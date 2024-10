Non Farm Payrolls (NFP)

Non-farm payrolls, cunoscut de asemenea și ca NFP, reprezintă numărul total de angajați plătiți din SUA în toate domeniile de activitate cu excepția industriei agricole și a guvernului.

Este un raport lunar generat de US Bureau of Labour Statistics și este publicat în prima zi de vineri a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Este văzut ca o statistică semnificativă a uneia dintre cele mai importante economii din lume.

NFP generează volatilitate crescută de piață pe anumite instrumente financiare. Indicatorul NFP este publicat în SUA lunar de US Bureau of Labour Statistics și reprezintă unul dintre cele mai semnificative rapoarte macroeconomice care provine din cea mai mare economie a lumii. Este în mod curent publicat în prima zi de vineri a fiecărei luni la ora 15:30 CET+1 și reprezintă modificarea numărului de angajați din sectorul non-agricol al economiei americane. Indicatorul NFP este un raport important care ajută la determinarea stării curente a economiei americane și are o influență puternică asupra piețelor valutare, indicilor și acțiunilor. Publicarea unei valori NFP peste așteptări indică îmbunătățirea evoluției economiei americane și are adesea un efect pozitiv asupra dolarului american și acțiunilor. Datorită faptului că economia globală este puternic conectată cu evenimentele de pe Wall Street, valorile publicate peste așteptările pieței vor avea de asemenea un impact important asupra indicilor la nivel global. În timp ce numărul job-urilor adăugate lunar este parametrul care atrage cel mai mult atenția, NFP-ul include și informații importante precum: Ce procent din forța totală de muncă este reprezentat de rata de șomaj

Din ce sectoare a provenit creșterea sau descreșterea numărului de locuri de muncă

Câștigurile medii pe oră

Revizuirea valorii NFP din luna anterioară Toți acești factori combinați fac ca piețele să fie foarte sensibile la orice publicare a NFP-ului care este în afara consensului analiștilor. Așadar, așteptați-vă la volatilitate ridicată în preajma publicării NFP-ului și fiți în mod special atenți în cazul în care aveți poziții deschise pe indici sau pe perechile valutare majore care includ dolarul american. În exemplul de mai sus se poate observa reacția perechii valutare EURUSD la publicarea NFP-ului din iunie 2016. Piețele au anticipat o cifră de 159000 job-uri noi create în sectorul non-agricol în economia americană, în timp ce publicarea curentă a adus o surpriză negativă de doar 38000. Publicarea acestei valori sub așteptări a cauzat deprecierea dolarului american față de moneda unică europeană, astfel perechea EURUSD a câștigat 154 pips în numai 30 de minute.

