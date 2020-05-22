Protecția împotriva balanței negative este un mecanism de siguranță care asigură faptul că pierderile unui investitor nu pot depăși suma disponibilă în contul de tranzacționare. În cazul unor mișcări bruște ale pieței sau al unor gap-uri de preț, această protecție limitează riscul astfel încât traderul să nu ajungă niciodată cu sold negativ. Prin acest mecanism, platformele de tranzacționare precum xStation sau MetaTrader oferă un nivel suplimentar de protecție pentru capitalul investitorilor.

De ce este importantă protecția împotriva balanței negative Protecția împotriva balanței negative reprezintă o măsură importantă de gestionare a riscului în tranzacționarea pe piețele financiare. Aceasta asigură faptul că, indiferent de volatilitatea pieței sau de apariția unor gap-uri de preț, pierderile investitorului sunt limitate la suma disponibilă în contul său de tranzacționare. În contextul piețelor cu volatilitate ridicată, această protecție oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru traderi și contribuie la menținerea controlului asupra riscurilor asociate tranzacționării. În cazul XTB, conceptul de protecție împotriva balanței negative înfățișează situația în care pierderile suportate de trader nu vor depăși niciodată balanța totală a contului. Chiar și în cazul unor mișcări bruște, neașteptate de preț, în care traderul nu a estimat corect evoluția pieței, nu dispune de capital suficient pentru a face față unor operațiuni de hedging și nici nu și-a asigurat poziția inițială prin plasarea unui ordin de tip Stop Loss, pierderile suportate nu vor depăși balanța totală a contului. Mai simplu spus, traderul nu va ajunge niciodată cu sold negativ. Cum funcționează în practică protecția împotriva balanței negative Un investitor a deschis o tranzacție de tip long (de cumpărare) pe DE30 (activ de bază DAX) și dorește să o mențină deschisă peste weekend. Luni, piața a deschis cu un gap bearish (în scădere) din cauza instabilității politice, așadar prețul de deschidere a fost mult mai mic decât prețul de închidere de vineri, fapt pentru care investitorul nu doar că a pierdut întregul capital investit, ci a și acumulat datorii suplimentare. Cu ajutorul protecției împotriva balanței negative, acest lucru nu va fi posibil, iar pierderile nu vor depăși balanța totală a contului. Asta înseamnă că, dacă există volatilitate în piață și, prin urmare, un gap, investitorul nu va acumula datorii, iar nivelul maxim de risc este reprezentat de balanța totală a contului. Sursa: xStation Tranzacții protejate Acest instrument protejează tranzacțiile efectuate pe fiecare cont deținut la XTB, deschis pe oricare dintre platformele de tranzacționare disponibile: xStation și Meta Trader. XTB protejează capitalul în circumstanțele nefavorabile poziției deschise de trader, care ar putea duce la un sold negativ în contul de investiții. Totuși, un trader trebuie întotdeauna să își gestioneze corect pozițiile, să le ajusteze volumul în raport cu valoarea capitalului deținut, să aplice operațiuni de hedging și să-și controleze emoțiile corespunzător situației în cauză.

