderi aleg să folosească ordine de protecție automate, astfel încât să nu fie nevoiți să urmărească graficul tot timpul. Stop Loss După cum sugerează și numele, un ordin Stop Loss poate proteja împotriva creșterii pierderilor, poziția va fi închisă automat atunci când prețul scade sub nivelul stabilit. Un alt tip de stop loss este ordinul trailing stop loss, care urmărește prețul unui instrument la o distanță stabilită de tine. Utilizarea unui ordin trailing stop loss îți poate permite să mențineții o poziție pentru o perioadă mai lungă de timp, maximizându-ți profiturile și limitând riscul care rezultă dintr-o mișcare bruscă a prețului. Take profit Pe de altă parte, un ordin Take Profit îți va permite să închizi automat o poziție profitabilă la un nivel de preț pe care îl consideri adecvat. Stabilirea nivelului de închidere se poate baza, de exemplu, pe analiza tehnică pe care o ai pune la dispoziție în cadrul platformei xStation5 sau pe propria analiză a situației pieței. Poți găsi mai multe informații despre ordinele în așteptare împreună cu instrucțiunile pentru setarea acestora aici: Ordine în Așteptare și în platforma XTB, în tab-ul 'Educație', unde poți urmării videoclipurile cu instrucțiuni. Levierul financiar Utilizarea efectului de levier implică atât șansa de a deschide o poziție mare folosind o cantitate mică de capital, cât și o responsabilitate mai mare și riscuri mai ridicate. Când tranzacționezi instrumente CFD, suma pe care o investești pentru a deschide o poziție se numește marjă (margin). Suma necesară pentru deschiderea unei poziții depinde de instrumentul pe care alegi să îl tranzacționezi și de efectul de levier atribuit acestuia. Să luăm un exemplu. Pentru a deschide o poziție cu un volum minim, de 0,01 lot pe perechea valutară EURUSD (1 lot este egal cu 100.000 de unități din moneda principală), vei avea nevoie de aproximativ 33 EUR, deoarece efectul de levier disponibil pentru perechea EURUSD este de 1:30, ceea ce înseamnă că pentru a deschide o poziție ai avea nevoie de 3,33% din valoarea nominală totală a poziției. Astfel, ai deschide o poziție de 1.000 EUR (0,01 x 100.000) folosind o marjă de 33 EUR. Este, de asemenea, important să te familiarizezi cu termenii: Balanță (Balance), Valoarea contului (Equity), Marjă Liberă (Free Margin) și, cel mai important, Nivelul Marjei (Margin Level). Balanța contului se modifică numai atunci când depui, retragi, închizi sau deschizi o poziție. Valoarea contului (Equity) este suma din Balanța ta plus rezultatul curent al pozițiilor tale deschise. Marja este suma marjelor tale - suma totală blocată pentru toate pozițiile deschise cu CFD-uri. Marja Liberă este suma pe care o poți folosi în continuare pentru a deschide noi tranzacții. Nivelul marjei este un indicator care calculează % din marja ta. Formula este: Astfel, dacă Valoarea Contului ar fi de 3300 EUR și marja pentru o poziție CFD ar fi de 33 EUR, Nivelul Marjei va fi de 1000%. Dar, dacă Valoarea Contului ar fi de 35 EUR și marja ar fi de 33 EUR, Nivelul Marjei va fi de aproape 106%. (35 / 33 x 100 % = 106). Iar dacă pe poziția CFD deschisă, ai înregistrat o pierdere de 18 EUR, Valoarea Contului va fi de doar 17 EUR. În acest caz, Nivelul Marjei va fi doar în jur de 51,5%, ceea ce înseamnă că este declanșat un mecanism automat de pretecție numit Margin Stop (Stop Out), care îți va închide automat poziția pentru a opri pierderile ulterioare, dacă Nivelul Marjei scade sub 50%. Existența acestui mecanism, Margin Stop, este o cerință legală și este un rezultat al reglementărilor cărora ne supunem, așa cum sunt reglementate de instituții financiare precum ESMA și FCA. Dacă Nivelul Marjei scade sub 80%, îți vom trimite un avertisment de Apel de Marjă (Margin Call), ceea ce înseamnă că Nivelul Marjei tale a scăzut la niveluri periculoase și poate duce la închiderea poziției tale. Dacă vrei să-ți menții pozițiile CFD deschise în timp ce Nivelul Marjă scade, ai posibilitatea de a depune, pur și simplu, fonduri în contul tău, ceea ce va determina creșterea Valorii Contului (Equity) și creșterea Nivelului Marjei. Informațiile despre Nivelul actual al Marjei % (Margin Level) sunt afișate în platformă, astfel încât nu e nevoie să faci tu aceste calcule. Poți citi mai multe despre mecanismul Margin Stop aici: Margin Stop. Cea mai bună platformă de tranzacționare CFD Platformele de tranzacționare CFD sunt aplicații în care pot fi efectuate tranzacții care implică cumpărarea sau vânzarea diferitelor active, cum ar fi indici, criptomonede, acțiuni sau mărfuri. La XTB înțelegem cu adevărat dinamismul pieței, de aceea oferim o platformă modernă și fiabilă, xStation, în 3 versiuni diferite: Versiuni disponibile ale platformei xStation5: în format pentru desktop, instalată pe un computer,

în format browser web afișată în browser,

sub forma unei aplicații pentru dispozitive mobile. În cadrul platformei xStation ai posibilitatea de a tranzacționa CFD-uri pe mii de instrumente diferite, având expunere, printre altele, la: toți indicii bursieri majori, metale prețioase, mărfuri, criptomonede și acțiunile a mii de companii listate pe piețele financiare globale. Crezi că prețul Bitcoin va scădea la 10 000 USD? Poți miza pe acestă scădere, tranzacționând cu o poziție de vânzare în lipsă „short selling” pe Bitcoin CFD. Sau poate crezi că Bitcoin va valora 100 000 $ în viitorul apropiat? Îl poți miza pe acestă creștere tranzacționând CFD-uri pe Bitcoin, intrând într-o poziție „long” - poziție de cumpărare. Cont de TRAINING gratuit Înțelegem că, în calitate de trader începător sau că cineva care nu este încă familiarizat cu platforma noastră, ar putea dori să o testeze mai întâi. Acesta este motivul pentru care oferim un cont de TRAINING gratuit. Oricine se poate familiariza cu interfața, cu funcționarea și cu videoclipurile educaționale, care vor accelera ritmul de învățare. De asemenea, îți vei putea ajusta singur suma virtuală de bani din contul de TRAINING. Vei putea opta oricând pentru o trecere gratuiă a la un cont real de tranzacționare și vei putea folosi contul gratuit. Vei avea acces la sute de piețe financiare, cotații în timp real și poți începe să investești și să tranzacționezi CFD-uri. Acces instant la știri și analizele de pieță În fiecare zi, pe platforma xStation, departamentul nostru de analiști financiari oferă Clienților noștri cele mai recente informații și analize de piață în secțiunea „Știri”. Având acces la informații noi și la materiale de analiză, ai posibilitatea de a-ți îmbunătăți tranzacționarea și de a fi la curent cu cele „fierbinți” știri din piață. Indicatori de analiză tehnică Având acces la sute de indicatori care să te ajute să analizezi graficul prețurilor, veți putea observa singur reacțiile prețului și vei putea identifica momentul potrivit pentru a începe tranzacționarea cu instrumente CFD prin cumpărare sau „vânzare în lipsă” (short selling). Asistență profesionistă Consultanții noștri îți vor putea oferi asistență într-un mod profesionist prin chat, telefon și e-mail, 5 zile pe săptămână, în limba română, cu informații despre situația contului și tranzacții tale. În plus, vei avea acces la un manager de cont personal căruia îi vei putea adresa orice întrebări. Mii de instrumente Pentru a satisface așteptările clienților noștri, oferim tranzacționare CFD în timp real. Departamentele noastre de Trading și IT lucrează la îmbunătățirea platformei prin integrarea de noi funcții, asigurând actualizarea, lichiditatea și securitatea acesteia. Pentru mai multe informații despre caracteristicile platformei noastre,poți accesa următorul link: Cea mai bună platformă de tranzacționare Forex și CFD. Instrumente CFD Fiecare instrument are caracteristici individuale și este supus fluctuațiilor influențate de diverși factori macroeconomici, politici sau industriali. Prin urmare, pentru a te ajuta să înțelegi mai bine specificul instrumentelor cu care vei începe tranzacționarea, ți-am pregătit articole pe care le poți găsi în noua secțiune educațională din platforma de tranzacționare xStation. Creșterea nivelului de cunoștințe îți poate oferi un avantaj, iar „înțelegerea” fluctuațiilor de preț îți poate îmbunătăți tranzacționarea. US100, care urmărește indicele NASDAQ futures, este influențat de sentimentul investitorilor față de companiile de tehnologie și de performanța financiară a celor mai mari companii din indice, cum ar fi Apple sau Microsoft. Pe de altă parte, piața aurului este influențată de alți factori specifici, care determină creșterea prețurilor metalelor, adesea atunci când investitorii se simt neliniștiți cu privire schimbările din politica mondială. Companiile miniere de uraniu sunt influențate de cererea din partea centralelor nucleare și de schimbarea atitudinii guvernului față de energia nucleară. Tranzacționarea CFD-uri face ca totul să „se întâmple mai repede”, rezultatul unei poziții se schimbă mai repede și poți observa că profiturile și pierderile se înregistrează mai repede. De aceea, îți recomandăm să te familiarizezi cu oferta noastră și cu platforma xStation 5, pentru a testa oportunitățile de tranzacționare pe care le oferim. Fiecărui instrument îi este atribuit un anumit levier. Levierul disponibil nu poate fi modificat sau personalizat de tine. Informații suplimentare cu privire la levierul asociat fiecărui instrument pot fi găsite în platforma xStation, în secțiunea „informații instrument”. Bineînteles că poți aplica pentru o schimbare a statutului de client, de la statutul retail la statutul professional, caz în care efectul de levier maxim disponibil va fi modificat. Ne poți contacta și cu acest scop, iar departamentul de vanzari îți va oferi informații detaliate cu privire la documentația necesară în această situație. O descriere a cerințelor este disponibilă aici: Client professional la XTB. Înainte de a începe să tranzacționezi pe platforma noastră, te invităm să te familiarizezi cu lista instrumentelor disponibile pentru tranzacționarea cu CFD-uri, împreună cu specificațiile acestora, aici: Instrumente financiare. Avantaje și dezavantaje Avantajele și dezavantajele tranzacționării cu CFD-uri Desigur, tranzacționarea cu CFD-uri, la fel ca orice altă formă de investiție de capital, are anumite avantajele și dezavantajele. Identificarea exactă a caracteristiciilor ce reprezintă un dezavantaj și a celor care sunt un avantaj este o chestiune individuală, deoarece unor traderi le place volatilitatea ridicată și oportunitățile care apar odată cu ea, în timp ce alții au aversiune ridicată la acest tip de risc. Cum să începi tranzacționarea cu CFD-uri - în 11 pași 1. Vizitează site-ul nostru, www.xtb.com/ro și înregistrează-te 2. Completează formularul, introdu datele solicitate și încărcă documentele necesare pentru verificare. 3. Dacă toate cerințele vor fi îndeplinite, în mai putin de 1 oră, ar trebui să ai contul real deschis și să poți începe să tranzacționezi CFD-uri. Îți vor vor fi verificate cunoștințele, experiența pe piață și apetitul pentru risc. 4. Conectează-te la platforma XTB accesând www.xtb.com/ro -> Login -> xStation 5 5. În platformă, în secțiunea Trading -> Listă instrumete (Market Watch) vei găsi mii de instrumente disponibile pentru tranzacționare, dispuse în ferestre speciale. 6. Căută instrumentele introducând, pur și simplu, numele instrumentului care te interesează, de exemplu. GOLD (Aur) sau OIL (Petrol) 7. Instrumentul odată căutat, se va afișa în partea stângă a ecranului. Din această fereastră vei putea să deschizi graficul acestuia, să citești informații despre instrument, să vezi care este efectul de levier disponibil și să deschizi prima ta tranzacție. 8. Oferim un calculator avansat în pagina Ticket (ordin), datorită căruia calculele necesare sunt realizate și afișate automat, astfel că nu va fi nevoie sa le faci tu, manual. 9. Apăsând butonul BUY sau SELL, vei deschide o tranzacție de cumpărare, dacă mizezi pe creștere, sau o tranzacție de vânzare în lipsă dacă mizezi pe scăderea prețurilor. 10. Poziția odată deschisă va fi afișată în secțiunea „Poziții deschise”, și tot în această secțiune, o poți închide, prin click pe X-ul roșu din dreapta acesteia. Ai și opțiunea de a închide doar o parte din volumul tranzacției deschise prin click dreapta pe „Închidere parțială". 11. Când vei închide o poziție, fondurile rezultate sunt returnate imediat în Balanța ta, de unde poți fie să le retragi, fie să intri în noi tranzacții și să continui tranzacționarea. Program de tranzacționare Tranzacționarea cu CFD este disponibilă atunci când instrumentul de bază este disponibil pentru tranzacționare și cotațiile sunt în curs de desfășurare. În cazul acțiunilor, tranzacționarea este deschisă când bursele sunt deschise, cotațiile se termină la ore fixe și cunoscute. În cazul instrumentelor precum indicii futures sau mărfuri futures, orele de deschidere depind de lichiditatea și dep rogramul de tranzacționare al instrumentului suport, așa cum sunt cotate pe CME, de exemplu. Orele detaliate ale sesiunilor de tranzacționare ale instrumentelor sunt specificate în platforma xStation5. Accesând secțiunea Listă Instrumente (Market Watch) -> Căutare -> Nume instrument -> Veți găsi butonul „i” încercuit - „Informații instrument”. -> Dacă dai click pe el, vei vedea orale exacte, în care cotațiile sunt disponibile. De exemplu, pentru SILVER (Argint) și GOLD (Aur), programul de deschidere este 00:00 - 23:00 de luni până vineri. Pentru criptomonede, tranzacționarea este deschisă 7 zile pe săptămână, cu o pauză în noaptea de vineri spre sâmbătă, între orele 22:00 și 04:00. Pe de altă parte, pentru indicii din SUA, tranzacționarea este deschisă de luni până vineri de la 00:05 la 22:15 și de la 22:30 la 23:00. Poți găsi informații actualizate despre modificările programului de tranzacționare cauzate de sărbători, închideri ale burselor de valori sau suspendarea tranzacționării instrumentului suport, în avans, în secțiunea „Știrile companiei” din pagina principală www.xtb.com/ro.

Întrebări Frecvente Au CFD-urile avantaje față de alte instrumente? CFD-urile sunt instrumente financiare, diferite de acțiuni, indici sau obligațiuni. Principalele diferențe sunt: accesul la short selling (vânzare în lipsă), la efectul de levier financiar și ordine de protecșie precum stop loss, take profit sau trailing stop loss, dar și funcționalitatea mecanismului stop out. CFD-urile sunt concepute pentru traderii care acceptă riscuri ridicate. Datorită levierului financiar, volatilitatea pieței poate provoca atât pierderi rapide și semnificative, cât și profituri. Dacă volatilitatea pieței nu reprezintă o problemă pentru tine și ești în căutarea unor avantaje sau trenduri pe termen scurt, CFD-urile ar putea fi potrivite pentru tine. Pot să-mi pierd toți banii tranzacționând CFD-uri? Pierderea din tranzacționarea cu CFD-uri este limitată de mecanismul automat de protecție, stop out. Soldul contului tău nu poate fi negativ datorită protecției împotriva balanței negative, astfel încât nu poți pierde mai mulți bani decât ai avut în contul de trazacționare. Dacă vrei să menții deschisă o poziție care generează pierderi, va trebui să depui fonduri suplimentare în contul tău pentru a-ți crește „Nivelul Marjei”. Această soluție poate fi potrivită dacă prețul începe să se miște în direcția ta și poziția îți va aduce, în cele din urmă, un profit. Pe de altă parte, dacă prețul continuă să se miște în direcția greșită, opusă direcției poziției tale, toți banii pe care îi depuni pot fi pierduți. Înainte de a începe, e bine să te familiarizezi cu modul în care se face tranzacționarea cu CFD-uri folosind un cont DEMO pe platforma xStation, despre care poți afla mai multe aici: Cont DEMO. Voi primi dividende când voi începe să tranzacționez CFD-uri pe acțiuni? Dacă tranzacționi pe acțiuni CFD-uri, ai dreptul la echivalentul dividendelor. Informează-te cu privire la ex-dividend date și pay date. Echivalentul dividendului este plătit la „ex-dividend date” cunoscută și sub denumirea de „data limită a dividendului”. Ziua „ex-date” este decisă de fiecărei companie listată în parte. Pentru pozițiile BUY (de cumpărare), atunci când mizezi pe creșteri de preț (long), vei primi un echivalent al dividend pozitiv. În același timp, la ExDate, valoarea dividendului este scăzută din prețul acțiunii, ceea ce înseamnă că aceasta se va vedea ca o pierdere în rezultatul poziției tale. Această pierdere va fi compensată de echivalentul pozitiv al dividendului, pe care îl primești. Pentru o poziție SELL (vănzare în lipsă), dacă mizezi pe prețuri în scădere (short), veți primi un echivalent negativ al dividendului. În același timp, la ExDate, valoarea dividendului este scăzută din prețul acțiunii, rezultând un profit pe poziția ta. Acest profit va fi compensat cu echivalentul negativ al dividendului acordat. Ambele situații sunt strict tehnice și nu afectează direct rezultatul poziției. Pot schimba singur levierul? Nu. Un anumit levierul este atribuit fiecărui instrument și nu il poți personaliza. Astfel, pentru perechile valutare majore, cum ar fi EURUSD, vei avea acces la un efect de levier de 1:30, iar dacă tranzacționezi acțiuni, poți observa un efect de levier mai mic, de 1:2. Este, de asemenea, posibil să obții acces la un efect de levier ridicat de 1:100 sau 1:200 prin parcurgerea procedurilor necesare schimbării statutului la client, de la Retail la Professional. Poți contacta direct departamentul de vânzări sau managerul de cont, care îți va explica tot demersul. Poți găsi informații despre statutul de client Professional aici: Client Professional. Sunt prețurile instrumentelor CFD exacte și actualizate? Prețurile CFD-urilor se bazează pe prețurile instrumentelor suport. Pentru instrumente precum CFD-urile pe acțiuni, activul de bază este întotdeauna prețul curent al acțiunilor unei companii listate. Prețurile indicilor sunt reale și actualizate, însă, prețurile instrumentelor suport, pe care CFD-urile le „urmează”, sunt cele mai importante. În cazul altor instrumente, cum ar fi US500, OIL sau NATGAS, activul suport este un indice futures sau cotația unei mărfuri. Astfel, US500 se bazează pe prețurile futures, care pot fi diferite de valoarea „spot” efectivă a indicelui S&P500. Acest lucru se datorează diferitelor date de scadență ale contractelor, întrucât investitorii se așteaptă la valori diferite în funcție de luna cotației, deci pot exista mici diferențe. O situație similară se întâmplă și în cazul Petrolului (OIL)și al gazelor naturale (NATGAS), pentru care instrumentele de bază sunt prețurile contractelor futures tranzacționate la bursa Chicago Mercantile Exchange. Oferim întotdeauna prețuri în timp real, având în vedere interesul clienților noștri.

