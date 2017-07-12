Monede virtuale: ce sunt criptomonedele și cum funcționează

Monedele virtuale reprezintă active digitale care folosesc criptografia pentru securizarea tranzacțiilor și pentru controlul emiterii de unități noi. Acestea funcționează pe rețele descentralizate, bazate pe tehnologia blockchain, fără a fi controlate de o autoritate centrală precum o bancă sau un guvern. Datorită caracterului digital și transparent, criptomonedele au devenit un instrument popular atât pentru investiții, cât și pentru tranzacționare.

Monedele virtuale reprezintă active digitale care folosesc criptografia pentru securizarea tranzacțiilor și pentru controlul emiterii de unități noi. Acestea funcționează pe rețele descentralizate, bazate pe tehnologia blockchain, fără a fi controlate de o autoritate centrală precum o bancă sau un guvern. Datorită caracterului digital și transparent, criptomonedele au devenit un instrument popular atât pentru investiții, cât și pentru tranzacționare.

Termenul ”cryptocurrency” definește o monedă virtuală (digitală) care utilizează criptografia pentru securitate. O monedă virtuală este dificil de contrafăcut datorită sistemului de securitate. O caracteristică definitorie a monedelor virtuale, și cu siguranță una dintre cele mai interesante, o reprezintă natura sa “organică” / descentralizată; Nu este emisă de o autoritate centrală, ceea ce face ca o monedă virtuală să fie, teoretic, imună la intervenția sau manipularea guvernului. Tehnicile de criptare ale unei monede virtuale sunt utilizate pentru a reglementa generarea de unități monetare și pentru a verifica transferul de fonduri, funcționând independent de o bancă centrală. Exemple de monede virtuale populare Printre cele mai cunoscute monede virtuale se numără Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin și Solana. Bitcoin a fost prima criptomonedă lansată, în 2009, și rămâne cea mai cunoscută și cea mai tranzacționată. În timp, au apărut numeroase alte proiecte blockchain care oferă funcționalități suplimentare, precum contracte inteligente sau aplicații descentralizate. Caracteristici ale Monedelor Virtuale Descentralizarea - Majoritatea monedelor aflate în circulație sunt controlate de un guvern centralizat, prin urmare, crearea acestora poate fi reglementată de o terță parte. Pe de altă parte, crearea de monede virtuale și tranzacțiile cu acestea se bazează pe softare cu surse deschise (open source), sunt controlate de algoritmi și se bazează pe rețelele "peer-to-peer". Nu există o singură entitate care să afecteze moneda.

Digitalizarea - Când vine vorba de monede virtuale, totul este digital. Monedele virtuale/digitale sunt stocate în portofele digitale și transferate tot digital în portofelele digitale ale altor persoane.

Open Source – Monedele virtuale sunt de obicei cu sursă deschisă (open source). Aceasta înseamnă că dezvoltatorii pot crea API-uri fără să plătească o taxă și oricine poate folosi rețeaua sau se poate alătura acesteia.

Cryptographic – Monedele virtuale folosesc un sistem de criptografie (criptare) pentru a controla crearea de monede și pentru a verifica tranzacțiile.

Pot fi „mined"- generate electronic prin algoritmi. Cum funcționează monedele virtuale Monedele virtuale funcționează pe baza tehnologiei blockchain, un registru digital distribuit care înregistrează toate tranzacțiile efectuate în rețea. Fiecare tranzacție este verificată de participanții rețelei și adăugată într-un bloc de date, care este apoi conectat cu blocurile anterioare. Acest sistem asigură transparența și securitatea tranzacțiilor, reducând riscul de fraudă sau manipulare. Avantajele utilizării monedelor virtuale Unul dintre principalele avantaje ale monedelor virtuale este posibilitatea realizării tranzacțiilor rapide și globale, fără intermediari financiari. De asemenea, criptomonedele oferă un nivel ridicat de transparență și securitate datorită tehnologiei blockchain. În plus, pentru mulți investitori, acestea reprezintă o oportunitate de diversificare a portofoliului și de participare la dezvoltarea noilor tehnologii financiare. Riscurile asociate monedelor virtuale Deși monedele virtuale au devenit populare în ultimii ani, acestea sunt considerate active cu volatilitate ridicată. Prețul criptomonedelor poate fluctua semnificativ într-un interval scurt de timp. În plus, cadrul de reglementare diferă de la o țară la alta, iar investitorii trebuie să fie conștienți de riscurile asociate tranzacționării acestor active digitale.

