Litecoin este o criptomonedă lansată în 2011, creată pentru a completa ecosistemul Bitcoin și pentru a oferi o alternativă mai rapidă pentru procesarea tranzacțiilor. Conceput adesea ca „argintul” în comparație cu „aurul” reprezentat de Bitcoin, Litecoin urmărește să îmbunătățească anumite caracteristici tehnice ale acestuia, în special viteza de confirmare a tranzacțiilor. Unul dintre principalele sale avantaje este timpul mai scurt de generare a blocurilor, de aproximativ 2,5 minute, comparativ cu cele 10 minute necesare în rețeaua Bitcoin. De-a lungul timpului, Litecoin a câștigat popularitate în comunitatea criptomonedelor, inclusiv prin implementarea unor actualizări tehnologice precum Segregated Witness (SegWit), care contribuie la creșterea capacității rețelei și la optimizarea procesării tranzacțiilor. În prezent, investitorii pot urmări evoluția prețului Litecoin și pot tranzacționa instrumente bazate pe această criptomonedă prin intermediul platformelor de tranzacționare precum cele oferite de XTB.

Nu te opri doar la a câștiga bani Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Litecoin Litecoin a fost anunțat în 2011, având ca scop declarat să fie "argintul", acolo unde Bitcoin reprezintă "moneda de aur". Scopul litecoin nu este acela de a înlocui bitcoin, ci de a găsi nișe unde să exceleze și de care să profite pentru a câștiga cotă de piață.

Motivația din spatele creării litecoin a fost de a îmbunătăți ceea ce a început Bitcoin-ul. Diferența cheie pentru utilizatorii finali este timpul de generare a unui bloc (block). Spre deosebire de bitcoin care necesită 10 minute, litecoin presupune o durată de doar 2,5 minute.

Limita de monedă litecoin se ridică la 84 de milioane.

După câțiva ani în care nu a fost atât de cunoscut, litecoin a câștigat o apreciere importantă în ultima perioadă având în vedere atingerea masei critice de “mineri” necesară pentru a activa o actualizare tehnică numită Segregated Witness. SegWit, o soluție creată inițial pentru bitcoin, ar crește capacitatea blockchain-ului litecoin prin reducerea cantității de date asociate cu fiecare tranzacție individuală (aprilie 2017). Sursă: Coindesk Litecoin în oferta XTB Numele instrumentului: LITECOIN

Descriere: Instrument al cărui preț are la bază cotația Litecoin

Valoarea nominală a unui lot: Nivelul instrumentului * 1USD

Mărimea unui PIP: 1

Pasul Minim de Cotare (în puncte): 0.001

Dimensiunea Minimă a Ordinului în loturi : 0.1

Pasul minim de tranzacționare în loturi: 0.1

Program de tranzacționare (CET/CEST): 24 h de sâmbătă 4:00 am până vineri 10:00 pm

Ofertă: Standard (execuție la piață), Pro

Sistem: xServer

Listă Spread-uri

Pe conturile PRO, pe lângă spread-ul variabil al pieței, se percepe și un comision – Listă Comisioane și Taxe

Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante. Află mai mult

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."