Cum și de unde cumperi Bitcoin și alte criptomonede în România?

Timp de citire: 4 minute(s)

Până de curând, singura modalitate de a achiziționa acest activ era prin cumpărarea de contracte futures sau prin intermediul unor ETF-uri care replicau prețul contractelor futures.

Cum pot investi în Bitcoin? Până nu demult, singura modalitate care exista pentru a achiziționa acest activ era prin cumpărarea de contracte futures sau ETF-uri care replicau prețul contractelor futures. Cu toate acestea, în ianuarie anul trecut, agenția independentă de reglementare a guvernului federal, responsabilă cu reglementarea piețelor și protejarea investitorilor din Statele Unite, numită SEC, a aprobat 11 ETF-uri care permit replicarea prețului spot (la vedere) al Bitcoin. Ce este un ETF? Este un tip de activ financiar care reproduce comportamentul unui sector, al unui indice, al unei materii prime sau al unui alt activ suport. ETF-urile pot fi cumpărate și vândute la bursă în același mod ca acțiunile cu deținere. Prin urmare, ETF-urile pe Bitcoin ne permit să replicăm prețul Bitcoin, cu cea mai mare lichiditate posibilă, fără a fi nevoiți să cumpărăm Bitcoin direct, investiție care ar necesita până la 60.000 de dolari (preț la momentul scrierii articolului) sau să plătim pentru custodia sa. Să presupunem că am cumpărat un ETF pe Bitcoin, iar prețul criptomonedei crește cu 100%. Acest context face ca investiția noastră să se aprecieze cu 100%. Singura diferență este că nu vom fi proprietarii unui bitcoin, nu îl vom putea folosi pentru a face plăți către comercianți, respectiv nu îl vom putea transfera către alte entități, deși vom fi expuși la fluctuațiile prețului. Un avantaj semnificativ este faptul că societatea de administrare se ocupă de custodie și astfel este mai puțin probabil ca bitcoinii noștri să fie "furați", întrucât riscul de piraterie este redus în comparație cu cel de a avea un cont la o bursă crypto sau un portofel digital. Ce ETF-uri pe Bitcoin există? ETF-urile aprobate de SEC în ianuarie anul trecut sunt următoarele: Fidelity ETF $FBTC

Franklin Templeton ETF $EZBC

ARK Invest $ARKB ETF

VanEck $HODL ETF

WisdomTree $BTCW ETF

Invesco Galaxy $BTCO ETF

Grayscale $GBTC ETF

BlackRock $IBIT ETF Pot investi în aceste ETF-uri pe Bitcoin din România? Nu, investitorii români și europeni nu pot investi, în prezent, în aceste ETF-uri americane din cauza unui standard de reglementare definit de ESMA, care necesită prezentarea unei documentații pe care ETF-urile emise în SUA nu o au în prezent și în Europa. Cum pot investi în Bitcoin? Alternativele pentru investiții spot (la vedere) și în mod reglementat pentru investitorii de retail din Europa sunt Exchange Traded Commodities (așa-numitele ETC-uri), care reprezintă o variație a unui ETF ce reproduce comportamentul unei materii prime, cum ar fi petrolul, aurul, argintul sau criptomonedele. În Europa există aproximativ 130 de produse ce au la bază criptomonede, listate la diverse burse precum Euronext Paris, Euronext Amsterdam, XETRA și SIX Swiss Exchange. Cum investesc în Bitcoin la XTB? La XTB putem investi în peste 400 de ETF-uri și ETC-uri fără comisioane. Atâta timp cât capitalul investit în acțiuni sau ETF-uri nu depășește 100.000 de euro pe lună (în fiecare lună plafonul se resetează), investitorii nu vor plăti niciun comision de tranzacționare. În plus, investiția minimă este de 1 euro, iar platforma de investiții este dotată cu cele mai bune instrumente de analiză, precum și cu un scaner de ETF-uri. În prezent sunt disponibile 2 ETN-uri cu expunere pe Bitcoin: BTCE.DE (Bitcoin Exchange Traded Crypto)

VBTC.DE (VanEck Bitcoin) Comparație a prețurilor Bitcoin (verde și albastru), cu ETP-ul BTCE.DE (linia albastră) și ETP-ul VBTC.DE (linia galbenă) La XTB poți obține expunere la piața globală de criptomonede prin intermediul ETF-urilor. În acest caz, ETF-urile, în loc să reproducă performanța unei anumite criptomonede, reproduc performanța unui întreg coș. O opțiune excelentă de a obține expunere pe piața crypto, respectiv pe mai multe criptomonede, este prin ETN-ul VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN). Cum poți obține expunere indirectă pe piața Crypto? Pentru investitorii cu un profil de risc mai moderat, există și metode indirecte de expunere pe piața crypto. Clienții XTB pot alege investiția în companii care creează sisteme blockchain, platforme de tranzacționare crypto sau chiar companii care dețin sau tranzacționează criptomonede, pe lângă activitatea lor principală. Mai jos am creat un top al celor mai mari companii în funcție de capitalizarea de piață, care dețin, tranzacționează sau au expunere la piața criptomonedelor. Top 10 companii care au expunere pe Bitcoin sau alte criptomonede în funcție de capitalizarea lor de piață: Microsoft Corp Nvidia Corp Visa INC Tesla Inc Mastercard Inc Advanced Micro Devices Inc Intel Corp International Business Machines Corp Goldman Sachs Group Inc BlackRock Sursa: Departamentul de analiză XTB. Clasamentul a fost actualizat la data de 20.03.2024. Pe ETF-uri, există și posibilitatea de a obține expunere indirectă la piața criptomonedelor prin acțiuni ale unor companii implicate în tranzacționarea și stabilirea prețurilor criptomonedelor sau ETF-uri corelate cu tehnologia blockchain. Coinbase

Platformele Riot

Microstrategy Putem investi în aceste companii, precum și în altele din acest sector, într-un mod diversificat, confortabil și eficient prin intermediul ETF-ului BCHN.UK. Top 10 companii în funcție de alocarea în ETF-ul BCHN.UK, care urmărește performanța blockchain. Sursa: Financial Times. Clasamentul a fost actualizat la data de 20.03.2024.

